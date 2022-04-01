Торговля
Лишенный Петя

Минпромторг предложил ФНС разрешить бизнесу не выдавать чеки с каждой покупкой Статьи редакции

Министерство предлагает предоставлять чеки только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

  • Замглавы ведомства Виктор Евтухов написал письмо с таким предложением в ФНС, пишут «Известия» со ссылкой на документ. В Минпромторге подтвердили vc.ru информацию издания.
  • Кассовая лента подорожала, и если цены не опустятся, то издержки ритейлеров могут вырасти приблизительно на 30 млрд рублей в год, говорится в письме. И хотя российские ритейлеры пока не отмечают нехватки ленты, они резко повысили объёмы её закупки.
  • Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнёров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты, пишет издание. Например, уже провели совещание с одной из китайских компаний, у которой есть свободные мощности.
  • Поэтому пока Минпромторг предложил ФНС сохранить мораторий на штрафы за отсутствие бумажного чека. В середине марта 2022 года налоговая обещала не штрафовать продавцов, если расчёт зафиксирован на кассе, а чековой ленты нет «по не зависящим от бизнеса обстоятельствам».
  • В ФНС заявили изданию, что предложения, которые создают условия для уклонения от полного учёта выручки, в том числе за счёт невыдачи чека покупателям, «могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции».

#новость #чеки

2007 просмотров
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37 комментариев
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Коричневый чайник

Что дальше? Разрешат складской учёт не вести?

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Пришелец

Следующая мера по поддержке бизнеса - разрешить не выдавать сдачу.

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Коричневый чайник

Просто интересно, как без чека доказывать происхождения товара?
Я правильно понимаю, что берем шампунь в одном магазе, сдаем в другом по претензии, разницу в карман кладем? Арбитраж товаров

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Диана Арс

Поддержка бизнеса оказалась поддержкой покупателей))))) хитро придумали)))))))

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Люц Шнайдер

Можно просто внимательно читать текст:

"Министерство предлагает предоставлять чеки только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде."

Если тебе не нужен чек, то тебе его не дадут.

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Sergey Khohlachev

Хорошее предложение, ибо у касс супермаркетов валяется куча чеков — трата бумаги.
Я зашёл в хозмаг, купил пачку шурупов — мне чек не нужен.

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Диана Арс

Разрешат товар не отдавать!))) продавцы просто будут деньги брать))

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Комментарий удален модератором

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Dimm Debrov

Почему всегда есть комментаторы который поговнят без глубокого понимания сабжа, а потом боты лайки ставят.

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Илья Мамедов

Потому что тут куча повернутых хейтеров, относящихся к подвиду рептилойдо-либеройдов

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Комментарий удален модератором

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Сидор

Чек для возврата не нужен :
-в отношении некачественного товара (ст. 18 ЗоЗПП) — отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований;

-в отношении качественного товара, если требуется замена или возврат в течении 14 дней (не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации) — отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания (ст. 25 ЗоЗПП).

Но свидетели нужны, да. Лучше пару.

Так что ходить в магазины теперь надо "исключительно по втроём-повчетверовм" © Жванецкий

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Диана Арс

Или с камерой на лбу ходить везде и всюду)

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TLGM x Event

в случае, если есть свидетели, штрих-код на товаре или гарантийный талон. То есть, реализовать закон не всегда бывает возможным.

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Сидор

не понял про что вы пишите Как "свидетели, штрих-код на товаре или гарантийный талон" приводят к "реализовать закон не всегда бывает возможным"?

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TLGM x Event

имеется ввиду, что если у вас на руках нет ни единой доказательной базы (что товар был приобретен у конкретного продавца), то ст. 18 ЗоЗПП вряд ли вас защитит, как потребителя. Во многом зависит от добросовестности продавца, если адекватный, то вряд ли будет все усложнять.

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Юности вольная птица

Абсолютно да, сейчас даже пенсионеры получают пенсию на карту в большинстве случаев, родители ходили на обмен обуви по браку, чек выкинули вместе с коробкой, без проблем с показом списания по карте на кассе старшему смены, или как они называются, боюсь неправильно выразиться. А я уже готовилась к худшему, к суду и снятием камер.
Всё зависит от добросовестности продавца. А для тех тётёрь, которые покупали в инсте и прочих "можно по номеру телефона перевести" - ничего и не изменится.

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Сергей Я

Слава тебе Господи, дошло наконец. Чеки это такой архаизм, что ппц. Единственный конечно и важный момент, это возвраты и прочее, если оплата наличкой.

Но моя бы воля я бы и наличку всю отменил🤠

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Ivan Cato

Вы кому-то не понравились, ваш счет заблокировали.

И даже на паперть после этого выйти не удастся, без налички...

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Фрейм Иванов

А зачем она?
Расписался в тетрадке напротив суммы - и всё!

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Makar Homenko

Да да купил больше 2-х кг. сахара значит спекулянт, ростовщик, шпион и враг народа! Заблокировать счета и карты навсегда!

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Comrad27

В перекрёстке нормально система реализована. Сканируешь qr код на выходе из магазина, с карты списываются деньги за покупку, на почту приходит чек. Ни тебе очередей, ни затрат бумагу.

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Келлер

То есть типа предлагают наёб узаконить? И так часто сталкиваюсь с такими организациями где ни чека не дают ни терминала ни стоит соответственно, застыли в совке с наличкой с этой, то бишь если тебе окажут услугу а она тебе не понравится то ты и деньги вернуть не сможешь и обжаловать это тоже, потому что чека нет соответственно тебе товадрисч никаких услуг и не оказывали, ступайка отседова

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Фрейм Иванов

Это же просто. Кому нужен чек - приходит со своей бумажкой.

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Диана Арс

А в чём проблема обязательно выдавать электронный на почту или в смс, раз проблема с чековой лентой?
Без чека потом ходи и доказывай, что ты не верблюд.
Хотели, как лучше, но почему всегда получается через одно место.

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Hnorr

Приходишь купить бутылку воды, а чтобы получить чек, на кассе нужно будет передать свою почту или номер телефона кассиру. А кассир должен внести это в систему, а с уровнем компьютерной грамотности населения, придется постоянно звать Галю. Эта задержка будет дико злить всю очередь. А чтобы вбить ваши телефон и почту в систему, вам нужно подписать соответствующую бумажку по обработке перс.данных.
В итоге каждая покупка одного человека будет длиться не меньше 15 минут. И это без учета времени пересылки данных из системы магазина в ОФД. А для этого везде должен быть интернет. А в РФ и в мирные времена далеко ее везде был интернет, тем более стабильный.
+ Нехватка железа для этого всего
+ Даже если подвести интернет к каждому ларьку, сети просто такого не выдержат

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Фрейм Иванов

Сканер отпечатка пальцев.
А сети выдержат.

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Hnorr

Сканер отпечатка пальцев продавца? Чтобы если он продал некачественный товар/плохо оказал услугу, его бы могли найти и привлечь?)

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Dimm Debrov

Давно пора, хорошая новость!

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Фрейм Иванов

"—... у нас джентльменам верят на слово. Тут карта мне и попёрла." 😊

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Ярослав Яшин

А в электронном виде что мешает? Я бы ещё предложил идею - чтобы номер телефона продавцу не называть, а показывать в виде QR кода. В итоге, можно будет даже не только номер телефона показывать, а email.

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Василий Степанофф

Аха... В сетевых магазинах регулярный обман с ценниками (забыли поменять, вас много - а я одна) и "забывчивость" почему-то всегда в пользу магазина. Так хоть у кассы успеваешь глазами пробежаться по ценам в чеке

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Максим Кот
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Anastasia Nikitenko

Бизнес делает эти объявления не для поддержки покупателей, а чтобы избежать воровство со стороны персонала (продавцов/кассиров), которые могут отпускать товар мимо кассы. Это нерегламентированное законом постановление)

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Johnny Vorony
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Leonid Sobchenko

Онлайн кассы говорили они, технологии говорили они, облачные сервисы говорили они...
расход чековой ленты от онлайн кассы в 3 раза выше чем от терминала эквайринга
за все время никто даже не попросил послать ему онлайн чек на емайл. прошло почти 3 года.

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Келлер

.

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Андрей Рестартов

Так сейчас все кассы он лайн. Чек электронный итак формируется.

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Юности вольная птица

А что, для этого надо было вот это всё, что происходит?
Сначала, главно, запу"ж"али всех, как закончился мораторий-2019 ККТ, даже закрутили гайки патенту. Потом разрешили до 1 июля 2021 года не применять кассовую технику ИП без работников на трудовых договорах, которые реализуют товар собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги.
Но при этом самозанятые с 2017 спокойно дают чеки в электронном виде, и норм. А есть те, кто до сих пор вообще освобождён от ККТ, огромнейший список, от продавцов мороженого до ИП при сдаче в аренду жилья вместе с машиноместами, если последние расположены в многоквартирном доме и принадлежат ИП по праву собственности. Я уже даже не говорю, что в местах без интернета, про которые здесь вспомнили для удобства, тоже много лет уже освобождены от ККТ по ст. 4.7 54-ФЗ, эти торговые объекты, предприниматели и компании не обязаны применять онлайн-кассы в труднодоступных местностях. Список таких населенных пунктов, как и список удаленных от связи поселков, определяют региональные власти. Там даже Московская область есть.
Страна нормально жила без чеков и с чеками по требованию (я на НПД, у меня все онлайн-чеки с начала 2018го), почему надо было нормальный деловой оборот-2022 довести до "потому что теперь нет ленты"?
Даже на чарджбэк - предоставляй не чек, а выписку. На налоговый вычет - подрузка в ЛК.
Возможные пострадавшие:
1) люди, которые не отходя от кассира начинают проверять рулонный чек, наплевав на свои несобранные продукты и задерживая других покупателей.
2) те, кто САМ (!) соглашается "на номер телефона переведите, вот висит", а потом у них то дети травятся, то сигареты не курятся.

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