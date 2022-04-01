СДЭК и Boxberry запустили сервисы выкупа товаров из иностранных интернет-магазинов Статьи редакции
Комиссия за покупку — 10%.
СДЭК Forward
Международная доставка «СДЭК Forward» работала и раньше — покупатели указывали адрес местного склада СДЭК в одной из 11 стран, откуда компания доставляла заказы в Россию. После отключения Visa и Mastercard сервис начал предлагать выкуп товаров через байеров — они оплатят товар картами иностранного банка.
Как оформить покупку
Надо заполнить форму выкупа товаров, там указать страну магазина, название товара, ссылку, цену и ссылку на товар в онлайн-магазине. Перед покупкой в СДЭК проверят, не попадает товар в санкционные списки.
Комиссия и оплата
Способ оплаты может отличаться в зависимости от страны заказа, но сервис гарантирует, что покупку можно будет оплатить картой Visa и Mastercard российских банков. Комиссия — 10% от стоимости заказа, минимум $5.
Доставка
Доставка от 7 дней.
Boxberry
Boxberry запустил выкуп товаров после отключения Visa и Mastercard, доставка из американских онлайн-магазинов работала и раньше. Сайт сервиса временно не работает из-за DDoS-атаки.
Как оформить покупку
Boxberry оформляет покупки только из онлайн-магазинов в США. Для выкупа надо заполнить заявку. Сервис не рекомендует заказывать больше трёх одинаковых товаров, чтобы посылку не расценили как коммерческую партию. Порог беспошлинного ввоза — до €1000 евро. Есть ограничения. Например, нельзя ввезти технику Apple, уходовую и декоративную косметику, сумки. Можно заказать БАДы, витамины, добавки, одежду и обувь, детские игрушки.
Комиссия и оплата
Оплата картами Visa, Mastercard или «Мир» по QR-коду или ссылке. Комиссия 10%, минимальная — $10 .
Доставка
Срок — 16-18 рабочих дней, стоимость доставки зависит от веса посылки.
Что изменилось в работе действующих доставщиков покупок из-за границы
Сервис Shopfans предложил клиентам оформлять покупки через собственный магазин, с 17 марта перестал принимать оплату на покупки дороже €300 (если смартфон — €750). 30 марта сервис предложил клиентам купить карту Visa Prepaid, которая позволяет оплачивать покупки в любых иностранных магазинах. При пополнении есть комиссия, в общей сложности около 20%.
Чтобы сделать заказа через сервис «Бандеролька», надо пополнить баланс в личном кабинете, это можно сделать российской картой Visa, Mastercard или «Мир». Из США теперь нельзя заказывать косметику, сумки, ювелирные украшения, часы. Одежда и обувь не должны стоить дороже $1000 за товар, для отправки процессоров, компьютерных серверов, видеокарт надо заполнить специальную форму. Из Европы нельзя покупать одежду, обувь, аксессуары, косметику дороже €300, электронику — дороже €750, фото и видеокамер — выше €1000.
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👀прогнозирую большой наплыв в приёмной в начале мая
Помимо грабительской комиссии в 10% еще и курс обмена максимально невыгодный. Поэтому покупателя фактически нагибают дважды.
Попробовал один из сервисов посредников, курс доллара оказался 106, когда на бирже был 85) я в шоке. но товар все равно получился в 2 раза дешевле, чем в днс.
Сейчас, кстати, поэтому многие придумывают лайфхак с AliExpress – с долларового счета оплачивают товар в долларах вместо рублей, и выходит существенно дешевле. Может, и с другими сервисами так получится?
ещё можно добавить растаможку во вкуново где застряли все посылки, которые вёз ups
СДЭК с винтом, и BoxBerry с обратной резьбой, получается?
Это ж что нужно так любить из шмоток, чтобы заказывать в разы дороже..нее, я помню - было выгодно лет 10 назад шмотки везти из Америки, курс был выгодный.но сейчас?
Что выгодного можно приобрести? С доставкой цена такая же как в наших магазинах.
Это для того момента когда в наших магазинах уже просто не будет, как я понимаю…
Так наши так и возят. Через кого-то.
Ну привезут - не привезут, а так зашел, заказал и забыл.
Скоро будет выгоднее доехать, к примеру, в Беларусь и обратно🙌