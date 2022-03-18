Инфляция, девальвация и нужно ли покупать сахар с гречкой

Инфляцию и девальвацию нередко смешивают воедино, и когда доллар растет в 2 раза, говорят, что мы теперь стали в 2 раза беднее. Так-то оно так, но, как говорится, есть нюанс. Инфляция, отвечающая за то, во сколько раз мы беднеем, не следует строго за девальвацией.