Таможня не даёт вывозить товары, а также ввозить новые.

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Таможенные пункты «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физлиц, а также отказывают в вывозе купленных через интернет товаров, на которые оформлен возврат.

Об этом «Ведомостям» сообщили в транспортной компании СДЭК и подтвердили сотрудники двух других логистических операторов, работающих в этих аэропортах. Письмо от СДЭК есть и у vc.ru.

Так же поступает и Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) – таможенный пост, занимающийся оформлением товаров в электронном виде и удаленном режиме, утверждают в компании.

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Представитель аэропорта «Шереметьево» уточнил, что их таможня действительно усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, которые указаны в списке временно запрещённых к вывозу из страны.

При этом в нём нет одежды или продуктов, а перечислено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

По словам представителя СДЭК, проблемы с доставкой и возвратом покупок начались во «Внуково» ещё в августе 2021 года, в «Шереметьево» — в декабре, а при оформлении через ЦЭД — в феврале 2022 года. На таможне застряло 60 тонн товара, каждый день прибавляется ещё по тонне, говорят в компании.

Во «Внуково» таможня отказывает в вывозе товаров, которые покупатели заказали в интернет-магазинах, а потом оформили возврат. В «Шереметьево» «задержано около 30 посылок с хамоном из Испании».

В последнем случае таможня ссылается на постановление от 2014 года, которое запрещает ввоз санкционных товаров. При этом оно не распространяется на товары, которые купили физлица для личного пользования. Финансовый ущерб СДЭК оценивает в «десятки тысяч долларов».

Проблемы также возникли с получением и отправкой одежды, оформленной через ЦЭД. «СДЭК уже четыре раза подавала декларацию на оформление документов для экспорта товаров и четыре раза получала, на наш взгляд, немотивированный отказ», — говорит представитель компании.

Два источника в другой логистической компании и курьерской службе подтвердили «Ведомостям», что подобные проблемы возникли не только у СДЭК, но в том числе и с заказами на популярных китайских площадках, например AliExpress. В нём на запрос издания не ответили.