Альфа банк без уведомления ввел комиссию 1.95% за стягивание денег в другой банк!

Вечером прилетает непонятное списание денег с карты. Звоню оператору - и с интересом узнаю что теперь все переводы на свои карты в другие банки через стороннее приложение - платные! Комиссия 1,95%, но не меньше 30 рублей.

То есть, если вы хотите пополнить свой счет в другом банке традиционным способом, указав карту Альфы - в конце месяца вам…