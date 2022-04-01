Комиссия за покупку — 10%.

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СДЭК Forward

Международная доставка «СДЭК Forward» работала и раньше — покупатели указывали адрес местного склада СДЭК в одной из 11 стран, откуда компания доставляла заказы в Россию. После отключения Visa и Mastercard сервис начал предлагать выкуп товаров через байеров — они оплатят товар картами иностранного банка.

Как оформить покупку

Надо заполнить форму выкупа товаров, там указать страну магазина, название товара, ссылку, цену и ссылку на товар в онлайн-магазине. Перед покупкой в СДЭК проверят, не попадает товар в санкционные списки.

Комиссия и оплата

Способ оплаты может отличаться в зависимости от страны заказа, но сервис гарантирует, что покупку можно будет оплатить картой Visa и Mastercard российских банков. Комиссия — 10% от стоимости заказа, минимум $5.

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Доставка

Доставка от 7 дней.

Boxberry

Boxberry запустил выкуп товаров после отключения Visa и Mastercard, доставка из американских онлайн-магазинов работала и раньше. Сайт сервиса временно не работает из-за DDoS-атаки.

Как оформить покупку

Boxberry оформляет покупки только из онлайн-магазинов в США. Для выкупа надо заполнить заявку. Сервис не рекомендует заказывать больше трёх одинаковых товаров, чтобы посылку не расценили как коммерческую партию. Порог беспошлинного ввоза — до €1000 евро. Есть ограничения. Например, нельзя ввезти технику Apple, уходовую и декоративную косметику, сумки. Можно заказать БАДы, витамины, добавки, одежду и обувь, детские игрушки.

Комиссия и оплата

Оплата картами Visa, Mastercard или «Мир» по QR-коду или ссылке. Комиссия 10%, минимальная — $10 .

Доставка

Срок — 16-18 рабочих дней, стоимость доставки зависит от веса посылки.

Что изменилось в работе действующих доставщиков покупок из-за границы

Сервис Shopfans предложил клиентам оформлять покупки через собственный магазин, с 17 марта перестал принимать оплату на покупки дороже €300 (если смартфон — €750). 30 марта сервис предложил клиентам купить карту Visa Prepaid, которая позволяет оплачивать покупки в любых иностранных магазинах. При пополнении есть комиссия, в общей сложности около 20%.