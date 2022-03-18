ФАС и Wildberries обсудили легализацию «серого» импорта в России Статьи редакции
Речь о параллельном импорте, когда товары ввозят без разрешения их производителя.
- ФАС сообщила, что её глава Максим Шаскольский провёл рабочую встречу с главой Wildberries Татьяной Бакальчук. Проект постановления от ведомства должно рассмотреть правительство. После его принятия ФАС планирует встречи и с другими маркетплейсами.
- Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране.
- ФАС пытается добиться легализации параллельного импорта уже несколько лет. Например, законопроект об этом она предлагала в 2014 году, а затем ещё раз — в 2018-м. Пока такой импорт до сих пор запрещён.
- 15 марта председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал «Российской газете», что в правительстве определят перечень товаров, которые можно будет ввозить в страну без разрешения производителя. 17 марта об этом же заявил глава Роспатента Юрий Зубов.
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Серый импорт это когда физики с мешками одежды через таможню по лимиту проходят по 35 кг с одеждой типа для себя.
А то о чем говорили ФАС это параллельный измените пожалуйста заголовок не вводите в заблуждение.
а теперь будут баулы с 35кг процессоров, киберпанк
Не, 35 это общий вес, там на электронику отдельные ограничения были 1 ноут 2 телефона часы. и т.д.
можно до 3 шт для личного пользования,
Запрещено ввозить товары, не предназначенные для личного пользования, а ввозимые для коммерческих целей. К коммерческой партии таможня может отнести товары, ввозимые в количестве более 3 штук одного наименования, артикула или модели.
значит баул с 3мя серверами Dell 4-х процессорных
может
Хм...
Знаем, сначала закрывают глаза на серый импорт, а потом набутыливают так будто теракт устроил
Потом отожмут у Татьяны бизнес, как у Чичваркина, поедет жить в Лондон )
Нет, скорее она будет крышевать серый рынок и без её благосклонности это будет делать просто опасно. Вы же понимаете, что Таня нифига не селфмэйд вуман.
Согласен, после таких новостей сказки про то, что Wildberries никак не связан с правительством просто смешны.
Да и пофиг. Не до них сейчас.
В 2011 наверно тоже было "не до них"..потом в 2014м...в 2022м. Продолжайте в том же духе
Ты чо, она всего сама добилась
"Достойного" исполнителя нашли: площадка wildberries уже давно торгует подделками и просроченными товарами, нисколько этого не стесняясь и плюя на закон.
Опыт же)
Звучит как какая-то хуйня.
"Серый" - это без пошлин и всякой поеботы (НДС).
без пошлин и НДС это контрабанда, а не серый импорт.
Не. Если я купил 34.99 кг гондонов для себя без разрешения Contex - это норм. А вот если для продажи - то серый импорт.
Богатырь.
Сижу сейчас на калькуляторе считаю средную ебально-дневную норму :)
Физик может ввезти в страну 2 айфона без пошлин и НДС. Абсолютно легально если это поставлено на поток это серый импорт.
А когда в кузове авто скрытая ниша в которой спрятано 10 айфонов что бы таможня не заметила это контрабанда
К сожалению в России термин серый импорт, приравнен к контрабанде. Товар ввозимый по заниженным пошлинам, из за неправильного декларирования, под видом легального товара считается контрабандой.
А примерочные на картонках откроют?
Пункты выдачи из картонных коробок от бананов построят
Скоро будем официально пиратами?
Нет, заголовок неверный. Параллельный импорт это когда кроме Эпл никто не может официально таможить айфоны в РФ даже если легально купил и везет их через границу без разрешения от эпл
Пора перепрофилировать производство масок на производство глазных повязок.
Мммм... Начали бы сразу с чёрного, надо же экономику вытаскивать. Восстановим в правах и легалиZуем всё, кроме одного слова из пяти букв!
Страна стремительно превращается в Сомали.
Да, заголовок неподходящий!
Ха, а каким образом гарантийные обязательства, в таком случае будут исполняться???
Догадайся) Ясен красен, так же как и раньше, то есть — никак.
Ремонт только в нашей сети магазинов. Проверка 45 дней. После проверки мы сообщим Вам, что поломка по Вашей вине)
Годная инициатива, почти во всем мире параллельный импорт разрешен так или иначе, из-за таких запретов у нас часто цены завышены на брендовые товары.
Сейчас шансы на такую легализацию велики как некогда, так как главные лоббисты запрета сейчас активно сваливают из рф.
Когда продразверстка?
С каждого товара, который продаётся на маркетплейсе, государство так и так имеет доход, если раньше все ввозилось и продавалось в серую, то сейчас с приходом маркетплейсов, государство стало не плохо получать налогов, им выгодно поддержать маркетплейсы, говорю на собственном примере. Раньше платил только ЕНВД, сейчас на оффлайн патент, но на маркетах, такие налоги сейчас плачу, что сам в шоке.
Так я не понял, а что для WB поменяется? @Денис Демидов поясните?
"Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране" - я правильно понимаю, что согласно этому определению, если в китайском подвале соберут нечто и нанесут на него, например, логотип apple, то в рф оно полноправно будет считаться продуктом apple, а не контрафактом?
Они до сих пор не починили сбой…
зато попиздели. гони бабки бакальчук!
По сути еще один удар по внутреннему производству, хотя и снизятся затраты тех, кто закупает импортные комплектующие. Стимулы инвестировать в новое производство в России для международных правообладателей стремится к 0.
Быстро Бакальчук подсуетилась.
Гарантии на товары не будет при таком импорте?