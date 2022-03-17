Это небезопасно, считают эксперты.

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На платформах с бесплатными объявлениями появились предложения об установке VPN-сервисов и продаже подписки на них, пишет РБК. Например, Avito по запросу «установка VPN» показывает больше четырёх тысяч объявлений.

Обновлено в 11:03. В Avito пояснили vc.ru, что объявления с услугами по настройке VPN были всегда, сервис удаляет только те, где прямо указано про обход блокировки запрещённых сайтов. Больше их не стало.

За подписку на популярный VPN-сервис пользователи просят от 50 рублей до 500 рублей на срок от месяца до года в зависимости от объявления. В некоторых предлагается оплатить выезд специалиста. За подключение к VPN-серверу продавцы просят 500 рублей. За аренду виртуального сервера и его настройку — 1-4 тысячи рублей и больше.

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Такие объявления довольно подозрительные, и пользоваться ими небезопасно, считает глава отдела исследований департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов. Чтобы проверить, мошеннические они или настоящие, необходимо по каждому случаю проводить «контрольную закупку» и проверку.

Не рекомендует прибегать к таким услугам и аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Это опасно, потому что пользователь предоставляет полный доступ к своему устройству — у него могут похитить данные или установить вредоносное ПО.

В Avito рассказали, что все объявления проходят проверку на соответствие действующему законодательству России и правилам самого сервиса. Они запрещают размещать объявления об установке сервисов, которые помогают обходить блокировки для доступа к запрещённым сайтам.

Объявления на Avito