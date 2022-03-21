Торговля
Маша Цепелева

Офисная бумага в России подорожала в три раза за месяц — на комбинатах проблемы с реагентами, чиновники отрицают дефицит Статьи редакции

Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.

6368 просмотров

После начала «операции» на Украине средняя цена на бумагу формата А4 для принтеров выросла минимум в три раза. До 24 февраля пачку в 500 листов можно было купить за 250-280 рублей. По данным, на 21 марта, пачка стоит от 899 рублей — в «Метро», от 1700 — на «Яндекс Маркете», от 1000 рублей — на Wildberries.

Paul CHIPIZUBOV @PaulAlghero
"рынок" внезапно нанес удар по т.н. "бешенному принтеру" (бумага для принтера 500 л. А4) в перерасчете на у.е. подорожала в 3,85 раз (если сравнить цену в Комусе в феврале 2022 и цену в Валберис и Читай-городе вчера-сегодня: было 256, теперь ок.1400)
Sergey Vasiltsov @mr_trupoed
@mironov_fm С учётом того, что сейчас офисная бумага SvetoCopy/Снегурочка по 1300 рублей стоит, самый простой способ саботировать, это сказать: у нас бумаги нет, требую выдать бумагу. Бумаги марки «Комус» в Комусе вообще нет. В провинции самая дешёвая бумага - 700 рублей/пачка
рыжий друг @bassadi_
Никогда бы не подумал, что «надо было закупаться бумагой»
Биткойн, доллар, маски, антисептики, бумага - что будет следующим? Одноразовые пакетики? Карандаши? Мыло?
Кто из будущего - намекните чтоли что покупать

На Ozon пачка бумаги «Снегурочка» стоит 1300 рублей. В комментариях под товаром покупатели пишут, что 17 марта бумага стоила 1000 рублей, 20 марта — 1600 рублей.

Почему растут цены

7 марта американская компания Sylvamo (бренд SvetoCopy) приостановила работу комбината в Светогорске. Компания начала рассматривать продажу бизнеса в стране или регистрацию российской «дочки» как отдельной компании.

Международная компания Mondi (торговая марка «Снегурочка») 10 марта объявила, что её бумажный комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов». Это может существенно повлиять на работу завода, компания рассматривает разные варианты продолжения работы в России, включая «юридическое разделение».

Выпускающий форматную бумагу завод остался без отбеливающего вещества, рассказал E1.ru представитель поставщика канцтоваров по УрФО и в Сибири «Горшков». При этом сырье для изготовления бумаги есть.

Товар в наличии заканчивается, поставщики поднимают цены, а за ними продавцы, рассказал vc.ru источник, близкий к крупному российскому ритейлеру. Он также подтвердил информацию о проблемах с реагентами на бумажных производствах. По его словам, реагенты закупают в Финляндии.

Что говорят власти

Дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк, заявил 17 марта «РИА Новости» вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов. По его словам, приостановил работу только комбинат в Светогорске.

Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане.
Стоимость офисной бумаги резко вырастет, если цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы. Но увеличение их на 300% — это, уверен, перебор.

Андрей Фролов
вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России

Поставки офисной бумаги стабилизируются в течение недели, заявили 21 марта в Минпромторге. Дефицита не будет, потому что «отечественные производители полностью закрывают потребности рынка».

«С учётом введения ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства», — уточнили в ведомстве.

#новость

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102 комментария
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Александр Кузнецов

Теперь я понял термин "ценные бумаги".

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105
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Борис Макаров

пришел в комментарии за этой шуткой, честно говоря, и сам надеялся её пошутить

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23
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qwerty

.

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0
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Dennis Gooddeni

Мета вселенная споткнулась об реальность 🤷‍♂️

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0
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Altair

"Дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк, заявил 17 марта «РИА Новости» вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов" - что ссы в глаза, всё божья роса. Им приводят факты, а они не видят. Вот так и экономику они поднимать будут, не увидят - ни безработицы, ни инфляции, ни дефицита, ничего не увидят. Чего не хотят, того не видят.

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74
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color

Их задача ссать в уши другим, иначе очень быстро их сменят на более сговорчивую говорящую голову.

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17
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Левый франт
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4
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Союз-Аполлон

Мне показалось, что смысл был совсем в другом - всё вина ритейла и поставщиков, они жадные, вот и задрали цены.

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3
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Евгений Лазарев

Ну отчасти так и есть ) завод продаёт бумагу по 295 рублей, остальное маржа перекупов :)

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0
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Дмитрий Алексеевич

Дефицита офисной бумаги не будет
 Твёрдо и четко

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1
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Александр

На эту тему - у жены знакомая работает в московской конторе - делающей подряды для Газпрома - тендеры выигрывают с закрытыми глазами....
Сегодня эта подруга пишет - их шеф, ему 80 лет, примерно - набухался на работе (у них это нормально явление и даже есть человек который за доп. плату бухает с директором) и стал в открытую ржать над бабушками, что они скупают сахар везде и ходят по всем магазинам, толпами, создавая очереди. В пример привёл, что ему вчера жена купила сумку со скидкой вместо 60000 руб. за 35000 руб - и никаких очерей не было....
Зп у этого директора - 1,2 млн. руб. месяц....

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0
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Dmitry Mok

Да. Мне тоже брат свата рассказывал

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2
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Pupa Vas’kin

Пидорас-директор

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1
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Твоя карма

Причём если его привезти в магазин и ткнуть носом в ценник, он всё равно как мантру будет твердить, что это фэйк.

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0
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Егор Томин

Если будет дифицит то переход на электронный документооборот в разы ускорится..

А то сейчас это выглядит во многих местах так: распечатать, отсканировать, отправить...

Электронные чеки, документы с печатью в офисах не принимают на Эл почту...,

Говорят: распечатайте и приносите, мы отсканируем.... 🤦‍♂️ Мягко говоря бред ...

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25
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Сергей Я

А если будет дефицит компуктеров и мониторов?

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16
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Правильный татарин

Будет ментальный документооборот. Представляете бумагу и её содержимое, подписываете мысленной квалифицированной подписью и телепатируете адресату. Мы будем на 100 шагов впереди!

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26
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Dmitry Kiselev

В день получки в бухгалтерии: представьте себе зарплату... ээээ, полегче, вы столько не зарабатываете!

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10
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Егор Томин

Возможно, но я ещё не встречал офис без сканера-принтера и ПК...

На крайний случай скан есть в телефонах...

Но суть даже не в этом. Я говорю про то что у меня есть уже документ, официальный все как положено - но он в электронном виде и его отказываются принять

- на флешке ещё понимаю, вирусы и все такое... Хотя можно и ПО сделать для проверки файлов если захотеть

Или сделать чтобы ПК при подключении флешки отрубался от центральной сети или отдельный пк без связи или с ограниченной с внешним миром для проверки файлов...

Но самое простое это на электронную почту, насколько знаю некоторые ящики ещё и на вирусы файлы проверяют?

Какие ещё есть варианты безопасно передать электронный документ в офисе?

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3
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Твоя карма

Всякие госконторы до последнего будут требовать бумажный вариант с личной подписью.

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0
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Alexander Ivanov

Вот кстати нет! Госы активно ЭДО используют. ФНС вообще в бумаге давно ничего не принимает. А вот мелкие частные конторки "на всякий случай" всегда хотят бумагу.

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0
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Rax034

Электронный документ в офисе 21 века без проблем передается через внутренние облачные хранилища или по локальной сети. Тебе даже с места не нужно вставать. А еще есть электронные подписи и печати, подтверждающие что это оригинал документа.

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0
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Егор Томин

Понимаю. Речь про документ от клиента

Ситуация: пришел в офис передать чек на оплату услуги. Оплачивал онлайн - чек в электронном виде не принимают.

Говорят печатайте, а мы отсканируем...

- конкретный пример

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0
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Rax034

А, ну в таком случае обычно либо на емейл, либо на флешке.
Но, опять таки, существуют давно программы и виртуальные машины для запуска флешек и рандомных документов, чтобы обезопасить основную машину от вирусов и вредоносного ПО.

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1
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Ivan Petrov

Замутим киберпанк в деревне, а вместо привычной еды замутим питательные брикеты, так даже лучше будет

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0
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ivan ivaniv

Слово будет в наших реалии лишнее

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0
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Артем Стадник

Я как геодезист даже немного рад
Бывает, приходится носить по 10кг исполнительных заказчику на подпись

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6
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Max Kuznetsov

Да все пытаются тебе распечатать то заказ, то накладную, мне как физику нафиг не нужные.
Дорогая бумага отличный повод её беречь.

З.Ы. Уже год как живу без принтера в офисе.

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3
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Твоя карма

Сначала надо, чтобы законодательство поменяли, но они пока раскачаются, пока что-нибудь придумают, потом окажется, что не то придумали, в итоге внесут поправки, но после поправок станет ещё хуже работать.

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0
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Sergio Le-Marshe

"Вы всё врёти" Как символ 2022 года.

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21
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Сергей Я

Это же символ 2020 и 2021?

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3
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Николай Замотаев

Так это всё ещё 2020-й продолжается.

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0
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Сергей Исаков

Повод быстрее перейти на безбумажный документооборот.

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11
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Сергей Сергеев

Так и безбумага в дефиците.

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11
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Ioanne

Лимит на рассылку json'ов ввели?

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3
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Хлоргексидин

Чтобы отослать json нужно сначала его сгенерировать, а у нас железа дефицит

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0
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Max Kuznetsov

Раньше разрабы стоили дороже железа, чтобы тратить их золотое время на оптимизации. Оптимизация софта окупалась только при серьезном мастштабировании. Теперь к железу как и к бумаге будут бережнее отноститься, я надеюсь.

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2
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Хлоргексидин

То-то у меня уже треть галеры свалила от такого счастья

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0
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Николай Замотаев

Скоро введут. Яровая писать не успевает, а дисков своих нет ;-)

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0
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Lemoon Exchange

Также повод перейти на водяные процедуры.

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0
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Цифровые комплексы

Время обращаться в Dunder Mifflin

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8
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Евгений Бакулин

ахахааааа, тогда уж лучше сразу в "бумагу Майкла Скотта", они же там по цене жестко демпинговали )))

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1
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Rax034

В отличии от экспертов в комментах не могу делать громких заявлений, что все идиоты, а шарю, дефицит точно есть или его точно нет, все кругом врут, один я стою в белом кардигане.

Однако верно подметили, глядишь это спровоцирует рост электронного документооборота наконец. Работал на заводе в свое время, мы тонны бумаги просто так уничтожали.

Делался электронный проект. Распечатывался. На него ставились все подписи рукой, ставилась физическая печать поверх каждой подписи. Затем все эти 50-100 листов сканировались и только тогда отправлялись заказчику. Если заказчик просил внести правки хотя бы на 1 странице из 100, все 100 распечатывались, редактируемый лист заменялся на новый. Поверх всех 100 делались новые подписи и печать что это "измененная версия", все это снова сканировалось и снова отправлялось. И правок проекта могло быть по 5-10 штук. Вот что такое электронный документооборот на госпредприятии :)))

А сейчас, надеюсь, в связи с такой ситуацией может научатся электронными подписями пользоваться.

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7
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Хлоргексидин

https://vc.ru/tech/379832-mincifry-rostelekom-i-drugie-obsudili-ispolzovanie-dlya-gosnuzhd-serverov-ushedshih-iz-rossii-kompaniy. ))

Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили…
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
vc.ru
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0
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Rax034

https://vc.ru/flood/384425-ya-rodila-chto-delat-dalshe-nabor-pervoy-neobhodimosti-dlya-novorozhdennyh-i-mam

Я родила, что делать дальше? Набор первой…
Роды – это всегда маленькая локальная катастрофа. Даже если все, что только может понадобиться…
vc.ru
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1
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Zaebaniy Underground

Да поскорее бы уже. Такими темпами Россия станет самой зеленой страной без машин и бумажных заводов. 😂

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0
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Pavel Loginov

Жили без бумаги и проживём. Всё это нацпредатели нагнетают. Лишь бы была война, всё стерпим

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7
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Пришелец

При Тутанхамоне писали же на папирусе и ничего, нормально жили. Меньше в книжках сидели, общались зато больше друг с другом.

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0
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Андрей Воробьев

Ой, а что это произошло такое? 🙄🙄🙄
Империя не может произвести бумагу, ой ой ой, как же так?

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4
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Михаил Цветков

И памперсы, и смеси для детей)) у меня наболело, да)

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1
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Марина Нинцова

Интересно, когда будет новость о том, когда что-то подешевеет

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1
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Птиц

Рубль подешевел. Берите, пока не разобрали.

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12
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Правильный татарин

Хорошей новостью будет новость, когда всё хотя бы перестанет дорожать.

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0
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Alex Poneer

Есть дельцы которые скупают все под шумок, но бумага рили выросла в цене с 250 до 600-700, а кто у нас России прям от и до делает такцю бумагу , ну и не белите ее яб желтенькую подешевле брал без химии

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4
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ivan ivaniv

Пришло твоё время

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4
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Хлоргексидин

Иван импортозамещение документооборот. Большой предприятие. Бесплатная доставка

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0
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Хлоргексидин

Иван импортозамещение документооборот. Большой предприятие. Бесплатная доставка

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0
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Хозяин

Бабушка рассказывала что в войну школьные тетради из газет делали и писали поверх газетного текста.
А старые исписанные тетради использовали ещё раз повернув на 90 градусов и писав поверх уже написанного.

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3
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Pavel Petel
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3
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Заходил вчера

Надеюсь это хоть как-то подтолкнет хотя бы гос аппарат к переходу на электронный, потому что эти бумагамараки выбешивают кол-вом бумаги которые они требуют.

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2
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Podkuiko Vladislav

В серверах что будет стоять ? Эвм крым 1м ?😂😂

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5
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oleg кравченко

Это все фейк)))Ничего не подорожало))это вам кажется))ахахах....

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3
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Sketch Turner

Страна Мы-Можем-Импортозаменить-Вообще-Всё my ass
Даже бумагу производить не могут толком.

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3
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Vasiliy coconut

Пампят сильно бумагу

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2
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Вадим Д.

Отечественные производители не потребности рынка закрывают, а, к сожалению производство и офисы.
Неужели так сложно признавать очевидное? Да, есть проблема, решаем вот такими методами, рассчитываем на улучшение тогда-то и в таком вот виде. Бля, взрослые же люди. Наверное.

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2
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Последний Шанс
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2
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Ренат Валиуллин

Компания LightDoc предлагает вместо бумаги легкое решение для электронного документооборота с физлицами, самозанятыми, ИП и штатными сотрудниками на удаленке.
С нами Вы сможете экономить до 2500 рублей в месяц на документообороте с каждым вашим удаленным контрагентом, даже не имеющим электронную подпись, и полностью отказаться от обработки и хранения бумажных версий документов.
LightDoc не требует стартовых вложений и сложных интеграций, а просмотр и подписание документа происходит на одной странице сервиса и занимает не более 1 минуты. Для работы в системе нужен только ПК или смартфон (мобильное приложение на android и ios), а вся инфраструктура для хранения и обработки информации находится в облаке.

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0
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Егор Томин

У кого есть опыт работы с подобными сервисами? Действительно так хорошо?

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0
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Mikhail Manuylov

Стиральные порошки и косметика - вы следующие

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1
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Евгений Кузовкин

Уже. Импортная косметика типа Janssen Cosmetics или Davines и раньше была по 2-4к за средство, а сейчас... в общем, скоро будем мыться хозяйственным мылом.

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0
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mars_boyara

Мыло и песок хорошо отмывают руки. Нах нам западные гадости не нужны. Скрепы токо шатать. Мыло и песок. Будь доволен малому. На бичизме не раз выезжали.

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1
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Mikhail Manuylov

По поводу всего этого эко-тренда, все делается из европейских компонентов, если бан или проблемы с логистикой (как сейчас) - придется искать в других странах это эко. А с учетом того, что это будет не то и не сразу - временный дефицит неизбежен (придется даже при получении компонента отрабатывать новый состав и производственную линию тюнить).

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0
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TLGM x Event

Интересно, а у нас кто проводит офисную бумагу? Или, остатки со склада распродают?

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0
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Птиц

Производят, но помимо целлюлозы нужны химикаты и оборудование/запчасти. Они импортные. В 90-е вообще всю полиграфию в Финляндии печатали. Наладить поставки из других стран - дело не 1-2 недель. Все наладится со временем, а кто-то потеряет сбыт. Назло маме отморожу уши называется.

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3
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TLGM x Event

Понятно. Отрасль накрылась.

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0
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Zaebaniy Underground

Перестраивается.

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0
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TLGM x Event

Время покажет

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0
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Николай Шелопугин

Победа!

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1
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Михаил Дворянчиков

А что случилось? 🙄

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1
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Mike Espoo

Только что купил пачку по 1200.
Сказали завтра будет по 1400.

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1
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Max Moulin

Сегодня к нам в офис зашел директор и сказал: "Я запрещаю вам использовать бумагу"... Сидим всем офисом плачем... То ли от горя, то ли от смеха....

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1
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Аня Богданова

Главное, чтоб туалетная не подорожала! А без офисной проживем!

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1
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Lemoon Exchange

Ради скреп, можно и помыть

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0
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Отродясь не было

Длина чеков в маршрутке еще сократилась в 5 раз. Сегодня дали чек длиной 1,5 см и шириной 5 😂

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1
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Podkuiko Vladislav

Не нужна нам эта ваша бумага, только лучше станет , у нас есть береста!1!1! Даёшь указы Тупина В.В. На бересте в каждый дом 1!

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–1
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Lemoon Exchange

Дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк.
Как только есть заявления, что цена на нечто не будет расти, нужно срочно скупать это. Доллар, квадратный метр, бумага.

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–1
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TLGM x Event

Также, как и картриджи :\

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0
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Союз-Аполлон

Туалетную хотя бы можно не выбеливать

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2
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Александр

Биде в помощь :)

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1
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Птиц

Этикетки в 4 раза подорожали, да и по таким ценам заканчиваются.

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0
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Дориан Грей

А ведь у нас комбинаты целлюлозные свои🤦

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0
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Vladimir Malygin

Ну вот теперь и "think before print" не надо. Гринпис нас еще в пример будет ставить

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0
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Roman Romaniyk

Как «сверхдержавно»!

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0
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Евгений Лазарев

Скоро будет светокопи эко желтого цвета) и это не шутка 😅

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0
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Zaebaniy Underground

Но завод Светокопи работает 🤔

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Поджог Сараев

информация о подорожании офисной бумаги в три раза — фейк, заявил 17 марта Андрей Фролов
 Штош, товарищ Фролов успешно сдал экзамен для допуска в большую политику.

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peace9988 Forever

Электронный документооборот тоже импортный. )))
БД Оракл EBS например. Или Lotus Notes....
Их используют в крупных федеральных компаниях рф.
Российских аналогов что то я вообще не встречал...

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0
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Сергей Леопольдович

https://1c-edo.ru

1С-ЭДО
1С-ЭДО — решение фирмы «1С», которое обеспечивает обмен юридически значимыми электронными…
1c-edo.ru
1С-ЭДО
1С-ЭДО — решение фирмы «1С», которое обеспечивает обмен юридически значимыми электронными…
1c-edo.ru
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0
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Backup Service

Кто из операторов ЭДО поддерживающих "1С - ЭДО" работает на отечественном ПО?

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0
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Алексей Родной

Реагенты для бумаги...
В какой же жопе химическая промышленность, и это при наличии кучи университетов на родине Менделеева.
Когда блогер получает 35кк$, а научные сотрудники 35к рублей, происходит такая ситуация.
Печально.

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0
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Ware Wow
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Луиджи Вампа

Вернёмся к этому посту через неделю с ценой бумаги 2000 за пачку.
Про термоленту для касс не уточнили они, которая x6 в цене и ее просто нет

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0
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Степан Фадеев

Цена конечно выросла, но кто те люди, которые покупают за 1000 с лишним на Ozon? Зачем? Только если отдаленные деревушки, где выбора нет.

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Andrew, просто Эндрю

Путин подпишет капитуляцию в электронном виде.

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Степан Фадеев

Цена конечно выросла, но кто те люди, которые покупают за 1000 с лишним на Ozon? Зачем? Только если отдаленные деревушки, где выбора нет.

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Александр Петрович

Есть же береста, что вы в самом деле

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0
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Логомашина
Как «Логомашина» исправляла логотипы читателей vc.ru

22 февраля команда «Логомашины» переделывала логотипы за комментарий. Показываем, что в итоге получилось.

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