Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» подал заявление о банкротстве Статьи редакции
Сервис закрылся и планирует распродавать остатки продуктов.
- Buyk — сервис доставки продуктов и товаров для дома в США, который создали основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Третий сооснователь — Сергей Сульгин, бывший гендиректор Arrival.
- Сервис подал заявление о банкротстве 17 марта и указал причиной «неспособность инвесторов обеспечить финансирование». Компания прекратила работу и планирует распродать остатки продуктов.
- 9 марта Buyk уволил 900 человек — практически всех своих сотрудников, включая гендиректора Джеймса Уолкера.
- По словам Уолкера, сервис лишился финансирования от основателей компании из-за санкций, так как теперь сложно перевести деньги из России за границу. Компания изучала разные варианты, чтобы сохранить бизнес, но ей это не удалось. Например, Buyk предлагал другим сервисам доставки продуктов купить себя — в том числе DoorDash, Gorillas и Gopuff.
- Buyk начал работать на Манхэттене в августе 2021 года. До этого в июне он привлёк $46 млн. Сервис открыл 38 дарксторов, большинство из которых находилось в Нью-Йорке, ещё часть — в Чикаго.
- 11 марта закрылся сервис доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More Антона Гладкобородова и Павла Данилова.
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Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
Очень жаль. Было интересно наблюдать за их развитием
Они гении, думаю у них все еще получится.
Весь смысл подобных бизнесов: попытка дождаться светлого будущего на бесконечные донаты инвесторов. Без этих вливаний бизнес не способен существовать
лол, бизнес становится на ноги благодаря инвестициям, где это видано
Бизнес бизнесу рознь. Подобные бизнесы из юнит-экономики неспособны встать на ноги в текущих обстоятельствах, и я не про войну. Даже в пандемию, на пике спроса, она не генерировали прибыль за счёт колоссальных издержек на доставку и демпинга для борьбы с конкурентами. Выхода из ситуации особого не видно. Необходимо сократить издержки на доставку на порядок, чтобы бизнес начал приносить прибыль. Вариантов тут немного:
введение платы за доставку или (и) добавление стоимости доставки к конечной цене продукта. Многие говорят про СТМ, но ими проблема не решается.
Если мы посмотрим на экономические показатели любой из подобных компаний, то ничего, кроме убытка, не увидим ни у кого.
Полностью согласен. Осмелюсь даже сказать, что ни один такой сервис в мире не является прибыльным. Люди смотрят на их продажи и удивляется прогрессом, но не до конца понимает сколько субсидий наложено. Сервис отличный но оно не может существовать так долго, нужно поменять модель
Да, интерес многих фондов уже охладел. Никто из этих сервисов не спешит на биржу и раскрывать реальные бизнес-показатели. Но эти данные можно найти у других компаний, у которых подобные сервисы входят в перечень услуг
Согласен, но какой бизнес не работает сейчас так? Почти все сферы сейчас залиты деньгами на маркетинг и демпинг, для захвата рынка. И эта модель на самом деле очень интересная но альтернатив вроде нет.
Например, классическая продуктовая розница. Она генерирует прибыль даже несмотря на расширение и экспансию. Здесь изначально бизнес-модель с акцентом на то, что когда-то в будущем начнет приносить прибыль.
Инвесторы вкладываются в команды и бизнес-модели и я не вижу каких-то проблем в этой модели. Да она несет огромный риск, но для получения высокий ROI инвесторы не могут вкладываться только в проекты, который предполагают нативный рост за счет собственного денежного потока
Не совсем так, мне кажется инвесторы на первоначальных этапах вкладываются только с одним желанием, продать часть компании подороже.
Инвесторы вкладываются в хайп сейчас, как это происходит с сервисами доставки, крипто-стартапами и прочим. Попытка зайти на рынок, чтобы через какое-то время выйти из проекта за счёт увеличения стоимости доли, вот и всё описание рои. Эти инвестиции не про построение долгосрочного бизнеса или фундаментальную ценность. А именно попытка на хайпе зайти и выйти, когда вложиться в лидеров рынка по количеству клиентов уже не успели.
Очень хорошо это описывают статьи про немцев из Rocket Internet: серийные стартаперы, которые пытаются заработать здесь и сейчас на самых хайповых темах
А что в этом плохого, я просто действительно не понимаю. Все что вы пишете правда, фундаментальная стоимость не создается. В лучшем случае появится проект, который всем улучшает обывателям жизнь (типа Самоката). В случае банкротства деньги, которые были у институциональных инвесторов распределится между сотрудниками в виде зп и эти деньги дальше пойдут в экономику. Это же лучше, чем когда миллиардер заработал денег и вывел заграницу, где они лежат мертвым грузом на банковских счетах или в виде яхт. Мне кажется вин-вин стратегия
вы похоже успешные предприниматель, у которого есть практический опыт зарабатывать от 1 млн$ +
Я довольно неплохо ориентируюсь в рынке и не раз делал ресерчи на тему тех или иных потребительских бизнесов.
Условно, модель Тинькофф мне понятна, а модель выхода на прибыль подобных сервисов нет
Если правильно все помню, Бочаров вышел в прибыль сразу после продажи доли Самоката Сбербанку и ко.
Бочаров то, конечно, вышел за счёт продажи, а вот Самокат точно нет. И это отражено в отчётности Сбербанка и Мейла
Родину не выбирают
Гражданство выбирать можно всё же.
Борису Йордану не помогло даже рождение в США)
Ну ему меньше играть с диктатором стоило всё же)
Можно я выберу?
Где выбирать, подскажите адрес, займу очередь.
Знаю вариант, но там от 150к примерно
значимость родины сильно преувеличена, это искусственно созданная сущность
Нейминг ооооочень крутой
А что Самокат? Многие пользовались?
каждый день почти
прекратил пользоваться потому что заебали пакеты ) почему-то физическое отвращение к засилию пакетов дома, а выкидывать эко-совесть не позволяет
Так для мусора
Пользуемся. Оч. удобно!
Нефига Пиндосов кормить.
9 марта Buyk уволил 900 человек
До этого в июне он привлёк $46 млн.
получается 46 млн / 900 = $51000 на человека.
Я к тому, что вроде маловато денег для найма такого количества народа?
Например, Buyk предлагал другим сервисам доставки продуктов купить себя — в том числе DoorDash, Gorillas и Gopuff
Куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться... Никому не нужен оказался. Пичаль