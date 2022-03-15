Торговля
Скучный микрофон

СДЭК пожаловался на задержку товаров в аэропортах Москвы Статьи редакции

Таможня не даёт вывозить товары, а также ввозить новые.

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Таможенные пункты «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физлиц, а также отказывают в вывозе купленных через интернет товаров, на которые оформлен возврат.

Об этом «Ведомостям» сообщили в транспортной компании СДЭК и подтвердили сотрудники двух других логистических операторов, работающих в этих аэропортах. Письмо от СДЭК есть и у vc.ru.

Так же поступает и Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) – таможенный пост, занимающийся оформлением товаров в электронном виде и удаленном режиме, утверждают в компании.

Представитель аэропорта «Шереметьево» уточнил, что их таможня действительно усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, которые указаны в списке временно запрещённых к вывозу из страны.

При этом в нём нет одежды или продуктов, а перечислено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

По словам представителя СДЭК, проблемы с доставкой и возвратом покупок начались во «Внуково» ещё в августе 2021 года, в «Шереметьево» — в декабре, а при оформлении через ЦЭД — в феврале 2022 года. На таможне застряло 60 тонн товара, каждый день прибавляется ещё по тонне, говорят в компании.

Во «Внуково» таможня отказывает в вывозе товаров, которые покупатели заказали в интернет-магазинах, а потом оформили возврат. В «Шереметьево» «задержано около 30 посылок с хамоном из Испании».

В последнем случае таможня ссылается на постановление от 2014 года, которое запрещает ввоз санкционных товаров. При этом оно не распространяется на товары, которые купили физлица для личного пользования. Финансовый ущерб СДЭК оценивает в «десятки тысяч долларов».

Проблемы также возникли с получением и отправкой одежды, оформленной через ЦЭД. «СДЭК уже четыре раза подавала декларацию на оформление документов для экспорта товаров и четыре раза получала, на наш взгляд, немотивированный отказ», — говорит представитель компании.

Два источника в другой логистической компании и курьерской службе подтвердили «Ведомостям», что подобные проблемы возникли не только у СДЭК, но в том числе и с заказами на популярных китайских площадках, например AliExpress. В нём на запрос издания не ответили.

Представитель Wildberries сказал, что «покупатели заказывают уже полностью растаможенные товары со складов в России и потому маркетплейс эта ситуация затронуть не должна».

#новость #сдэк

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14 комментариев
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Alexander Veber

То есть тот высокотехнологичный товар который я заказал могут изъять в пользу государства, если он есть в списке?

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8
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Сергей К

Гордитесь, что помогаете стране. Боевые вибраторы на передовой уже через 2 дня.

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12
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Alexander Veber

Готов заказать ещё партию, ради того, чтобы увидеть как они на Киев идут с силиконовыми дилдосами

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4
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Илья Попов

Думаю, на месте будут использовать для импотентной политики.

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V_Z

Проблемы, несколько я понял из спатьи, с возвратом товаров, а не получением.

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Норрин Радд

Всё что не украли те, украдут эти. Надо же чем-то дворцы и комнаты обставить.

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Герман Воронов

их таможня действительно усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, которые указаны в списке временно запрещённых к вывозу из страны.
 Где логика? Зачем задерживать ввоз?
Впрочем, о чем это я, какая логика...

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4
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Дмитрий Филиппов

Еще затянуть?

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Дмитрий Петров

Да надо просто еще потерпеть. Сплотиться и затянуть пояса.

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2
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Сергей Я

Говорят, скорее всего минимум до мая.

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Дмитрий Филиппов

Мая какого года?

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Georgi Lis

2045

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Илья Попов

Пожаловались и очень удивлены.

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Влад Шушкевич

У меня обувь из Италии все не приедет никак. Причем, итальянцы передали нашим ещё 26 февраля(купил 22). С тех пор совсем глухо. Надежды не теряю, но с каждым днём всё меньше веры. Посылка EMS, товар и посылка оплачены.

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