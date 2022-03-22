Как управлять своим эмоциональным состоянием

Эмоциональный интеллект в современном мире стал еще одним жизненно необходимым навыком, включающим в себя умение обращаться к своим эмоциям и признавать право на каждую из них, будь то наслаждение, отвращение, уверенность, страх, гнев или печаль.