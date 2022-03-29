«Яндекс Маркет» запустил продажи для юрлиц с возможностью вычета НДС Статьи редакции
Сейчас услуга доступна для Москвы и области.
Сервис «Маркет для бизнеса» позволяет заказывать канцтовары, косметические средства, стройматериалы и другие товары — всего «десятки тысяч». Он будет полезен медицинским клиникам, салонам красоты, кофейням, ритейлерам и другому бизнесу, считают в компании.
Чтобы заказывать на «Маркете для бизнеса», нужно зарегистрировать личный кабинет и завести аккаунт «Диадок», если его ещё нет. Для них нужны ИНН, название компании, имя её представителя и контакты для связи.
Процесс оформления заказа такой же, как и у остальных пользователей. Но предприниматель может оформить покупку в онлайне по расчётному счёту, после чего сервис передаёт товары для доставки. Также компания может вернуть часть расходов — до 20% НДС.
- Продажи для юрлиц есть, например, и на Ozon. Маркетплейс запустил такую услугу в феврале 2021 года.
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Ждем ответа Озона
у Озона уже есть
Вы правы! Спасибо
хорошаЯ новостьь от бомбил и доставщиков