Страны ЕАЭС договорились повысить беспошлинный порог для онлайн-покупок с €200 до €1000 Статьи редакции
Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.
- Евразийский экономический союз (кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000. Об этом сообщил Михаил Мишустин.
- Требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 кг. По словам Мишустина, так у россиян останется выбор и возможность делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, «тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами “Мир”».
- Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года, когда граждане могли совершать покупки из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €1000 в течение месяца. С 2019 года порог снизили до €500, с 2020-го — до €200.
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Ебать спасибо нахуй.жпг
Как только теперь без карт покупать
Гречу покупайте
Если сварить кору дерева с мхом, то получается питательное блюдо на всю семью.
Всем остающимся в россии стоит добавить этот коммент в заметки, а лучше переписать в тетрадку
Купить сахар онлайн
тот же вопрос вот. Выглядит как троллинг
Молодой чек, это не для вас.
Это для рукопожатых перекупщиков.
На выкуп . Даже рубль принимают .
Покупайте на али, он принимает :-)
тут еще вопрос, а кто возит в РФ кроме Алиэкспресс?
Ставить ограничения, чтобы потом их понемногу ослаблять, да здравствует тоталитарная экономика
Как говорил генерал Лебедь:
Ремень затянули на три дырки, а потом отпустили на одну.. И сразу легче стало!
получается за 25 дней откатились до 2018
Получается откатываемся назад примерно по 58.4 дней в день.
Прикольно, теперь удобно считать регресс :)
Наааазад в будущее
По ощущениям скорее где-то в послекризисный 1998-ой
значит дальше только рост
Вот так с барского плеча рубанули, лучше бы комиссию на покупку твердой валюты сняли
Стоит добавить, что до известных событий в планах было снизить порог до 20€ к 2024 году.
Закупаемся сахаром и прокладками 😂
Ну теперь заживем, о народа все думают, о народе
А чего опять недовольные в комментах? Вроде же, нормально делают
Сделали уже все, просто о х у и т е л ь н о
Может я другую новость прочитал? Теперь же не будет пошлины для покупок от 1000 евро? Не налог же накладывают, а наоборот, снимают порог?
Только виза и мастеркард не работают.
Ещё и минусят. Совсем поехавшие?
это с tj одаренные набежали.
Каждая страна дополнительно может установить свои внутренние ограничения - в Беларуси осталось 22€ 🙂
Какая это была бы приятная новость, если бы не все остальное происходящее
Ну хоть до 1 октября. И на том спасибо!
Интересно, под этим соусом обнулят пошлины на машины и запчасти🤔
По словам Мишустина, так у россиян останется выбор и возможность делать покупки в иностранных онлайн-магазинах
Есть нормальный форвард сервисы в Казахстане например или теперь все покупать только в казахских магазах?
Сдек форвард
А с какого числа?
По ходу, в сентябре скажут
То есть это уже работает? Или пока только договорились, а законы не поменяли еще?
Так и что от этих повышений? Что на эти деньги закажешь с таким курсом? А во вторых, доставка крупногабаритного груза будет стоить космос.
Ага, значит когда душить зарубежную торговлю снижением порога - это мы бизнес поддерживаем локальный. А когда жареным запахло - сразу давай поднимать, чтобы "у россиян останется выбор и возможность делать покупки в иностранных онлайн-магазинах". Какая дешевая наглая наебка.