Торговля
Могучий утюг

Торговые центры в России оказались в кризисе — из-за исхода брендов, высоких ставок по кредитам и падения трафика Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes о ситуации в отрасли.

  • Доля закрывшихся магазинов в ТЦ составила 15% по наименованиям и 20% по площадям, по оценке аналитиков Global Commercial Real Estate Services и BlackStone S.A.Ricci. По данным Knight Frank, речь может идти о 20-25% арендуемых площадей. На конкретных объектах доля закрытых магазинов разнится от 20 до 45%.
  • Остановившие работу магазины приносили более 50-60% общего трафика ТЦ, подсчитали в Becar Asset Management. По итогам 2022 года трафик может упасть на 15-20%, а выручка по арендным платежам сократится на 20-30%, считают в компании. В IPG.Estate ожидают падение трафика на 10-15% в ближайшее время и на 25% по итогам года, снижение выручки на 30-40%.
  • Около 70% ТЦ в России закредитованы, многие уже фактически принадлежат банкам, потому что из-за постоянных кризисов не могут погасить кредиты, пишет издание. Обычно ставка по кредиту привязывается к ключевой ставке ЦБ, которая выросла до 20%.
  • Обязательства по процентам, которые должен исполнять заёмщик, выросли более чем в два раза, указывает Forbes. Ставки по этим кредитам на 2-5 процентных пунктов превышают ключевую, соответственно, сейчас составляют 22-25% годовых, рассказали опрошенные им эксперты.
  • Собственники ТЦ (тех, что находятся в залоге) ведут переговоры с банками-кредиторами о возможности реструктуризации кредитов и других мерах поддержки. В «Сбере» и ВТБ сообщили, что готовы искать компромисс. В ином случае банки будут вынуждены сами управлять ТЦ, говорят в Becar Asset Management. Но они не заинтересованы в банкротстве торговых центров, считают эксперты.
  • Сами ТЦ могут оштрафовать временно закрытые магазины за нарушение условий договора аренды. Но вряд ли они будут это делать, полагают эксперты: «Потерпеть отсутствие арендаторов пару месяцев намного менее болезненно, чем отпугнуть их жёстким наказанием за простой».

#новость #днрилнр #торговыецентры

4339 просмотров
20
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Написать комментарий...
Sasha Step

Пару месяцев? Молодцы не теряют оптимизма!

Ответить
45
Развернуть ветку
Хозяин

не теряют путинизма

Ответить
33
Развернуть ветку
Районный теркин30см

А что случилось?

Ответить
31
Развернуть ветку
Pavel Petel

Спецоперация.

Ответить
6
Развернуть ветку
Александр Привалов

Тихо! Ну дайте хотя бы одному человеку нервы сохранить... Vladislav Stan, просто большинство стали покупать онлайн, качественный прогресс в ритейле, вот и всё, больше ничего.

Ответить
19
Развернуть ветку
Районный теркин30см

Аааа, а я то подумал что теперь все стали покупать вещи в метавселенных)

Ответить
4
Развернуть ветку
Александр Привалов

А вот как раз в метавселенной игроки с российского сервера решили сделать рейд на игроков с украинского.

PS: хоспади, 21 век, почему все конфликты так не решать...

Ответить
2
Развернуть ветку
redsoxwalker

Да там по мелочам перебои, не парься

Ответить
4
Развернуть ветку
Хозяин

Воюем с Украиной.

Ответить
1
Развернуть ветку
Mr. Anderson

спецоперируем же!

Ответить
0
Развернуть ветку
Viktor Bezhanov

Да там )

Ответить
0
Развернуть ветку
redsoxwalker

Продам сахар

Ответить
8
Развернуть ветку
Viktor Bezhanov
Ответить
28
Развернуть ветку
Денис Демидов

Возвращение скрепной классики:
Вам чай с сахаром или руки мыть с мылом?

Ответить
2
Развернуть ветку
Jonathan Lynn

Куплю сухари

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Федоров

А чо сухари? Попкорн под санкции попал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Мишин

нравится не нравится, терпи моя красавица!
оккупанты должны страдать!

Ответить
–5
Развернуть ветку
Александр Привалов

Коты без корма и груднички без памперсов тоже оккупанты?

Ответить
11
Развернуть ветку
Maxim Guberski

В Мариуполе груднички еще без тепла и воды, но под постоянными обстрелами.

Ответить
1
Развернуть ветку
NoWar

Котики без корма, это наверное геноцид. Грудничок без памперса...Хм. А как интересно растили детей 50 лет назад? Ну и во всяком случае, это проще чем растить в бомбоубежище или подвале.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

'Потерпеть отсутствие арендаторов пару месяцев' - оптимистично. Через пару месяцев все арендаторы значит вернутся? Хочется верить

Ответить
5
Развернуть ветку
Хозяин

Если не вернутся арендаторы - их места займут солдаты НАТО.

Ответить
24
Развернуть ветку
p0st

А они будут платить? Если процент с оборота, то вышлите их контакты, пожалуйста

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий

Говорят, что платят в валюте. Напишите им в директ в Инстаграм

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий

Ви так говорите, как будто это что то плохое

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Белов

Ну вот, кстати, что там в Эстонии Латвии Литве думают про нато... Защитит их нато в случае чего. Они вроде как в очереди. Я бы на месте их политиков уже сейчас в штаны наделал бы..

Ответить
–5
Развернуть ветку
Хозяин

В очереди на цирк с русскими срочниками на ржавом металлоломе?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Icall.ru

Свято место пустым не бывает...
Хотя в данном контексте святости в торговле не было и нет.
Но на место тех, кто ушел придут новые.

Ответить
–22
Развернуть ветку
redsoxwalker

Хуято

Ответить
12
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Финансовая спецоперация для отрицательного роста.

Ответить
5
Развернуть ветку
Районный теркин30см

Дед победил иностранный капитал. Обнаглели окаянные супостаты платить зарплаты тут! Не купите духовность русскую!

Ответить
3
Развернуть ветку
Siyavush Teymurov

Частный детектив, или операция «Кооперация»

Ответить
0
Развернуть ветку
Mik Petrov

Да, сегодня закрыли торговый центр в Киеве, сходи, купи себе Хуго босс, а то кричать хай не в чём будет )))

Ответить
4
Развернуть ветку
Oleg Solovev

Закроем центры, откроем на их месте филиалы ГУЛАГа.

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Привалов

С фудкортами и игровыми зонами???

Ответить
4
Развернуть ветку
Oleg Solovev

да, с игрой в кальмара.

Ответить
2
Развернуть ветку
Siyavush Teymurov

с «очком» и блудницами

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Ребров

Судя по тому, коду движется наша страна. Так и будет. Нужно же куда-то национал-предателей распределять.

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Палённый

Какие у вас интересные желания

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Если бы вы были более эрудированным то знали бы что на месте Гулага давно открыт ФСИН.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mik Petrov

Зашёл в ТЦ Галерея в СПб, один из лучших, закрылось нам первом этаже 3-4 из 50, Хуго босс и тому подобные нацисты

Ответить
–7
Развернуть ветку
Roman Romaniyk

А магазин нацистов «Армия России», до сих пор работает?

Ответить
1
Развернуть ветку
DM Group

«Потерпеть отсутствие арендаторов пару месяцев намного менее болезненно, чем отпугнуть их жёстким наказанием за простой»
- Вообще-то каждый договор аренды предусматривает уведомление сторон о расторжении в одностороннем порядке за 1 месяц (минимум, а в некоторых ТЦ за 2-3 месяца) до даты расторжения. Если этот процесс нарушается, то идут штрафы, прописанные в условиях договора.

Окончательно ушедшим из РФ брендам, которые не планируют возвращаться, придётся в любом случае либо оплачивать штрафы, либо соблюдать условия расторжения: предупредить о расторжении и выплатить за 1-3 месяца аренды.
Тех, кто решил приостановить деятельность, от аренды также никто не освобождал, и им уже придётся договариваться с руководством ТЦ о скидке на период простоя или других условиях.
Единственное, что трафик реально упал и продолжит падать в ТЦ и это отразится на других арендаторах.

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр Еремин

А что с пунктом о форс мажорных обстоятельствах

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Петров

Продам гараж.

Ответить
3
Развернуть ветку
Pavel Petel

Delete

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Храмченко

Ставки по Аренде ждём когда упадут, отличное время, чтобы начать свой бизнес

Ответить
0
Развернуть ветку
Районный теркин30см

Лучше я думаю уже не будет.

Ответить
5
Развернуть ветку
Максим Степанов

ну что пора писать бизнес план - коворкинг заместо закрывшихся магазинов?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Гончаров

Не много ли коворкингов для тех, кто уже валит из страны?

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Степанов

хотя наверное и эти будут опустошаться.1) мелко-производственные площади на территории ТЦ, 2) производственные эко-системы ( сорян если хуйню снёс :D)

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир

Знакомый снимал островок 9 квадратов в самом большом ТЦ города, из-за проблем с импортом и перебоем поставок закрылся раньше оговоренного срока в договоре - получил штраф 120к.. Почему-то ТЦ проще отказаться от клиента, чем снизить немного стоимость аренды и продолжать сотрудничество.

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Степанов

Около 70% ТЦ в России закредитованы, многие уже фактически принадлежат банкам, потому что из-за постоянных кризисов не могут погасить кредиты, пишет издание. Обычно ставка по кредиту привязывается к ключевой ставке ЦБ, которая выросла до 20%.

тоесть все владельцы тц брали кредиты с плавающими ставками? почему? ключ уже заходил за 10 %

Ответить
0
Развернуть ветку
Большой Брат

Предлагаю доплачивать арендаторам. Долларами, тогда может и вернутся.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктория Кухтина

Мне кажется, большинство давно заказывает онлайн, а не ходит в ТЦ, они так и так были бы в кризисе

Ответить
0
Развернуть ветку
Corax

Ну ничего, сейчас как национализируем... так, стоп...

Ответить
0
Развернуть ветку
TLGM x Event

Странно, никогда такого не было...

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Какой из этого урок можно вынести ? Кредиты зло

Ответить
0
Развернуть ветку
Siyavush Teymurov

считать недействительным.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
Приёмная
Дмитрий Тимошенко
Страховая Тинькофф пытается отжать машину по КАСКО на прыжке курса доллара

Ситуация следующая: 22 февраля 2022 года я попал в ДТП, где я признан невиновным в этот же день. В тот же день мною было подано заявление на страховой случай по КАСКО Тинькофф. Машина была застрахована на 1 300 000 рублей. Страховой лимит на восстановление машины 845 000 рублей. Все, что привышило бы эту сумму признавалось бы тотальной гибелью.

276
Медиа
Могучий утюг
Крупнейшие российские киносети заморозят цены на билеты Статьи редакции

Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда.

9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
SimbirSoft
Импортозамещение: миграция из Oracle в PostgreSQL

В последнее время наши клиенты чаще обращаются за консультацией по переходу с зарубежных ИТ-решений на отечественные или открытые аналоги, а также по вопросу внедрения уже готовых продуктов. Как показывает наша практика, быстро и бесшовно перейти на сторонние решения вряд ли получится, т.к. каждый бизнес уникален и требует индивидуального…

3
Финансы
Могучий утюг
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 26: возможные новые санкции ЕС и США, киносети заморозят цены Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
Статья дополняется
11
Офлайн
Проект Ошибатор
Реальности бизнеса: как зарождался и развивался российский бренд органической косметики Mi&Ko

Наша основная задача сейчас — как можно дольше сохранять цену для покупателя.

14
NTA
Koalas - Pandas для Spark

Синтаксис Spark не схож с Pandas, поэтому пользователю тяжело переключится с одного на другое. Для примера, с помощью Pandas и PySpark создадим из csv-файла DataFrame, в который добавим новую колонку ‘x2’ со значениями из колонки x во второй степени.

1
Сервисы
Могучий утюг
Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram в стране Статьи редакции

Запрет продлился два дня.

7
Больше статей
null