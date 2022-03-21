Торговля
Могучий утюг

Страны ЕАЭС договорились повысить беспошлинный порог для онлайн-покупок с €200 до €1000 Статьи редакции

Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.

  • Евразийский экономический союз (кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000. Об этом сообщил Михаил Мишустин.
  • Требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 кг. По словам Мишустина, так у россиян останется выбор и возможность делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, «тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами “Мир”».
  • Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года, когда граждане могли совершать покупки из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €1000 в течение месяца. С 2019 года порог снизили до €500, с 2020-го — до €200.

#новость

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38 комментариев
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MMT

Ебать спасибо нахуй.жпг
Как только теперь без карт покупать

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43
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Кигхриль Vselensky

Гречу покупайте

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1
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Jonathan Lynn

Если сварить кору дерева с мхом, то получается питательное блюдо на всю семью.

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0
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Кигхриль Vselensky

Всем остающимся в россии стоит добавить этот коммент в заметки, а лучше переписать в тетрадку

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0
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Дима Перегон

Купить сахар онлайн

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0
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Da Rina

тот же вопрос вот. Выглядит как троллинг

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1
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Random Dude

Молодой чек, это не для вас.
Это для рукопожатых перекупщиков.

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1
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YCbluKOBPbl

На выкуп . Даже рубль принимают .

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0
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sles

Покупайте на али, он принимает :-)

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Ware Wow

тут еще вопрос, а кто возит в РФ кроме Алиэкспресс?

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0
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Максим

Ставить ограничения, чтобы потом их понемногу ослаблять, да здравствует тоталитарная экономика

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15
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S.Capusta

Как говорил генерал Лебедь:
Ремень затянули на три дырки, а потом отпустили на одну.. И сразу легче стало!

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8
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Глеб Елкин

получается за 25 дней откатились до 2018

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14
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Peter Bondarenko

Получается откатываемся назад примерно по 58.4 дней в день.
Прикольно, теперь удобно считать регресс :)

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4
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Виталий Чухнов

Наааазад в будущее

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3
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Jonathan Lynn

По ощущениям скорее где-то в послекризисный 1998-ой

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0
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Ware Wow

значит дальше только рост

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0
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Big Boss

Вот так с барского плеча рубанули, лучше бы комиссию на покупку твердой валюты сняли

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13
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Revenant

Стоит добавить, что до известных событий в планах было снизить порог до 20€ к 2024 году.

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9
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Anna Kukshinova

Закупаемся сахаром и прокладками 😂

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4
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Дмитрий Филиппов

Ну теперь заживем, о народа все думают, о народе

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3
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Alexey

А чего опять недовольные в комментах? Вроде же, нормально делают

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–1
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Кигхриль Vselensky

Сделали уже все, просто о х у и т е л ь н о

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3
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Alexey

Может я другую новость прочитал? Теперь же не будет пошлины для покупок от 1000 евро? Не налог же накладывают, а наоборот, снимают порог?

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1
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Ярослав

Только виза и мастеркард не работают.

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0
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Alexey

Ещё и минусят. Совсем поехавшие?

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1
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Заходил вчера

это с tj одаренные набежали.

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1
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Maksim Khavanski

Каждая страна дополнительно может установить свои внутренние ограничения - в Беларуси осталось 22€ 🙂

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2
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Юрий

Какая это была бы приятная новость, если бы не все остальное происходящее

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2
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Cassandra Puffen

Ну хоть до 1 октября. И на том спасибо!

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1
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russnake

Интересно, под этим соусом обнулят пошлины на машины и запчасти🤔

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1
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Dimitri

По словам Мишустина, так у россиян останется выбор и возможность делать покупки в иностранных онлайн-магазинах

Есть нормальный форвард сервисы в Казахстане например или теперь все покупать только в казахских магазах?

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0
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MMT

Сдек форвард

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2
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Сергей Макаров

А с какого числа?

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0
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Sara Harris

По ходу, в сентябре скажут

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2
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Илья Чирков

То есть это уже работает? Или пока только договорились, а законы не поменяли еще?

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0
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DpaHuk

Так и что от этих повышений? Что на эти деньги закажешь с таким курсом? А во вторых, доставка крупногабаритного груза будет стоить космос.

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0
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LNdex

Ага, значит когда душить зарубежную торговлю снижением порога - это мы бизнес поддерживаем локальный. А когда жареным запахло - сразу давай поднимать, чтобы "у россиян останется выбор и возможность делать покупки в иностранных онлайн-магазинах". Какая дешевая наглая наебка.

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