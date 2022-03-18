ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта — ввоза товаров без разрешения правообладателя Статьи редакции
Ведомство пытается добиться легализации такого импорта несколько лет.
- ФАС сообщила, что её глава Максим Шаскольский провёл рабочую встречу с главой Wildberries Татьяной Бакальчук. Проект постановления от ведомства должно рассмотреть правительство. После его принятия ФАС планирует встречи и с другими маркетплейсами.
- Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране.
- ФАС пытается добиться легализации параллельного импорта уже несколько лет. Например, законопроект об этом она предлагала в 2014 году, а затем ещё раз — в 2018-м. Пока такой импорт до сих пор запрещён.
- 15 марта председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал «Российской газете», что в правительстве определят перечень товаров, которые можно будет ввозить в страну без разрешения производителя. 17 марта об этом же заявил глава Роспатента Юрий Зубов.
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Серый импорт это когда физики с мешками одежды через таможню по лимиту проходят по 35 кг с одеждой типа для себя.
А то о чем говорили ФАС это параллельный измените пожалуйста заголовок не вводите в заблуждение.
а теперь будут баулы с 35кг процессоров, киберпанк
Не, 35 это общий вес, там на электронику отдельные ограничения были 1 ноут 2 телефона часы. и т.д.
можно до 3 шт для личного пользования,
Запрещено ввозить товары, не предназначенные для личного пользования, а ввозимые для коммерческих целей. К коммерческой партии таможня может отнести товары, ввозимые в количестве более 3 штук одного наименования, артикула или модели.
значит баул с 3мя серверами Dell 4-х процессорных
Ждём проекты материнок с 20 процессорами. :)
Давно пора такие под майнинг делать. Желательно ам4 естественно.
может
Хм...
Джонни-Мнемоник
пневмоник
Евгения вообще похоже в том, что пишет не очень разбирается. Творчески перерабатывает тексты новостей. Мне ещё раньше глаз резануло
Минфин России сообщил, что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по российским евробондам.
Не "Минфин выполнил", а платёжное поручение Минфина выполнено банком-корреспондентом.
https://vc.ru/finance/381372-minfin-soobshchil-chto-vyplatil-kupony-po-obligaciyam-na-117-2-mln-po-vneshnemu-dolgu-eto-otsrochit-vozmozhnyy-defolt
План сам себя не выполнит)
"Достойного" исполнителя нашли: площадка wildberries уже давно торгует подделками и просроченными товарами, нисколько этого не стесняясь и плюя на закон.
Опыт же)
А вы не голосуйте рублём за них
Знаем, сначала закрывают глаза на серый импорт, а потом набутыливают так будто теракт устроил
Потом отожмут у Татьяны бизнес, как у Чичваркина, поедет жить в Лондон )
Нет, скорее она будет крышевать серый рынок и без её благосклонности это будет делать просто опасно. Вы же понимаете, что Таня нифига не селфмэйд вуман.
Согласен, после таких новостей сказки про то, что Wildberries никак не связан с правительством просто смешны.
Да и пофиг. Не до них сейчас.
В 2011 наверно тоже было "не до них"..потом в 2014м...в 2022м. Продолжайте в том же духе
Я имел ввиду WB и ФАС в контексте статьи.
А вы про что?
А я про "да и пофиг". Когда что-то напрямую или косвенно влияет на твою жизнь или на жизнь твоих соотечественников, то не может быть пофиг. Позавчера дали Яндексу зелёный цвет на монополию, вчера Сберу, сегодня ВБ, а завтра вы сахар будете покупать по 200 за кг и радоваться что "урвали".
А почему ?
Что-то случилось ?
Вы спрашиваете по делу, или из тех остроумных шутников, которые думают, что их "что-то случилось?" это признак интеллекта и тонкого юмора?
Я из остроумных, самокритичных, здравомыслящих шутников с адекватной миру самооценкой.
А что?
Ну в таком случае ответ на ваш вопрос вы знаете сами, разве нет?
Вы слишком серьезно восприняли мой вопрос Александру.
И как-то очень серьезно мой ответ вам :)
Сорян, просто это реально сейчас ооочень надоедливый комментарий, все прекрасно видят, что произошло. В прочем, меня это мало коснулось с финансовой точки зрения, поэтому нет причин так реагировать на кого-то, закроем тему :)
Да не парьтесь :)
Мы тут шутки шутим же
А чем вы заняты? У банкомата наличку снимаете?
Ты чо, она всего сама добилась
А примерочные на картонках откроют?
Пункты выдачи из картонных коробок от бананов построят
Звучит как какая-то хуйня.
"Серый" - это без пошлин и всякой поеботы (НДС).
без пошлин и НДС это контрабанда, а не серый импорт.
Не. Если я купил 34.99 кг гондонов для себя без разрешения Contex - это норм. А вот если для продажи - то серый импорт.
Богатырь.
Сижу сейчас на калькуляторе считаю средную ебально-дневную норму :)
Огласите норму)
Считаю...
Час прошел, а цифр нет. У меня друг интересуется.
Примерно 0,2. Но это если ебаться каждый день до самой смерти. И даже, собсна, трахнуться и сразу сдохнуть :)
И к чему привели расчёты? :)
Острый дефицит.... секса.... гондонов хватает... в стране
Я столько не проживу :)
Видимо суицид сделал, когда посчитал сколько нужно жарить)))
P.S: Посчитал:
В среднем 1 презик весит 2 г.
В 34.99кг = 17.495 презервативов. Если поставить цель израсходовать за 1 год, то надо 48 раз в день.
Это же индивидуально всё. Но если прикинуть, что по одной штуке два раза в неделю (средне вроде так), то получается 105 штук в год.
Когда есть цель, индивидуальность не интересна)
Физик может ввезти в страну 2 айфона без пошлин и НДС. Абсолютно легально если это поставлено на поток это серый импорт.
А когда в кузове авто скрытая ниша в которой спрятано 10 айфонов что бы таможня не заметила это контрабанда
К сожалению в России термин серый импорт, приравнен к контрабанде. Товар ввозимый по заниженным пошлинам, из за неправильного декларирования, под видом легального товара считается контрабандой.
Не, если не злоупотреблять.
У нас в одном крупном городе лет 10 минимум работают ребята, которые этим занимаются
Скоро будем официально пиратами?
Нет, заголовок неверный. Параллельный импорт это когда кроме Эпл никто не может официально таможить айфоны в РФ даже если легально купил и везет их через границу без разрешения от эпл
Пора перепрофилировать производство масок на производство глазных повязок.
Страна стремительно превращается в Сомали.
Ну примерно как Нигерия были, а сейчас уже будем Сомали. Да.
Да, заголовок неподходящий!
Мммм... Начали бы сразу с чёрного, надо же экономику вытаскивать. Восстановим в правах и легалиZуем всё, кроме одного слова из пяти букв!
По сути еще один удар по внутреннему производству, хотя и снизятся затраты тех, кто закупает импортные комплектующие. Стимулы инвестировать в новое производство в России для международных правообладателей стремится к 0.
Глупости, производство от стабильности импорта комплектующих зависит еще больше, чем торговля.
я веду речь как раз о снижении доли импорта, о пресловутом "импортозамещении", которое нам обещают в последние годы
Импортозамещение это тупая пропаганда в духе и без них справимся, а по факту движения в эту сторону почти ноль, по крайней мере никаких триллионов на это не выделяется, да и глупо это в принципе изобретать велосипед и отказываться от специализации и разделении труда.
Ха, а каким образом гарантийные обязательства, в таком случае будут исполняться???
Ремонт только в нашей сети магазинов. Проверка 45 дней. После проверки мы сообщим Вам, что поломка по Вашей вине)
.... И т.к. восстановлению не подлежит, разобрали на запчасти
С вас 100500 рублей
Догадайся) Ясен красен, так же как и раньше, то есть — никак.
Годная инициатива, почти во всем мире параллельный импорт разрешен так или иначе, из-за таких запретов у нас часто цены завышены на брендовые товары.
Сейчас шансы на такую легализацию велики как некогда, так как главные лоббисты запрета сейчас активно сваливают из рф.
Так я не понял, а что для WB поменяется? @Денис Демидов поясните?
Продавцам WB будет проще импортировать брендовый товар в больших количествах не спрашивая у них разрешения как сейчас.
Условный адидас ввести в РФ без разрешения самого адидас сейчас нельзя.
А раньше у WB не на мази было?
Легализация всегда масштаб увеличивает, вопрос больше - меньше, они хотят больше.
Будет весело, если только WB и тем на кого они укажут разрешат такое делать ).
Так так и будет)
Вряд ли, слишком много мощных игроков, скорее всего они так реагируют на исход западных брендов, которые таким образом вернутся без ведома владельцев ТМ
Почти, ввозить можно, запрещали продавать, но это тоже было не законно (запрет продаж) т.к. если уплачены все налоги и прочее, то товар не контрафактный, и продавай сколько угодно.
Напрямую товар не запрещали продавать, а закидывали требованиями, исками, аля, уберите с названия наш бренд и прочую чепуху
Возить в белую нельзя было бренды, только карго, я помню сам себе писал разрешение на товарный знак AvtoGSM.ru при импорте своей ТМ
Они до сих пор не починили сбой…
зато попиздели. гони бабки бакальчук!
Когда продразверстка?
"Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране" - я правильно понимаю, что согласно этому определению, если в китайском подвале соберут нечто и нанесут на него, например, логотип apple, то в рф оно полноправно будет считаться продуктом apple, а не контрафактом?
Нет.
Представьте
- У вас автомобиль Honda
- Она сломалась, при этом серьезно и запчасть только в оригинале.
- Honda ушла с рынка РФ
При запрете параллельного импорта вы не сможете купить запчасть, так как ее нельзя ввезти легально в РФ, ведь производитель не разрешает.
Так а что такое "товар, на который нанесен товарный знак, без разрешения правообладателя", если не контрафакт? Если взять запчасти (только не для автомобиля, а для телефонов), которые покупаются из китая через всеми любимый алиэкспресс, то вы можете заметить, что корпусные запчасти на которых красуется логотип производителя (samsung, sony, apple и тд) как правило заклеен при получении. Разве это делается не для того, чтоб на таможне лишних вопросов не возникало? Ведь эта гипотетическая деталь на самом деле никакого отношения к samsung, sony, apple и тд не имеет. Да она совместима с оригинальным телефоном и повторяет дизайн оригинальной запчасти, может даже собрана на том же заводе, где и собирают оригинальные запчасти, но производитель samsung, sony, apple и тд о существовании этой запчасти знать не знают (как минимум официально). Это же и есть контрафакт - продукт похожий на оригинал, с оригинальным логотипом, который нанесен туда без официального одобрения владельца лого
"Ведь эта гипотетическая деталь на самом деле никакого отношения к samsung, sony, apple и тд не имеет."
Необязательно так, это может быть оригинальная деталь в оригинальной упаковке, но вы ее не сможете импортировать по белому без разрешения производителя.
Например, для производства работ вам нужны шведские металлорежущие пластины Sandvik, оригинальные, потому что другие просто не встанут в фрезу, Китайские вы никогда не искали и не использовали из-за непредсказуемого качества. Вы идете к местным официальным поставщикам, они говорят, что в наличии нет, под заказ 6-8 недель. А вам надо через 2, потому что надо начинать работы и зарабатывать деньги.
Вы обращаетесь в соседнюю Финляндию к такому же официальному поставщику Sandvik, у которого все есть в наличии. Заключаете контракт (или просто оплачиваете счет), заказываете доставку, товар приходит на таможню...и никто Вам его не даст растаможить, несмотря на то, что все легально. Потому что товарный знак Sandvik находится в реестре объектов интеллектуальной собственности и без разрешения от держателя прав на территории России оригинальный товар растаможить нельзя.
https://www.alta.ru/rois/?condition=Sandvik
На практике у меня все решилось получением письма от держателя прав , что они не возражают на ввоз моей коробки в Россию, но это была просто добрая воля производителя. Могли отказать или просто не отвечать и все бы на этом закончилось.
Местные официальные поставщики таких объектов интеллектуальной собственности могут ставить любые цены на оригинальный товар, потому что по факту, никто кроме них не может ввозить в Россию такой оригинальный товар и продавать по меньшим ценам. Чем они всю жизнь и пользовались.
Я сталкивался многократно с тем, что, например, оригинальное оборудование в Германии стоило 5 000 евро, а точно такое же в России у единственного официального поставщика стоило 12 000 евро. И я не мог легально его купить напрямую в Германии и привезти сюда именно из-за запрета на параллельный импорт. Хотя немцы были не против мне его продать напрямую.
Хочу еще добавить исчерпывающий стародавний пост по теме:
https://bablaw.livejournal.com/2433.html
Про телефоны ничего не знаю, знаю про автозапчасти.
Даже если деталь полностью оригинальная (не подделка), куплена у дилера бренда в другой стране (например ОАЭ), таможня завернет поставку, если не будет одобрения бренда.
кажется я понял. изначально читал "это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя" как ввоз страну товара, на который товарный знак нанесли без разрешения правообладателя. а подразумевается видимо сам факт ввоза без разрешения, а не нанесения товарного знака)
С каждого товара, который продаётся на маркетплейсе, государство так и так имеет доход, если раньше все ввозилось и продавалось в серую, то сейчас с приходом маркетплейсов, государство стало не плохо получать налогов, им выгодно поддержать маркетплейсы, говорю на собственном примере. Раньше платил только ЕНВД, сейчас на оффлайн патент, но на маркетах, такие налоги сейчас плачу, что сам в шоке.
А кто будет гарантировать потребителям качество? Какой-нибудь китаец пошьет штаны и налепит на них Nike, как проверить, что это не Параллельный импорт?
Никто и вайлберис об этом мечтают
@Wildberries почините пожалуйста кабинет продавцов. Ничего толком не работает, данных нет, переоценки невозможно. Примерно с 14 марта кабинет почти полностью не функционирует.
Решите пожалуйста проблемы крестьян, а потому будет поднимать державу с колен.
Там данные потеряны, нечего восстанавливать, интересно будет посмотреть, как wb выкрутится, инвентаризации или еще как?
обсудили легализацию «серого» импорта в России
Где-то в Лондоне загрустил, вспоминая былое, Чичваркин.
Это очень хорошо. Запрет параллельного импорта - это очень плохо для потребителя, да и для страны в целом. Единственное объяснение этой порочной практики для меня - большие "заносы" от иностранных компаний нашим чиновникам. Ну либо это умышленное вредительство было.
Хорошо что сейчас этот бред кончится.
Ну какой же бред. Каким образом это хорошо? Хорошо, что у вас не будет гарантийных условий на товар? Хорошо, что вы не сможете определять оригинальность, а соответственно и качество/безопасность товара?
Что такое "гарантийные условия"? Гарантийные обязательства в любом случае несёт продавец. К тому же далеко не на все товары может быть гарантия в принципе.
Например, какое–то время в Россию не возили настоящее пиво Guinness, т.к. правообладатель варил под этой маркой фигню на заводе под питером. И пользуясь запретом на параллельный импорт хайнекен просто запретил ввоз нормального гиннеса в РФ.
Оговорился, речь шла о гарантийных обязательствах (официальное заверение одной стороны о покрытии убытков и возмещении за свой счет недостатков в случае их возникновения.)
Гарантия Продавца и Изготовителя различаются по своей сути, как вы будете определять оригинальность товара? Например, в автомобильной сфере, Продавец не обладает доступом к ноу-хау изготовителя, не может проводить полноценный ремонт, так как не знает кодов, используемых для доступа к бортовым системам.
"И пользуясь запретом на параллельный импорт хайнекен просто запретил ввоз нормального гиннеса в РФ."
Все верно, в этом и заключаются полномочия правообладателя товарного знака, разрешать или нет ввоз товар в определенную страну.
Ввоз товара без согласия правообладателя - это по умолчанию контрафакт.
Вы так и не указали, что плохого в запрете параллельного импорта?
Плохое в запрете параллельного импорта - высокие цены и малый ассортимент товаров на рынке.
Как я буду определять оригинальность товара - это моя проблема. Я как потребитель сам проголосую у кого мне лучше покупать - у официального импортёра или у параллельного. С ремонтом я тоже сам разберусь, спасибо.
Быстро Бакальчук подсуетилась.
Гарантии на товары не будет при таком импорте?
Не понял как будет работать. Допустим, есть две страны Италия и Россия. В Италии "дольче" может продавать только LLC Dolce, а в России только ООО Дольче. Между собой они никак не аффилированы. Но имеют разрешение от главного правообладателя продавать только в своей стране. И получается что LLC Dolce может брать и продавать в Россию в обход ООО Дольче
Перекупы просто будут завозить для ООО ДольчеПаль
Только начали появляться перспективы для местных производителей, с связи с уходом брендов и освобождением некоторых рыночных ниш, и вот тебе подарок, откуда не ждали..
Власти бы определились им важнее отечественное производство, инвестиции в страну или сиюминутная возможность для заработка барыг (извините за слово но в контексте параллельного импорта оно самое подходящее ) типа вайлберис
Можно было понять такие меры в отношении отраслей попавших под санкции, типа оборудования для нефтегазовой промышленности, но для товаров широкого потребление, это просто разгром цивилизованного рынка.
Уже который день личный кабинет пуст. В офиса говорят "ждите". Никому дела нет до ситуации...
ВБ лучше бы востановлением работы занялись! сайт для бизнеса уже с понедельника лежит!!!
Чичваркину понравится)
Давно пора
Wildberries и так помойка, у будет еще хуже?
Правильно, зачем нам страна с гарантированным качеством услуг
вайлдберриз разве еще жив? после краха базы оправится?
Господи, я начала прочитал в заголовке "осудили" проржался как конь.
Потом прочитал текст, понял что что-то не так, перечитал заголовок.
А если по тексту:
Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя.
И как потом различать условный "Nike" ввезенный в "серую", от "Nike" пошитого на садоводе?
Скажите уж проще: "Мы легализуем конрафакт"