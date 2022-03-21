Офисная бумага в России подорожала в три раза за месяц — на комбинатах проблемы с реагентами, чиновники отрицают дефицит Статьи редакции
Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.
После начала «операции» на Украине средняя цена на бумагу формата А4 для принтеров выросла минимум в три раза. До 24 февраля пачку в 500 листов можно было купить за 250-280 рублей. По данным, на 21 марта, пачка стоит от 899 рублей — в «Метро», от 1700 — на «Яндекс Маркете», от 1000 рублей — на Wildberries.
На Ozon пачка бумаги «Снегурочка» стоит 1300 рублей. В комментариях под товаром покупатели пишут, что 17 марта бумага стоила 1000 рублей, 20 марта — 1600 рублей.
Почему растут цены
7 марта американская компания Sylvamo (бренд SvetoCopy) приостановила работу комбината в Светогорске. Компания начала рассматривать продажу бизнеса в стране или регистрацию российской «дочки» как отдельной компании.
Международная компания Mondi (торговая марка «Снегурочка») 10 марта объявила, что её бумажный комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов». Это может существенно повлиять на работу завода, компания рассматривает разные варианты продолжения работы в России, включая «юридическое разделение».
Выпускающий форматную бумагу завод остался без отбеливающего вещества, рассказал E1.ru представитель поставщика канцтоваров по УрФО и в Сибири «Горшков». При этом сырье для изготовления бумаги есть.
Товар в наличии заканчивается, поставщики поднимают цены, а за ними продавцы, рассказал vc.ru источник, близкий к крупному российскому ритейлеру. Он также подтвердил информацию о проблемах с реагентами на бумажных производствах. По его словам, реагенты закупают в Финляндии.
Что говорят власти
Дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк, заявил 17 марта «РИА Новости» вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов. По его словам, приостановил работу только комбинат в Светогорске.
Поставки офисной бумаги стабилизируются в течение недели, заявили 21 марта в Минпромторге. Дефицита не будет, потому что «отечественные производители полностью закрывают потребности рынка».
«С учётом введения ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства», — уточнили в ведомстве.
Возможность оформлять кредиты пока осталась.
Привет, я Аня, коммерческий директор и сооснователь подкаст-студии «Две Дорожки». Уже больше трех лет я продюсирую подкасты для бизнеса и блогеров и считаю, что сейчас самый удачный момент, чтобы запускать свой проект. И вот почему.
Основные тезисы из материала Forbes о ситуации в отрасли.
22 февраля команда «Логомашины» переделывала логотипы за комментарий. Показываем, что в итоге получилось.
Теперь я понял термин "ценные бумаги".
пришел в комментарии за этой шуткой, честно говоря, и сам надеялся её пошутить
.
Мета вселенная споткнулась об реальность 🤷♂️
"Дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк, заявил 17 марта «РИА Новости» вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов" - что ссы в глаза, всё божья роса. Им приводят факты, а они не видят. Вот так и экономику они поднимать будут, не увидят - ни безработицы, ни инфляции, ни дефицита, ничего не увидят. Чего не хотят, того не видят.
Их задача ссать в уши другим, иначе очень быстро их сменят на более сговорчивую говорящую голову.
Мне показалось, что смысл был совсем в другом - всё вина ритейла и поставщиков, они жадные, вот и задрали цены.
Ну отчасти так и есть ) завод продаёт бумагу по 295 рублей, остальное маржа перекупов :)
Дефицита офисной бумаги не будет
Твёрдо и четко
На эту тему - у жены знакомая работает в московской конторе - делающей подряды для Газпрома - тендеры выигрывают с закрытыми глазами....
Сегодня эта подруга пишет - их шеф, ему 80 лет, примерно - набухался на работе (у них это нормально явление и даже есть человек который за доп. плату бухает с директором) и стал в открытую ржать над бабушками, что они скупают сахар везде и ходят по всем магазинам, толпами, создавая очереди. В пример привёл, что ему вчера жена купила сумку со скидкой вместо 60000 руб. за 35000 руб - и никаких очерей не было....
Зп у этого директора - 1,2 млн. руб. месяц....
Да. Мне тоже брат свата рассказывал
Пидорас-директор
Причём если его привезти в магазин и ткнуть носом в ценник, он всё равно как мантру будет твердить, что это фэйк.
Если будет дифицит то переход на электронный документооборот в разы ускорится..
А то сейчас это выглядит во многих местах так: распечатать, отсканировать, отправить...
Электронные чеки, документы с печатью в офисах не принимают на Эл почту...,
Говорят: распечатайте и приносите, мы отсканируем.... 🤦♂️ Мягко говоря бред ...
А если будет дефицит компуктеров и мониторов?
Будет ментальный документооборот. Представляете бумагу и её содержимое, подписываете мысленной квалифицированной подписью и телепатируете адресату. Мы будем на 100 шагов впереди!
В день получки в бухгалтерии: представьте себе зарплату... ээээ, полегче, вы столько не зарабатываете!
Возможно, но я ещё не встречал офис без сканера-принтера и ПК...
На крайний случай скан есть в телефонах...
—
Но суть даже не в этом. Я говорю про то что у меня есть уже документ, официальный все как положено - но он в электронном виде и его отказываются принять
- на флешке ещё понимаю, вирусы и все такое... Хотя можно и ПО сделать для проверки файлов если захотеть
Или сделать чтобы ПК при подключении флешки отрубался от центральной сети или отдельный пк без связи или с ограниченной с внешним миром для проверки файлов...
Но самое простое это на электронную почту, насколько знаю некоторые ящики ещё и на вирусы файлы проверяют?
Какие ещё есть варианты безопасно передать электронный документ в офисе?
Всякие госконторы до последнего будут требовать бумажный вариант с личной подписью.
Вот кстати нет! Госы активно ЭДО используют. ФНС вообще в бумаге давно ничего не принимает. А вот мелкие частные конторки "на всякий случай" всегда хотят бумагу.
Электронный документ в офисе 21 века без проблем передается через внутренние облачные хранилища или по локальной сети. Тебе даже с места не нужно вставать. А еще есть электронные подписи и печати, подтверждающие что это оригинал документа.
Понимаю. Речь про документ от клиента
Ситуация: пришел в офис передать чек на оплату услуги. Оплачивал онлайн - чек в электронном виде не принимают.
Говорят печатайте, а мы отсканируем...
- конкретный пример
А, ну в таком случае обычно либо на емейл, либо на флешке.
Но, опять таки, существуют давно программы и виртуальные машины для запуска флешек и рандомных документов, чтобы обезопасить основную машину от вирусов и вредоносного ПО.
Замутим киберпанк в деревне, а вместо привычной еды замутим питательные брикеты, так даже лучше будет
Слово будет в наших реалии лишнее
Я как геодезист даже немного рад
Бывает, приходится носить по 10кг исполнительных заказчику на подпись
Да все пытаются тебе распечатать то заказ, то накладную, мне как физику нафиг не нужные.
Дорогая бумага отличный повод её беречь.
З.Ы. Уже год как живу без принтера в офисе.
Сначала надо, чтобы законодательство поменяли, но они пока раскачаются, пока что-нибудь придумают, потом окажется, что не то придумали, в итоге внесут поправки, но после поправок станет ещё хуже работать.
"Вы всё врёти" Как символ 2022 года.
Это же символ 2020 и 2021?
Так это всё ещё 2020-й продолжается.
Повод быстрее перейти на безбумажный документооборот.
Так и безбумага в дефиците.
Лимит на рассылку json'ов ввели?
Чтобы отослать json нужно сначала его сгенерировать, а у нас железа дефицит
Раньше разрабы стоили дороже железа, чтобы тратить их золотое время на оптимизации. Оптимизация софта окупалась только при серьезном мастштабировании. Теперь к железу как и к бумаге будут бережнее отноститься, я надеюсь.
То-то у меня уже треть галеры свалила от такого счастья
Скоро введут. Яровая писать не успевает, а дисков своих нет ;-)
Также повод перейти на водяные процедуры.
Время обращаться в Dunder Mifflin
ахахааааа, тогда уж лучше сразу в "бумагу Майкла Скотта", они же там по цене жестко демпинговали )))
В отличии от экспертов в комментах не могу делать громких заявлений, что все идиоты, а шарю, дефицит точно есть или его точно нет, все кругом врут, один я стою в белом кардигане.
Однако верно подметили, глядишь это спровоцирует рост электронного документооборота наконец. Работал на заводе в свое время, мы тонны бумаги просто так уничтожали.
Делался электронный проект. Распечатывался. На него ставились все подписи рукой, ставилась физическая печать поверх каждой подписи. Затем все эти 50-100 листов сканировались и только тогда отправлялись заказчику. Если заказчик просил внести правки хотя бы на 1 странице из 100, все 100 распечатывались, редактируемый лист заменялся на новый. Поверх всех 100 делались новые подписи и печать что это "измененная версия", все это снова сканировалось и снова отправлялось. И правок проекта могло быть по 5-10 штук. Вот что такое электронный документооборот на госпредприятии :)))
А сейчас, надеюсь, в связи с такой ситуацией может научатся электронными подписями пользоваться.
https://vc.ru/tech/379832-mincifry-rostelekom-i-drugie-obsudili-ispolzovanie-dlya-gosnuzhd-serverov-ushedshih-iz-rossii-kompaniy. ))
https://vc.ru/flood/384425-ya-rodila-chto-delat-dalshe-nabor-pervoy-neobhodimosti-dlya-novorozhdennyh-i-mam
Да поскорее бы уже. Такими темпами Россия станет самой зеленой страной без машин и бумажных заводов. 😂
Жили без бумаги и проживём. Всё это нацпредатели нагнетают. Лишь бы была война, всё стерпим
При Тутанхамоне писали же на папирусе и ничего, нормально жили. Меньше в книжках сидели, общались зато больше друг с другом.
Ой, а что это произошло такое? 🙄🙄🙄
Империя не может произвести бумагу, ой ой ой, как же так?
И памперсы, и смеси для детей)) у меня наболело, да)
Интересно, когда будет новость о том, когда что-то подешевеет
Рубль подешевел. Берите, пока не разобрали.
Хорошей новостью будет новость, когда всё хотя бы перестанет дорожать.
Есть дельцы которые скупают все под шумок, но бумага рили выросла в цене с 250 до 600-700, а кто у нас России прям от и до делает такцю бумагу , ну и не белите ее яб желтенькую подешевле брал без химии
Пришло твоё время
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Бабушка рассказывала что в войну школьные тетради из газет делали и писали поверх газетного текста.
А старые исписанные тетради использовали ещё раз повернув на 90 градусов и писав поверх уже написанного.
Надеюсь это хоть как-то подтолкнет хотя бы гос аппарат к переходу на электронный, потому что эти бумагамараки выбешивают кол-вом бумаги которые они требуют.
В серверах что будет стоять ? Эвм крым 1м ?😂😂
Это все фейк)))Ничего не подорожало))это вам кажется))ахахах....
Страна Мы-Можем-Импортозаменить-Вообще-Всё my ass
Даже бумагу производить не могут толком.
Пампят сильно бумагу
Отечественные производители не потребности рынка закрывают, а, к сожалению производство и офисы.
Неужели так сложно признавать очевидное? Да, есть проблема, решаем вот такими методами, рассчитываем на улучшение тогда-то и в таком вот виде. Бля, взрослые же люди. Наверное.
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У кого есть опыт работы с подобными сервисами? Действительно так хорошо?
Стиральные порошки и косметика - вы следующие
Уже. Импортная косметика типа Janssen Cosmetics или Davines и раньше была по 2-4к за средство, а сейчас... в общем, скоро будем мыться хозяйственным мылом.
Мыло и песок хорошо отмывают руки. Нах нам западные гадости не нужны. Скрепы токо шатать. Мыло и песок. Будь доволен малому. На бичизме не раз выезжали.
По поводу всего этого эко-тренда, все делается из европейских компонентов, если бан или проблемы с логистикой (как сейчас) - придется искать в других странах это эко. А с учетом того, что это будет не то и не сразу - временный дефицит неизбежен (придется даже при получении компонента отрабатывать новый состав и производственную линию тюнить).
Интересно, а у нас кто проводит офисную бумагу? Или, остатки со склада распродают?
Производят, но помимо целлюлозы нужны химикаты и оборудование/запчасти. Они импортные. В 90-е вообще всю полиграфию в Финляндии печатали. Наладить поставки из других стран - дело не 1-2 недель. Все наладится со временем, а кто-то потеряет сбыт. Назло маме отморожу уши называется.
Понятно. Отрасль накрылась.
Перестраивается.
Время покажет
Победа!
А что случилось? 🙄
Только что купил пачку по 1200.
Сказали завтра будет по 1400.
Сегодня к нам в офис зашел директор и сказал: "Я запрещаю вам использовать бумагу"... Сидим всем офисом плачем... То ли от горя, то ли от смеха....
Главное, чтоб туалетная не подорожала! А без офисной проживем!
Ради скреп, можно и помыть
Длина чеков в маршрутке еще сократилась в 5 раз. Сегодня дали чек длиной 1,5 см и шириной 5 😂
Не нужна нам эта ваша бумага, только лучше станет , у нас есть береста!1!1! Даёшь указы Тупина В.В. На бересте в каждый дом 1!
Дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк.
Как только есть заявления, что цена на нечто не будет расти, нужно срочно скупать это. Доллар, квадратный метр, бумага.
Также, как и картриджи :\
Туалетную хотя бы можно не выбеливать
Биде в помощь :)
Этикетки в 4 раза подорожали, да и по таким ценам заканчиваются.
А ведь у нас комбинаты целлюлозные свои🤦
Ну вот теперь и "think before print" не надо. Гринпис нас еще в пример будет ставить
Как «сверхдержавно»!
Скоро будет светокопи эко желтого цвета) и это не шутка 😅
Но завод Светокопи работает 🤔
информация о подорожании офисной бумаги в три раза — фейк, заявил 17 марта Андрей Фролов
Штош, товарищ Фролов успешно сдал экзамен для допуска в большую политику.
Электронный документооборот тоже импортный. )))
БД Оракл EBS например. Или Lotus Notes....
Их используют в крупных федеральных компаниях рф.
Российских аналогов что то я вообще не встречал...
https://1c-edo.ru
Кто из операторов ЭДО поддерживающих "1С - ЭДО" работает на отечественном ПО?
Реагенты для бумаги...
В какой же жопе химическая промышленность, и это при наличии кучи университетов на родине Менделеева.
Когда блогер получает 35кк$, а научные сотрудники 35к рублей, происходит такая ситуация.
Печально.
Вернёмся к этому посту через неделю с ценой бумаги 2000 за пачку.
Про термоленту для касс не уточнили они, которая x6 в цене и ее просто нет
Цена конечно выросла, но кто те люди, которые покупают за 1000 с лишним на Ozon? Зачем? Только если отдаленные деревушки, где выбора нет.
Путин подпишет капитуляцию в электронном виде.
Цена конечно выросла, но кто те люди, которые покупают за 1000 с лишним на Ozon? Зачем? Только если отдаленные деревушки, где выбора нет.
Есть же береста, что вы в самом деле