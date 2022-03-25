Сервис доставки продуктов Instacart снизил свою оценку почти на 40% — до $24 млрд Статьи редакции
В марте 2021 года инвесторы оценили американскую компанию в $39 млрд — тогда оценка удвоилась за пять месяцев.
- Снижение оценки, рассчитывают в Instacart, позволит больше нанимать и удерживать сотрудников и «адаптироваться к рыночным условиям». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.
- Компания приняла решение на фоне ухудшения настроений инвестоов в отношении технологических компаний на частных и публичных рынках, отмечает агентство. Кроме того, на решение повлияли перспектива более высоких процентных ставок и инфляция.
- Основанная в 2012 году компания предлагает доставку продуктов в США. Сервис стал одним из ключевых в разгар Covid-19, но как и Uber с DoorDash, рост компании замедлился, когда ограничения из-за пандемии стали отменять, отмечает издание. Выручка компании в 2021 году выросла на 20%, до $1,8 млрд, рассказал знакомый с вопросом источник.
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Вроде 39 миллиардов это очень много для сервиса доставки, но с другой стороны у них выручка 1.8 миллиарда.
Как и в период бума доткомов, все эти сервисы показывают свою финансовую несостоятельность. Несмотря на колоссальные объемы и клиентскую базу, они не могут генерировать их в прибыль
Как компания с выручкой 1.8 может стоить 24? Там ведь прибыль максимум 0.36. Там ведь срок удвоения никак не меньше 50 лет. Ниша не уникальная, вхождение относительно низкое - в итоге высокая конкуренция и рискованность вложений.
Как?
Снижение оценки, рассчитывают в Instacart, позволит больше нанимать и удерживать сотрудников
А, это из разряда "санкции нам на пользу"?
Так надо раз в 10 тогда снизить, тогда прям сотрудники повалят в компанию табунами.