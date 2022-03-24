Торговля
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Ozon добавил в личный кабинет продавцов аналитику с портретом покупателя Статьи редакции

Можно посмотреть, например, средний чек или узнать, в каких регионах товар пользуется популярностью.

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  • Портрет покупателя — обезличенная статистика о пользователях Ozon в личном кабинете продавца. Она включает пол, возраст, географию, размер среднего чека и товарные предпочтения как всех покупателей маркетплейса, так и по более узким фильтрам, объявила компания.
  • Благодаря аналитике продавцы смогут оценить, например, насколько средний чек у покупателей совпадает с ценовой политикой магазина, сегментировать клиентов на группы и другое.
  • Также можно, например, проанализировать спрос и количество покупателей определённого товара за последний год.

  • В аналитике доступны поведенческие фильтры, по которым можно разделить аудиторию на тех, кто купил товар, посмотрел, добавил в корзину или в избранное. Можно указать период, количество товаров и их категорию.

  • Также можно посмотреть в каком регионе и у какой группы товар пользуется наибольшей популярностью.
  • Пока раздел доступен только продавцам, участвовавшим в ноябрьских распродажах, через три месяца пользоваться им смогут все предприниматели на площадке.
  • В феврале 2022 года Ozon добавил аналитику, где продавцы могут посмотреть свой оборот в сравнении со средним в категории, лучшими продавцами и ближайшими конкурентами

#новость #ozon

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6 комментариев
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Александр Аббасов

Если нужно собирать ежедневно данные об ассортименте конкурентов или просто продавцов и брендах, то можете использовать бесплатный чат-бот https://t.me/EcommerceVirtualAssistantBot

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2 комментария
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Sergei Timofeyev

Портрет императора, простите, пользователя.

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Рабочий татарин

С одной стороны фишка хорошая. Но с учётом сегодняшних событий и перспектив , покупать будут уже по необходимости, а не по wow эффекту. Следовательно часть этих данных уже не особо то и нужна. Условно ладу за 2 ляма вряд ли купят здравомыслящие люди (как пример, понятно что авто не продается там).

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Veniamin Borzov

Ждём фотографии покупателя, с адресами, телефонами и кодами домофона!

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