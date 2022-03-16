«Материнская Papa John's следует за политическими ветрами, а у меня времени нет: нужно думать о сотрудниках и клиентах» Статьи редакции
Владелец франшизы Papa John's в России, американец Кристофер Уинн, объясняет, почему не хочет уходить из страны.
Чем больше санкций против России водит Запад, тем больше давления иностранная общественность оказывает на работающие на российском рынке зарубежные компании. Procter & Gamble, например, отказалась от инвестиций в Россию и оставила на рынке только основные предметы гигиены. Таким же образом поступили Danone и PepsiCo.
Однако просто ограничить деятельность теперь недостаточно: по мнению критиков, нужно разорвать все связи с Россией — по принципу «всё или ничего», пишет NYT. Вероятно, отчасти поэтому российский рынок в итоге покинули даже те компании, которые публично высказывали желание остаться: например, банк Deutsche Bank и сеть магазинов одежды Uniqlo.
Ввязываться в политику на самом деле хотят не все. По словам NYT, Coca-Cola продавала напитки в нацистской Германии, а Heineken варила пиво в Руанде в эпоху геноцида. Однако времена с тех пор изменились, а вместе с ними поменялись и ожидания общественности. Поэтому на фоне кризиса в Украине обе компании — и Coca-Cola, и Heineken — ограничили активность в России.
«Пользователи соцсетей призывают предпринимателей бойкотировать государство, но у нас такой задачи нет. Не бизнес решает, как должна работать международная торговля. Он всего лишь следует гласным и негласным законам», — сказал гендиректор инвестиционного конгломерата Goldman Sachs Дэвид Соломон. И по этой же причине 10 марта свернул деятельность в России.
Отказалась оказывать операционную и маркетинговую поддержку России также сеть пиццерий Papa John's — следом за McDonald's и Starbucks. Однако 190 ресторанов в стране принадлежат независимым франчайзи и потому продолжают принимать гостей.
Большей частью точек владеет франчайзинговое предприятие PJ Western, которым руководит 45-летний американец Кристофер Уинн. Предприниматель приобщился к российскому бизнесу ещё в нулевых. Из Вашингтона, где он работал с национальным управлением по ядерной безопасности США, он приехал в Москву — с подержанными компьютерами на сумму $20 тысяч.
Уинн поднялся на перепродажах и в 2007 году смог купить долю в российской франшизе Papa John's. Тогда же основал PJ Western и взял в управление все местные заведения Papa John's — их на тот момент было всего четыре. Теперь их число перевалило за сотню, а сам Уинн может подписывать субдоговора с потенциальными франчайзи и закрывать рестораны пока не намерен.
Уинн признаёт, что из-за санкций возникли проблемы с международными платежами, но внутренние системы и интернет в России по-прежнему работают нормально, да и клиентов меньше пока не становится.
В 2022 году он надеется открыть ещё 20-40 ресторанов, но не исключает, что планы могут сорваться по двум причинам:
- Падает индекс потребительской уверенности: россияне перестают верить в стабильное финансовое положение, поскольку теряют работу.
- Помешать могут российские меры в сторону ушедших из страны компаний. Например, национализация активов.
Нежелание франчайзи сворачивать бизнес в России легко понять, пишет NYT. Именно они, а не материнская компания, чаще всего вкладывают деньги в развитие и берут на себя финансовые риски. Занимаются строительством и оплачивают коммунальные услуги, выдают зарплаты сотрудникам и организовывают для них питание, отчисляют роялти за бренд. А головной офис в основном помогает только с рекламой и глобальной стратегией.
И, вероятно, именно поэтому в России до сих пор продают фастфуд сети Burger King и KFC. Их материнские компании Restaurant Brands International и Yum! Brands тоже публично отказались поддерживать российский рынок и последняя даже закрыла часть заведений Pizza Hut. Однако много точек в стране работает по франшизе и потому продолжает продажи.
Кристофер Уинн сталкивается с последствиями политического кризиса не впервые. Такое уже было в 2014 году — из-за крымского конфликта. Тогда около 92% логистической цепочки PJ Western зависело от импорта, а санкции США против России его подрывали.
Предпринимателю в результате пришлось приложить все усилия, чтобы преобразовать систему поставок. Он расширил число заводов по производству теста с двух до девяти и задружился с российскими фермерами и производителями, чтобы закупать у них помидоры, моцареллу и другие ингредиенты. В 2022 году, по его словам, компания импортирует только оливки.
15 марта 2022 года был введен четвертый пакет антироссийских санкций ЕС из-за спецоперации на Украине.
Об остановке своих производств и экспорта в Россию оба автопроизводителя заявили в начале марта.
Компания обещала помогать всем, кто решил переехать, говорит источник. В «Яндексе» отмечают, что не релоцируют сотрудников и не собираются переносить штаб-квартиру.
Если он удовлетворит иск Генпрокуратуры, работу компании в России запретят.
Пример нормального человека.
Мне очень нравится их пицца, как раз заказал
Любите пиццу с молокосодержащиими продуктами с заменителем молочного жира, произведенными по технологии сыра, или аналогами сыра с немолочным жиром? Поистине лучшие ингредиенты!
Некоторые растительное мясо едят и запивают кокосовым "молоком" и ничего, пока живы.
Даа, параллели с Coca-Cola и нацисткой Германией очень четкие - тогда так же американский офис выступил против сотрудничества с нацистами, а местный управляющий решил, что важнее сохранить рабочие места и бизнес.
И даже придумал новый напиток (Фанта), т.к. американский офис остановил поставки на завод.
Причисляешь себя к нацистам? 🤔
Неа, собственно я вовремя убежал от путинского нацизма. :)
А нам и тут хорошо. Бежать никуда не будем!
Ваше право. Хотели повторить и повторили. Правда вряд ли деды ожидали, что повторять РФ будет "подвиги" немцев.
Путин опять всех переиграл своим неожиданным ходом. Так утюжить про-русский восток Украины - даже немцев переплюнули.
Если нацизм здесь, то зачем пытаются уничтожить его там?
А это удобные предлог - если в качестве объяснение выбрать уничтожение того, чего нет, то можно не останавливаться.
Плюс
"Кто громче всех кричит: "Держи вора"? - Вор"
p.s. а в целом - они там национализм пытаются выжечь, а не нацизм. Но в итоге еще больше сплотили Украину как нацию.
Ой, какой молодец, из России уехал. Давайте все дружно похлопаем. 😊👏👏
Похоже этот американец уже русский!
Собянин субсидию предоставит.
Молодцы. Одна из немногих приличных пицц. Раньше мама-рома была ок, но спопсилась. Лучей, чо.
Кажется, я теперь знаю, где закажу новую пиццу.
"У предпринимателя русская жена и жильё в Москве."
Жену тоже послушал наверное).
Интересно, её случаем не Наталья зовут? 😊
Знаю одну Наталью, но у неё муж Игорь.
Удивляюсь как вы работаете в Изумрудных холмах, там где на втором этаже рядом с игровым центром маугли = внутри буквально никогда нет людей. Каждый раз захожу и сразу выхожу - очень холодно из-за кондея (а дети в игровой бегают). Парковку убрали. Цены на пиццу прямо скажем не для местности, собственно ваш сосед - магазин Верный.
Разве что вы прямо крутые на доставке.
У предпринимателя русская жена
А иначе никаких сладостей :3