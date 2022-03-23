Первая супруга основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и её сын вышли из числа акционеров компании Статьи редакции
Смена состава акционеров может свидетельствовать о том, что Ирина и Дмитрий Трубниковы закрыли сделку по продаже своих долей.
Первая супруга покойного Андрея Трубникова Ирина и ее сын Дмитрий вышли из состава акционеров пяти компаний косметической группы Natura Siberica, обратил внимание Forbes.
У Ирины Трубниковой было по 45% в «Органик шоп рус» и «Планета органика», по 40% в юрлицах «Вкусные продукты Агафьи» и «Натура Сиберика», а также 38% в основном юрлице Natura Siberica — «Первое решение». Дмитрий владел 15% в этой компании.
В конце февраля и марте 2022 года эти доли перешли в собственность «Корпорации АГ», следует из данных «Контур.Фокуса». АО, созданное в феврале 2021 года, принадлежит компании «Атлантик М», которой в свою очередь владеет Виталий Сидоров.
С апреля «Корпорация АГ» управляло долями Ирины и Дмитрия в бизнесе, указывает издание. Осенью компания сменила основной вид деятельности по ОКВЭД на производство парфюмерии и косметики. По данным «Контур.Фокуса», она стала лицензиатом 69 товарных знаков Natura Siberica, а также подала заявку на знак REC Professional, предназначенный в том числе для выпуска косметики.
По мнению управляющего партнёра юрфирмы «Бубликов и партнёры» Владимира Бубликова, смена акционеров может свидетельствовать о закрытии сделки по продаже долей в Natura Siberica. Такие переговоры, как писал The Bell, вела АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Близкий к одной из групп наследников источник Forbes назвал «Корпорацию АГ» «проевтушенковской компанией». «Следовательно, с самого начала Ира и Дима вели переговоры именно с АФК «Системой». Сейчас это просто подтвержденный переход долей им и фактическое закрытие сделки», — считает собеседник.
Представитель АФК «Система» заявил, что Евтушенков и его компания никак не связаны с «Корпорацией АГ». Представитель Ирины Трубниковой посоветовал обратиться за комментариями к Natura Siberica, но там от них отказались.
- Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства. На него претендовали дети предпринимателя от первого брака Дмитрий и Екатерина, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия.
- В это же время компанией якобы заинтересовались АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски, писали The Bell и Forbes, а также гендиректор золотодобытчика «Полюс» Павел Грачев.
- В ноябре 2021 года президентом Natura Siberica стал Михаил Сергеев, по данным Forbes и The Bell, связанный с АФК«Система». В начале 2022-го гендиректором юрлиц Natura Siberica был назначен бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Тогда в компании говорили, что видят большой потенциал в Natura Siberica и считают её инвестиционно привлекательным бизнесом.
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Да, я об этом. Тогда даже на волне негодования смог переосилить себя и посмотреть ее интервью обоссаной Канделаки.
интересно, они станут бенефициарами спец операции
Больше всего в тексте мне понравилась фамилия Бубликов.
Рад, что у них выстраивается понятная корпоративная структура. Все же задача любого основателя - выстроить правильно структуру, которую можно легко передать (а лучше сразу выйти из операционного управления на уровень совета директоров и не лесть особо). А Трубникову очень нравилось самому рулить этой махиной.
А точно ли "лесть"?