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Торговля
Маша Цепелева

Топ-менеджер OBI в России пообещал снова открыть магазины сети в апреле — в головной компании опровергают заявление Статьи редакции

Российский сайт немецкого ритейлера не работает с 8 марта.

10 861 просмотров

Все 27 магазинов OBI откроются «в течение двух недель», магазины в Москве и Петербурге — через несколько дней, объявил 26 марта директор по закупкам компании Максим Суравегин на форуме DIY.

Компания работает над «устранением технического сбоя», сказал Суравегин. Сотрудники продолжают получать зарплату и получили бонусы за 2021 год, рассказал он «Ведомостям», но отказался комментировать, какие варианты российское подразделение рассматривает для продолжения своей работы в стране. По его словам, «есть несколько сценариев».

Редакция vc.ru отправила вопросы о работе OBI в России Максиму Суравегину и головной компании.

Дополнено в 15:30 Немецкая OBI заявила vc.ru, что «в свете недавних спекуляций, исходящих из России, компания утверждает, что все российские магазины останутся закрытыми».
  • Немецкая OBI объявила о приостановке работы в России 7 марта. Десятая часть всех сотрудников компании работает в российских магазинах — около 4800 из 48 тысяч человек.
  • С 8 марта российский сайт компании перестал работать, магазины закрылись 18 марта. Представители ритейлера в Нижнем Новгороде объяснили это «техническими причинами» и пообещали, что магазины откроются «в ближайшее время».
  • OBI планировала продолжить работу в России даже несмотря на решение международной компании, написал 19 марта в своём Telegram-канале бывший журналист «Дождя» Илья Шепелин. «Утром в четверг (17 марта) магазины OBI открылись. А днем немецкая сторона вырубила серверы — кассы перестали работать», — написал он. Официально в OBI информацию не подтверждали.

#новость #obi

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196 комментариев
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vic smirnoff

Прихватизация. Кажется, так это называют.

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Вадим Вахрамов

По-вашему - все должны страдать, но не все хотят, и правильно делают. Поставил минус.
Не хотят работать в РФ - пусть дадут работать тем, кто хочет.

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68 комментариев
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Blackrock

Либо просто головной офис делает вид что он против всех этих выкрутасов и не причем.

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Artur Zar

Я бы это назвал адекватным российским руководством компании, которая несёт ответственность перед своими сотрудниками и покупателями.

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Комментарий удален модератором

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Леонид Цветков

Что то слышал, но очень отдалённо))))

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Жорик

Тяжело будет найти поставщиков ритейлу, который хвастает тем, что кинул партнёров. Если только по предоплате работать будут.

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sergjjj

Не, это уже не Obi...

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5 комментариев
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Алексей Дымов

Конечно, нет. Поставщикам надо продавать, а не политикой заниматься

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3 комментария
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Кирилл ерзылев

Ну вот первое возвращение.

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Киприан Лейн

OBI планировала продолжить работу в России даже несмотря на решение международной компании
 Скорее первая "национализация".

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18 комментариев
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Kristina_Koslovskaya

Не первое. Кто-то еще остался, под новым именем.
Рено всех смешило- то они остаются, а через пару часов "не-не, мы уходим"

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3 комментария
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Дмитрий Новиков

Красавчики. Поддержим OBI покупками!

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Руслан

в оби было дороже, а станет космически дорого. Как и все что делают наши для наших (почти)

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1 комментарий
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Mariya Ky

Не поддержим. Леруа - да, ибо не бросались словами и истеричными побегами.

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4 комментария
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Константин Камбур SMM

Так то они это делают, как я понимаю, не спрашивая главное отделение, которые находятся не здесь. Те и отрубили им сервер, чтобы не инвестировать налогами в Россию, ну и тем самым не инвестировать в спец операцию, почему и ушли все остальное и эти в том числе

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Михаил Костриков

Инсайд)))) Им немцы просто отрубили программы складского учета и бухгалтерии. Уже нашли замену на российские и сейчас идёт их внедрение (внесение товаров с ценами в новые проги).

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Blackrock

Тут все виси рвало волосы на жопе с криками что это невозможно, будет интересно если все же возможно.

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4 комментария
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Андрей Волхонский

Своровали.

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Syzygy

Цап~царапнули.

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1 комментарий
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Алексей Дымов

Про это и говорили: топы знают, как работать, знают поставщиков, покупателей, всех контрагентов.
Если головная компания не понимает этого, то просто лишится части рынка

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John Doe

Теперь вопрос - какой процент товара в Оби был местный? Тк из-за рубежа им никто такой товар продавать не будет. И дело тут не только в нарушеной логистики, сколько в риске потерять контракты с глобальным Оби.

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3 комментария
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Andrey Guzeev

Да покуй, щас газ за рубли, дядя Ваня, православный Талибан, платки и юбки ниже колен, нефть в обмен на продовольствие. Не до Оби россиянам будет. Картошку успеть бы собрать на даче и сахар купить

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Иван Иванов

это на укроТВ такие прогнозы?

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1 комментарий
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Ковтун Максим

Можете не торопиться. Судя по состоянию дел на строительных рынках и заказов на ижс в этом году "сезона" не будет.

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Денис Колокольцев

наоборот. все возвращаются к истокам. сеять будут больше в этом году, включая картошку, и дачи приведут в порядок. с начала пандемии тренд на релокацию в пригород. у меня работа третий сезон расписана на год вперёд

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1 комментарий
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Савва

Сибирь
Строительные рынки забиты покупателями
В леруа в выходные был, вся стоянка забита, раньше меньше было людей.
Знакомый производит кирпичи - продали уже все до середины лета.
Другой знакомый делает смазки для бетона - обороты выросли в 3 раза.
Мастера, кому не позвонишь, все заняты
...
как то так, стройка совсем не стоит

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2 комментария
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Михаил Зеленин

Да вот не факт, люди хотят пристроить рубли. А т.к. со сбытом древесины и металла сейчас проблемы есть надежда, что цены не будут слишком уж ошалевшими

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1 комментарий
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Андрей Николаев

Продажные шкуры. Еще толком свалить не успели, а уже возвращаются. ФУ, мерзость.

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Евгений Быков

Как говорится, не читал, но осуждаю

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5 комментариев
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Иван Иванов

ой хохлы а что с лицом то? кстати бакс 83

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Наталья Кулькова

Внимательно жду от вас аналитику что происходит и будет с курсами валют.

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4 комментария
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Влад Шушкевич

Где купить?

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EdgarMelkonyan

Пока они не закрылись, я как бы, о них и не слышал, а так теперь услышал. Типа пиар что ли?))

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Valeratal Val

ЭЭ, не слышали про ОБИ? не в Москве живете что ли?

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15 комментариев
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Роман Масленников

Первая ласточка?

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Alexander Veber

Ласточка? Да это уже страус целый...ласточки были до 23 февраля

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Влад

У Санлайт научились
Закрываемся-открываемся

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Marat Biktashev

Немецкая сторона вырубила сервера?) а облачные кассы, если мы про них говорим, на территории РФ должны располагаться?

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symbix

А что мешало им вырубить сервера, находящиеся на территории России? Не сами же они ножками в датацентр топали кнопку power нажимать, такое делается по официальной заявке клиента в датацентр. Оформлено всё могло быть и на немцев.

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ROME

Просто пизданули и будут ждать реакции, как детишки которые нашкодили

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Redmi

Зачем Оби если есть леруа

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Последний Шанс

Оби специализируются на саде и огороде больше. Там большие террасы есть специальные.

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4 комментария
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Soviet Pooh

Хех.
Закуперы восстановили каналы товародвижения, а значит, восстановили и бизнес.
Обратите внимание на должность делающего заявление.

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Наталья Кулькова

Руководитель закупок секции "сад" - и что мы должны из этого понять?

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1 комментарий
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EdgarMelkonyan

Чувство достоинства должно быть выше ухода или прихода иностранных брендов. А их приход должен быть праздником для них, а не для нас. Представьте себе, кто в США, заметит уход какого-то росийского бренда из США, никто. Чтобы у нас было также, нам надо свои мировые бренды создавать и круто развивать. А не сидеть и обсуждать уход и не уход кого-то.

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Valeratal Val

чувство достоинства вообще никак не связано с приходом или уходом торговых сетей. И это чувство личное, а не "нации"
у наций нет чувств

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2 комментария
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Alexander Ivanov

надо свои мировые бренды создавать
 Во оно чё оказывается! Где ж вы раньше были с такими ценными советами )))

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Serge

Чтобы у нас было также, нам надо свои мировые бренды создавать и круто развивать.
 И поэтому Кремль сделал всё, чтобы тот же Яндекс стал преимущественно локальной компанией, потеряв рынок Украины и перспективы освоения рынков восточной Европы и даже Западной. Вот поэтому в той же Германии онлайн-маркет Amazon.

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cindy katss

1.04 всех на ОБИ

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Valery Grebeniuk

Привет, Андрей

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