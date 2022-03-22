Почему цены меняются почти каждый день, а заказы пока задерживаются, и когда всё наладится.

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Из-за экономических санкций зообизнес столкнулся с кризисом, рассказали vc.ru представители небольших магазинов. Поставщики завышают цены на товары, временно не отгружают корма или вообще отказываются сотрудничать, а клиенты торопятся купить «по старым ценам» — так возникает дефицит.

Магазины поднимают цены на то, что осталось, и постоянно их пересматривать, увеличивать сроки доставки и даже ограничивать продажи ввиду нехватки товара и кадровых ресурсов, а также отменять часть скидочных предложений.

Это не первые проблемы для отрасли в последние два года. С лета 2020 года Россельхознадзор запретил импорт кормов из Канады, Нидерландов, Германии, Чехии и других стран. В их производстве, по заявлению ведомства, использовали генетически модифицированные компоненты. Под запрет тогда попали корма с высоким содержанием мяса и рыбы, а также лечебная и диетическая пища, которую не выпускали в России.

70% ассортимента в «Счастливом питомце», например, состоял именно из импортных марок.

В мае 2021 года Союз предприятий зообизнеса просил пересмотреть ограничения на импорт кормов хотя бы для кошек и собак. И начиная с июня Россельхознадзор частично снимал запреты, но изначальное решение всё равно успело сказаться на работе зоомагазинов.

«Если сравнивать показатели в конце 2021-го и начале 2022 годов с условным 2019 годом, объёмы продаж упали примерно на 40%. Во-первых, из-за ограничений Россельхознадзора, во-вторых, из-за коронавируса, который подорвал логистику», — поясняет учредитель магазина «ЮниЗоо» Дмитрий Бавинов.

Однако тогда компании находили способы держаться на плаву, поскольку не было чрезвычайно высокого спроса на товары. В свете текущего же кризиса магазины видят куда меньше перспектив. «Сейчас спрос в 20 раз выше, а предложения по факту нет, так что ситуация с запретами от регулятора кажется теперь цветочками», — признаётся владелица магазина Lapki shop Елена Юрыгина.

Причём пострадал не только ограниченный импорт. По словам директора магазина «Счастливый питомец» Анастасии Хлюбцевой, удовлетворять потребности клиентов в условиях кризиса не в силах и отечественные производители.

Сравнить сложившийся в зообизнесе кризис можно с поносом: он такой же неожиданный, неприятный и стремительный. Елена Юрыгина владелица магазина Lapki shop

Как кризис сказался на клиентах

Из-за логистических издержек и роста валютного курса иностранные поставщики завышают цены на продукцию. Об этом сообщила директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Однако по её словам, подорожание не превысило и 10%.

Покупатели, в свою очередь, сообщают, что стоимость привычных им кормов уже в местных зоомагазинах выросла более чем на 10%. По наблюдениям хабаровчан, цены в среднем взлетели на 30%. А в Иркутске стоимость импортных кормов увеличилась на 60-70%, а на российские — на 20-30%. Жалуются на ценовые скачки также пользователи соцсетей:

«Я покупала 400 грамм корма для белок за 100 рублей. Сейчас он стоит 330. Три сотни за 400 грамм травы».

«25 февраля корм стоил 4199 рублей, а спустя 11 дней — 5949. Теперь я точно всю зарплату буду тратить на кошек, пока [в принципе] есть корм».

«1,5 кг лечебного корма от Farmina для кота с мочекаменной болезнью за 2200 стал стоить 5200, при этом самого корма в наличии нет. Противовирусное взлетело с 1700 до 2200 рублей. Капли для глаз — с 400 до 700»



«Последний раз покупал 2 кг корма за 1293 рубля. Его текущая цена — 7559».

«В середине февраля мы брали корм за 6190 рублей, в начале марта — за 10700. Теперь на Ozon он стоит 33490. Кажется, скоро разрешу собаке есть во время прогулки кору, шишки и ветки, раз они её очень интересуют».

Приют «Новый дом» сообщил, что корма выросли в цене вдвое и что оплачивать их в привычном для них PetShop можно только при доставке. Маркетплейсы рассматривать приют не готов, поскольку перекупщики продают продукцию ещё дороже. «Курица и рис от Advance теперь стоит 7400 рублей за 15 кг, но нам такой пачки хватает всего на 3-4 дня», — пишет «Новый дом».

Приютам также не хватает импортных лекарств. По словам организации «Друг», некоторые производители приостановили поставки в Россию, так что осталась одна надежда — выкупить хотя бы то, что ещё в наличии.

В некоторых магазинах цены на товары меняются чуть ли не каждый день, и это признают даже сами ритейлеры. Заказы из-за большой нагрузки операторы обрабатывают не сразу, так что когда до него доходит очередь, магазин, скорее всего, успеет как минимум единожды, а то и несколько раз пересмотреть стоимость.

Ряд площадок открыто предупреждает, что цены на сайте могут не соответствовать действительности и каждую лучше уточнять у операторов. Об этом говорят Lapki shop, «Лапочки», и «Зоомаркет». Руководство «Филя» сообщает, что пытается удерживает рост цен в пределах 20-50%, а «ЮниЗоо» — 15-50%, в зависимости от категории.

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Кто-то не стал ограничивать заказы и сообщил только о том, что время доставки будет увеличено из-за наплыва клиентов, а ещё призвал клиентов не создавать искусственный дефицит — среди них «Филя», Lapki shop и «Счастливый питомец».

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Некоторые пошли на вынужденные меры и отменили различные программы лояльности. «ЮниЗоо», например, упразднил акции. А кто-то отказал в скидках даже постоянным клиентам: фонд «Лесной приют», например, по собственным же словам, больше не может закупать корма на 30% дешевле.

Нестандартный спрос на товары для животных заметили гипермаркеты. В ответ они ввели ограничения не только на покупку гречи, сахара и туалетной бумаги, но также и на корма.

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Почему магазины вынуждены менять цены

Повышение цен — не мимолётный каприз ритейлера, поясняет Анастасия Хлюбцева из «Счастливого питомца». По её словам, продажа товара владельцу животного — лишь последнее звено в длинной цепочке взаимодействий:

Сперва производитель поднимает цены на продукт, потому что для него подорожали и сырьё, и логистические услуги.

Затем стоимость меняет импортёр или дистрибьютор, так как он покупает продукт дороже.



А уже потом все цены корректирует зоомагазин.

Каждый участник цепочки по понятным причинам пытается сохранить прибыль, поскольку вынужден уплачивать налоги и выдавать зарплаты, покрывать аренду площадей и услуги контрагентов.

Сейчас всё по большому счёту зависит именно от производителей и поставщиков, говорят опрошенные магазины. При этом существенная часть импорта пока ограничена или приостановлена, отмечает Дмитрий Бавинов. В том числе поставки ветеринарных кормов, поскольку отгружали их в основном международные корпорации:

Mars сократила производство кормов. Ей принадлежат торговые марки Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Chappi, Cesar и Dreamies.

Концерн Nestle продолжит поставлять корма для домашних животных под брендом Purina, но, скорее всего, в ограниченном объёме и с осложнённой логистикой.



Colgate-Palmolive сообщила, что будет поставлять лишь товары для здоровья и гигиены. Входит ли в список корм марки Hill's — неясно.



Monge надеется отгружать необходимый объём заказов в страну. Об этом он заявил в своём профиле в Instagram (сервис признан в РФ экстремистским). Однако уже сейчас признаёт, что не располагает свободными транспортными средствами — его партнёры вынуждены сокращать количество рейсов в страны СНГ.



Те поставщики, что ещё остались, уже повысили стоимость продукции. Об этом публично предупредил клиентов «Зоомаркет». И даже в отечественном производстве доля сырья всё равно приходит из-за рубежа, говорит Бавинов, поэтому дорожает местная продукция в том числе.

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По словам Елены Юрыгиной из Lapki shop, многие местные поставщики закрыли склады ещё в первые дни — на неделю и более. Они ждали, что курс стабилизируется, и в итоге пересчитывали цены, чтобы открыться снова. Ценник на корма и прочие товары вырос на 30-50% и выше.

Некоторые тем временем так и не возобновили сотрудничество. В основном это те компании, которые поставляли товары оптом в розницу и при этом управляли собственной сетью магазинов. Теперь они заморозили партнёрства и сбывают всё сами, становясь монополистами определённого товара.

Как говорят в Lapki shop, магазины поднимают цены в ответ на новые требования поставщиков. И не делать этого они просто не могут. Если розничные ценники окажутся ниже закупочных цен, компания будет работать в убыток и в итоге закроется.

В рыночной экономике сюрпризов не бывает, если доллар продают больше, чем покупают, — его курс падает. А если курс валют растёт на 50%, то на столько же растут и цены. Так и здесь. Но я думаю, что нас ждёт просадка. Сервис вернётся вместе с отскоком цен и мотивирующими механиками, спрос несколько сузится, восстановятся быстрые доставки. По-другому просто не выживешь на конкурентном рынке. Дмитрий Бавинов учредитель «ЮниЗоо»

Как кризис сказался на магазинах

Сложившаяся ситуация стала для многих магазинов настоящей проверкой на прочность, заявляет руководитель интернет-магазина «Филя» Кирилл Беляев. «То, что работало успешно несколько лет, не выдержало четырёхкратной нагрузки. Мы не смогли своевременно обрабатывать заказы и в должном порядке предоставлять товары клиентам», — говорит он.

По его словам, такого не было даже во время первой волны самоизоляции. А вот несколько основных проблем, частных для «Фили», но актуальных и для других опрошенных магазинов:

Не хватает кадров, чтобы обрабатывать и собирать заказы.

Товар разбирают быстрее, чем он успевает поступать на склад.



Поставщики могут до двух раз в день повышать цены, что в свою очередь приходится делать и магазину.

Телефония не справляется с количеством входящих вызовов.



Сбоят программные решения, отвечающие за бронирование товара и обновление стока.



Часть товаров пропадает у поставщиков, поэтому компания не может сориентировать клиента по срокам.



С тем же столкнулась команда Lapki shop. «Часть товаров у нас в среднем дешевле, чем у конкурентов: 7 кг корма, который те продавали по 15000 рублей, мы сбывали по 4000. Поэтому зоовладельцы и поспешили к нам — причём как в онлайн-, так и в офлайн-магазин», — рассказывает Юрыгина.

Однако отвечать за всё, по словам владелицы, пришлось одним и тем же сотрудникам: и принимать поставки, и отвечать на телефон, и обрабатывать интернет-заказы, и обслуживать клиентов в зале.

При этом нанять новых работников Lapki shop не может: чтобы обучить их работе с системами и ввести в курс дела, нужно недели две, однако времени на это у штатных сотрудников нет — им уже по полдня помогает и сама Юрыгина.

Сбой у Lapki shop дал в том числе и сайт. Из-за наплыва трафика он перестал работать. Пришлось восстанавливать бэкап-версию, вручную вытаскивать информацию по заказам, обзванивать клиентов, чтобы уточнить статусы, и предупреждать, что какие-то данные могли потеряться.

Опрошенные магазины говорят, что большинство покупателей — в том числе новичков — входило в их положение. Часть из них закупалась впрок, поэтому не боялась задержек с доставками или сбоев. Но отрицать, что из-за такой нестабильности есть риск потерять часть клиентов, магазины не стали.

Об этом сказали и в «Филе», и в «Счастливом питомце», и в Lapki shop. И именно это, по словам Кирилла Беляева, самое страшное. «Репутация компании, лояльность клиентов — всё то, что мы долго нарабатывали, рушится теперь в один момент», — сетует он.

За непостоянные цены, отмену заказов и задержку критикуют и « Бетховен », и « Четыре лапы », и Monge. Источник: Retail.ru

Как теперь быть зообизнесу

Импортный ассортимент уже сократился, так что удовлетворить спрос в полной мере магазины пока не могут. Зарубежная продукция вряд ли исчезнет совсем, но может ещё подорожать — и тогда такие корма смогут позволить себе меньше клиентов.

Одно дело кормить маленького кота или собачку. Если стоимость корма выросла с 2000 до 4000, то эту разницу ещё можно как-то выкроить из бюджета. Вопрос в том, что делать хозяевам больших питомцев — тех, что съедают по 18 кг корма в месяц. Он теперь стоит не 9000 рублей, а 20000 и больше. Елена Юрыгина владелица магазина Lapki shop

Импортозамещением российский зоорынок занимается давно и повседневных кормов предлагает немало, говорит Бавинов. Правда, и этого, по его словам, пока недостаточно. Конечно, можно открыть ещё больше заводов, но, чтобы предприятие поставило производство кормов на поток, нужно время — лет пять, как считают в «Старой ферме». Но его, по словам Юрыгиной, у магазинов сейчас нет.

Как нет и некоторых сырьевых компонентов. «Ветеринарные диеты в России практически не выпускают, отечественных мощностей не хватает, так что временного дефицита не избежать», — полагает учредитель «ЮниЗоо». Россияне при этом привыкли к импортным натуральным кормам, качественной амуниции и эффективным лекарствам.

Так что именно питомцам придётся тяжелее всего, заключает Анастасия Хлюбцева из «Счастливого питомца». По её словам, многие покупатели переведут их на более дешёвое питание или на "натуралку" — блюда домашнего производства. Но это негативно скажется на здоровье животного. «Любому домашнему зверю нужен баланс нутриентов, а соблюсти его в домашней готовке невозможно», — поясняет она.

Доминировать на рынке, вероятно, будут товары российских производителей, полагает Хлюбцева. Купить их можно в большинстве продуктовых точек даже сейчас. Так что смысл ходить в зоомагазин, в который покупатели раньше обращались за специализированной продукцией, отпадёт. А конкурировать с крупными гипермаркетами будет непросто.

«Чтобы составить ассортимент Lapki shop, я обычно сама ездила на производства и склады. Теперь же мои былые усилия по сути потеряли значение. Поставщики уходят, забирая с собой те самые высококлассные предложения, которые я долгое время отбирала вручную», — рассказывает Юрыгина.

В сообществах зоомагазинов покупатели уже просят совета у других собачников и кошатников — чем заменить пропавшие с полок корма. Источник: PetShop

Неизвестно также, чего ожидать от экономики страны в целом. Особенно в ситуации, когда цены на всё растут, а рубль при этом обесценивается. «Я, например, по собственной воле проиндексировала зарплаты сотрудников по сути из собственной зарплаты», — рассказывает Юрыгина из Lapki shop.

Впрочем, надежда на то, что рынок стабилизируется, у магазинов всё же есть. По словам Дмитрия Бавинова, ультравысокий спрос на зоопродукцию сохранялся в первую неделю конфликта, но даже сейчас несколько поутих. Всё потому, что многие всё-таки успели закупиться товарами впрок.

Да и сам кризис — каким бы разрушительным ни был — можно рассматривать как способ для бизнесов наладить то, что, как оказалось, работало плохо. Главное, по словам Беляева из «Фили», своевременно реагировать на вызовы и грамотно оптимизировать бизнес-процессы.