Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» попросили у правительства налоговых льгот как для ИТ-компаний Статьи редакции
Например, снизить налог на прибыль с 20% до 3%.
- Ритейлеры попросили премьер-министра Михаила Мишустина распространить на них меры поддержки для ИТ-компаний, пишет РБК со ссылкой на письмо. Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» подтвердили изданию его отправку.
- В письме ритейлеры указали, что «играют значительную роль в поддержании экономической стабильности страны» и «фактически принадлежат ИТ-отрасли», но поддержки не получают.
- Ритейлеры предлагают распространить на них налоговый манёвр, для ИТ-компаний он действует с 1 января 2021 года. Он означает снижение налога на прибыль с 20 до 3%, страховых взносов — с 14 до 7,6%
- Также компании настаивают на решении проблемы двойного НДС при работе с Казахстаном и Белоруссией и отмене ограничения на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами и алкоголем.
- По словам представителей компаний, без поддержки маркетплейсов будет трудно сохранять высокие темпы развития ИТ-отрасли, могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса, которые продают товары на площадках.
- Правительство обсуждало распространение налоговых льгот на маркетплейсы в феврале, до начала «военной операции» на Украине, говорили источники «Ведомостей». В марте чиновники утвердили новые льготы (отмена налога на прибыль на три года, льготная ипотека и отсрочка от армии для сотрудников ИТ-компаний) без учёта ритейлеров.
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А штраф 100000₽ за слив данных Яндекс. Еды можно посчитать за льготу?
Считаю, что яндекс обязан оплачивать такие косяки!
Бедняги...
Пусть платят. Эти корпорации по капитализации превышают суммы не котрных государств. Почему я должен платить налоги, а эти ушлёпки нет?
Так и вы не платите.
Пусть платят! А то с продавцов за всё берут, а сами налог оплатить не могут.
В смысле как для IT?
А они не IT что ли?!
меры поддержки для ИТ-компаний
Это видимо как с поддержкой айтишников.
Чтобы попасть в этот список надо сильно постараться, получить справку айтишника, получить ВО, работать в компании из спец реестра.
Профанация какая-то.
Может лучше договориться и высказать свою чёткую позицию, а не милостыню просить, какое убожество ((
Ну уж нет, пусть налоги платят, и так монополисты рынка! К ним и так не подступиться!
Все представители микро он-лайн магазинчиков, которые и так не могут конкурировать с гигантами, должны платить НДС в полном объёме, так как они продажники, а эти видите ли IT отрасль.
Кто? Вы знаете определение термина "монополизм"?
Удивительные времена, каждый день новое кино. Уверен в итоге богатые станут богаче, бедные беднее. Когда кино закончится, в России объявят крепостное право
Давно пора)
В каком месте они айти?
А кто они?
Или айти это только софт на продажу разрабатывать?
Это одни из крупнейших айти компаний страны.
С огромным количеством разработчиков.
Крупнейшие айти компании почти все на торговле, услугах завязаны.
В их бюджете затраты на разработку и поддержку инфраструктуры значительно ниже операционных расходов по реальному бизнесу. Это в первую очередь магазины, а их веб-сервисы это интерфейсы для получения услуг этих магазинов
Ну тут можно долго спорить. По мне так IT гиганты, самые настоящие.
К термину IT можно придираться, да.
Тогда не надо было льготы никакие вводить.
Или назвать это льготами производителям софта или как-то так.
Ну а у них что случилось?
Зассали и промолчали
Кстати Я.Маркет меньше всех берёт комиссий. А вб и озон за каждый шаг штрафуют и обдирают.
Теперь всем можно пойти в ит на 3% если есть интернет магазин с корзиной и 1с склад?
А компании у кого есть интернет магазин - тогда тоже должны подходить под данное определение..
Поддерживаю. Кроме WB правда. Им пусть выделят льготы какие-нибудь, чтобы они наняли наконец нормальных айтишников и UX/UI дизайнеров, чтобы кардинально переделать этот диджитал-черкизон.
Таких ИТ как в WB нужно ссаными тряпками гнать к "вероятному противнику" - нам с этого больше пользы будет.
В чём там IT? Обычные барыги! При том есть настоящие магазины, со складами и персоналом. А эти маркетплейсы просто "оказывают информационные услуги" 😂😂
Совсем барыги оборзели?