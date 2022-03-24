Торговля
Маша Цепелева

Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» попросили у правительства налоговых льгот как для ИТ-компаний Статьи редакции

Например, снизить налог на прибыль с 20% до 3%.

  • Ритейлеры попросили премьер-министра Михаила Мишустина распространить на них меры поддержки для ИТ-компаний, пишет РБК со ссылкой на письмо. Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» подтвердили изданию его отправку.
  • В письме ритейлеры указали, что «играют значительную роль в поддержании экономической стабильности страны» и «фактически принадлежат ИТ-отрасли», но поддержки не получают.
  • Ритейлеры предлагают распространить на них налоговый манёвр, для ИТ-компаний он действует с 1 января 2021 года. Он означает снижение налога на прибыль с 20 до 3%, страховых взносов — с 14 до 7,6%
  • Также компании настаивают на решении проблемы двойного НДС при работе с Казахстаном и Белоруссией и отмене ограничения на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами и алкоголем.
  • По словам представителей компаний, без поддержки маркетплейсов будет трудно сохранять высокие темпы развития ИТ-отрасли, могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса, которые продают товары на площадках.
  • Правительство обсуждало распространение налоговых льгот на маркетплейсы в феврале, до начала «военной операции» на Украине, говорили источники «Ведомостей». В марте чиновники утвердили новые льготы (отмена налога на прибыль на три года, льготная ипотека и отсрочка от армии для сотрудников ИТ-компаний) без учёта ритейлеров.

#новость #ozon #яндексмаркет #wildberries

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24 комментария
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Рикардо Иванов

А штраф 100000₽ за слив данных Яндекс. Еды можно посчитать за льготу?

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Maxim Talanov

Считаю, что яндекс обязан оплачивать такие косяки!

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Я никто и звать меня никак

Бедняги...

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Maxim Talanov

Пусть платят. Эти корпорации по капитализации превышают суммы не котрных государств. Почему я должен платить налоги, а эти ушлёпки нет?

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Ware Wow

Так и вы не платите.

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Maxim Talanov

Пусть платят! А то с продавцов за всё берут, а сами налог оплатить не могут.

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Ware Wow

В смысле как для IT?
А они не IT что ли?!

меры поддержки для ИТ-компаний
Это видимо как с поддержкой айтишников.
Чтобы попасть в этот список надо сильно постараться, получить справку айтишника, получить ВО, работать в компании из спец реестра.
Профанация какая-то.

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Renat

Может лучше договориться и высказать свою чёткую позицию, а не милостыню просить, какое убожество ((

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Александр У

Ну уж нет, пусть налоги платят, и так монополисты рынка! К ним и так не подступиться!
Все представители микро он-лайн магазинчиков, которые и так не могут конкурировать с гигантами, должны платить НДС в полном объёме, так как они продажники, а эти видите ли IT отрасль.

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Сергей Я

Кто? Вы знаете определение термина "монополизм"?

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tadassana

Удивительные времена, каждый день новое кино. Уверен в итоге богатые станут богаче, бедные беднее. Когда кино закончится, в России объявят крепостное право

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Агрессивный бокал

Давно пора)

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Арсений Одринский

В каком месте они айти?

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Ware Wow

А кто они?
Или айти это только софт на продажу разрабатывать?

Это одни из крупнейших айти компаний страны.
С огромным количеством разработчиков.

Крупнейшие айти компании почти все на торговле, услугах завязаны.

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Gollut

В их бюджете затраты на разработку и поддержку инфраструктуры значительно ниже операционных расходов по реальному бизнесу. Это в первую очередь магазины, а их веб-сервисы это интерфейсы для получения услуг этих магазинов

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Ware Wow

Ну тут можно долго спорить. По мне так IT гиганты, самые настоящие.

К термину IT можно придираться, да.
Тогда не надо было льготы никакие вводить.

Или назвать это льготами производителям софта или как-то так.

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Глеб Елкин

Ну а у них что случилось?

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Renat

Зассали и промолчали

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Налоговый супер_стар

Кстати Я.Маркет меньше всех берёт комиссий. А вб и озон за каждый шаг штрафуют и обдирают.

Теперь всем можно пойти в ит на 3% если есть интернет магазин с корзиной и 1с склад?

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Александр

А компании у кого есть интернет магазин - тогда тоже должны подходить под данное определение..

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Сергей Я

Поддерживаю. Кроме WB правда. Им пусть выделят льготы какие-нибудь, чтобы они наняли наконец нормальных айтишников и UX/UI дизайнеров, чтобы кардинально переделать этот диджитал-черкизон.

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Ed M

Таких ИТ как в WB нужно ссаными тряпками гнать к "вероятному противнику" - нам с этого больше пользы будет.

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Sam Esq

В чём там IT? Обычные барыги! При том есть настоящие магазины, со складами и персоналом. А эти маркетплейсы просто "оказывают информационные услуги" 😂😂

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Andrey Balandin

Совсем барыги оборзели?

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