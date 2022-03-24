Ozon добавил в личный кабинет продавцов аналитику с портретом покупателя Статьи редакции
Можно посмотреть, например, средний чек или узнать, в каких регионах товар пользуется популярностью.
- Портрет покупателя — обезличенная статистика о пользователях Ozon в личном кабинете продавца. Она включает пол, возраст, географию, размер среднего чека и товарные предпочтения как всех покупателей маркетплейса, так и по более узким фильтрам, объявила компания.
- Благодаря аналитике продавцы смогут оценить, например, насколько средний чек у покупателей совпадает с ценовой политикой магазина, сегментировать клиентов на группы и другое.
- Также можно, например, проанализировать спрос и количество покупателей определённого товара за последний год.
В аналитике доступны поведенческие фильтры, по которым можно разделить аудиторию на тех, кто купил товар, посмотрел, добавил в корзину или в избранное. Можно указать период, количество товаров и их категорию.
- Также можно посмотреть в каком регионе и у какой группы товар пользуется наибольшей популярностью.
- Пока раздел доступен только продавцам, участвовавшим в ноябрьских распродажах, через три месяца пользоваться им смогут все предприниматели на площадке.
- В феврале 2022 года Ozon добавил аналитику, где продавцы могут посмотреть свой оборот в сравнении со средним в категории, лучшими продавцами и ближайшими конкурентами
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Портрет императора, простите, пользователя.
С одной стороны фишка хорошая. Но с учётом сегодняшних событий и перспектив , покупать будут уже по необходимости, а не по wow эффекту. Следовательно часть этих данных уже не особо то и нужна. Условно ладу за 2 ляма вряд ли купят здравомыслящие люди (как пример, понятно что авто не продается там).
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