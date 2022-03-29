Топ-менеджер OBI в России пообещал снова открыть магазины сети в апреле — в головной компании опровергают заявление Статьи редакции
Российский сайт немецкого ритейлера не работает с 8 марта.
Все 27 магазинов OBI откроются «в течение двух недель», магазины в Москве и Петербурге — через несколько дней, объявил 26 марта директор по закупкам компании Максим Суравегин на форуме DIY.
Компания работает над «устранением технического сбоя», сказал Суравегин. Сотрудники продолжают получать зарплату и получили бонусы за 2021 год, рассказал он «Ведомостям», но отказался комментировать, какие варианты российское подразделение рассматривает для продолжения своей работы в стране. По его словам, «есть несколько сценариев».
Редакция vc.ru отправила вопросы о работе OBI в России Максиму Суравегину и головной компании.
- Немецкая OBI объявила о приостановке работы в России 7 марта. Десятая часть всех сотрудников компании работает в российских магазинах — около 4800 из 48 тысяч человек.
- С 8 марта российский сайт компании перестал работать, магазины закрылись 18 марта. Представители ритейлера в Нижнем Новгороде объяснили это «техническими причинами» и пообещали, что магазины откроются «в ближайшее время».
- OBI планировала продолжить работу в России даже несмотря на решение международной компании, написал 19 марта в своём Telegram-канале бывший журналист «Дождя» Илья Шепелин. «Утром в четверг (17 марта) магазины OBI открылись. А днем немецкая сторона вырубила серверы — кассы перестали работать», — написал он. Официально в OBI информацию не подтверждали.
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По-вашему - все должны страдать, но не все хотят, и правильно делают. Поставил минус.
Не хотят работать в РФ - пусть дадут работать тем, кто хочет.
Либо просто головной офис делает вид что он против всех этих выкрутасов и не причем.
Я бы это назвал адекватным российским руководством компании, которая несёт ответственность перед своими сотрудниками и покупателями.
Комментарий удален модератором
Что то слышал, но очень отдалённо))))
Тяжело будет найти поставщиков ритейлу, который хвастает тем, что кинул партнёров. Если только по предоплате работать будут.
Не, это уже не Obi...
Конечно, нет. Поставщикам надо продавать, а не политикой заниматься
Ну вот первое возвращение.
OBI планировала продолжить работу в России даже несмотря на решение международной компании
Скорее первая "национализация".
Не первое. Кто-то еще остался, под новым именем.
Рено всех смешило- то они остаются, а через пару часов "не-не, мы уходим"
Красавчики. Поддержим OBI покупками!
в оби было дороже, а станет космически дорого. Как и все что делают наши для наших (почти)
Не поддержим. Леруа - да, ибо не бросались словами и истеричными побегами.
Так то они это делают, как я понимаю, не спрашивая главное отделение, которые находятся не здесь. Те и отрубили им сервер, чтобы не инвестировать налогами в Россию, ну и тем самым не инвестировать в спец операцию, почему и ушли все остальное и эти в том числе
Инсайд)))) Им немцы просто отрубили программы складского учета и бухгалтерии. Уже нашли замену на российские и сейчас идёт их внедрение (внесение товаров с ценами в новые проги).
Тут все виси рвало волосы на жопе с криками что это невозможно, будет интересно если все же возможно.
Своровали.
Цап~царапнули.
Про это и говорили: топы знают, как работать, знают поставщиков, покупателей, всех контрагентов.
Если головная компания не понимает этого, то просто лишится части рынка
Теперь вопрос - какой процент товара в Оби был местный? Тк из-за рубежа им никто такой товар продавать не будет. И дело тут не только в нарушеной логистики, сколько в риске потерять контракты с глобальным Оби.
Да покуй, щас газ за рубли, дядя Ваня, православный Талибан, платки и юбки ниже колен, нефть в обмен на продовольствие. Не до Оби россиянам будет. Картошку успеть бы собрать на даче и сахар купить
это на укроТВ такие прогнозы?
Можете не торопиться. Судя по состоянию дел на строительных рынках и заказов на ижс в этом году "сезона" не будет.
наоборот. все возвращаются к истокам. сеять будут больше в этом году, включая картошку, и дачи приведут в порядок. с начала пандемии тренд на релокацию в пригород. у меня работа третий сезон расписана на год вперёд
Сибирь
Строительные рынки забиты покупателями
В леруа в выходные был, вся стоянка забита, раньше меньше было людей.
Знакомый производит кирпичи - продали уже все до середины лета.
Другой знакомый делает смазки для бетона - обороты выросли в 3 раза.
Мастера, кому не позвонишь, все заняты
...
как то так, стройка совсем не стоит
Да вот не факт, люди хотят пристроить рубли. А т.к. со сбытом древесины и металла сейчас проблемы есть надежда, что цены не будут слишком уж ошалевшими
Продажные шкуры. Еще толком свалить не успели, а уже возвращаются. ФУ, мерзость.
Как говорится, не читал, но осуждаю
ой хохлы а что с лицом то? кстати бакс 83
Внимательно жду от вас аналитику что происходит и будет с курсами валют.
Где купить?
Пока они не закрылись, я как бы, о них и не слышал, а так теперь услышал. Типа пиар что ли?))
ЭЭ, не слышали про ОБИ? не в Москве живете что ли?
Первая ласточка?
Ласточка? Да это уже страус целый...ласточки были до 23 февраля
У Санлайт научились
Закрываемся-открываемся
Немецкая сторона вырубила сервера?) а облачные кассы, если мы про них говорим, на территории РФ должны располагаться?
А что мешало им вырубить сервера, находящиеся на территории России? Не сами же они ножками в датацентр топали кнопку power нажимать, такое делается по официальной заявке клиента в датацентр. Оформлено всё могло быть и на немцев.
Просто пизданули и будут ждать реакции, как детишки которые нашкодили
Зачем Оби если есть леруа
Оби специализируются на саде и огороде больше. Там большие террасы есть специальные.
Хех.
Закуперы восстановили каналы товародвижения, а значит, восстановили и бизнес.
Обратите внимание на должность делающего заявление.
Руководитель закупок секции "сад" - и что мы должны из этого понять?
Чувство достоинства должно быть выше ухода или прихода иностранных брендов. А их приход должен быть праздником для них, а не для нас. Представьте себе, кто в США, заметит уход какого-то росийского бренда из США, никто. Чтобы у нас было также, нам надо свои мировые бренды создавать и круто развивать. А не сидеть и обсуждать уход и не уход кого-то.
чувство достоинства вообще никак не связано с приходом или уходом торговых сетей. И это чувство личное, а не "нации"
у наций нет чувств
надо свои мировые бренды создавать
Во оно чё оказывается! Где ж вы раньше были с такими ценными советами )))
Чтобы у нас было также, нам надо свои мировые бренды создавать и круто развивать.
И поэтому Кремль сделал всё, чтобы тот же Яндекс стал преимущественно локальной компанией, потеряв рынок Украины и перспективы освоения рынков восточной Европы и даже Западной. Вот поэтому в той же Германии онлайн-маркет Amazon.
1.04 всех на ОБИ
Привет, Андрей