Торговля
Коричневый колос

Продавцы на «Яндекс Маркете» с собственной доставкой смогут использовать брендированные ПВЗ для выдачи заказов Статьи редакции

Владельцы ПВЗ смогут увеличить свой доход, магазины сэкономить на логистике, а для пользователей увеличится количество магазинов с доставкой до пункта выдачи.

  • Брендированные пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» (ПВЗ) теперь могут выдавать покупателям посылки от магазинов-партнёров, которые до этого развозили товары самостоятельно, объявила компания. По её данным, такие продавцы обеспечивают больше четверти продаж на маркетплейсе.
  • Раньше ПВЗ выдавали заказы только от тех продавцов, которые пользуются доставкой «Яндекса». Теперь привозить детские игрушки, бытовую технику и другие товары смогут и другие продавцы: товар достаточно упаковать и доставить в нужный ПВЗ. Их владельцы будут получать по 40 рублей за выдачу каждого такого заказа.
  • У «Маркета» около 2000 брендированных ПВЗ по всей стране. На старте услуга будет доступна в точках в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем — в других городах.

#новость #яндесмаркет

1063 просмотров
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
Ivan Habl

Конкурируют с озоном и вайлдберриз. Молодцы.

Ответить
3
Развернуть ветку
Неведомый будильник

ПVZ. Яндекс, слуги режима, дарю вам.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Денис Демидов

Удивляет, что при наличии огромной массы курьеров, яндекс маркет до сих пор не умеет сам забирать заказы со склада продавца по системе FBS, по крайней мере в Ростове-на-Дону так точно, сам должен вести в ближайший пункт или на главный склад.

Ответить
0
Развернуть ветку
sergjjj

Это вы еще с WB не работали наверное...

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladimir Eskin

"Экпресс-доставка" только так можете по модели FBS в Яндексе, кажется...

Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

А возврат через них тоже можно будет делать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Приёмная
Arthur Rix
Тинькофф Блок-Банк. Массовая и безосновательная приостановка обслуживания счетов
114
Сервисы
Откровенный калькулятор
RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян — даже если его разблокирует Роскомнадзор Статьи редакции

Представители сервиса объясняют поизицию неодобрением действий российских властей.

113
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Маша Цепелева
РБК: сотрудникам «Ситимобила» объяснили причины закрытия сервиса — он перестал быть прибыльным и превратился в «обузу» Статьи редакции

«Сбер» и VK больше не хотят инвестировать в сервис, объявили сотрудникам компании.

24
Yota
Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года

Yota проанализировала количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубежом в период с 1 января по 14 марта текущего года. Статистика говорит, что пользователи за границей стали общаться через голосовую связь гораздо чаще. Например, на 8 марта пришлось в 4,5 раза больше звонков, чем в это же число в январе.

5
Почта России
Почта России продолжает доставку отправлений по России и за рубеж

Почта России продолжает доставлять отправления в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу. Но сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены, а порядок приёма отправлений изменён. Отвечаем на самые популярные вопросы клиентов.

1
Офлайн
Ануш Алексанян
«Мы целиком и полностью зависим от импорта»: в российских брендах косметики и одежды мало российского Статьи редакции

Они рассказывают, что быстро занять «освободившийся» рынок нельзя — последствия «спецоперации» принесли много проблем.

Источник: ТАСС
85
Ozon
Чек-лист: что предприниматель может получить от Ozon на старте бизнеса

И приглашение на вебинар, где мы подробнее расскажем, зачем и как выходить на маркетплейс

7
Маркетинг
Анна Нагорнюк
Что нужно знать о рекламных статьях в Яндекс Дзене, если вы раньше с сервисом не работали: только самое важное

Сейчас многие бизнесы и спецы по рекламе, которые раньше не работали с площадкой, в спешке переносят в Дзен свои рекламные кампании. Чтобы им было проще сориентироваться на площадке, мы собрали в статье базовые фишки о рекламе на канале.

32
Точка
Точка компенсирует посещение бизнес-залов в аэропортах мира

Оператор программ Priority Pass приостанавливает операционную деятельность в России

3
Финансы
Маша Цепелева
Путин предложил назначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок Статьи редакции

Она руководит Банком России с 2013 года, второй срок истекает в июне 2022 года.

Эльвира Набиуллина
54
Авито
Специалисты сферы услуг переходят из Instagram на Avito

На платформе «Авито Услуги» заметили рост числа пользователей, предлагающих свои услуги в области красоты, дизайна, фотографии и обучения. Об увеличении числа объявлений специалистов в этих категориях «Газете.Ru» рассказали представители сервиса.

1
Больше статей
null