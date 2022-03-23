Смена состава акционеров может свидетельствовать о том, что Ирина и Дмитрий Трубниковы закрыли сделку по продаже своих долей.

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Первая супруга покойного Андрея Трубникова Ирина и ее сын Дмитрий вышли из состава акционеров пяти компаний косметической группы Natura Siberica, обратил внимание Forbes.

У Ирины Трубниковой было по 45% в «Органик шоп рус» и «Планета органика», по 40% в юрлицах «Вкусные продукты Агафьи» и «Натура Сиберика», а также 38% в основном юрлице Natura Siberica — «Первое решение». Дмитрий владел 15% в этой компании.

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В конце февраля и марте 2022 года эти доли перешли в собственность «Корпорации АГ», следует из данных «Контур.Фокуса». АО, созданное в феврале 2021 года, принадлежит компании «Атлантик М», которой в свою очередь владеет Виталий Сидоров.

С апреля «Корпорация АГ» управляло долями Ирины и Дмитрия в бизнесе, указывает издание. Осенью компания сменила основной вид деятельности по ОКВЭД на производство парфюмерии и косметики. По данным «Контур.Фокуса», она стала лицензиатом 69 товарных знаков Natura Siberica, а также подала заявку на знак REC Professional, предназначенный в том числе для выпуска косметики.

По мнению управляющего партнёра юрфирмы «Бубликов и партнёры» Владимира Бубликова, смена акционеров может свидетельствовать о закрытии сделки по продаже долей в Natura Siberica. Такие переговоры, как писал The Bell, вела АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Близкий к одной из групп наследников источник Forbes назвал «Корпорацию АГ» «проевтушенковской компанией». «Следовательно, с самого начала Ира и Дима вели переговоры именно с АФК «Системой». Сейчас это просто подтвержденный переход долей им и фактическое закрытие сделки», — считает собеседник.

Представитель АФК «Система» заявил, что Евтушенков и его компания никак не связаны с «Корпорацией АГ». Представитель Ирины Трубниковой посоветовал обратиться за комментариями к Natura Siberica, но там от них отказались.