Торговля
Маша Цепелева

Пользователи пожаловались на сбой в Wildberries — не отображаются оплаченные заказы и другое Статьи редакции

В компании пока не комментировали сообщения.

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По данным Downdetector, сбой у Wildberries начался около 6:00 мск. Количество сообщений об ошибках превысило 8000.

Пользователи в России и Казахстане сообщают о проблемах с личным кабинетом — не отображаются оплаченные, но недоставленные заказы, дата ближайшей доставки, невозможна оплата товаров.

Без данных из личного кабинета в пунктах выдачи не выдают покупки.

Адекватность 0,07% 🔞 @inn_adequate
@wildberries_ru вы там вообще живые?!!!
Что происходит?
У меня так то флешка в пути!!!

#wildberries
насть @mia_sorm
заблокировали инстаграм и твиттер, а перестал работать @wildberries_ru
artem_bukhonin @artem_bukhonin
#wildberries в Казахстане… Срочно нужен подорожник! #казахстан #интернет #отключилиинтернет
юю @YUYUDMITRIEVA
Ага, уже даже нет ожидаемых доставок @wildberries_ru
том и рис @tomandrice
Накаркала вчера про вайлдберрис блин. Все товары вчера были уже в местном отделении, а сегодня я не могу зайти в профиль. У знакомого такая же проблема
Сергей @Iriums
@wildberries_ru у вас в порядке , приложение толком не работает , исчез заказ который вчера был оплачен

В Wildberries не ответили vc.ru на вопросы о причинах сбоя, но добавили, что устраняют ошибки.

#новость #wildberries

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Mik Petrov

Под шумок решила свалить со своими ярдами

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user_90123129312

Спецоперация от wb

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7
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Александр

Откуда такие мысли не понимаю 🤦

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0
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Pushkareva Ekaterina

Да, заказ исчез. Где деньги?

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0
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Новый Женя
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26
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Pushkareva Ekaterina

Да понятно. Но хотелось бы вернуть хотя бы их) Там немного, но на сахар пока хватит.

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1
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SPS Fun

Вариант 1 для WB.
1.Получаем рубли сейчас.
2. Переводим их в доллары.
3. Через пару недель продаем доллары и возвращаем пользователям рубли 1 к 1, остаток рублей от сей операции используем для собственных нужд.

Вариант 2.
Все заканчивается на пункте 2.

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2
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Викторович

Какие деньги??! ))

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1
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иван иваныч

А чек об оплате сохранили?

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1
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Pushkareva Ekaterina

Ну да, они же онлайн сейчас.

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0
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Denis

Тестируем на проде

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7
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Lis

Может быть, это DDoS-атака какая-то, потом объявят, что хакеры данные полльзователей украли, беспорядок навели, всё порушили, что нажито непосильным трудом...

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3
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Сергей С.

Это не DDoS, это базу подтерли. Зная, как работает WB, встает вопрос были ли у них бекапы :)

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7
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Владислав Д.

Всё наконец пришёл конец и маркетплейсам.
Вспомните об оффлайн магазинах. Придётся одно место теперь от дивана оторвать. И продавец теперь ваш новый "товарищ". А не "ей, принеси там..."

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Anastasia Dzhumachuk

У меня так же 😃😅😅😅 сегодня был последний день хранения .. открыла а заказа вообще нет )))) и нечего идти забирать ))) да и заказов вообще нет не видно все пропали и отложенные товары их тоже нет 😀😅😅

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2
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Andrew Sychev

Ркн опять положил весь чебурнет

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1
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Aleksandr

Как обычно..Роскомнадзор целился в инстаграм, а попал в вайлдберис.

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Евгений Анатольевич

У них часто отваливается что-то. Я уже привык к этим приколам.
И как продавец и как покупатель

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Константин Глядяев

Спокойно, у ребят виртуализация умерла , скоро починят )

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Den Red

Капец уходят

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mexan

Все работает. У меня заказ отображается.

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Ксения Колбасина

Всё работает 😊

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Евгений Румянцев

Без паники 😄
Я сотрудник ПВЗ скоро все заработает).
С самого утра клиенты идут чтобы узнать что с их заказами.

Даже если у вас есть QR код на получение посылки и в доставках все отображается нормально, получить заказ в пункте вы не сможете. У нас не работает ПО.

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Света

А вы не знаете, что насчёт объявления о том, что теперь возврат каждой единицы товара стоит 100 р.? У меня там 15 вещей заказано на выбор.....

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Lu Gang

Только собрался выйти на вб..

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роман долгополов

И за сахаром?

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Lu Gang

И за сахаром)))

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Lukas Dexter

Не выдержал наплыва покупателей и загнулся ларек😂

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Александр

Приложение пробуйте обновить или зайдите через веб версию! Трагедию подняли!

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Даri Pazuм

Так упал сайт как для поставщиков, как для клиентов, так и программа у манагеров пвз (то есть выдать товар не могут). Машины отгрузиться на складах не могут, заказы по фбс не отгружаются, характеристики товара слетели. Так что посмотрим :)

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