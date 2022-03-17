Торговля
Одетый кофе

Продавцы на Avito и «Юле» за деньги устанавливают VPN-приложения и настраивают серверы Статьи редакции

Это небезопасно, считают эксперты.

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На платформах с бесплатными объявлениями появились предложения об установке VPN-сервисов и продаже подписки на них, пишет РБК. Например, Avito по запросу «установка VPN» показывает больше четырёх тысяч объявлений.

Обновлено в 11:03. В Avito пояснили vc.ru, что объявления с услугами по настройке VPN были всегда, сервис удаляет только те, где прямо указано про обход блокировки запрещённых сайтов. Больше их не стало.

За подписку на популярный VPN-сервис пользователи просят от 50 рублей до 500 рублей на срок от месяца до года в зависимости от объявления. В некоторых предлагается оплатить выезд специалиста. За подключение к VPN-серверу продавцы просят 500 рублей. За аренду виртуального сервера и его настройку — 1-4 тысячи рублей и больше.

Такие объявления довольно подозрительные, и пользоваться ими небезопасно, считает глава отдела исследований департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов. Чтобы проверить, мошеннические они или настоящие, необходимо по каждому случаю проводить «контрольную закупку» и проверку.

Не рекомендует прибегать к таким услугам и аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Это опасно, потому что пользователь предоставляет полный доступ к своему устройству — у него могут похитить данные или установить вредоносное ПО.

В Avito рассказали, что все объявления проходят проверку на соответствие действующему законодательству России и правилам самого сервиса. Они запрещают размещать объявления об установке сервисов, которые помогают обходить блокировки для доступа к запрещённым сайтам.

Объявления на Avito

  • Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

  • После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта, в тот же день Meta запретила желать смерти главам государств в Facebook и Instagram. Facebook заблокирован в стране с 4 марта.

#avito #facebook #instagram

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Юрий Б.
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44
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Извинись

Российский киберпанк 😂

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17
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Chr Chr

Хост "Надежда"

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4
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Dmitry Kiselev

Захотелось почему-то мышкой потыкать в надписи на картинке и в людей)

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1
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Андрей

Чего удивительного если в опсосах ставят за деньги бесплатные антивирусы на телефон

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13
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Вася Пражкин

А работа специалиста должна быть бесплатной?

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3
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Андрей

Специалиста? Специалист и на№№№щик это разные вещи

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5
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Sasha Step

Вещи разные, а деньги одинаковые.

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7
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Вася Пражкин

А в чем конкретно обманывает сотрудник салона связи, устанавливая антивирус?

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0
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Сергей Я

Вчера в магазине смартфонов и аксессуаров был, там есть услуга по установке плей маркета и приложений. При чем расценки разные в зависимости от количества приложений))

Я понимаю, что реально же есть старики там, кто не шарит, но у них скорее всего есть родственники, которые могут это сделать.

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1
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Вадим Юхтин

Звучит как:

вчера в город приезжал, там есть услуга такси, когда тебя человек на своей машине везёт куда тебе надо. Причём расценки разные в зависимости от расстояния.

Я понимаю, что реально есть люди, которые не шарят, но у них же скорее всего есть родственники с машиной, которые отвезут тебя куда тебе надо.

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5
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Сергей Я

Ну ёпта, вообще некорректное сравнение.

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5
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Вадим Юхтин

Ты либо разбираешься и делаешь что-то сам, либо, если не можешь/не хочешь - платишь тому, кто может и хочет.

Принципиальной разницы между нашими примерами никакой нет.

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6
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Сергей Я

Принципиальной разницы между нашими примерами никакой нет.
 Есть.

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1
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Вадим Юхтин

Ты как тот мужик из анекдота, который возмущается что так дорого, тут же всего один раз молотком надо было ударить.

Ударить молотком - 1 доллар, знать, куда ударить - 99 долларов.

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1
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Сергей Я

Нет.

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1
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Вадим Юхтин

Я уже понял, что аргументированный спор - это не твоя сильная сторона 😀

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3
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Сергей Я

Неверно.

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0
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Петя Миров

Есть. Чтобы устанавливать приложения не нужно сдавать на права и тратить несколько сотен килорублей.

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0
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Вадим Юхтин

Вот именно, я согласен с тобой, там же всё просто. Так и сделай сам :)

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0
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Qwerty54321

Ну тогда другое сравнение - замена масла в машине, можно сделать самому сэкономив кучу денег, не отдавая в машину в сервис.

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0
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Юности вольная птица

Ну Вы тоже поймите, иногда проще выделить денег, чтобы пенсионеру сделал что-то специалист, а впоследствии нёс ответственность за оказанные услуги и выполненные работы.
У нас вот родственник очень любил люстры вешать. Непременно моё, добыл, повесил, всё сам - в таком режиме. У него в голодном отрочестве был очень впечатлительный случай в гостях, когда он увидел настоящий резной хрусталь.
Как вы понимаете, мешки для мусора и хрустальные подвески встали в прямую пропорциональную зависимость.

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0
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Юрий Б.

Ответственность за установку? Гарантия на программы?

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0
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Юности вольная птица

Ну я человек далёкий от любого софта вообще, ставила, будучи юным цветком, всю "начиночку" с виндой за деньги там, где покупала бук.
И когда дома всё перестало работать (а я как всё лучшие люди бухгалтерии "никуда не нажимала"), мне было проще прийти с договором выполненных работ и сказать, чтобы сделали всё нормально, а не бегать то за соседом, то ещё куда-нибудь.
Это нормально, что специализированные люди делают специализированную работу и несут ответственность за свои косяки, разве нет? У нас курьеры не устанавливают унитазы.

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0
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Alex Shevchenko

У нас уже сто лет такое. В магазинах по продаже электроники. Даже есть"пакеты" программ, типа минимальный, средний, максимальный 😄

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–1
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Юности вольная птица

Ну так повесить полочку руками друга и дрелью консьержа - это тоже бесплатно. Но специалисты за это берут деньги.
Кстати, VPNщики полочку же могут повесить?))

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0
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Den Red

Надо что б фас начало проверять авито на предмет нарушений

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3
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Сергей Пурюшин

Нарушений чего? Технология VPN вроде не запрещена.

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1
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Avitologica.ru

ФАСу пох, поверьте, уже интересовались.
Там глухо, как в танке.
По Авито давно тюрьма плачет, но $4 лярда в год, могут перевернуть все, что угодно.

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0
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Gorbun iz Notr Dama

Если человек не может разобраться, как самостоятельно установить впн, то ему вообще не следовало бы пользоваться цифровой техникой. Такие люди обычно свои пароли и данные банковских карт направо и налево раздают

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0
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Сергей Я

С фига ли? Умение устанавливать и настраивать VPN далеко не первоочередный навык, даже сейчас.

Вот такая формулировка лучше: "ели человек не может разобраться, как установить VPN, то ему не нужен VPN".

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5
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Alexey

Давай-ка на vps подними vpn. Это же так просто.

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2
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MadRat96

Про one-liner'ы слышали?

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1
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leo krich

Ждём появления фарцовщиков-валютчиков. И курьеров, закладывающих наличные баксы в тайники.

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2
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Dmitry Kiselev

Если сейчас такому курьеру выдать наличные баксы, скорее всего вы его просто больше уже не увидите)

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2
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leo krich

В подобных организациях жёсткий контроль. Найдут, поймают и отвезут на отдых в лес.

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0
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Lexx Sky

И тех, кто на этом слегка обманывает.

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0
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Знатный Тролль

Установлю Open Office за 5000 руб.

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2
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Vilent

Интересно, что они ставят? Бесплатную версию с маркета с рекламой? Или на одну учетку заводят +100500 устройств?

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1
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Александр Соколов

Второй год покупаю впн клиент с поддержкой на всех устройствах и вообще 0 геморроя - клиент поставил, кнопку нажал и все...

Или это так блогеров разводят на бабло?)) Из тогда не жалко

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0
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Елена Макаренко

Скорее всего разводят 😅
Платные работали и будут работать! Но у нас же в стране все халявщики и хотят, чтобы все хорошо работало в бесплатной версии 😀

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1
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Юности вольная птица

Так давайте попросим ФАС, дедушку мороза, ёлочку или кого там еще собирались, чтобы вся доставка в стране стала бесплатной.
Ну по логике минусующих - ведь можно самому, а это бесплатно. Можно попросить родственников и друзей (порешать чужие проблемы в очередной раз) - это ж бесплатно.
Не порвите себе бубенчики на одной ногой рыночной экономики хочется вместо ожидания Тимуров с командами, а на другой про чужую совесть заболело.

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0
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Елена Макаренко

Ага, VPN, который в скоро заблочат 😅

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–1
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