Продавцы на Avito и «Юле» за деньги устанавливают VPN-приложения и настраивают серверы Статьи редакции
Это небезопасно, считают эксперты.
На платформах с бесплатными объявлениями появились предложения об установке VPN-сервисов и продаже подписки на них, пишет РБК. Например, Avito по запросу «установка VPN» показывает больше четырёх тысяч объявлений.
За подписку на популярный VPN-сервис пользователи просят от 50 рублей до 500 рублей на срок от месяца до года в зависимости от объявления. В некоторых предлагается оплатить выезд специалиста. За подключение к VPN-серверу продавцы просят 500 рублей. За аренду виртуального сервера и его настройку — 1-4 тысячи рублей и больше.
Такие объявления довольно подозрительные, и пользоваться ими небезопасно, считает глава отдела исследований департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов. Чтобы проверить, мошеннические они или настоящие, необходимо по каждому случаю проводить «контрольную закупку» и проверку.
Не рекомендует прибегать к таким услугам и аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Это опасно, потому что пользователь предоставляет полный доступ к своему устройству — у него могут похитить данные или установить вредоносное ПО.
В Avito рассказали, что все объявления проходят проверку на соответствие действующему законодательству России и правилам самого сервиса. Они запрещают размещать объявления об установке сервисов, которые помогают обходить блокировки для доступа к запрещённым сайтам.
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Хост "Надежда"
Захотелось почему-то мышкой потыкать в надписи на картинке и в людей)
Чего удивительного если в опсосах ставят за деньги бесплатные антивирусы на телефон
А работа специалиста должна быть бесплатной?
Специалиста? Специалист и на№№№щик это разные вещи
Вещи разные, а деньги одинаковые.
А в чем конкретно обманывает сотрудник салона связи, устанавливая антивирус?
Вчера в магазине смартфонов и аксессуаров был, там есть услуга по установке плей маркета и приложений. При чем расценки разные в зависимости от количества приложений))
Я понимаю, что реально же есть старики там, кто не шарит, но у них скорее всего есть родственники, которые могут это сделать.
Звучит как:
вчера в город приезжал, там есть услуга такси, когда тебя человек на своей машине везёт куда тебе надо. Причём расценки разные в зависимости от расстояния.
Я понимаю, что реально есть люди, которые не шарят, но у них же скорее всего есть родственники с машиной, которые отвезут тебя куда тебе надо.
Ну ёпта, вообще некорректное сравнение.
Ты либо разбираешься и делаешь что-то сам, либо, если не можешь/не хочешь - платишь тому, кто может и хочет.
Принципиальной разницы между нашими примерами никакой нет.
Принципиальной разницы между нашими примерами никакой нет.
Есть.
Ты как тот мужик из анекдота, который возмущается что так дорого, тут же всего один раз молотком надо было ударить.
Ударить молотком - 1 доллар, знать, куда ударить - 99 долларов.
Нет.
Я уже понял, что аргументированный спор - это не твоя сильная сторона 😀
Неверно.
Есть. Чтобы устанавливать приложения не нужно сдавать на права и тратить несколько сотен килорублей.
Вот именно, я согласен с тобой, там же всё просто. Так и сделай сам :)
Ну тогда другое сравнение - замена масла в машине, можно сделать самому сэкономив кучу денег, не отдавая в машину в сервис.
Ну Вы тоже поймите, иногда проще выделить денег, чтобы пенсионеру сделал что-то специалист, а впоследствии нёс ответственность за оказанные услуги и выполненные работы.
У нас вот родственник очень любил люстры вешать. Непременно моё, добыл, повесил, всё сам - в таком режиме. У него в голодном отрочестве был очень впечатлительный случай в гостях, когда он увидел настоящий резной хрусталь.
Как вы понимаете, мешки для мусора и хрустальные подвески встали в прямую пропорциональную зависимость.
Ответственность за установку? Гарантия на программы?
Ну я человек далёкий от любого софта вообще, ставила, будучи юным цветком, всю "начиночку" с виндой за деньги там, где покупала бук.
И когда дома всё перестало работать (а я как всё лучшие люди бухгалтерии "никуда не нажимала"), мне было проще прийти с договором выполненных работ и сказать, чтобы сделали всё нормально, а не бегать то за соседом, то ещё куда-нибудь.
Это нормально, что специализированные люди делают специализированную работу и несут ответственность за свои косяки, разве нет? У нас курьеры не устанавливают унитазы.
У нас уже сто лет такое. В магазинах по продаже электроники. Даже есть"пакеты" программ, типа минимальный, средний, максимальный 😄
Ну так повесить полочку руками друга и дрелью консьержа - это тоже бесплатно. Но специалисты за это берут деньги.
Кстати, VPNщики полочку же могут повесить?))
Надо что б фас начало проверять авито на предмет нарушений
Нарушений чего? Технология VPN вроде не запрещена.
ФАСу пох, поверьте, уже интересовались.
Там глухо, как в танке.
По Авито давно тюрьма плачет, но $4 лярда в год, могут перевернуть все, что угодно.
Если человек не может разобраться, как самостоятельно установить впн, то ему вообще не следовало бы пользоваться цифровой техникой. Такие люди обычно свои пароли и данные банковских карт направо и налево раздают
С фига ли? Умение устанавливать и настраивать VPN далеко не первоочередный навык, даже сейчас.
Вот такая формулировка лучше: "ели человек не может разобраться, как установить VPN, то ему не нужен VPN".
Давай-ка на vps подними vpn. Это же так просто.
Про one-liner'ы слышали?
Ждём появления фарцовщиков-валютчиков. И курьеров, закладывающих наличные баксы в тайники.
Если сейчас такому курьеру выдать наличные баксы, скорее всего вы его просто больше уже не увидите)
В подобных организациях жёсткий контроль. Найдут, поймают и отвезут на отдых в лес.
И тех, кто на этом слегка обманывает.
Установлю Open Office за 5000 руб.
Интересно, что они ставят? Бесплатную версию с маркета с рекламой? Или на одну учетку заводят +100500 устройств?
Второй год покупаю впн клиент с поддержкой на всех устройствах и вообще 0 геморроя - клиент поставил, кнопку нажал и все...
Или это так блогеров разводят на бабло?)) Из тогда не жалко
Скорее всего разводят 😅
Платные работали и будут работать! Но у нас же в стране все халявщики и хотят, чтобы все хорошо работало в бесплатной версии 😀
Так давайте попросим ФАС, дедушку мороза, ёлочку или кого там еще собирались, чтобы вся доставка в стране стала бесплатной.
Ну по логике минусующих - ведь можно самому, а это бесплатно. Можно попросить родственников и друзей (порешать чужие проблемы в очередной раз) - это ж бесплатно.
Не порвите себе бубенчики на одной ногой рыночной экономики хочется вместо ожидания Тимуров с командами, а на другой про чужую совесть заболело.
Ага, VPN, который в скоро заблочат 😅