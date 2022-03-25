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Торговля
Защитный пришелец

X5 Group закрыла агрегатор для сервисов доставки «Около» Статьи редакции

Доставка останется в отдельных приложениях — «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Много лосося».

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Сообщение о закрытии появляется при входе в приложение «Около». Клиентам предлагают установить приложения отдельных сетей и проектов X5 Group.

В X5 Group подтвердили vc.ru, что приложение закрыли, но при этом доставка по-прежнему доступна в приложении «Пятёрочки» и «Перекрёстка», а также «Много лосося».

В компании пояснили, что сейчас один из её главных фокусов — поиск синергии и совершенствование экономически-эффективной операционной модели бизнеса.

Поэтому X5 Group сосредоточится на экспресс-доставке из торговых сетей и развитии системы объединённых дарксторов.

  • X5 Group запустила агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» в июле 2020 года. В апреле 2021-го он начал доставлять заказы из ресторанов Москвы, а в январе 2022-го расторг с ними договоры, так как посчитал такую доставку «экономически невыгодной».
  • В феврале 2022 года Forbes сообщил, что «Сбер» готовится купить принадлежащий X5 сервис доставки «Vprok.ru Перекрёсток». Банк, в свою очередь, заявил, что компании обсуждают расширение сотрудничества, в результате чего сервис может присоединиться к электронной коммерции «Сбера» и развиваться внутри «Сбермегамаркета».

#новость #x5group #около

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5 комментариев
За что нам это

Помню они добавили Вкуссвил, и работало промо на 20%. Плюс бесплатная доставка от самого Вкусвилла. Потом быстро убрали :)

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Максим Соколов

Потом закончились деньги и акционеры потребовали "совершенствование экономически-эффективной операционной модели бизнеса."

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Alex Shokhin

Сперва 100 новостей, как они открываются и что там вводят. Потом 100 новостей как закрываются)) Не могу понять, толи деньги пилят, толи там совсем в аналитику никто не умеет. Сперва запустим, кучу денег всрём. Потом закроем.

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Любой бас

Ответственно заявляю — самая конченная доставка. Большая часть заказов с косяками. То просрок, то вместо оливок с лимоном привезут с анчоусом. А я ненавижу анчоусы!

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За что нам это

1.5 года заказывал, думаю дело в людях на местах.

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