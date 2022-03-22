«Кризис в зообизнесе как понос — неожиданный, неприятный и стремительный»: что переживают зоомагазины Статьи редакции
Почему цены меняются почти каждый день, а заказы пока задерживаются, и когда всё наладится.
Из-за экономических санкций зообизнес столкнулся с кризисом, рассказали vc.ru представители небольших магазинов. Поставщики завышают цены на товары, временно не отгружают корма или вообще отказываются сотрудничать, а клиенты торопятся купить «по старым ценам» — так возникает дефицит.
Магазины поднимают цены на то, что осталось, и постоянно их пересматривать, увеличивать сроки доставки и даже ограничивать продажи ввиду нехватки товара и кадровых ресурсов, а также отменять часть скидочных предложений.
Это не первые проблемы для отрасли в последние два года. С лета 2020 года Россельхознадзор запретил импорт кормов из Канады, Нидерландов, Германии, Чехии и других стран. В их производстве, по заявлению ведомства, использовали генетически модифицированные компоненты. Под запрет тогда попали корма с высоким содержанием мяса и рыбы, а также лечебная и диетическая пища, которую не выпускали в России.
В мае 2021 года Союз предприятий зообизнеса просил пересмотреть ограничения на импорт кормов хотя бы для кошек и собак. И начиная с июня Россельхознадзор частично снимал запреты, но изначальное решение всё равно успело сказаться на работе зоомагазинов.
«Если сравнивать показатели в конце 2021-го и начале 2022 годов с условным 2019 годом, объёмы продаж упали примерно на 40%. Во-первых, из-за ограничений Россельхознадзора, во-вторых, из-за коронавируса, который подорвал логистику», — поясняет учредитель магазина «ЮниЗоо» Дмитрий Бавинов.
Однако тогда компании находили способы держаться на плаву, поскольку не было чрезвычайно высокого спроса на товары. В свете текущего же кризиса магазины видят куда меньше перспектив. «Сейчас спрос в 20 раз выше, а предложения по факту нет, так что ситуация с запретами от регулятора кажется теперь цветочками», — признаётся владелица магазина Lapki shop Елена Юрыгина.
Причём пострадал не только ограниченный импорт. По словам директора магазина «Счастливый питомец» Анастасии Хлюбцевой, удовлетворять потребности клиентов в условиях кризиса не в силах и отечественные производители.
Как кризис сказался на клиентах
Из-за логистических издержек и роста валютного курса иностранные поставщики завышают цены на продукцию. Об этом сообщила директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Однако по её словам, подорожание не превысило и 10%.
Покупатели, в свою очередь, сообщают, что стоимость привычных им кормов уже в местных зоомагазинах выросла более чем на 10%. По наблюдениям хабаровчан, цены в среднем взлетели на 30%. А в Иркутске стоимость импортных кормов увеличилась на 60-70%, а на российские — на 20-30%. Жалуются на ценовые скачки также пользователи соцсетей:
- «Я покупала 400 грамм корма для белок за 100 рублей. Сейчас он стоит 330. Три сотни за 400 грамм травы».
- «25 февраля корм стоил 4199 рублей, а спустя 11 дней — 5949. Теперь я точно всю зарплату буду тратить на кошек, пока [в принципе] есть корм».
- «1,5 кг лечебного корма от Farmina для кота с мочекаменной болезнью за 2200 стал стоить 5200, при этом самого корма в наличии нет. Противовирусное взлетело с 1700 до 2200 рублей. Капли для глаз — с 400 до 700»
- «Последний раз покупал 2 кг корма за 1293 рубля. Его текущая цена — 7559».
- «В середине февраля мы брали корм за 6190 рублей, в начале марта — за 10700. Теперь на Ozon он стоит 33490. Кажется, скоро разрешу собаке есть во время прогулки кору, шишки и ветки, раз они её очень интересуют».
Приют «Новый дом» сообщил, что корма выросли в цене вдвое и что оплачивать их в привычном для них PetShop можно только при доставке. Маркетплейсы рассматривать приют не готов, поскольку перекупщики продают продукцию ещё дороже. «Курица и рис от Advance теперь стоит 7400 рублей за 15 кг, но нам такой пачки хватает всего на 3-4 дня», — пишет «Новый дом».
В некоторых магазинах цены на товары меняются чуть ли не каждый день, и это признают даже сами ритейлеры. Заказы из-за большой нагрузки операторы обрабатывают не сразу, так что когда до него доходит очередь, магазин, скорее всего, успеет как минимум единожды, а то и несколько раз пересмотреть стоимость.
Ряд площадок открыто предупреждает, что цены на сайте могут не соответствовать действительности и каждую лучше уточнять у операторов. Об этом говорят Lapki shop, «Лапочки», и «Зоомаркет». Руководство «Филя» сообщает, что пытается удерживает рост цен в пределах 20-50%, а «ЮниЗоо» — 15-50%, в зависимости от категории.
Кто-то не стал ограничивать заказы и сообщил только о том, что время доставки будет увеличено из-за наплыва клиентов, а ещё призвал клиентов не создавать искусственный дефицит — среди них «Филя», Lapki shop и «Счастливый питомец».
Некоторые пошли на вынужденные меры и отменили различные программы лояльности. «ЮниЗоо», например, упразднил акции. А кто-то отказал в скидках даже постоянным клиентам: фонд «Лесной приют», например, по собственным же словам, больше не может закупать корма на 30% дешевле.
Нестандартный спрос на товары для животных заметили гипермаркеты. В ответ они ввели ограничения не только на покупку гречи, сахара и туалетной бумаги, но также и на корма.
Почему магазины вынуждены менять цены
Повышение цен — не мимолётный каприз ритейлера, поясняет Анастасия Хлюбцева из «Счастливого питомца». По её словам, продажа товара владельцу животного — лишь последнее звено в длинной цепочке взаимодействий:
- Сперва производитель поднимает цены на продукт, потому что для него подорожали и сырьё, и логистические услуги.
- Затем стоимость меняет импортёр или дистрибьютор, так как он покупает продукт дороже.
- А уже потом все цены корректирует зоомагазин.
Каждый участник цепочки по понятным причинам пытается сохранить прибыль, поскольку вынужден уплачивать налоги и выдавать зарплаты, покрывать аренду площадей и услуги контрагентов.
Сейчас всё по большому счёту зависит именно от производителей и поставщиков, говорят опрошенные магазины. При этом существенная часть импорта пока ограничена или приостановлена, отмечает Дмитрий Бавинов. В том числе поставки ветеринарных кормов, поскольку отгружали их в основном международные корпорации:
- Mars сократила производство кормов. Ей принадлежат торговые марки Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Chappi, Cesar и Dreamies.
- Концерн Nestle продолжит поставлять корма для домашних животных под брендом Purina, но, скорее всего, в ограниченном объёме и с осложнённой логистикой.
- Colgate-Palmolive сообщила, что будет поставлять лишь товары для здоровья и гигиены. Входит ли в список корм марки Hill's — неясно.
- Monge надеется отгружать необходимый объём заказов в страну. Об этом он заявил в своём профиле в Instagram (сервис признан в РФ экстремистским). Однако уже сейчас признаёт, что не располагает свободными транспортными средствами — его партнёры вынуждены сокращать количество рейсов в страны СНГ.
Те поставщики, что ещё остались, уже повысили стоимость продукции. Об этом публично предупредил клиентов «Зоомаркет». И даже в отечественном производстве доля сырья всё равно приходит из-за рубежа, говорит Бавинов, поэтому дорожает местная продукция в том числе.
По словам Елены Юрыгиной из Lapki shop, многие местные поставщики закрыли склады ещё в первые дни — на неделю и более. Они ждали, что курс стабилизируется, и в итоге пересчитывали цены, чтобы открыться снова. Ценник на корма и прочие товары вырос на 30-50% и выше.
Некоторые тем временем так и не возобновили сотрудничество. В основном это те компании, которые поставляли товары оптом в розницу и при этом управляли собственной сетью магазинов. Теперь они заморозили партнёрства и сбывают всё сами, становясь монополистами определённого товара.
Как говорят в Lapki shop, магазины поднимают цены в ответ на новые требования поставщиков. И не делать этого они просто не могут. Если розничные ценники окажутся ниже закупочных цен, компания будет работать в убыток и в итоге закроется.
Как кризис сказался на магазинах
Сложившаяся ситуация стала для многих магазинов настоящей проверкой на прочность, заявляет руководитель интернет-магазина «Филя» Кирилл Беляев. «То, что работало успешно несколько лет, не выдержало четырёхкратной нагрузки. Мы не смогли своевременно обрабатывать заказы и в должном порядке предоставлять товары клиентам», — говорит он.
По его словам, такого не было даже во время первой волны самоизоляции. А вот несколько основных проблем, частных для «Фили», но актуальных и для других опрошенных магазинов:
Не хватает кадров, чтобы обрабатывать и собирать заказы.
Товар разбирают быстрее, чем он успевает поступать на склад.
- Поставщики могут до двух раз в день повышать цены, что в свою очередь приходится делать и магазину.
- Телефония не справляется с количеством входящих вызовов.
- Сбоят программные решения, отвечающие за бронирование товара и обновление стока.
- Часть товаров пропадает у поставщиков, поэтому компания не может сориентировать клиента по срокам.
С тем же столкнулась команда Lapki shop. «Часть товаров у нас в среднем дешевле, чем у конкурентов: 7 кг корма, который те продавали по 15000 рублей, мы сбывали по 4000. Поэтому зоовладельцы и поспешили к нам — причём как в онлайн-, так и в офлайн-магазин», — рассказывает Юрыгина.
Однако отвечать за всё, по словам владелицы, пришлось одним и тем же сотрудникам: и принимать поставки, и отвечать на телефон, и обрабатывать интернет-заказы, и обслуживать клиентов в зале.
Сбой у Lapki shop дал в том числе и сайт. Из-за наплыва трафика он перестал работать. Пришлось восстанавливать бэкап-версию, вручную вытаскивать информацию по заказам, обзванивать клиентов, чтобы уточнить статусы, и предупреждать, что какие-то данные могли потеряться.
Опрошенные магазины говорят, что большинство покупателей — в том числе новичков — входило в их положение. Часть из них закупалась впрок, поэтому не боялась задержек с доставками или сбоев. Но отрицать, что из-за такой нестабильности есть риск потерять часть клиентов, магазины не стали.
Об этом сказали и в «Филе», и в «Счастливом питомце», и в Lapki shop. И именно это, по словам Кирилла Беляева, самое страшное. «Репутация компании, лояльность клиентов — всё то, что мы долго нарабатывали, рушится теперь в один момент», — сетует он.
Как теперь быть зообизнесу
Импортный ассортимент уже сократился, так что удовлетворить спрос в полной мере магазины пока не могут. Зарубежная продукция вряд ли исчезнет совсем, но может ещё подорожать — и тогда такие корма смогут позволить себе меньше клиентов.
Импортозамещением российский зоорынок занимается давно и повседневных кормов предлагает немало, говорит Бавинов. Правда, и этого, по его словам, пока недостаточно. Конечно, можно открыть ещё больше заводов, но, чтобы предприятие поставило производство кормов на поток, нужно время — лет пять, как считают в «Старой ферме». Но его, по словам Юрыгиной, у магазинов сейчас нет.
Как нет и некоторых сырьевых компонентов. «Ветеринарные диеты в России практически не выпускают, отечественных мощностей не хватает, так что временного дефицита не избежать», — полагает учредитель «ЮниЗоо». Россияне при этом привыкли к импортным натуральным кормам, качественной амуниции и эффективным лекарствам.
Так что именно питомцам придётся тяжелее всего, заключает Анастасия Хлюбцева из «Счастливого питомца». По её словам, многие покупатели переведут их на более дешёвое питание или на "натуралку" — блюда домашнего производства. Но это негативно скажется на здоровье животного. «Любому домашнему зверю нужен баланс нутриентов, а соблюсти его в домашней готовке невозможно», — поясняет она.
Доминировать на рынке, вероятно, будут товары российских производителей, полагает Хлюбцева. Купить их можно в большинстве продуктовых точек даже сейчас. Так что смысл ходить в зоомагазин, в который покупатели раньше обращались за специализированной продукцией, отпадёт. А конкурировать с крупными гипермаркетами будет непросто.
«Чтобы составить ассортимент Lapki shop, я обычно сама ездила на производства и склады. Теперь же мои былые усилия по сути потеряли значение. Поставщики уходят, забирая с собой те самые высококлассные предложения, которые я долгое время отбирала вручную», — рассказывает Юрыгина.
Неизвестно также, чего ожидать от экономики страны в целом. Особенно в ситуации, когда цены на всё растут, а рубль при этом обесценивается. «Я, например, по собственной воле проиндексировала зарплаты сотрудников по сути из собственной зарплаты», — рассказывает Юрыгина из Lapki shop.
Впрочем, надежда на то, что рынок стабилизируется, у магазинов всё же есть. По словам Дмитрия Бавинова, ультравысокий спрос на зоопродукцию сохранялся в первую неделю конфликта, но даже сейчас несколько поутих. Всё потому, что многие всё-таки успели закупиться товарами впрок.
Да и сам кризис — каким бы разрушительным ни был — можно рассматривать как способ для бизнесов наладить то, что, как оказалось, работало плохо. Главное, по словам Беляева из «Фили», своевременно реагировать на вызовы и грамотно оптимизировать бизнес-процессы.
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Боже, какой элегантный заголовок!
настраиваемся на позитивный лад с самого утра: у поноса всегда есть конец, а значит, он — конец — есть и у кризисов!
К сожалению, бывает и хронический панос...
Интересно, кто из чиновников бенефициар лоббирования запрета ввоза почти всех импортных кормов?
Ну так на Мираторговский корм же переводят)) не первый год
да может миртаторг какой решил зайти на поляну и два года назад куча кормов внезапно запретилась к ввозу
Корма жутко подорожали, сразу после начала войны успела купить два блока паучей Royal Canin по 1 500, сейчас один вид стоит от 2 500, второго вообще нет в продаже :(
Подходит кот к миске.
Понедельник: "Вау!Гречка!"
Вторник: "Ммм! Гречка!"
Среда: "Гречка."
Четверг: "Фу! Опять гречка!"
Пятница: "Не буду есть гречку!"
Суббота: Гречки в миске нет.
Воскресенье: Еда не появилась.
Понедельник: "Вау! Гречка!"
-Сбой у Lapki shop дал в том числе и сайт. Из-за наплыва трафика он перестал работать. Пришлось восстанавливать бэкап-версию...
Совсем больные что-ли? Если сайт слег от нагрузки - это не значит, что нужно доставать бэкап. Похоже просто слили заказы покупателей, объяснив, что их заказы пропали.