Торговля
Откровенный калькулятор

ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта — ввоза товаров без разрешения правообладателя Статьи редакции

Ведомство пытается добиться легализации такого импорта несколько лет.

  • ФАС сообщила, что её глава Максим Шаскольский провёл рабочую встречу с главой Wildberries Татьяной Бакальчук. Проект постановления от ведомства должно рассмотреть правительство. После его принятия ФАС планирует встречи и с другими маркетплейсами.
  • Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране.
  • ФАС пытается добиться легализации параллельного импорта уже несколько лет. Например, законопроект об этом она предлагала в 2014 году, а затем ещё раз — в 2018-м. Пока такой импорт до сих пор запрещён.
  • 15 марта председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал «Российской газете», что в правительстве определят перечень товаров, которые можно будет ввозить в страну без разрешения производителя. 17 марта об этом же заявил глава Роспатента Юрий Зубов.

#новость #фас #wildberries

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109 комментариев
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Blackrock

Серый импорт это когда физики с мешками одежды через таможню по лимиту проходят по 35 кг с одеждой типа для себя.
А то о чем говорили ФАС это параллельный измените пожалуйста заголовок не вводите в заблуждение.

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76
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t t

а теперь будут баулы с 35кг процессоров, киберпанк

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41
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Blackrock

Не, 35 это общий вес, там на электронику отдельные ограничения были 1 ноут 2 телефона часы. и т.д.

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3
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t t

можно до 3 шт для личного пользования,
Запрещено ввозить товары, не предназначенные для личного пользования, а ввозимые для коммерческих целей. К коммерческой партии таможня может отнести товары, ввозимые в количестве более 3 штук одного наименования, артикула или модели.
 значит баул с 3мя серверами Dell 4-х процессорных

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5
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Ivan

Ждём проекты материнок с 20 процессорами. :)

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0
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Zaebaniy Underground

Давно пора такие под майнинг делать. Желательно ам4 естественно.

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0
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Я никто и звать меня никак

может
 Хм...

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0
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Egik

Джонни-Мнемоник

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1
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Zaebaniy Underground

пневмоник

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0
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Нелинейная структура данных

Евгения вообще похоже в том, что пишет не очень разбирается. Творчески перерабатывает тексты новостей. Мне ещё раньше глаз резануло
Минфин России сообщил, что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по российским евробондам.
Не "Минфин выполнил", а платёжное поручение Минфина выполнено банком-корреспондентом.
https://vc.ru/finance/381372-minfin-soobshchil-chto-vyplatil-kupony-po-obligaciyam-na-117-2-mln-po-vneshnemu-dolgu-eto-otsrochit-vozmozhnyy-defolt

Минфин сообщил, что выплатил купоны по…
К техническому дефолту приравнивалась бы оплата в рублях.
vc.ru
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7
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Blackrock

План сам себя не выполнит)

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0
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Твоя карма

"Достойного" исполнителя нашли: площадка wildberries уже давно торгует подделками и просроченными товарами, нисколько этого не стесняясь и плюя на закон.

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39
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Тимур Эмир

Опыт же)

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1
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Владислав Д.

А вы не голосуйте рублём за них

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1
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Alexander Veber

Знаем, сначала закрывают глаза на серый импорт, а потом набутыливают так будто теракт устроил

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20
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Владимир Рукосуев

Потом отожмут у Татьяны бизнес, как у Чичваркина, поедет жить в Лондон )

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21
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Alexander Veber

Нет, скорее она будет крышевать серый рынок и без её благосклонности это будет делать просто опасно. Вы же понимаете, что Таня нифига не селфмэйд вуман.

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9
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Aleksei Menshikov

Согласен, после таких новостей сказки про то, что Wildberries никак не связан с правительством просто смешны.

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16
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Александр

Да и пофиг. Не до них сейчас.

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1
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Alexander Veber

В 2011 наверно тоже было "не до них"..потом в 2014м...в 2022м. Продолжайте в том же духе

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5
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Александр

Я имел ввиду WB и ФАС в контексте статьи.
А вы про что?

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0
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Alexander Veber

А я про "да и пофиг". Когда что-то напрямую или косвенно влияет на твою жизнь или на жизнь твоих соотечественников, то не может быть пофиг. Позавчера дали Яндексу зелёный цвет на монополию, вчера Сберу, сегодня ВБ, а завтра вы сахар будете покупать по 200 за кг и радоваться что "урвали".

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–2
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Я никто и звать меня никак

А почему ?
Что-то случилось ?

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0
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Евгений Кузовкин

Вы спрашиваете по делу, или из тех остроумных шутников, которые думают, что их "что-то случилось?" это признак интеллекта и тонкого юмора?

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0
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Я никто и звать меня никак

Я из остроумных, самокритичных, здравомыслящих шутников с адекватной миру самооценкой.
А что?

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0
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Евгений Кузовкин

Ну в таком случае ответ на ваш вопрос вы знаете сами, разве нет?

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0
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Я никто и звать меня никак

Вы слишком серьезно восприняли мой вопрос Александру.
И как-то очень серьезно мой ответ вам :)

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0
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Евгений Кузовкин

Сорян, просто это реально сейчас ооочень надоедливый комментарий, все прекрасно видят, что произошло. В прочем, меня это мало коснулось с финансовой точки зрения, поэтому нет причин так реагировать на кого-то, закроем тему :)

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0
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Я никто и звать меня никак

Да не парьтесь :)
Мы тут шутки шутим же

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0
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Алексей Никитенко

А чем вы заняты? У банкомата наличку снимаете?

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0
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Я никто и звать меня никак

Ты чо, она всего сама добилась

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0
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MipsiMips

А примерочные на картонках откроют?

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14
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Rus lan

Пункты выдачи из картонных коробок от бананов построят

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1
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Я никто и звать меня никак

Звучит как какая-то хуйня.
"Серый" - это без пошлин и всякой поеботы (НДС).

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11
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Денис Демидов

без пошлин и НДС это контрабанда, а не серый импорт.

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7
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Я никто и звать меня никак

Не. Если я купил 34.99 кг гондонов для себя без разрешения Contex - это норм. А вот если для продажи - то серый импорт.

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8
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Sergey Khohlachev

Богатырь.

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1
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Я никто и звать меня никак

Сижу сейчас на калькуляторе считаю средную ебально-дневную норму :)

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4
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Артем П.

Огласите норму)

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0
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Я никто и звать меня никак

Считаю...

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1
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Местный парень

Час прошел, а цифр нет. У меня друг интересуется.

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0
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Я никто и звать меня никак

Примерно 0,2. Но это если ебаться каждый день до самой смерти. И даже, собсна, трахнуться и сразу сдохнуть :)

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1
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Antony Feirmont

И к чему привели расчёты? :)

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0
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Леван Какубава

Острый дефицит.... секса.... гондонов хватает... в стране

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0
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Я никто и звать меня никак

Я столько не проживу :)

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0
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Артем П.

Видимо суицид сделал, когда посчитал сколько нужно жарить)))

P.S: Посчитал:

В среднем 1 презик весит 2 г.

В 34.99кг = 17.495 презервативов. Если поставить цель израсходовать за 1 год, то надо 48 раз в день.

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0
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Gre Li

Это же индивидуально всё. Но если прикинуть, что по одной штуке два раза в неделю (средне вроде так), то получается 105 штук в год.

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0
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Артем П.

Когда есть цель, индивидуальность не интересна)

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0
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Blackrock

Физик может ввезти в страну 2 айфона без пошлин и НДС. Абсолютно легально если это поставлено на поток это серый импорт.
А когда в кузове авто скрытая ниша в которой спрятано 10 айфонов что бы таможня не заметила это контрабанда

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4
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George Washington

К сожалению в России термин серый импорт, приравнен к контрабанде. Товар ввозимый по заниженным пошлинам, из за неправильного декларирования, под видом легального товара считается контрабандой.

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4
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Я никто и звать меня никак

Не, если не злоупотреблять.
У нас в одном крупном городе лет 10 минимум работают ребята, которые этим занимаются

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0
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Bógdan Babēnko

Скоро будем официально пиратами?

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3
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Blackrock

Нет, заголовок неверный. Параллельный импорт это когда кроме Эпл никто не может официально таможить айфоны в РФ даже если легально купил и везет их через границу без разрешения от эпл

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14
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Alex Gurulli

Пора перепрофилировать производство масок на производство глазных повязок.

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4
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Андрей Волхонский

Страна стремительно превращается в Сомали.

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–2
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Стартапер-пессимист

Ну примерно как Нигерия были, а сейчас уже будем Сомали. Да.

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2
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Sergei Ivanov

Да, заголовок неподходящий!

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6
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Рикардо Иванов

Мммм... Начали бы сразу с чёрного, надо же экономику вытаскивать. Восстановим в правах и легалиZуем всё, кроме одного слова из пяти букв!

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3
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Evgeniy Zorin

По сути еще один удар по внутреннему производству, хотя и снизятся затраты тех, кто закупает импортные комплектующие. Стимулы инвестировать в новое производство в России для международных правообладателей стремится к 0.

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3
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Денис Демидов

Глупости, производство от стабильности импорта комплектующих зависит еще больше, чем торговля.

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0
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Evgeniy Zorin

я веду речь как раз о снижении доли импорта, о пресловутом "импортозамещении", которое нам обещают в последние годы

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0
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Денис Демидов

Импортозамещение это тупая пропаганда в духе и без них справимся, а по факту движения в эту сторону почти ноль, по крайней мере никаких триллионов на это не выделяется, да и глупо это в принципе изобретать велосипед и отказываться от специализации и разделении труда.

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1
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Большой Брат

Ха, а каким образом гарантийные обязательства, в таком случае будут исполняться???

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2
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Артем Порубаев

Ремонт только в нашей сети магазинов. Проверка 45 дней. После проверки мы сообщим Вам, что поломка по Вашей вине)

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3
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Леван Какубава

.... И т.к. восстановлению не подлежит, разобрали на запчасти
С вас 100500 рублей

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0
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Atomic Attack

Догадайся) Ясен красен, так же как и раньше, то есть — никак.

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1
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Денис Демидов

Годная инициатива, почти во всем мире параллельный импорт разрешен так или иначе, из-за таких запретов у нас часто цены завышены на брендовые товары.
Сейчас шансы на такую легализацию велики как некогда, так как главные лоббисты запрета сейчас активно сваливают из рф.

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2
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Вася Пражкин

Так я не понял, а что для WB поменяется? @Денис Демидов поясните?

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2
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Денис Демидов

Продавцам WB будет проще импортировать брендовый товар в больших количествах не спрашивая у них разрешения как сейчас.
Условный адидас ввести в РФ без разрешения самого адидас сейчас нельзя.

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1
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Вася Пражкин

А раньше у WB не на мази было?

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0
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Денис Демидов

Легализация всегда масштаб увеличивает, вопрос больше - меньше, они хотят больше.

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1
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Вася Пражкин

Будет весело, если только WB и тем на кого они укажут разрешат такое делать ).

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1
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Местный парень

Так так и будет)

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0
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Денис Демидов

Вряд ли, слишком много мощных игроков, скорее всего они так реагируют на исход западных брендов, которые таким образом вернутся без ведома владельцев ТМ

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0
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Леван Какубава

Почти, ввозить можно, запрещали продавать, но это тоже было не законно (запрет продаж) т.к. если уплачены все налоги и прочее, то товар не контрафактный, и продавай сколько угодно.
Напрямую товар не запрещали продавать, а закидывали требованиями, исками, аля, уберите с названия наш бренд и прочую чепуху

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0
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Денис Демидов

Возить в белую нельзя было бренды, только карго, я помню сам себе писал разрешение на товарный знак AvtoGSM.ru при импорте своей ТМ

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0
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Marina

Они до сих пор не починили сбой…

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2
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Владислав Недзвецкий

зато попиздели. гони бабки бакальчук!

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1
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Постнатальный анализ

Когда продразверстка?

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1
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Andry

"Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране" - я правильно понимаю, что согласно этому определению, если в китайском подвале соберут нечто и нанесут на него, например, логотип apple, то в рф оно полноправно будет считаться продуктом apple, а не контрафактом?

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0
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Молочный глобус

Нет.
Представьте
- У вас автомобиль Honda
- Она сломалась, при этом серьезно и запчасть только в оригинале.
- Honda ушла с рынка РФ

При запрете параллельного импорта вы не сможете купить запчасть, так как ее нельзя ввезти легально в РФ, ведь производитель не разрешает.

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4
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Andry

Так а что такое "товар, на который нанесен товарный знак, без разрешения правообладателя", если не контрафакт? Если взять запчасти (только не для автомобиля, а для телефонов), которые покупаются из китая через всеми любимый алиэкспресс, то вы можете заметить, что корпусные запчасти на которых красуется логотип производителя (samsung, sony, apple и тд) как правило заклеен при получении. Разве это делается не для того, чтоб на таможне лишних вопросов не возникало? Ведь эта гипотетическая деталь на самом деле никакого отношения к samsung, sony, apple и тд не имеет. Да она совместима с оригинальным телефоном и повторяет дизайн оригинальной запчасти, может даже собрана на том же заводе, где и собирают оригинальные запчасти, но производитель samsung, sony, apple и тд о существовании этой запчасти знать не знают (как минимум официально). Это же и есть контрафакт - продукт похожий на оригинал, с оригинальным логотипом, который нанесен туда без официального одобрения владельца лого

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1
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Hello There

"Ведь эта гипотетическая деталь на самом деле никакого отношения к samsung, sony, apple и тд не имеет."

Необязательно так, это может быть оригинальная деталь в оригинальной упаковке, но вы ее не сможете импортировать по белому без разрешения производителя.

Например, для производства работ вам нужны шведские металлорежущие пластины Sandvik, оригинальные, потому что другие просто не встанут в фрезу, Китайские вы никогда не искали и не использовали из-за непредсказуемого качества. Вы идете к местным официальным поставщикам, они говорят, что в наличии нет, под заказ 6-8 недель. А вам надо через 2, потому что надо начинать работы и зарабатывать деньги.

Вы обращаетесь в соседнюю Финляндию к такому же официальному поставщику Sandvik, у которого все есть в наличии. Заключаете контракт (или просто оплачиваете счет), заказываете доставку, товар приходит на таможню...и никто Вам его не даст растаможить, несмотря на то, что все легально. Потому что товарный знак Sandvik находится в реестре объектов интеллектуальной собственности и без разрешения от держателя прав на территории России оригинальный товар растаможить нельзя.
https://www.alta.ru/rois/?condition=Sandvik

На практике у меня все решилось получением письма от держателя прав , что они не возражают на ввоз моей коробки в Россию, но это была просто добрая воля производителя. Могли отказать или просто не отвечать и все бы на этом закончилось.

Местные официальные поставщики таких объектов интеллектуальной собственности могут ставить любые цены на оригинальный товар, потому что по факту, никто кроме них не может ввозить в Россию такой оригинальный товар и продавать по меньшим ценам. Чем они всю жизнь и пользовались.

Я сталкивался многократно с тем, что, например, оригинальное оборудование в Германии стоило 5 000 евро, а точно такое же в России у единственного официального поставщика стоило 12 000 евро. И я не мог легально его купить напрямую в Германии и привезти сюда именно из-за запрета на параллельный импорт. Хотя немцы были не против мне его продать напрямую.

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3
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Hello There

Хочу еще добавить исчерпывающий стародавний пост по теме:
https://bablaw.livejournal.com/2433.html

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0
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Молочный глобус

Про телефоны ничего не знаю, знаю про автозапчасти.
Даже если деталь полностью оригинальная (не подделка), куплена у дилера бренда в другой стране (например ОАЭ), таможня завернет поставку, если не будет одобрения бренда.

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1
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Andry

кажется я понял. изначально читал "это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя" как ввоз страну товара, на который товарный знак нанесли без разрешения правообладателя. а подразумевается видимо сам факт ввоза без разрешения, а не нанесения товарного знака)

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1
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Рафаэль Галиев

С каждого товара, который продаётся на маркетплейсе, государство так и так имеет доход, если раньше все ввозилось и продавалось в серую, то сейчас с приходом маркетплейсов, государство стало не плохо получать налогов, им выгодно поддержать маркетплейсы, говорю на собственном примере. Раньше платил только ЕНВД, сейчас на оффлайн патент, но на маркетах, такие налоги сейчас плачу, что сам в шоке.

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1
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Чит Чат

А кто будет гарантировать потребителям качество? Какой-нибудь китаец пошьет штаны и налепит на них Nike, как проверить, что это не Параллельный импорт?

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1
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Sergey Dolgov

Никто и вайлберис об этом мечтают

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0
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Владимир Дорофеев

@Wildberries почините пожалуйста кабинет продавцов. Ничего толком не работает, данных нет, переоценки невозможно. Примерно с 14 марта кабинет почти полностью не функционирует.

Решите пожалуйста проблемы крестьян, а потому будет поднимать державу с колен.

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1
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Денис Демидов

Там данные потеряны, нечего восстанавливать, интересно будет посмотреть, как wb выкрутится, инвентаризации или еще как?

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0
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Дмитрий Айстражник

обсудили легализацию «серого» импорта в России
Где-то в Лондоне загрустил, вспоминая былое, Чичваркин.

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1
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Vadim Medvedev

Это очень хорошо. Запрет параллельного импорта - это очень плохо для потребителя, да и для страны в целом. Единственное объяснение этой порочной практики для меня - большие "заносы" от иностранных компаний нашим чиновникам. Ну либо это умышленное вредительство было.

Хорошо что сейчас этот бред кончится.

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0
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Ivan Emelianov

Ну какой же бред. Каким образом это хорошо? Хорошо, что у вас не будет гарантийных условий на товар? Хорошо, что вы не сможете определять оригинальность, а соответственно и качество/безопасность товара?

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0
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Vadim Medvedev

Что такое "гарантийные условия"? Гарантийные обязательства в любом случае несёт продавец. К тому же далеко не на все товары может быть гарантия в принципе.

Например, какое–то время в Россию не возили настоящее пиво Guinness, т.к. правообладатель варил под этой маркой фигню на заводе под питером. И пользуясь запретом на параллельный импорт хайнекен просто запретил ввоз нормального гиннеса в РФ.

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0
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Ivan Emelianov

Оговорился, речь шла о гарантийных обязательствах (официальное заверение одной стороны о покрытии убытков и возмещении за свой счет недостатков в случае их возникновения.)
Гарантия Продавца и Изготовителя различаются по своей сути, как вы будете определять оригинальность товара? Например, в автомобильной сфере, Продавец не обладает доступом к ноу-хау изготовителя, не может проводить полноценный ремонт, так как не знает кодов, используемых для доступа к бортовым системам.

"И пользуясь запретом на параллельный импорт хайнекен просто запретил ввоз нормального гиннеса в РФ."
Все верно, в этом и заключаются полномочия правообладателя товарного знака, разрешать или нет ввоз товар в определенную страну.
Ввоз товара без согласия правообладателя - это по умолчанию контрафакт.
Вы так и не указали, что плохого в запрете параллельного импорта?

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0
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Vadim Medvedev

Плохое в запрете параллельного импорта - высокие цены и малый ассортимент товаров на рынке.

Как я буду определять оригинальность товара - это моя проблема. Я как потребитель сам проголосую у кого мне лучше покупать - у официального импортёра или у параллельного. С ремонтом я тоже сам разберусь, спасибо.

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1
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Сергей Я

Быстро Бакальчук подсуетилась.

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0
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Рустем Хайруллин

Гарантии на товары не будет при таком импорте?

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0
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Semyon Krylov

Не понял как будет работать. Допустим, есть две страны Италия и Россия. В Италии "дольче" может продавать только LLC Dolce, а в России только ООО Дольче. Между собой они никак не аффилированы. Но имеют разрешение от главного правообладателя продавать только в своей стране. И получается что LLC Dolce может брать и продавать в Россию в обход ООО Дольче

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0
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Стартапер-пессимист

Перекупы просто будут завозить для ООО ДольчеПаль

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0
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Sergey Dolgov

Только начали появляться перспективы для местных производителей, с связи с уходом брендов и освобождением некоторых рыночных ниш, и вот тебе подарок, откуда не ждали..

Власти бы определились им важнее отечественное производство, инвестиции в страну или сиюминутная возможность для заработка барыг (извините за слово но в контексте параллельного импорта оно самое подходящее ) типа вайлберис

Можно было понять такие меры в отношении отраслей попавших под санкции, типа оборудования для нефтегазовой промышленности, но для товаров широкого потребление, это просто разгром цивилизованного рынка.

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0
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Александра Алексеева

Уже который день личный кабинет пуст. В офиса говорят "ждите". Никому дела нет до ситуации...

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0
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Максим Степанов

ВБ лучше бы востановлением работы занялись! сайт для бизнеса уже с понедельника лежит!!!

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0
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Arthur Grigoryan

Чичваркину понравится)

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0
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Alex Kuz

Давно пора

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0
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Чит Чат

Wildberries и так помойка, у будет еще хуже?
Правильно, зачем нам страна с гарантированным качеством услуг

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–1
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sles

вайлдберриз разве еще жив? после краха базы оправится?

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–1
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Egik

Господи, я начала прочитал в заголовке "осудили" проржался как конь.
Потом прочитал текст, понял что что-то не так, перечитал заголовок.

А если по тексту:

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя.

И как потом различать условный "Nike" ввезенный в "серую", от "Nike" пошитого на садоводе?

Скажите уж проще: "Мы легализуем конрафакт"

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11
Evrone
Новый open-source для тестирования ещё не созданных API

Мы в Evrone не только пользуемся open-source решениями, но и стараемся внести свой вклад. Недавно мы сделали Dummy, который помогает запустить mock-сервер на основе контракта API, чтобы протестировать API еще до того, как он будет создан.

6
ЦФТ
Делаем сотрудникам хорошо: зачем мы запустили карьерные консультации

И почему конфиденциальность — наше главное правило

7
Финансы
Маша Цепелева
Путин предложил назначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок Статьи редакции

Она руководит Банком России с 2013 года, второй срок истекает в июне 2022 года.

Эльвира Набиуллина
36
Сервисы
Откровенный калькулятор
Forbes: RuTracker заявил, что будет недоступен россиянам — даже если его разблокирует Роскомнадзор Статьи редакции

Администрация и правда отключала доступ — но сейчас его вернули.

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Yota
Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.

14
Еда
TJ
Burger King не закрылся в России, поскольку российские владельцы бизнеса отказались прекратить работу ресторанов Статьи редакции

Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.

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