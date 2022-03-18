Торговля
Откровенный калькулятор

ФАС и Wildberries обсудили легализацию «серого» импорта в России Статьи редакции

Речь о параллельном импорте, когда товары ввозят без разрешения их производителя.

  • ФАС сообщила, что её глава Максим Шаскольский провёл рабочую встречу с главой Wildberries Татьяной Бакальчук. Проект постановления от ведомства должно рассмотреть правительство. После его принятия ФАС планирует встречи и с другими маркетплейсами.
  • Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране.
  • ФАС пытается добиться легализации параллельного импорта уже несколько лет. Например, законопроект об этом она предлагала в 2014 году, а затем ещё раз — в 2018-м. Пока такой импорт до сих пор запрещён.
  • 15 марта председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал «Российской газете», что в правительстве определят перечень товаров, которые можно будет ввозить в страну без разрешения производителя. 17 марта об этом же заявил глава Роспатента Юрий Зубов.

#новость #фас #wildberries

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42 комментария
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Blackrock

Серый импорт это когда физики с мешками одежды через таможню по лимиту проходят по 35 кг с одеждой типа для себя.
А то о чем говорили ФАС это параллельный измените пожалуйста заголовок не вводите в заблуждение.

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34
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t t

а теперь будут баулы с 35кг процессоров, киберпанк

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11
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Blackrock

Не, 35 это общий вес, там на электронику отдельные ограничения были 1 ноут 2 телефона часы. и т.д.

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1
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t t

можно до 3 шт для личного пользования,
Запрещено ввозить товары, не предназначенные для личного пользования, а ввозимые для коммерческих целей. К коммерческой партии таможня может отнести товары, ввозимые в количестве более 3 штук одного наименования, артикула или модели.
 значит баул с 3мя серверами Dell 4-х процессорных

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1
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Я никто и звать меня никак

может
 Хм...

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0
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Alexander Veber

Знаем, сначала закрывают глаза на серый импорт, а потом набутыливают так будто теракт устроил

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16
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Владимир Рукосуев

Потом отожмут у Татьяны бизнес, как у Чичваркина, поедет жить в Лондон )

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14
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Alexander Veber

Нет, скорее она будет крышевать серый рынок и без её благосклонности это будет делать просто опасно. Вы же понимаете, что Таня нифига не селфмэйд вуман.

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4
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Aleksei Menshikov

Согласен, после таких новостей сказки про то, что Wildberries никак не связан с правительством просто смешны.

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6
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Александр

Да и пофиг. Не до них сейчас.

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2
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Alexander Veber

В 2011 наверно тоже было "не до них"..потом в 2014м...в 2022м. Продолжайте в том же духе

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3
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Я никто и звать меня никак

Ты чо, она всего сама добилась

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0
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Твоя карма

"Достойного" исполнителя нашли: площадка wildberries уже давно торгует подделками и просроченными товарами, нисколько этого не стесняясь и плюя на закон.

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16
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Тимур Эмир

Опыт же)

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1
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Я никто и звать меня никак

Звучит как какая-то хуйня.
"Серый" - это без пошлин и всякой поеботы (НДС).

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8
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Денис Демидов

без пошлин и НДС это контрабанда, а не серый импорт.

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3
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Я никто и звать меня никак

Не. Если я купил 34.99 кг гондонов для себя без разрешения Contex - это норм. А вот если для продажи - то серый импорт.

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7
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Sergey Khohlachev

Богатырь.

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0
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Я никто и звать меня никак

Сижу сейчас на калькуляторе считаю средную ебально-дневную норму :)

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0
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Blackrock

Физик может ввезти в страну 2 айфона без пошлин и НДС. Абсолютно легально если это поставлено на поток это серый импорт.
А когда в кузове авто скрытая ниша в которой спрятано 10 айфонов что бы таможня не заметила это контрабанда

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3
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George Washington

К сожалению в России термин серый импорт, приравнен к контрабанде. Товар ввозимый по заниженным пошлинам, из за неправильного декларирования, под видом легального товара считается контрабандой.

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1
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MipsiMips

А примерочные на картонках откроют?

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6
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Rus lan

Пункты выдачи из картонных коробок от бананов построят

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0
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Bógdan Babēnko

Скоро будем официально пиратами?

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1
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Blackrock

Нет, заголовок неверный. Параллельный импорт это когда кроме Эпл никто не может официально таможить айфоны в РФ даже если легально купил и везет их через границу без разрешения от эпл

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7
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Alex Gurulli

Пора перепрофилировать производство масок на производство глазных повязок.

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2
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Рикардо Иванов

Мммм... Начали бы сразу с чёрного, надо же экономику вытаскивать. Восстановим в правах и легалиZуем всё, кроме одного слова из пяти букв!

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3
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Андрей Волхонский

Страна стремительно превращается в Сомали.

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–3
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Sergei Ivanov

Да, заголовок неподходящий!

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2
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Большой Брат

Ха, а каким образом гарантийные обязательства, в таком случае будут исполняться???

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2
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Atomic Attack

Догадайся) Ясен красен, так же как и раньше, то есть — никак.

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0
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Артем Порубаев

Ремонт только в нашей сети магазинов. Проверка 45 дней. После проверки мы сообщим Вам, что поломка по Вашей вине)

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0
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Денис Демидов

Годная инициатива, почти во всем мире параллельный импорт разрешен так или иначе, из-за таких запретов у нас часто цены завышены на брендовые товары.
Сейчас шансы на такую легализацию велики как некогда, так как главные лоббисты запрета сейчас активно сваливают из рф.

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Постнатальный анализ

Когда продразверстка?

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Рафаэль Галиев

С каждого товара, который продаётся на маркетплейсе, государство так и так имеет доход, если раньше все ввозилось и продавалось в серую, то сейчас с приходом маркетплейсов, государство стало не плохо получать налогов, им выгодно поддержать маркетплейсы, говорю на собственном примере. Раньше платил только ЕНВД, сейчас на оффлайн патент, но на маркетах, такие налоги сейчас плачу, что сам в шоке.

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Вася Пражкин

Так я не понял, а что для WB поменяется? @Денис Демидов поясните?

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Andry

"Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров, на которые нанесён товарный знак, без разрешения его правообладателя. Такой импорт основывается на принципе, что если товар продали в одной стране, компания-производитель теряет права на товарный знак, а продукт можно перепродать в другой стране" - я правильно понимаю, что согласно этому определению, если в китайском подвале соберут нечто и нанесут на него, например, логотип apple, то в рф оно полноправно будет считаться продуктом apple, а не контрафактом?

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Marina

Они до сих пор не починили сбой…

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Владислав Недзвецкий

зато попиздели. гони бабки бакальчук!

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Evgeniy Zorin

По сути еще один удар по внутреннему производству, хотя и снизятся затраты тех, кто закупает импортные комплектующие. Стимулы инвестировать в новое производство в России для международных правообладателей стремится к 0.

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Сергей Я

Быстро Бакальчук подсуетилась.

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Рустем Хайруллин

Гарантии на товары не будет при таком импорте?

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