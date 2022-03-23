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Торговля
Британский диод

Первая супруга основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и её сын вышли из числа акционеров компании Статьи редакции

Смена состава акционеров может свидетельствовать о том, что Ирина и Дмитрий Трубниковы закрыли сделку по продаже своих долей.

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Первая супруга покойного Андрея Трубникова Ирина и ее сын Дмитрий вышли из состава акционеров пяти компаний косметической группы Natura Siberica, обратил внимание Forbes.

У Ирины Трубниковой было по 45% в «Органик шоп рус» и «Планета органика», по 40% в юрлицах «Вкусные продукты Агафьи» и «Натура Сиберика», а также 38% в основном юрлице Natura Siberica — «Первое решение». Дмитрий владел 15% в этой компании.

В конце февраля и марте 2022 года эти доли перешли в собственность «Корпорации АГ», следует из данных «Контур.Фокуса». АО, созданное в феврале 2021 года, принадлежит компании «Атлантик М», которой в свою очередь владеет Виталий Сидоров.

С апреля «Корпорация АГ» управляло долями Ирины и Дмитрия в бизнесе, указывает издание. Осенью компания сменила основной вид деятельности по ОКВЭД на производство парфюмерии и косметики. По данным «Контур.Фокуса», она стала лицензиатом 69 товарных знаков Natura Siberica, а также подала заявку на знак REC Professional, предназначенный в том числе для выпуска косметики.

По мнению управляющего партнёра юрфирмы «Бубликов и партнёры» Владимира Бубликова, смена акционеров может свидетельствовать о закрытии сделки по продаже долей в Natura Siberica. Такие переговоры, как писал The Bell, вела АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Близкий к одной из групп наследников источник Forbes назвал «Корпорацию АГ» «проевтушенковской компанией». «Следовательно, с самого начала Ира и Дима вели переговоры именно с АФК «Системой». Сейчас это просто подтвержденный переход долей им и фактическое закрытие сделки», — считает собеседник.

Представитель АФК «Система» заявил, что Евтушенков и его компания никак не связаны с «Корпорацией АГ». Представитель Ирины Трубниковой посоветовал обратиться за комментариями к Natura Siberica, но там от них отказались.

  • Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства. На него претендовали дети предпринимателя от первого брака Дмитрий и Екатерина, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия.
  • В это же время компанией якобы заинтересовались АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски, писали The Bell и Forbes, а также гендиректор золотодобытчика «Полюс» Павел Грачев.
  • В ноябре 2021 года президентом Natura Siberica стал Михаил Сергеев, по данным Forbes и The Bell, связанный с АФК«Система». В начале 2022-го гендиректором юрлиц Natura Siberica был назначен бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Тогда в компании говорили, что видят большой потенциал в Natura Siberica и считают её инвестиционно привлекательным бизнесом.

#новость #naturasiberica #афксистема

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10 комментариев
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Валерия Горбенко

Отличная компания, нормальные средства. Бюджетные, милые упаковки, хорошо работают составы. Пользуюсь с удовольствием.

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3
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Alexander Veber

Мы рады за вас, но новость не об этом

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Жалкий пёс_анон

Держите в курсе, пожалуйста, нам очень важно

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Чеченский утюг

Так "болела" за свое детище, что подслила. Мыльная опера.

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123

Да, помнится очень поддерживали люди их, переживали, петиции всякие.
Ролики были мол семейное дело, очень важно продолжить. Эх, денюшки

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Чеченский утюг

Да, я об этом. Тогда даже на волне негодования смог переосилить себя и посмотреть ее интервью обоссаной Канделаки.

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Андрей Рядькин

интересно, они станут бенефициарами спец операции

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Zz2 ru

Больше всего в тексте мне понравилась фамилия Бубликов.

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Alex

Рад, что у них выстраивается понятная корпоративная структура. Все же задача любого основателя - выстроить правильно структуру, которую можно легко передать (а лучше сразу выйти из операционного управления на уровень совета директоров и не лесть особо). А Трубникову очень нравилось самому рулить этой махиной.

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Чеченский утюг

А точно ли "лесть"?

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