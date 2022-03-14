Пользователи пожаловались на сбой в Wildberries — не отображаются оплаченные заказы и другое Статьи редакции
В компании пока не комментировали сообщения.
По данным Downdetector, сбой у Wildberries начался около 6:00 мск. Количество сообщений об ошибках превысило 8000.
Пользователи в России и Казахстане сообщают о проблемах с личным кабинетом — не отображаются оплаченные, но недоставленные заказы, дата ближайшей доставки, невозможна оплата товаров.
Без данных из личного кабинета в пунктах выдачи не выдают покупки.
В Wildberries не ответили vc.ru на вопросы о причинах сбоя, но добавили, что устраняют ошибки.
Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
История началась с необходимости вернуть денежку за ранее купленный товар. После пары раундов переговоров, с магазином был найден общий язык, и меня пригласили посетить торговый павильон, чтобы сдать обратно покупку, и приложить карточку к терминалу - собственно, для отправки денег на оную. Утрясли формальности, приложил карту -…
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
Давайте признаем, что теперь все люди в России будут жить в новой реальности, где счет в банке за границей - не блажь, а необходимость. Не только для приема платежей из-за границы, но и для привычных всем штук: оплаты товаров онлайн, покупки билетов (на сайтах авиакомпаний), оплаты в сторах, беспроблемных переводов и т.д.
Под шумок решила свалить со своими ярдами
Спецоперация от wb
Откуда такие мысли не понимаю 🤦
Да, заказ исчез. Где деньги?
Да понятно. Но хотелось бы вернуть хотя бы их) Там немного, но на сахар пока хватит.
Вариант 1 для WB.
1.Получаем рубли сейчас.
2. Переводим их в доллары.
3. Через пару недель продаем доллары и возвращаем пользователям рубли 1 к 1, остаток рублей от сей операции используем для собственных нужд.
Вариант 2.
Все заканчивается на пункте 2.
Какие деньги??! ))
А чек об оплате сохранили?
Ну да, они же онлайн сейчас.
Тестируем на проде
Может быть, это DDoS-атака какая-то, потом объявят, что хакеры данные полльзователей украли, беспорядок навели, всё порушили, что нажито непосильным трудом...
Это не DDoS, это базу подтерли. Зная, как работает WB, встает вопрос были ли у них бекапы :)
Всё наконец пришёл конец и маркетплейсам.
Вспомните об оффлайн магазинах. Придётся одно место теперь от дивана оторвать. И продавец теперь ваш новый "товарищ". А не "ей, принеси там..."
У меня так же 😃😅😅😅 сегодня был последний день хранения .. открыла а заказа вообще нет )))) и нечего идти забирать ))) да и заказов вообще нет не видно все пропали и отложенные товары их тоже нет 😀😅😅
Ркн опять положил весь чебурнет
Как обычно..Роскомнадзор целился в инстаграм, а попал в вайлдберис.
У них часто отваливается что-то. Я уже привык к этим приколам.
И как продавец и как покупатель
Спокойно, у ребят виртуализация умерла , скоро починят )
Капец уходят
Все работает. У меня заказ отображается.
Всё работает 😊
Без паники 😄
Я сотрудник ПВЗ скоро все заработает).
С самого утра клиенты идут чтобы узнать что с их заказами.
Даже если у вас есть QR код на получение посылки и в доставках все отображается нормально, получить заказ в пункте вы не сможете. У нас не работает ПО.
А вы не знаете, что насчёт объявления о том, что теперь возврат каждой единицы товара стоит 100 р.? У меня там 15 вещей заказано на выбор.....
Только собрался выйти на вб..
И за сахаром?
И за сахаром)))
Не выдержал наплыва покупателей и загнулся ларек😂
Приложение пробуйте обновить или зайдите через веб версию! Трагедию подняли!
Так упал сайт как для поставщиков, как для клиентов, так и программа у манагеров пвз (то есть выдать товар не могут). Машины отгрузиться на складах не могут, заказы по фбс не отгружаются, характеристики товара слетели. Так что посмотрим :)