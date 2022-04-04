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Китайский онлайн-ритейлер Shein запланировал привлечь $1 млрд c оценкой в $100 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Если сделка состоится, оценка компании вырастет в два раза за год.

  • Shein ведёт переговоры с фондом General Atlantic и другими инвесторами о привлечении около $1 млрд, сообщают близкие к сделке источники Bloomberg.
  • Продажи Shein выросли после начала пандемии больше, чем в три раза — до $10 млрд в 2020 году, пишет издание. В 2021 году выручка Shein составила около $15,7 млрд, по оценке Reuters. Компания не раскрывает финансовые показатели.
  • Shein планирует дальнейший рост в США и хочет открыть распределительный центр в Индиане со штатом в 850 человек. Ритейлер также запустит стипендиальную программу в университете штата.
  • В январе 2022 года источники Reuters сообщали, что Shein запланировал IPO в Нью-Йорке, несмотря на ограничения властей. Для этого основательница компании даже готова была сменить гражданство. По данным издания, ритейлер отложил планы из-за нестабильности на рынках на фоне «военной операции» на Украине.
  • Оценка компании в 2021 году выросла до $50 млрд, сообщали источники Reuters.
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Приложение Shein Bloomberg

#новость #shein

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4 комментария
Герман Воронов

Ща Винни быстренько лавочку прикроет, а то ишь, распривлекались тут миллиардов!

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Alexander Veber

Как мне нравится китайский рынок, а

Компания не раскрывает финансовые показатели
Но это не мешает

Shein запланировал привлечь $1 млрд c оценкой в $100 млрд

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Алина

Пусть не забудут ещё продажу в Россию возобновить

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Я никто и звать меня никак

Им все равно не удастся привлечь больше, чем товарищ майор

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