Торговые центры в России оказались в кризисе — из-за исхода брендов, высоких ставок по кредитам и падения трафика Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes о ситуации в отрасли.
- Доля закрывшихся магазинов в ТЦ составила 15% по наименованиям и 20% по площадям, по оценке аналитиков Global Commercial Real Estate Services и BlackStone S.A.Ricci. По данным Knight Frank, речь может идти о 20-25% арендуемых площадей. На конкретных объектах доля закрытых магазинов разнится от 20 до 45%.
- Остановившие работу магазины приносили более 50-60% общего трафика ТЦ, подсчитали в Becar Asset Management. По итогам 2022 года трафик может упасть на 15-20%, а выручка по арендным платежам сократится на 20-30%, считают в компании. В IPG.Estate ожидают падение трафика на 10-15% в ближайшее время и на 25% по итогам года, снижение выручки на 30-40%.
- Около 70% ТЦ в России закредитованы, многие уже фактически принадлежат банкам, потому что из-за постоянных кризисов не могут погасить кредиты, пишет издание. Обычно ставка по кредиту привязывается к ключевой ставке ЦБ, которая выросла до 20%.
- Обязательства по процентам, которые должен исполнять заёмщик, выросли более чем в два раза, указывает Forbes. Ставки по этим кредитам на 2-5 процентных пунктов превышают ключевую, соответственно, сейчас составляют 22-25% годовых, рассказали опрошенные им эксперты.
- Собственники ТЦ (тех, что находятся в залоге) ведут переговоры с банками-кредиторами о возможности реструктуризации кредитов и других мерах поддержки. В «Сбере» и ВТБ сообщили, что готовы искать компромисс. В ином случае банки будут вынуждены сами управлять ТЦ, говорят в Becar Asset Management. Но они не заинтересованы в банкротстве торговых центров, считают эксперты.
- Сами ТЦ могут оштрафовать временно закрытые магазины за нарушение условий договора аренды. Но вряд ли они будут это делать, полагают эксперты: «Потерпеть отсутствие арендаторов пару месяцев намного менее болезненно, чем отпугнуть их жёстким наказанием за простой».
Ситуация следующая: 22 февраля 2022 года я попал в ДТП, где я признан невиновным в этот же день. В тот же день мною было подано заявление на страховой случай по КАСКО Тинькофф. Машина была застрахована на 1 300 000 рублей. Страховой лимит на восстановление машины 845 000 рублей. Все, что привышило бы эту сумму признавалось бы тотальной гибелью.
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Пару месяцев? Молодцы не теряют оптимизма!
не теряют путинизма
А что случилось?
Спецоперация.
Тихо! Ну дайте хотя бы одному человеку нервы сохранить... Vladislav Stan, просто большинство стали покупать онлайн, качественный прогресс в ритейле, вот и всё, больше ничего.
Аааа, а я то подумал что теперь все стали покупать вещи в метавселенных)
А вот как раз в метавселенной игроки с российского сервера решили сделать рейд на игроков с украинского.
PS: хоспади, 21 век, почему все конфликты так не решать...
Да там по мелочам перебои, не парься
Воюем с Украиной.
спецоперируем же!
Да там )
Продам сахар
Возвращение скрепной классики:
Вам чай с сахаром или руки мыть с мылом?
Куплю сухари
А чо сухари? Попкорн под санкции попал?
нравится не нравится, терпи моя красавица!
оккупанты должны страдать!
Коты без корма и груднички без памперсов тоже оккупанты?
В Мариуполе груднички еще без тепла и воды, но под постоянными обстрелами.
Котики без корма, это наверное геноцид. Грудничок без памперса...Хм. А как интересно растили детей 50 лет назад? Ну и во всяком случае, это проще чем растить в бомбоубежище или подвале.
'Потерпеть отсутствие арендаторов пару месяцев' - оптимистично. Через пару месяцев все арендаторы значит вернутся? Хочется верить
Если не вернутся арендаторы - их места займут солдаты НАТО.
А они будут платить? Если процент с оборота, то вышлите их контакты, пожалуйста
Говорят, что платят в валюте. Напишите им в директ в Инстаграм
Ви так говорите, как будто это что то плохое
Ну вот, кстати, что там в Эстонии Латвии Литве думают про нато... Защитит их нато в случае чего. Они вроде как в очереди. Я бы на месте их политиков уже сейчас в штаны наделал бы..
В очереди на цирк с русскими срочниками на ржавом металлоломе?
Свято место пустым не бывает...
Хотя в данном контексте святости в торговле не было и нет.
Но на место тех, кто ушел придут новые.
Хуято
Финансовая спецоперация для отрицательного роста.
Дед победил иностранный капитал. Обнаглели окаянные супостаты платить зарплаты тут! Не купите духовность русскую!
Частный детектив, или операция «Кооперация»
Да, сегодня закрыли торговый центр в Киеве, сходи, купи себе Хуго босс, а то кричать хай не в чём будет )))
Закроем центры, откроем на их месте филиалы ГУЛАГа.
С фудкортами и игровыми зонами???
да, с игрой в кальмара.
с «очком» и блудницами
Судя по тому, коду движется наша страна. Так и будет. Нужно же куда-то национал-предателей распределять.
Какие у вас интересные желания
Если бы вы были более эрудированным то знали бы что на месте Гулага давно открыт ФСИН.
Зашёл в ТЦ Галерея в СПб, один из лучших, закрылось нам первом этаже 3-4 из 50, Хуго босс и тому подобные нацисты
А магазин нацистов «Армия России», до сих пор работает?
«Потерпеть отсутствие арендаторов пару месяцев намного менее болезненно, чем отпугнуть их жёстким наказанием за простой»
- Вообще-то каждый договор аренды предусматривает уведомление сторон о расторжении в одностороннем порядке за 1 месяц (минимум, а в некоторых ТЦ за 2-3 месяца) до даты расторжения. Если этот процесс нарушается, то идут штрафы, прописанные в условиях договора.
Окончательно ушедшим из РФ брендам, которые не планируют возвращаться, придётся в любом случае либо оплачивать штрафы, либо соблюдать условия расторжения: предупредить о расторжении и выплатить за 1-3 месяца аренды.
Тех, кто решил приостановить деятельность, от аренды также никто не освобождал, и им уже придётся договариваться с руководством ТЦ о скидке на период простоя или других условиях.
Единственное, что трафик реально упал и продолжит падать в ТЦ и это отразится на других арендаторах.
А что с пунктом о форс мажорных обстоятельствах
Продам гараж.
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Ставки по Аренде ждём когда упадут, отличное время, чтобы начать свой бизнес
Лучше я думаю уже не будет.
ну что пора писать бизнес план - коворкинг заместо закрывшихся магазинов?
Не много ли коворкингов для тех, кто уже валит из страны?
хотя наверное и эти будут опустошаться.1) мелко-производственные площади на территории ТЦ, 2) производственные эко-системы ( сорян если хуйню снёс :D)
Знакомый снимал островок 9 квадратов в самом большом ТЦ города, из-за проблем с импортом и перебоем поставок закрылся раньше оговоренного срока в договоре - получил штраф 120к.. Почему-то ТЦ проще отказаться от клиента, чем снизить немного стоимость аренды и продолжать сотрудничество.
Около 70% ТЦ в России закредитованы, многие уже фактически принадлежат банкам, потому что из-за постоянных кризисов не могут погасить кредиты, пишет издание. Обычно ставка по кредиту привязывается к ключевой ставке ЦБ, которая выросла до 20%.
тоесть все владельцы тц брали кредиты с плавающими ставками? почему? ключ уже заходил за 10 %
Предлагаю доплачивать арендаторам. Долларами, тогда может и вернутся.
Мне кажется, большинство давно заказывает онлайн, а не ходит в ТЦ, они так и так были бы в кризисе
Ну ничего, сейчас как национализируем... так, стоп...
Странно, никогда такого не было...
Какой из этого урок можно вынести ? Кредиты зло
считать недействительным.