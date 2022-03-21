«М.Видео» временно прекратил продавать технику в рассрочку Статьи редакции
Возможность оформлять кредиты пока осталась.
О том, что в «М.Видео» временно недоступна услуга по оформлению рассрочки при покупке товаров, представитель пресс-службы компании сообщил агентству ТАСС.
- В «М.Видео» заявили, что отмена услуги рассрочки — это один из механизмов сдерживания розничных цен в текущей ситуации при значительном ослаблении рубля.
- Ритейлер продолжит предлагать оформление покупок в кредит за счёт собственной платформы, к которой подключены более 10 банков и финансовых организаций.
- Представитель компании напомнил, что «М.Видео» и «Эльдорадо» зафиксировали цены на уровне февраля на 140 моделей техники в 30 основных категориях. Речь идёт о ноутбуках, смартфонах, технике для кухни, стирки и уборки, а также других товарах, относящихся к повседневному спросу.
- 21 марта «Известия» сообщили, что некоторые российские ритейлеры отказались от продажи товаров в рассрочку. Проверка журналистов показала, что это сделали re:Store, «М.Видео» и «Эльдорадо».
- Опрошенные изданием эксперты сообщили, что возможность рассрочки рискует исчезнуть до тех пор, пока ставка ЦБ не снизится, в результате чего займы станут доступными.
- Отсутствие рассрочек и высокие ставки по кредитам приведут к падению продаж в долгосрочной перспективе, заявил глава Acer в России Дмитрий Кравченко.
На сайте ведомства и операторов появится специальная форма для жалоб, в течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.
Основные тезисы из материала Forbes о ситуации в отрасли.
В последнее время наши клиенты чаще обращаются за консультацией по переходу с зарубежных ИТ-решений на отечественные или открытые аналоги, а также по вопросу внедрения уже готовых продуктов. Как показывает наша практика, быстро и бесшовно перейти на сторонние решения вряд ли получится, т.к. каждый бизнес уникален и требует индивидуального…
Привет, я Аня, коммерческий директор и сооснователь подкаст-студии «Две Дорожки». Уже больше трех лет я продюсирую подкасты для бизнеса и блогеров и считаю, что сейчас самый удачный момент, чтобы запускать свой проект. И вот почему.
22 февраля команда «Логомашины» переделывала логотипы за комментарий. Показываем, что в итоге получилось.
Вы что, хотите как в России?
"...один из механизмов сдерживания розничных цен..."
Ритейлеры, лучший механизм сдерживания цен - не повышать их из-за своей жадности и желания нажиться в трудное время. Речь про старые товары, закупленные до кризиса. Совет бесплатный, пользуйтесь.
А потом просто закрыть свой бизнес, так как денег на новые позиции по новым ценам уже нет.
Это у крупных сетевиков нет денег? Серьезно?
Я не думаю что по большинству позиций такая большая маржа, что легко позволит себе такую закупку
Вот смотрите, на простом. Вы купили 10 теликов, по $1000, по курсу 35. Каждый обошелся в 35000 р. На витрину, думаю 40000, может чуть больше. Курс вырос, поставок нет. И у вас выбор: продавать их за те же 40000, чтобы потом получить кассовый разрыв и купить уже не 10, а 6, или 7 теликов. А еще и поставок нет. Ну, отлично, продали вы эти телики за пару часов, и что дальше!? Витрина пустая, поставок нет, в кассе дыра. Так надо?
Ну, они же были куплены за валюту, или цена была привязана к ней. Это первое. А второе - отсутствие понимая, когда будет следующая поставка (очень важный момент). И третье - народ метет, надо или не надо, все сметает с полок. Ну вот, отсюда и цены такие.
Из тебя отличный коммунист вышел бы. Очень плохое понимание как работает рыночная экономика.
У меня хватает понимания того, что при отсутствии роста зарплат и росте цен на товары кто-то будет сосать бибу. Собственно, игры с ценами в том же ДНС, Ситилинке показывают, что что-то пошло не так когда сдуру ребятки задрали цены в космос и когда продажи встали, с барского плеча скинули десяток процентов.
То есть, при отсутствии роста зарплат, вы предлагаете им снижать или вовсе отказываться от своего заработка? А в чем тогда смысл их бизнеса?
Вспомнил, как я мелкий ездил с родителями в какой-то магазин в подвале за цветным телевизором. Что это цветной телек узнал только дома. И не осознавал удачи роодителей.
Вот я это вспомнил, а, может быть, это будущее 😐
только импорт, в те времена стремительно заполнял наш рынок. А сейчас, реверсивная ситуация.
Большая часть покупателей приобретала товар в рассрочку. Удачи вам)))
С такой ставкой ЦБ рассрочку сделать можно, если только заложить в цену огромную маржу, чтобы можно было сделать скидку.
Наверное на актуальные товары они в последнюю очередь подняли цены... Например на те-же грёбаные айфоны, кстати, купленные по старым ценам. Искал 12 мини в конце февраля, у них уже у всех стояли новые ценники. Т.ч. ложь и брехня.
У них уничтожили KPI и бонусы сделали не ежемесячными , а квартальными. Ждём очередную порцию безработных на рынке труда.