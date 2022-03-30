Правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя Статьи редакции
Список оригинальных товаров определит Минпромторг.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Предполагается, что ввозить иностранные товары можно будет без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера.
Постановление касается не всех товаров — их список определит Минпромторг. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам, заявили в министерстве.
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Поднять пиратский флаг!
Чичваркина на борт!!
Не пиратство, а параллельный импорт. Всё по заветам новояза
Шабутдинова?
Это именно параллельный импорт, который уже так или иначе во всем мире разрешен и только у нас крупным брендам удавалось отстаивать этот экономический анахронизм, а тут они побежали и лоббировать больше некому эту херню.
В чём заключается пиратство? Они же не захватывают продукцию и не делают реплики.
Не безработица - а высвобождение 😝
Это не пиратство. Это же не про подделку речь, товары брендовые и купленные за деньги.
Не воровство, а заморозка резервов.
Сообщение удалено
Сообщение удалено
А что все хейтят так эту новость?
Чтобы параллельно импортировать товар, нужно сначала его купить у производителя. Если производитель уже отдал эксклюзив федеральному дистру, то он и продавать не будет, а если производитель лояльный к широкой сетке дистров, то и проблем никаких, торгуйте себе, все в плюсе.
Вообще не понятно почему комментаторы на VC сравнивают это с пиратством.
Чтобы параллельно импортировать товар, нужно сначала его купить у производителя
Нет, не обязательно у производителя.
Во-вторых, возникает масса моментов с гарантией.
В третьих - практически убиваются оф. поставки, так как серый импорт обычно дешевле.
Как минимум, новые ноуты без кириллицы брать бесполезно
Можно всегда какое-то количество купить через серые схемы но обеспечить всю страну так точно не возможно. Будет дефицит и заоблачные цены.
С каждым днём закапывают себя в дерьме ещё глубже. Какие неандертальцы у власти
Вы вообще в курсе, чем суть?
Лишь бы написать что-то.
Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам
А что есть контрафакт, как не ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам? 🤔🤔🤔
Контрафакт это копии под оригиналы может все-таки. Если ввозить оригиналы без разрешения, то получим серый импорт. Схема рабочая, судя по многим магазинам в РФ.
Кривовато с мобилки вышло (
А что есть контрафакт, как не ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам?
Контрафакт — это английское "counterfeit", т.е. именно подделка / копия, а не ввезённый как-то хитро оригинал.
Контрафакт вообще не определяется схемой ввоза. Его можно вообще не ввозить и от этого он не перестанет быть контрафактом. Ты тут отдаленно о контрабанде говоришь
Эти альтернативные каналы — какие надо альтернативные каналы😎
контрафакт это - ввоз неоригинальных товаров по альтернативным каналам!
Какой то неприятный осадок появился.
Допускается естественный осадок.
Почему только сейчас? Раньше не было?
Это просто у тебя товарный знак китайцы не отобрали, спасение для тех у кого забиты склады товаром
Это значит apple подешевеет?
Да. Но перестанет работать.
Нет, при отсутствии официального канала, цены на серые товары будут выше.
Серый товар дешевле при наличии официальных поставок. А их, увы, пока не предвидится.
Upple и Odidas подоражают
А давайте на это с другой стороны посмотрим.. для многих "типа ушедших" предоставлена очень хорошая возможность сохранить хорошую мину при плохой игре. Они сами скоренько организуют перевалочные пункты в соседних странах, потому что это про прибыль.
Про это и речь в законе
А я считаю, что такой тип продажи правильный. Какая разница откуда товар попал в страну? Производитель получил за него деньги. На этом всё. А всякие ограничения: типа хочу продавать только туда и туда - это незаконные ограничения.
А можно подробнее какие законы нарушает нежелание компании А продавать свой товар жителям страны Р?
Позитивная новость
Для того, чтобы использовать параллельный импорт, нужно чтобы в стране экспортера был возможен параллельный экспорт!
В том же Китае, о котором многие говорят как о поставщике почти в всего, такой возможности нет. Таможня легально такой товар не пропустит
Зависит от политической позиции Китая. Если они не против, то китайцы, в клетчатых сумках, в Хабаровск сколько угодно товаров перетаскают. И большинству производителей на это будет, кстати, полностью плевать. Так как производители тут ничего не нарушают, а оборот увеличивают.
Как насчёт автомобилей?Было бы весело
И чинить их потом палками-копалками
А кто раньше запрещал?
Узаконенное пиратство получается?
Каперство
В лучших традициях запада
Объясните, пожалуйста, кто нибудь простыми словами, на простом примере. Что значит параллельный импорт?
Раньше в страну условный айфон имел право ввезти только Эппл. Теперь - любая компания и Эппл воспрепятствовать этому не сможет. Это не про поддельный айфон, не про ввоз в обход таможни и не про ввоз запрещенки (со стороны РФ).
Но списки групп товаров где такое прокатит еще не выкатили.
Режим окукливание. Все действия направляются на полную и долговременную изоляцию
теперь россияне будут кормить не только свое государство, но и прокладки закупщиков в третьих странах
Прокладки в виде дистрибьютеров и так всегда были, просто меняется их состав и логистика. Но да, за это придется доплачивать нам.
Во всем мире идет обнуление каких либо договоренностей. Законы не работают, конституции растоптаны ещё при ковидле. Зачем людям соблюдать преступные законы, если государство само кладет болт на все то , за что терроризировало население до начала эпохи анархии и разложения? Ответка не заставит себя долго ждать.
Когда наконец в этой гребаной стране легализуют убийство? Превентивная остановка жизненных процессов, м? Скоро это будет актуально, судя по всему.
Добро пожаловать!
Свистать всех на верх!
Даёшь перпендикулярный импорт!!
Правильно ли я понимаю, что если вдруг кто-то будет пиратить фильмы,то это параллельный импорт?
Нет.
Нет, но никто не будет против если вы снимете свой альтернативный комикс в той же вселенной Марвел :) если я правильно понял другое решение правительства насчет "кладем болт на интеллект собственность плохих стран" (не помню приняли его или нет)
А это разве не ведёт к вторичным санкциям? Типа будут в РФ условные айфоны через Казахстан ввозить. Америка посмотрит на это, и введёт санкции против Казахстана, чтобы те не спонсировали режим
Так ввоз айфонов и андроидов пока еще не под санкциями?
Есть РСТ, а есть параллельный.
А ещё восстановленный параллельный.
Как раз-таки без РСТ - не параллельный
Абирбасс, чмокия меркомягк , тырдыр , а как инсту будут завазить ?
Слоган законодательства: «да нам по… параллельно!»
Только не надо думать, что это все для народа. Как только все наладиться, дай бог, опять под дудку правообладателей начнут плясать.
Нушо, для предпринимателей открываются новые возможности! Это ли не есть поддержка малого бизнеса?
delete
А что случилось то?
Надо было раньше. Сейчас немного поздновато.