Торговля
Откровенный калькулятор

Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» подал заявление о банкротстве Статьи редакции

Сервис закрылся и планирует распродавать остатки продуктов.

  • Buyk — сервис доставки продуктов и товаров для дома в США, который создали основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Третий сооснователь — Сергей Сульгин, бывший гендиректор Arrival.
  • Сервис подал заявление о банкротстве 17 марта и указал причиной «неспособность инвесторов обеспечить финансирование». Компания прекратила работу и планирует распродать остатки продуктов.
  • 9 марта Buyk уволил 900 человек — практически всех своих сотрудников, включая гендиректора Джеймса Уолкера.
  • По словам Уолкера, сервис лишился финансирования от основателей компании из-за санкций, так как теперь сложно перевести деньги из России за границу. Компания изучала разные варианты, чтобы сохранить бизнес, но ей это не удалось. Например, Buyk предлагал другим сервисам доставки продуктов купить себя — в том числе DoorDash, Gorillas и Gopuff.
  • Buyk начал работать на Манхэттене в августе 2021 года. До этого в июне он привлёк $46 млн. Сервис открыл 38 дарксторов, большинство из которых находилось в Нью-Йорке, ещё часть — в Чикаго.
  • 11 марта закрылся сервис доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More Антона Гладкобородова и Павла Данилова.
Фото: Noam Galai/Getty Images

#новость #buyk

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32 комментария
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Султан Мухтаров

Очень жаль. Было интересно наблюдать за их развитием

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Ware Wow

Они гении, думаю у них все еще получится.

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Антон Штадлер

Весь смысл подобных бизнесов: попытка дождаться светлого будущего на бесконечные донаты инвесторов. Без этих вливаний бизнес не способен существовать

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6
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Alex

лол, бизнес становится на ноги благодаря инвестициям, где это видано

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2
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Антон Штадлер

Бизнес бизнесу рознь. Подобные бизнесы из юнит-экономики неспособны встать на ноги в текущих обстоятельствах, и я не про войну. Даже в пандемию, на пике спроса, она не генерировали прибыль за счёт колоссальных издержек на доставку и демпинга для борьбы с конкурентами. Выхода из ситуации особого не видно. Необходимо сократить издержки на доставку на порядок, чтобы бизнес начал приносить прибыль. Вариантов тут немного:
введение платы за доставку или (и) добавление стоимости доставки к конечной цене продукта. Многие говорят про СТМ, но ими проблема не решается.
Если мы посмотрим на экономические показатели любой из подобных компаний, то ничего, кроме убытка, не увидим ни у кого.

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Ulan Kamai

Полностью согласен. Осмелюсь даже сказать, что ни один такой сервис в мире не является прибыльным. Люди смотрят на их продажи и удивляется прогрессом, но не до конца понимает сколько субсидий наложено. Сервис отличный но оно не может существовать так долго, нужно поменять модель

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Антон Штадлер

Да, интерес многих фондов уже охладел. Никто из этих сервисов не спешит на биржу и раскрывать реальные бизнес-показатели. Но эти данные можно найти у других компаний, у которых подобные сервисы входят в перечень услуг

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Александр G

Согласен, но какой бизнес не работает сейчас так? Почти все сферы сейчас залиты деньгами на маркетинг и демпинг, для захвата рынка. И эта модель на самом деле очень интересная но альтернатив вроде нет.

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Антон Штадлер

Например, классическая продуктовая розница. Она генерирует прибыль даже несмотря на расширение и экспансию. Здесь изначально бизнес-модель с акцентом на то, что когда-то в будущем начнет приносить прибыль.

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Adrian Azarov

Инвесторы вкладываются в команды и бизнес-модели и я не вижу каких-то проблем в этой модели. Да она несет огромный риск, но для получения высокий ROI инвесторы не могут вкладываться только в проекты, который предполагают нативный рост за счет собственного денежного потока

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Александр G

Не совсем так, мне кажется инвесторы на первоначальных этапах вкладываются только с одним желанием, продать часть компании подороже.

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Антон Штадлер

Инвесторы вкладываются в хайп сейчас, как это происходит с сервисами доставки, крипто-стартапами и прочим. Попытка зайти на рынок, чтобы через какое-то время выйти из проекта за счёт увеличения стоимости доли, вот и всё описание рои. Эти инвестиции не про построение долгосрочного бизнеса или фундаментальную ценность. А именно попытка на хайпе зайти и выйти, когда вложиться в лидеров рынка по количеству клиентов уже не успели.
Очень хорошо это описывают статьи про немцев из Rocket Internet: серийные стартаперы, которые пытаются заработать здесь и сейчас на самых хайповых темах

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Adrian Azarov

А что в этом плохого, я просто действительно не понимаю. Все что вы пишете правда, фундаментальная стоимость не создается. В лучшем случае появится проект, который всем улучшает обывателям жизнь (типа Самоката). В случае банкротства деньги, которые были у институциональных инвесторов распределится между сотрудниками в виде зп и эти деньги дальше пойдут в экономику. Это же лучше, чем когда миллиардер заработал денег и вывел заграницу, где они лежат мертвым грузом на банковских счетах или в виде яхт. Мне кажется вин-вин стратегия

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Евгений Алиев

вы похоже успешные предприниматель, у которого есть практический опыт зарабатывать от 1 млн$ +

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Антон Штадлер

Я довольно неплохо ориентируюсь в рынке и не раз делал ресерчи на тему тех или иных потребительских бизнесов.
Условно, модель Тинькофф мне понятна, а модель выхода на прибыль подобных сервисов нет

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Евгений Алиев

Если правильно все помню, Бочаров вышел в прибыль сразу после продажи доли Самоката Сбербанку и ко.

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Антон Штадлер

Бочаров то, конечно, вышел за счёт продажи, а вот Самокат точно нет. И это отражено в отчётности Сбербанка и Мейла

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Artem Bobtsov

Родину не выбирают

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user_90123129312

Гражданство выбирать можно всё же.

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Елена Кучерявенко

Борису Йордану не помогло даже рождение в США)

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user_90123129312

Ну ему меньше играть с диктатором стоило всё же)

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Ware Wow

Можно я выберу?
Где выбирать, подскажите адрес, займу очередь.
Знаю вариант, но там от 150к примерно

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Anton Salimov

значимость родины сильно преувеличена, это искусственно созданная сущность

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Stas Kokin

Нейминг ооооочень крутой

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Sam Esq

А что Самокат? Многие пользовались?

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Султан Мухтаров

каждый день почти

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Alex

прекратил пользоваться потому что заебали пакеты ) почему-то физическое отвращение к засилию пакетов дома, а выкидывать эко-совесть не позволяет

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1
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Qwerty54321

Так для мусора

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1
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Stas Sokolov

Пользуемся. Оч. удобно!

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Александр

Нефига Пиндосов кормить.

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–4
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Миша Магадан

9 марта Buyk уволил 900 человек
 До этого в июне он привлёк $46 млн.
получается 46 млн / 900 = $51000 на человека.
Я к тому, что вроде маловато денег для найма такого количества народа?

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vic smirnoff

Например, Buyk предлагал другим сервисам доставки продуктов купить себя — в том числе DoorDash, Gorillas и Gopuff
 Куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться... Никому не нужен оказался. Пичаль

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