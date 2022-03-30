Торговля
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Правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя Статьи редакции

Список оригинальных товаров определит Минпромторг.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Предполагается, что ввозить иностранные товары можно будет без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера.

Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя. Недавно принят закон, наделяющий правительство правом определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае, когда она продается владельцем в любой части мира.

Михаил Мишустин
цитата по «РИА Новости»

Постановление касается не всех товаров — их список определит Минпромторг. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам, заявили в министерстве.

#новость

8472 просмотров
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154 комментария
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Revenant

Поднять пиратский флаг!

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Alexander Veber

Чичваркина на борт!!

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13 комментариев
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Максим

Не пиратство, а параллельный импорт. Всё по заветам новояза

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Александр Тыщенко

Шабутдинова?

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2 комментария
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Денис Демидов

Это именно параллельный импорт, который уже так или иначе во всем мире разрешен и только у нас крупным брендам удавалось отстаивать этот экономический анахронизм, а тут они побежали и лоббировать больше некому эту херню.

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4 комментария
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Люц Шнайдер

В чём заключается пиратство? Они же не захватывают продукцию и не делают реплики.

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VLAD

Не безработица - а высвобождение 😝

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Ware Wow

Это не пиратство. Это же не про подделку речь, товары брендовые и купленные за деньги.

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Сергей Галкин

Не воровство, а заморозка резервов.

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Саша Королев

Сообщение удалено

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Саша Королев

Сообщение удалено

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Sergey Luzgin

А что все хейтят так эту новость?
Чтобы параллельно импортировать товар, нужно сначала его купить у производителя. Если производитель уже отдал эксклюзив федеральному дистру, то он и продавать не будет, а если производитель лояльный к широкой сетке дистров, то и проблем никаких, торгуйте себе, все в плюсе.

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Люц Шнайдер

Вообще не понятно почему комментаторы на VC сравнивают это с пиратством.

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15 комментариев
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Вася Пражкин

Чтобы параллельно импортировать товар, нужно сначала его купить у производителя
 Нет, не обязательно у производителя.

Во-вторых, возникает масса моментов с гарантией.

В третьих - практически убиваются оф. поставки, так как серый импорт обычно дешевле.

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6 комментариев
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Allestor Krei

Как минимум, новые ноуты без кириллицы брать бесполезно

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5 комментариев
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Dimitri

Можно всегда какое-то количество купить через серые схемы но обеспечить всю страну так точно не возможно. Будет дефицит и заоблачные цены.

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Алексейка

С каждым днём закапывают себя в дерьме ещё глубже. Какие неандертальцы у власти

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Сергей Я

Вы вообще в курсе, чем суть?

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3 комментария
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Андрей Сергеев

Лишь бы написать что-то.

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Герман Воронов

Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам
 А что есть контрафакт, как не ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам? 🤔🤔🤔

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Ilya Konovalov

Контрафакт это копии под оригиналы может все-таки. Если ввозить оригиналы без разрешения, то получим серый импорт. Схема рабочая, судя по многим магазинам в РФ.

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8 комментариев
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Герман Воронов

Кривовато с мобилки вышло (

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Dear Moscow,

А что есть контрафакт, как не ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам?
 Контрафакт — это английское "counterfeit", т.е. именно подделка / копия, а не ввезённый как-то хитро оригинал.

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Даниил

Контрафакт вообще не определяется схемой ввоза. Его можно вообще не ввозить и от этого он не перестанет быть контрафактом. Ты тут отдаленно о контрабанде говоришь

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Настоящий дым

Эти альтернативные каналы — какие надо альтернативные каналы😎

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1 комментарий
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Арам

контрафакт это - ввоз неоригинальных товаров по альтернативным каналам!

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Александр У

Какой то неприятный осадок появился.

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Настоящий дым

Допускается естественный осадок.

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1 комментарий
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Nuke 7s

Почему только сейчас? Раньше не было?

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1 комментарий
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unknown

Это просто у тебя товарный знак китайцы не отобрали, спасение для тех у кого забиты склады товаром

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Евгений Кузнецов

Это значит apple подешевеет?

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Uuno Turhopuru

Да. Но перестанет работать.

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Сидор

Нет, при отсутствии официального канала, цены на серые товары будут выше.

Серый товар дешевле при наличии официальных поставок. А их, увы, пока не предвидится.

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5 комментариев
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Олег Саенов

Upple и Odidas подоражают

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Надя Ким

А давайте на это с другой стороны посмотрим.. для многих "типа ушедших" предоставлена очень хорошая возможность сохранить хорошую мину при плохой игре. Они сами скоренько организуют перевалочные пункты в соседних странах, потому что это про прибыль.

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Алексей Дымов

Про это и речь в законе

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Sam Esq

А я считаю, что такой тип продажи правильный. Какая разница откуда товар попал в страну? Производитель получил за него деньги. На этом всё. А всякие ограничения: типа хочу продавать только туда и туда - это незаконные ограничения.

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Shoo

А можно подробнее какие законы нарушает нежелание компании А продавать свой товар жителям страны Р?

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Андрей Васнецов

Позитивная новость

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Artur Kuramshin

Для того, чтобы использовать параллельный импорт, нужно чтобы в стране экспортера был возможен параллельный экспорт!
В том же Китае, о котором многие говорят как о поставщике почти в всего, такой возможности нет. Таможня легально такой товар не пропустит

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Антон piter

Зависит от политической позиции Китая. Если они не против, то китайцы, в клетчатых сумках, в Хабаровск сколько угодно товаров перетаскают. И большинству производителей на это будет, кстати, полностью плевать. Так как производители тут ничего не нарушают, а оборот увеличивают.

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8 комментариев
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Георгий

Как насчёт автомобилей?Было бы весело

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Кирилл Ермаков

И чинить их потом палками-копалками

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Людмила Вельскова

А кто раньше запрещал?

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3 комментария
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Техноголик

Узаконенное пиратство получается?

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Dmitry Kiselev

Каперство

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Андрей Васнецов

В лучших традициях запада

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Icebreaker

Объясните, пожалуйста, кто нибудь простыми словами, на простом примере. Что значит параллельный импорт?

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Мимопрохожий

Раньше в страну условный айфон имел право ввезти только Эппл. Теперь - любая компания и Эппл воспрепятствовать этому не сможет. Это не про поддельный айфон, не про ввоз в обход таможни и не про ввоз запрещенки (со стороны РФ).
Но списки групп товаров где такое прокатит еще не выкатили.

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7 комментариев
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Ол Сен

Режим окукливание. Все действия направляются на полную и долговременную изоляцию

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Рома Дмитриев

теперь россияне будут кормить не только свое государство, но и прокладки закупщиков в третьих странах

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Никита Шультайс

Прокладки в виде дистрибьютеров и так всегда были, просто меняется их состав и логистика. Но да, за это придется доплачивать нам.

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Igor Novák

Во всем мире идет обнуление каких либо договоренностей. Законы не работают, конституции растоптаны ещё при ковидле. Зачем людям соблюдать преступные законы, если государство само кладет болт на все то , за что терроризировало население до начала эпохи анархии и разложения? Ответка не заставит себя долго ждать.

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Dan Max

Когда наконец в этой гребаной стране легализуют убийство? Превентивная остановка жизненных процессов, м? Скоро это будет актуально, судя по всему.

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Совет безопасности

Добро пожаловать!

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Владимир Дорофеев

Свистать всех на верх!

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Большой Брат

Даёшь перпендикулярный импорт!!

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Иркутский Влад

Правильно ли я понимаю, что если вдруг кто-то будет пиратить фильмы,то это параллельный импорт?

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Андрей Сергеев

Нет.

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Мимопрохожий

Нет, но никто не будет против если вы снимете свой альтернативный комикс в той же вселенной Марвел :) если я правильно понял другое решение правительства насчет "кладем болт на интеллект собственность плохих стран" (не помню приняли его или нет)

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Hnorr

А это разве не ведёт к вторичным санкциям? Типа будут в РФ условные айфоны через Казахстан ввозить. Америка посмотрит на это, и введёт санкции против Казахстана, чтобы те не спонсировали режим

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Мимопрохожий

Так ввоз айфонов и андроидов пока еще не под санкциями?

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1 комментарий
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Дмитрий Айстражник

Есть РСТ, а есть параллельный.
А ещё восстановленный параллельный.

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Sergei Timofeyev

Как раз-таки без РСТ - не параллельный

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cindy katss

Абирбасс, чмокия меркомягк , тырдыр , а как инсту будут завазить ?

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Илья Рожнев

Слоган законодательства: «да нам по… параллельно!»

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Mikhail Brain

Только не надо думать, что это все для народа. Как только все наладиться, дай бог, опять под дудку правообладателей начнут плясать.

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Террористический диод

Нушо, для предпринимателей открываются новые возможности! Это ли не есть поддержка малого бизнеса?

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Дмитрий Филиппов

delete

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Валентин Щербак

А что случилось то?

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Даниил

Надо было раньше. Сейчас немного поздновато.

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