Доля маркетплейсов превысила половину всех онлайн-заказов в России и составила 62% в 2021 году — Data Insight Статьи редакции
Общий объём рынка вырос на 52% и составил 4,1 трлн рублей.
- За 2021 год объём рынка розничной интернет-торговли в России составил 4,1 трлн рублей (рост на 52% год к году) и 1,7 млрд заказов (+104%), говорится в ежегодном исследовании Data Insight. Средний чек составил 2400 рублей, что на 26% меньше, чем годом ранее.
- Объём рынка крупнейших российских маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет» и российские продавцы на «AliExpress Россия») вырос на 111% и составил 1,5 трлн рублей, количество заказов увеличилось на 156% — до 1,05 млрд, средний чек составил 1420 рублей (-18%).
- eGrocery (продажи продуктов в интернет-магазинах и сервисах, в том числе через сервисы доставки еды, но без учёта несрочной доставки продуктов на маркетплейсах): 237 млн заказов (+244%), 1385 рублей (-26%), объём рынка — 329 млрд рублей (+159%).
- За границу российские интернет-магазины отправили 51 млн заказов (+86%), средний чек составил $30 (-29%), объём рынка — $1,5 млрд (+31%).
- Пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки в 2021 году: так покупатели получили 82% всех отправлений (+16 п.п. год к году). В целом на онлайн-продажи в России в 2021 году пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла.
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Не все из них безопасны или официальны.
В будущем через озон/вб будем покупать квартиры, машины, дачи. А к аккаунту будет привязана учетка из госуслуг. Любую вещь можно будет заказать в кредит или в рассрочку в 2 клика.
И почку тоже продавать или закладывать)
Это только с Озон Премиум
Категории под авто и квартиры есть прям уже на озоне
Вместе с ПД утекают деньги из сейфа и года жизни
А оффлайнчик планово загибается - а сейчас вдвойне, когда 20% арендаторов покинули чат :(
Ну в текущее время , оффлайн с переплатой за консультацию: 2 гига 2 ядра крутая видеокарта ....
Такое себе .....
Офлайн это не только про компьютеры
И это очень понятно, тк сложно понять логику покупателя, решившего купить что-то одно на монобрендовом сайте (если это не что-то премиумное), нежели купить на озоне сразу все что нужно, получить одной посылкой, получить баллы + трасстовость самой площадки, с херовой горой отзывов..
Многие сайты продают дешевле, чем есть на озоне. Кроме того, многие товары достаточно стрёмно покупать на маркетплейсах: скоропорт, посуда и т.д.
Локал всегда будет и да, есть группы товара не для маркеплейса, но я больше говорил в обоих чертах.
На озоне уже есть категории даже под авто и квартиры и стопудов эти будет развиваться
Более того. Например, не знаю, как в других местах, но в рынке освещения цены устанавливает производитель, поэтому они везде одинаковые.
А то, что на озоне постоянные скидки в 20%-50% до обычной цены говорит лишь о том, что покупателей там считают дебилами.
Всё это уже не имеет значения, всё это в течений года схлопнется до уровня экономки зимбабве.
Сейчас одна из проблем маркетплейсов - ты забронировал/купил заказ, но на следующий день тебе перезванивают/пишут, мол, "извините, товар уже закончился, отменяем". А еще через день ты смотришь, а этот товар уже стоит +20%
Всё как в реальной жизни - 100% торговых сетей выжили всё мелкое и не очень, что пыталось заработать себе, давать работу людям, полки местным производителям и в целом отличие от тошнотных одинаковых магазинов, расставленных на каждом свободном клочке.