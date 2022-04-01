Цены вырастут на 15-20%, многие комплектующие можно заменить: российские виноделы рассказали о ситуации в отрасли Статьи редакции
Основные тезисы из материала РБК.
- Один литр столового российского вина, по данным Росстата, в декабре 2021 года в рознице стоил в среднем 474,3 рубля — на 7% больше год к году. В 2022 году цены ещё вырастут — из-за возросших затрант на все импортные комплектующие.
- Основная проблема с пробками, которые привозят из Португалии и Испании. Например, Дербентская винодельческая компания была вынуждена скупать пробки у поставщиков на российском рынке, сформировав запас на два месяца.
- Примерно на 20% подорожали бутылки — их поставляют российские производители, но в стекольном производстве есть импортные составляющие, например краски для стекла. В марте себестоимость производства стекла в рублях выросла на 12-15%, это заложат в цены во втором квартале.
- Этикетки и контрэтикетки в среднем теперь обходятся на 65% дороже. Их виноделы планируют заменять на российские аналоги, как и пробки — например, вместо пробкового дуба использовать алюминий и пластик.
- Кроме нынешних проблем, в 2021 году был плохой урожай. В итоге опрошенные РБК участники рынка считают, что в 2022 году стоимость российского вина в рознице может вырасти на 15-20%. Но резких подорожаний не будет: производители постараются адаптироваться к спросу.
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Платить его должны рекламодатели, а размер сбора будет зависеть от способа распространения рекламы.
Уже 8 лет все отрасли кричат "можем заменить".
А по факту, кроме как поставщиков никто ничего заменить не может.
Кстати, можете заменить виноград, на порошок.
Они дряхлого деда то заменить не могут, что уж говорить про более сложные вещи
Бутылку - на кастрюльку, пробку - на крышку..
А мне, кстати, вино на яблоках очень нравится. Раньше делали домашнее, очень вкусное.
Мне кажется, там винограда отродясь не было.
Таня, у нас теперь ужин только при свечах будет? Без вина?
без свечей. и сахара
А вот водка как стоила 10 лет назад 200 рублей, так и стоит сейчас
Хорошая попытка, товарищ Майор
Стратегический продукт влияния на мозги.
243 же
Не зря т.к.настойки начала делать на ягодах и фруктах….Судя по тому,что в российском вине половина составляющих импортные,то цены будут адаптированы к космосу?
Поделитесь рецептами в личку?
https://www.youtube.com/watch?v=opKYNSfPkus&t=17s
Юлия, можете поделиться рецептом?
Тары нет, этикеток и пробок. Рассказывайте. Все уже давно придумали раньше. А кому домой, с бидоном можно или банкой 3х литровой.
Так вот зачем диктатор скупил дивноморские виноградники.
Будет теперь еще и вино дарагимрассияснам втридорога толкать
Опять будет много молдавского дешёвого вина с соответствующим качеством.
Резюмируем: импортозамещение в России терпит крах. Собственного производства нет примерно во всем.
С*ка, бумагу даже отбеливаем финским этиленфенилогликолем.
Урожай Бурдо 2015 года, акцизы убрать, диоксид серы отменить и всё тогда будет дешевле и лучше, восстановить Совесть Винокурни.
В какую тему не зайдешь, так почти везде в комментариях: ко-ко-ко, Путин все уничтожил, ко-ко-ко, дед забыл выпить таблетки и захуярил собственную страну, экономике пиздец, мы все умрём, в доблестной Америке и Европе хорошо, они нам добра желали и вообще в России все через жопу и никто в России ничего не может сделать... Эксперты, блять, диванные и аналитики. Давно из вирусологов переквалифицировались? Что же вы нихуя не делаете, а только в комментах бомбите? А кто не согласен с их мнением и выражает своё - тот кремлебот и ватник.