{"id":13432,"url":"\/distributions\/13432\/click?bit=1&hash=7ba24de832622a69f040ec21a604bbbae578fb8ac6f41825dcb6a9f60cf5d58e","title":"\u0413\u0434\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0448\u043a\u043e\u043b\u044b","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"10c31097-8e77-54d7-a55f-007b0b983cc1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Маша Цепелева

СДЭК и Boxberry запустили сервисы выкупа товаров из иностранных интернет-магазинов Статьи редакции

Комиссия за покупку — 10%.

2447 просмотров

СДЭК Forward

Международная доставка «СДЭК Forward» работала и раньше — покупатели указывали адрес местного склада СДЭК в одной из 11 стран, откуда компания доставляла заказы в Россию. После отключения Visa и Mastercard сервис начал предлагать выкуп товаров через байеров — они оплатят товар картами иностранного банка.

Как оформить покупку

Надо заполнить форму выкупа товаров, там указать страну магазина, название товара, ссылку, цену и ссылку на товар в онлайн-магазине. Перед покупкой в СДЭК проверят, не попадает товар в санкционные списки.

Комиссия и оплата

Способ оплаты может отличаться в зависимости от страны заказа, но сервис гарантирует, что покупку можно будет оплатить картой Visa и Mastercard российских банков. Комиссия — 10% от стоимости заказа, минимум $5.

Доставка

Доставка от 7 дней.

Boxberry

Boxberry запустил выкуп товаров после отключения Visa и Mastercard, доставка из американских онлайн-магазинов работала и раньше. Сайт сервиса временно не работает из-за DDoS-атаки.

Как оформить покупку

Купить рекламу Отключить

Boxberry оформляет покупки только из онлайн-магазинов в США. Для выкупа надо заполнить заявку. Сервис не рекомендует заказывать больше трёх одинаковых товаров, чтобы посылку не расценили как коммерческую партию. Порог беспошлинного ввоза — до €1000 евро. Есть ограничения. Например, нельзя ввезти технику Apple, уходовую и декоративную косметику, сумки. Можно заказать БАДы, витамины, добавки, одежду и обувь, детские игрушки.

Комиссия и оплата

Оплата картами Visa, Mastercard или «Мир» по QR-коду или ссылке. Комиссия 10%, минимальная — $10 .

Доставка

Срок — 16-18 рабочих дней, стоимость доставки зависит от веса посылки.

Что изменилось в работе действующих доставщиков покупок из-за границы

Сервис Shopfans предложил клиентам оформлять покупки через собственный магазин, с 17 марта перестал принимать оплату на покупки дороже €300 (если смартфон — €750). 30 марта сервис предложил клиентам купить карту Visa Prepaid, которая позволяет оплачивать покупки в любых иностранных магазинах. При пополнении есть комиссия, в общей сложности около 20%.

Чтобы сделать заказа через сервис «Бандеролька», надо пополнить баланс в личном кабинете, это можно сделать российской картой Visa, Mastercard или «Мир». Из США теперь нельзя заказывать косметику, сумки, ювелирные украшения, часы. Одежда и обувь не должны стоить дороже $1000 за товар, для отправки процессоров, компьютерных серверов, видеокарт надо заполнить специальную форму. Из Европы нельзя покупать одежду, обувь, аксессуары, косметику дороже €300, электронику — дороже €750, фото и видеокамер — выше €1000.

#сдэк #boxberry

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
Vlad Arkhipov

👀прогнозирую большой наплыв в приёмной в начале мая

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Помимо грабительской комиссии в 10% еще и курс обмена максимально невыгодный. Поэтому покупателя фактически нагибают дважды.

Ответить
Развернуть ветку
Vilent

Попробовал один из сервисов посредников, курс доллара оказался 106, когда на бирже был 85) я в шоке. но товар все равно получился в 2 раза дешевле, чем в днс.

Ответить
Развернуть ветку
Dora

Сейчас, кстати, поэтому многие придумывают лайфхак с AliExpress – с долларового счета оплачивают товар в долларах вместо рублей, и выходит существенно дешевле. Может, и с другими сервисами так получится?

Ответить
Развернуть ветку
Тим Пазухин

ещё можно добавить растаможку во вкуново где застряли все посылки, которые вёз ups

Ответить
Развернуть ветку
bjl

СДЭК с винтом, и BoxBerry с обратной резьбой, получается?

Ответить
Развернуть ветку
Tatiana Rusmade

Это ж что нужно так любить из шмоток, чтобы заказывать в разы дороже..нее, я помню - было выгодно лет 10 назад шмотки везти из Америки, курс был выгодный.но сейчас?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Кобзарь

Что выгодного можно приобрести? С доставкой цена такая же как в наших магазинах.

Ответить
Развернуть ветку
P P

Это для того момента когда в наших магазинах уже просто не будет, как я понимаю…

Ответить
Развернуть ветку
Никита Кобзарь

Так наши так и возят. Через кого-то.

Ответить
Развернуть ветку
P P

Ну привезут - не привезут, а так зашел, заказал и забыл.

Ответить
Развернуть ветку
Dora

Скоро будет выгоднее доехать, к примеру, в Беларусь и обратно🙌

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Bookmate
Что читают Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос?

Его книги завоевали любовь богатейших людей мира. Илон Маск назвал в честь персонажей две плавучие платформы для SpaceX, Марк Цукерберг хвалил автора за убедительное изображение общества, а Джефф Безос пытался экранизировать первый роман.

Если хотите знать, я утопический анархист того типа, который лучше всего описал Иэн Бэнкс.

@elonmusk
Digital Security
Открываем запись на обучающую программу Summ3r 0f h4ck 2022
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Цифра
Аддитивка. Серия интервью. Часть 3. Олег Панченко

Новые разработки российских специалистов значительно удешевляют аддитивное производство и повышают его доступность. Так, инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета разработали технологию электродугового выращивания, обеспечивающую высокую производительность. Компания «Цифра» поговорила с заведующим лабораторией легких материалов…

Офтоп
Дмитрий Райз
Сахар плохой, аспартам нельзя, а от фруктозы рак: разбираемся в популярных страшилках о сладостях
  • Почему организм так стремится к сладкому и почему наука ругает сахар;
  • Аспартам — царь замены сахару;
  • Если сахар вреден, то почему фруктоза полезна;
  • Аспартам против стевии: почему натуральное не значит безопасное;
  • Блок для тех, кто сразу листает в конец статьи
Устойчивые города: Москва
На Гоголевском бульваре открылась выставка фотографий о дикой природе

В экспозиции представлены работы звезд мировой фотографии, которые участвовали в международном конкурсе «Золотая черепаха».

фото: Андрей Семенов
Финансы
Артур Аляска
Как изменилась доходность инвесторов после временного закрытия Московской биржи (MOEX)

После 24.02.2022 ЦБ РФ было принято решение о временой приостановке торгов на московской бирже, в результате чего Российские инвесторы находились в неопределенности до 28.03.2022, наблюдая за стремительным ростом доллара/падением рубля, а затем столь же стремительным укреплением национальной валюты.

Миграция
vetexpert.ru
В Армению с собакой или кошкой: подробный гайд с актуальной информацией по документам + чат взаимопомощи для хозяев

Если вы планируете выезд в Армению в ближайшее время, перед поездкой ознакомьтесь с актуальной и подробной информацией, которую мы собрали для вас в одном месте.

Торговля
Лишенный Петя
Минпромторг предложил ФНС разрешить бизнесу не выдавать чеки с каждой покупкой Статьи редакции

Министерство предлагает предоставлять чеки только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

Финансы
Лишенный Петя
Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 37: авиаотрасль просит помощи, производители — отменить маркировку Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Аэрофлот»
Статья дополняется
Торговля
Мой Финансовый консультант
Россия легализовала параллельный импорт – что это – узаконенное пиратство или расширение конкуренции поставщиков?

29 марта 2022 года Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров на территорию России без согласия правообладателей. Список таких товаров составит Минпромторг.

NTA
Создаем телеграм-бот с вебхуками на Heroku

Разрабатывая телеграм - бота для проведения викторины, я даже не задумывался, каким количеством человек он будет использоваться и, как оказалось, очень зря …

Больше статей
null