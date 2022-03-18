Продавцы на «Яндекс Маркете» с собственной доставкой смогут использовать брендированные ПВЗ для выдачи заказов Статьи редакции
Владельцы ПВЗ смогут увеличить свой доход, магазины сэкономить на логистике, а для пользователей увеличится количество магазинов с доставкой до пункта выдачи.
- Брендированные пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» (ПВЗ) теперь могут выдавать покупателям посылки от магазинов-партнёров, которые до этого развозили товары самостоятельно, объявила компания. По её данным, такие продавцы обеспечивают больше четверти продаж на маркетплейсе.
- Раньше ПВЗ выдавали заказы только от тех продавцов, которые пользуются доставкой «Яндекса». Теперь привозить детские игрушки, бытовую технику и другие товары смогут и другие продавцы: товар достаточно упаковать и доставить в нужный ПВЗ. Их владельцы будут получать по 40 рублей за выдачу каждого такого заказа.
- У «Маркета» около 2000 брендированных ПВЗ по всей стране. На старте услуга будет доступна в точках в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем — в других городах.
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Конкурируют с озоном и вайлдберриз. Молодцы.
ПVZ. Яндекс, слуги режима, дарю вам.
Удивляет, что при наличии огромной массы курьеров, яндекс маркет до сих пор не умеет сам забирать заказы со склада продавца по системе FBS, по крайней мере в Ростове-на-Дону так точно, сам должен вести в ближайший пункт или на главный склад.
Это вы еще с WB не работали наверное...
"Экпресс-доставка" только так можете по модели FBS в Яндексе, кажется...
А возврат через них тоже можно будет делать?