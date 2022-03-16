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Торговля
Полина Лааксо

«Материнская Papa John's следует за политическими ветрами, а у меня времени нет: нужно думать о сотрудниках и клиентах» Статьи редакции

Владелец франшизы Papa John's в России, американец Кристофер Уинн, объясняет, почему не хочет уходить из страны.

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Источник: Tasting Table

Чем больше санкций против России водит Запад, тем больше давления иностранная общественность оказывает на работающие на российском рынке зарубежные компании. Procter & Gamble, например, отказалась от инвестиций в Россию и оставила на рынке только основные предметы гигиены. Таким же образом поступили Danone и PepsiCo.

Однако просто ограничить деятельность теперь недостаточно: по мнению критиков, нужно разорвать все связи с Россией — по принципу «всё или ничего», пишет NYT. Вероятно, отчасти поэтому российский рынок в итоге покинули даже те компании, которые публично высказывали желание остаться: например, банк Deutsche Bank и сеть магазинов одежды Uniqlo.

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«Бойкотируем Uniqlo»: японский магазин одежды столкнулся с критикой, потому что не захотел уходить из России Статьи редакции
От 10 марта 12:50 мск. Fast Retailing объявила, что Uniqlo всё-таки приостановит работу в России «из-за ряда трудностей». Все 50 магазинов, а также интернет-магазин, временно закроются с 21 марта 2022 года.

Ввязываться в политику на самом деле хотят не все. По словам NYT, Coca-Cola продавала напитки в нацистской Германии, а Heineken варила пиво в Руанде в эпоху геноцида. Однако времена с тех пор изменились, а вместе с ними поменялись и ожидания общественности. Поэтому на фоне кризиса в Украине обе компании — и Coca-Cola, и Heineken — ограничили активность в России.

«Пользователи соцсетей призывают предпринимателей бойкотировать государство, но у нас такой задачи нет. Не бизнес решает, как должна работать международная торговля. Он всего лишь следует гласным и негласным законам», — сказал гендиректор инвестиционного конгломерата Goldman Sachs Дэвид Соломон. И по этой же причине 10 марта свернул деятельность в России.

С притеснениями сталкиваются и американские владельцы заправочных станций «Лукойл» в США. Рядом с АЗС устраивают пикеты, а ещё их бойкотируют и вынуждают закрыться даже на уровне штата. Всё это при том, что часть заправок даже не продаёт российский бензин.

Отказалась оказывать операционную и маркетинговую поддержку России также сеть пиццерий Papa John's — следом за McDonald's и Starbucks. Однако 190 ресторанов в стране принадлежат независимым франчайзи и потому продолжают принимать гостей.

Большей частью точек владеет франчайзинговое предприятие PJ Western, которым руководит 45-летний американец Кристофер Уинн. Предприниматель приобщился к российскому бизнесу ещё в нулевых. Из Вашингтона, где он работал с национальным управлением по ядерной безопасности США, он приехал в Москву — с подержанными компьютерами на сумму $20 тысяч.

Уинн поднялся на перепродажах и в 2007 году смог купить долю в российской франшизе Papa John's. Тогда же основал PJ Western и взял в управление все местные заведения Papa John's — их на тот момент было всего четыре. Теперь их число перевалило за сотню, а сам Уинн может подписывать субдоговора с потенциальными франчайзи и закрывать рестораны пока не намерен.

Лучшее, что я могу сделать, так это проявить сострадание к людям — собственным сотрудникам, франчайзи, клиентам — и не осуждать их за действия властей. Подавляющее большинство россиян отличается ясным умом и потому и так осознаёт всю серьёзность ситуации.

Кристофер Уинн
гендиректор PJ Western

Уинн признаёт, что из-за санкций возникли проблемы с международными платежами, но внутренние системы и интернет в России по-прежнему работают нормально, да и клиентов меньше пока не становится.

В 2022 году он надеется открыть ещё 20-40 ресторанов, но не исключает, что планы могут сорваться по двум причинам:

  • Падает индекс потребительской уверенности: россияне перестают верить в стабильное финансовое положение, поскольку теряют работу.
  • Помешать могут российские меры в сторону ушедших из страны компаний. Например, национализация активов.
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Нежелание франчайзи сворачивать бизнес в России легко понять, пишет NYT. Именно они, а не материнская компания, чаще всего вкладывают деньги в развитие и берут на себя финансовые риски. Занимаются строительством и оплачивают коммунальные услуги, выдают зарплаты сотрудникам и организовывают для них питание, отчисляют роялти за бренд. А головной офис в основном помогает только с рекламой и глобальной стратегией.

И, вероятно, именно поэтому в России до сих пор продают фастфуд сети Burger King и KFC. Их материнские компании Restaurant Brands International и Yum! Brands тоже публично отказались поддерживать российский рынок и последняя даже закрыла часть заведений Pizza Hut. Однако много точек в стране работает по франшизе и потому продолжает продажи.

Кристофер Уинн в 2017 году. У предпринимателя русская жена и жильё в Москве. Источник: Reuters

Кристофер Уинн сталкивается с последствиями политического кризиса не впервые. Такое уже было в 2014 году — из-за крымского конфликта. Тогда около 92% логистической цепочки PJ Western зависело от импорта, а санкции США против России его подрывали.

Предпринимателю в результате пришлось приложить все усилия, чтобы преобразовать систему поставок. Он расширил число заводов по производству теста с двух до девяти и задружился с российскими фермерами и производителями, чтобы закупать у них помидоры, моцареллу и другие ингредиенты. В 2022 году, по его словам, компания импортирует только оливки.

Материнская Papa John's следует за корпоративными и политическими ветрами, а у меня на это просто нет времени. Я должен в первую очередь думать о сотрудниках и франчайзи, а также сохранить обмен культурным опытом с русским народом.

Комментировать политику я не в праве и не обязан. Предпочитаю пока концентрироваться на том, что могу предложить людям.

Кристофер Уинн
гендиректор PJ Western

#papajohns #днрилнр

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21 комментарий
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Александр Иванов

Пример нормального человека.

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Abror Alimjanov

Мне очень нравится их пицца, как раз заказал

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5
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Backup Service

Любите пиццу с молокосодержащиими продуктами с заменителем молочного жира, произведенными по технологии сыра, или аналогами сыра с немолочным жиром? Поистине лучшие ингредиенты!

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–5
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Степан Фадеев

Некоторые растительное мясо едят и запивают кокосовым "молоком" и ничего, пока живы.

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–1
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John Doe

Даа, параллели с Coca-Cola и нацисткой Германией очень четкие - тогда так же американский офис выступил против сотрудничества с нацистами, а местный управляющий решил, что важнее сохранить рабочие места и бизнес.
И даже придумал новый напиток (Фанта), т.к. американский офис остановил поставки на завод.

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1
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Zaebaniy Underground

Причисляешь себя к нацистам? 🤔

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2
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John Doe

Неа, собственно я вовремя убежал от путинского нацизма. :)

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0
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Александр Иванов

А нам и тут хорошо. Бежать никуда не будем!

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John Doe

Ваше право. Хотели повторить и повторили. Правда вряд ли деды ожидали, что повторять РФ будет "подвиги" немцев.
Путин опять всех переиграл своим неожиданным ходом. Так утюжить про-русский восток Украины - даже немцев переплюнули.

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Sergei Timofeyev

Если нацизм здесь, то зачем пытаются уничтожить его там?

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John Doe

А это удобные предлог - если в качестве объяснение выбрать уничтожение того, чего нет, то можно не останавливаться.

Плюс

"Кто громче всех кричит: "Держи вора"? - Вор"
p.s. а в целом - они там национализм пытаются выжечь, а не нацизм. Но в итоге еще больше сплотили Украину как нацию.

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Zaebaniy Underground

Ой, какой молодец, из России уехал. Давайте все дружно похлопаем. 😊👏👏

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–3
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Tester Reed

Похоже этот американец уже русский!

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3
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Sergei Timofeyev

Собянин субсидию предоставит.

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Игорь Петрашевский

Молодцы. Одна из немногих приличных пицц. Раньше мама-рома была ок, но спопсилась. Лучей, чо.

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3
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Дяченко Александр

Кажется, я теперь знаю, где закажу новую пиццу.

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1
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Товарищ

"У предпринимателя русская жена и жильё в Москве."

Жену тоже послушал наверное).

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1
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Zaebaniy Underground

Интересно, её случаем не Наталья зовут? 😊

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Sergei Timofeyev

Знаю одну Наталью, но у неё муж Игорь.

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0
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Dmitry Ovchinnikov

Удивляюсь как вы работаете в Изумрудных холмах, там где на втором этаже рядом с игровым центром маугли = внутри буквально никогда нет людей. Каждый раз захожу и сразу выхожу - очень холодно из-за кондея (а дети в игровой бегают). Парковку убрали. Цены на пиццу прямо скажем не для местности, собственно ваш сосед - магазин Верный.

Разве что вы прямо крутые на доставке.

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Лекарственный татарин

У предпринимателя русская жена
 А иначе никаких сладостей :3

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