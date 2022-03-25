И тут боты 🤖 Как робот по поиску жилья оказался самым продвинутым инструментом таргетинга в телеграм

Из-за блокировок соцсетей в последние недели народ массово ломится в телеграм. Ежедневная посещаемость только за первые десять дней выросла в 1,5 раза, достигнув 45 млн человек. Теперь уже просто не получится игнорировать этот канал. Рынок рекламы в телеге и так вырос на 70% за прошлый год, но сейчас, похоже, будет еще жарче. Но вот для тех, кто…