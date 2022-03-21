Импортозамещение: миграция из Oracle в PostgreSQL

В последнее время наши клиенты чаще обращаются за консультацией по переходу с зарубежных ИТ-решений на отечественные или открытые аналоги, а также по вопросу внедрения уже готовых продуктов. Как показывает наша практика, быстро и бесшовно перейти на сторонние решения вряд ли получится, т.к. каждый бизнес уникален и требует индивидуального…