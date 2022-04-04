ТК Энергия, самый отвратительный сервис грузоперевозок в России

О4.03.22г на моё имя был отправлен груз по накладной 7806-1612206 из г.Санкт-Петербург в город Челябинск. Заявленный срок доставки груза 21.03.22г. На момент написания данного поста, обязательства по грузоперевозке моего груза ценностью более 60000р не только не выполнены, но и нет информации со стороны представителей ТК по поводу местонахождения…