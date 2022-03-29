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Торговля
Слепой Никита

«Яндекс Маркет» запустил продажи для юрлиц с возможностью вычета НДС Статьи редакции

Сейчас услуга доступна для Москвы и области.

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Сервис «Маркет для бизнеса» позволяет заказывать канцтовары, косметические средства, стройматериалы и другие товары — всего «десятки тысяч». Он будет полезен медицинским клиникам, салонам красоты, кофейням, ритейлерам и другому бизнесу, считают в компании.

Чтобы заказывать на «Маркете для бизнеса», нужно зарегистрировать личный кабинет и завести аккаунт «Диадок», если его ещё нет. Для них нужны ИНН, название компании, имя её представителя и контакты для связи.

Процесс оформления заказа такой же, как и у остальных пользователей. Но предприниматель может оформить покупку в онлайне по расчётному счёту, после чего сервис передаёт товары для доставки. Также компания может вернуть часть расходов — до 20% НДС.

Чтобы делать заказы на «Маркете для бизнеса», не нужно тратить время на отправку платёжек и других документов — всё это можно заполнить в электронном виде и прислать сервису мгновенно.

«Яндекс Маркет»
Витрина товаров для бизнеса на «Яндекс Маркете»
  • Продажи для юрлиц есть, например, и на Ozon. Маркетплейс запустил такую услугу в феврале 2021 года.

#новость #яндексмаркет

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7 комментариев
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Илья Попов

Да, у меня есть желание покупать, но нет возможности.

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Feduard Klimkin

Исправьте

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Евгений Торанов

Ждем ответа Озона

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Artem Simonenkov

у Озона уже есть

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Евгений Торанов

Вы правы! Спасибо

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cindy katss

хорошаЯ новостьь от бомбил и доставщиков

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Петро Иванов
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