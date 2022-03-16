Владелец франшизы Papa John's в России, американец Кристофер Уинн, объясняет, почему не хочет уходить из страны.

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Чем больше санкций против России водит Запад, тем больше давления иностранная общественность оказывает на работающие на российском рынке зарубежные компании. Procter & Gamble, например, отказалась от инвестиций в Россию и оставила на рынке только основные предметы гигиены. Таким же образом поступили Danone и PepsiCo.

Однако просто ограничить деятельность теперь недостаточно: по мнению критиков, нужно разорвать все связи с Россией — по принципу «всё или ничего», пишет NYT. Вероятно, отчасти поэтому российский рынок в итоге покинули даже те компании, которые публично высказывали желание остаться: например, банк Deutsche Bank и сеть магазинов одежды Uniqlo.

Ввязываться в политику на самом деле хотят не все. По словам NYT, Coca-Cola продавала напитки в нацистской Германии, а Heineken варила пиво в Руанде в эпоху геноцида. Однако времена с тех пор изменились, а вместе с ними поменялись и ожидания общественности. Поэтому на фоне кризиса в Украине обе компании — и Coca-Cola, и Heineken — ограничили активность в России.

«Пользователи соцсетей призывают предпринимателей бойкотировать государство, но у нас такой задачи нет. Не бизнес решает, как должна работать международная торговля. Он всего лишь следует гласным и негласным законам», — сказал гендиректор инвестиционного конгломерата Goldman Sachs Дэвид Соломон. И по этой же причине 10 марта свернул деятельность в России.

С притеснениями сталкиваются и американские владельцы заправочных станций «Лукойл» в США. Рядом с АЗС устраивают пикеты, а ещё их бойкотируют и вынуждают закрыться даже на уровне штата. Всё это при том, что часть заправок даже не продаёт российский бензин.

Отказалась оказывать операционную и маркетинговую поддержку России также сеть пиццерий Papa John's — следом за McDonald's и Starbucks. Однако 190 ресторанов в стране принадлежат независимым франчайзи и потому продолжают принимать гостей.

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Большей частью точек владеет франчайзинговое предприятие PJ Western, которым руководит 45-летний американец Кристофер Уинн. Предприниматель приобщился к российскому бизнесу ещё в нулевых. Из Вашингтона, где он работал с национальным управлением по ядерной безопасности США, он приехал в Москву — с подержанными компьютерами на сумму $20 тысяч.

Уинн поднялся на перепродажах и в 2007 году смог купить долю в российской франшизе Papa John's. Тогда же основал PJ Western и взял в управление все местные заведения Papa John's — их на тот момент было всего четыре. Теперь их число перевалило за сотню, а сам Уинн может подписывать субдоговора с потенциальными франчайзи и закрывать рестораны пока не намерен.

Лучшее, что я могу сделать, так это проявить сострадание к людям — собственным сотрудникам, франчайзи, клиентам — и не осуждать их за действия властей. Подавляющее большинство россиян отличается ясным умом и потому и так осознаёт всю серьёзность ситуации. Кристофер Уинн гендиректор PJ Western

Уинн признаёт, что из-за санкций возникли проблемы с международными платежами, но внутренние системы и интернет в России по-прежнему работают нормально, да и клиентов меньше пока не становится.

В 2022 году он надеется открыть ещё 20-40 ресторанов, но не исключает, что планы могут сорваться по двум причинам:

Падает индекс потребительской уверенности: россияне перестают верить в стабильное финансовое положение, поскольку теряют работу.

Помешать могут российские меры в сторону ушедших из страны компаний. Например, национализация активов.

Нежелание франчайзи сворачивать бизнес в России легко понять, пишет NYT. Именно они, а не материнская компания, чаще всего вкладывают деньги в развитие и берут на себя финансовые риски. Занимаются строительством и оплачивают коммунальные услуги, выдают зарплаты сотрудникам и организовывают для них питание, отчисляют роялти за бренд. А головной офис в основном помогает только с рекламой и глобальной стратегией.

И, вероятно, именно поэтому в России до сих пор продают фастфуд сети Burger King и KFC. Их материнские компании Restaurant Brands International и Yum! Brands тоже публично отказались поддерживать российский рынок и последняя даже закрыла часть заведений Pizza Hut. Однако много точек в стране работает по франшизе и потому продолжает продажи.

Кристофер Уинн в 2017 году. У предпринимателя русская жена и жильё в Москве. Источник: Reuters

Кристофер Уинн сталкивается с последствиями политического кризиса не впервые. Такое уже было в 2014 году — из-за крымского конфликта. Тогда около 92% логистической цепочки PJ Western зависело от импорта, а санкции США против России его подрывали.

Предпринимателю в результате пришлось приложить все усилия, чтобы преобразовать систему поставок. Он расширил число заводов по производству теста с двух до девяти и задружился с российскими фермерами и производителями, чтобы закупать у них помидоры, моцареллу и другие ингредиенты. В 2022 году, по его словам, компания импортирует только оливки.