Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.

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После начала «операции» на Украине средняя цена на бумагу формата А4 для принтеров выросла минимум в три раза. До 24 февраля пачку в 500 листов можно было купить за 250-280 рублей. По данным, на 21 марта, пачка стоит от 899 рублей — в «Метро», от 1700 — на «Яндекс Маркете», от 1000 рублей — на Wildberries.

Paul CHIPIZUBOV @PaulAlghero "рынок" внезапно нанес удар по т.н. "бешенному принтеру" (бумага для принтера 500 л. А4) в перерасчете на у.е. подорожала в 3,85 раз (если сравнить цену в Комусе в феврале 2022 и цену в Валберис и Читай-городе вчера-сегодня: было 256, теперь ок.1400)

Sergey Vasiltsov @mr_trupoed @mironov_fm С учётом того, что сейчас офисная бумага SvetoCopy/Снегурочка по 1300 рублей стоит, самый простой способ саботировать, это сказать: у нас бумаги нет, требую выдать бумагу. Бумаги марки «Комус» в Комусе вообще нет. В провинции самая дешёвая бумага - 700 рублей/пачка

рыжий друг @bassadi_ Никогда бы не подумал, что «надо было закупаться бумагой»

Биткойн, доллар, маски, антисептики, бумага - что будет следующим? Одноразовые пакетики? Карандаши? Мыло?

Кто из будущего - намекните чтоли что покупать

На Ozon пачка бумаги «Снегурочка» стоит 1300 рублей. В комментариях под товаром покупатели пишут, что 17 марта бумага стоила 1000 рублей, 20 марта — 1600 рублей.

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Почему растут цены

7 марта американская компания Sylvamo (бренд SvetoCopy) приостановила работу комбината в Светогорске. Компания начала рассматривать продажу бизнеса в стране или регистрацию российской «дочки» как отдельной компании.

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Международная компания Mondi (торговая марка «Снегурочка») 10 марта объявила, что её бумажный комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов». Это может существенно повлиять на работу завода, компания рассматривает разные варианты продолжения работы в России, включая «юридическое разделение».

Выпускающий форматную бумагу завод остался без отбеливающего вещества, рассказал E1.ru представитель поставщика канцтоваров по УрФО и в Сибири «Горшков». При этом сырье для изготовления бумаги есть.

Товар в наличии заканчивается, поставщики поднимают цены, а за ними продавцы, рассказал vc.ru источник, близкий к крупному российскому ритейлеру. Он также подтвердил информацию о проблемах с реагентами на бумажных производствах. По его словам, реагенты закупают в Финляндии.

Что говорят власти

Дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк, заявил 17 марта «РИА Новости» вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов. По его словам, приостановил работу только комбинат в Светогорске.

Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане.

Стоимость офисной бумаги резко вырастет, если цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы. Но увеличение их на 300% — это, уверен, перебор.

Андрей Фролов вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России

Поставки офисной бумаги стабилизируются в течение недели, заявили 21 марта в Минпромторге. Дефицита не будет, потому что «отечественные производители полностью закрывают потребности рынка».