Торговля
Лишенный Петя

Цены вырастут на 15-20%, многие комплектующие можно заменить: российские виноделы рассказали о ситуации в отрасли Статьи редакции

Основные тезисы из материала РБК.

  • Один литр столового российского вина, по данным Росстата, в декабре 2021 года в рознице стоил в среднем 474,3 рубля — на 7% больше год к году. В 2022 году цены ещё вырастут — из-за возросших затрант на все импортные комплектующие.
  • Основная проблема с пробками, которые привозят из Португалии и Испании. Например, Дербентская винодельческая компания была вынуждена скупать пробки у поставщиков на российском рынке, сформировав запас на два месяца.
  • Примерно на 20% подорожали бутылки — их поставляют российские производители, но в стекольном производстве есть импортные составляющие, например краски для стекла. В марте себестоимость производства стекла в рублях выросла на 12-15%, это заложат в цены во втором квартале.
  • Этикетки и контрэтикетки в среднем теперь обходятся на 65% дороже. Их виноделы планируют заменять на российские аналоги, как и пробки — например, вместо пробкового дуба использовать алюминий и пластик.
  • Кроме нынешних проблем, в 2021 году был плохой урожай. В итоге опрошенные РБК участники рынка считают, что в 2022 году стоимость российского вина в рознице может вырасти на 15-20%. Но резких подорожаний не будет: производители постараются адаптироваться к спросу.

#новость #вино #днрилнр

1066 просмотров
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21 комментарий
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ROME

Уже 8 лет все отрасли кричат "можем заменить".
А по факту, кроме как поставщиков никто ничего заменить не может.
Кстати, можете заменить виноград, на порошок.

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Коричневый чайник

Они дряхлого деда то заменить не могут, что уж говорить про более сложные вещи

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Александр

Бутылку - на кастрюльку, пробку - на крышку..

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Alexey

А мне, кстати, вино на яблоках очень нравится. Раньше делали домашнее, очень вкусное.

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Вадим Д.

Мне кажется, там винограда отродясь не было.

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Alexey

Таня, у нас теперь ужин только при свечах будет? Без вина?

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Коричневый чайник

без свечей. и сахара

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Товарищ Майор

А вот водка как стоила 10 лет назад 200 рублей, так и стоит сейчас

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Alexey

Хорошая попытка, товарищ Майор

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ROME

Стратегический продукт влияния на мозги.

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Удивительный браслет

243 же

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Юлия

Не зря т.к.настойки начала делать на ягодах и фруктах….Судя по тому,что в российском вине половина составляющих импортные,то цены будут адаптированы к космосу?

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Alexey

Поделитесь рецептами в личку?

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Василий Степанофф

https://www.youtube.com/watch?v=opKYNSfPkus&t=17s

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Данил Дунаев

Юлия, можете поделиться рецептом?

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SocFishing

Тары нет, этикеток и пробок. Рассказывайте. Все уже давно придумали раньше. А кому домой, с бидоном можно или банкой 3х литровой.

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Василий Степанофф

Так вот зачем диктатор скупил дивноморские виноградники.
Будет теперь еще и вино дарагимрассияснам втридорога толкать

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cepera

Опять будет много молдавского дешёвого вина с соответствующим качеством.

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Александр Рюмин

Резюмируем: импортозамещение в России терпит крах. Собственного производства нет примерно во всем.
С*ка, бумагу даже отбеливаем финским этиленфенилогликолем.

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Алекс Маркс

Урожай Бурдо 2015 года, акцизы убрать, диоксид серы отменить и всё тогда будет дешевле и лучше, восстановить Совесть Винокурни.

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Роман Милованов

В какую тему не зайдешь, так почти везде в комментариях: ко-ко-ко, Путин все уничтожил, ко-ко-ко, дед забыл выпить таблетки и захуярил собственную страну, экономике пиздец, мы все умрём, в доблестной Америке и Европе хорошо, они нам добра желали и вообще в России все через жопу и никто в России ничего не может сделать... Эксперты, блять, диванные и аналитики. Давно из вирусологов переквалифицировались? Что же вы нихуя не делаете, а только в комментах бомбите? А кто не согласен с их мнением и выражает своё - тот кремлебот и ватник.

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