«Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных товаров — пока доступны только смартфоны Статьи редакции
Позже можно будет купить подержанные детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.
- Для запуска нового направления «Яндекс.Маркет» начал сотрудничать с юрлицами, у которых уже есть подобный опыт работы, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
- Новый сегмент поможет заместить часть дефицитных товаров пока формируются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки. Это также поможет привлечь новую аудиторию, считают в «Маркете».
- Перед продажей компания-продавец обязана проверить устройства, оценить их состояние и определить цену. Она может быть до 60% ниже, чем на новую технику. Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой.
- Продажи б/у электроники на «Авито» в марте выросли на 47% в деньгах и на 35% в штуках, рассказали изданию представители сервиса. В «Юле» количество запросов на подержанную технику с начала марта выросло на 35%, а количество проданных устройств – на 25%. Чаще всего покупают смартфоны и планшеты (52%), бытовую технику (19,3%) и компьютеры (16,8%). Средняя стоимость электроники выросла на 13%.
Это первый выход на зарубежный рынок для компании.
Летом 1944 года в США было подписано Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому доллар стал единственной мировой резервной валютой. Почему соглашение распалось, а доллар так и остался главным?
Стоит 17 500 рублей.
Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.
Хелпдеск Zendesk ушел из России. Клиенты получили "письма счастья" с предложением выгрузить данные, иначе их удалят (кому-то дают сутки, другим везет чуть больше). Популярный хелпдеск Freshdesk с офисом в Калифорнии пока не делал таких заявлений. Можно надеяться на лучшее. Или просчитать риски и, на всякий случай, заранее подыскать дублёра.
«Яндекс.Маркет» запустил продажу трофейных смартфонов
С доставкой от СДЭКа.
Ух, с утра прям глоток чистой ненависти
Жду комментариев, что Россия настолько обнищала, что теперь доступны только подержанные смартфоны и детские вещи.
А скоро всё будет, как на Кубе, смартфон будет стоить как квартира, и владеть будут только избранные
Россия настолько обнищала, что теперь доступны только подержанные смартфоны и детские вещи.
А скоро всё будет, как на Кубе, смартфон будет стоить как квартира, и владеть будут только избранные
Ну не вся Россия, 1% населения как был при бабле, так и остался. Удобрения и нефть подорожали, баксы в банках, дома и яхты на родственниках. Так что все хорошо, живём и радуемся.
Ну ептыть, конечно же нет. Пойду своему бате расскажу, который как получал 30к на заводе с пятым разрядом и стажем в 30 лет, так и получает. И который недавно купил бу xiaomi, потому что на новый денег не хватило.
(я здесь)
А вы думаете повальное увлечение б/у последние пару лет - это из-за заботы об экологии? А вот если бы не парниковые газы - все бы с айфонами за 150k ходили...
Sapienti sat.
Вот это прорыв. С мыслями об ответственном потреблении, ваше правительство.
Во многих странах сервис есть, почему у нас нельзя запускать?
Это ты ещё на авито не заходил
Авито v2
В подраздел "Будущее" надо репостнуть.
Маркет скатился до комиссионки :/... Теперь ожидаем , когда Вайлбериз переобуется в Секонд Хэнд))))
Яндекс.СколькоРеальноДашьЗаНего
не, длинновато получается...
Яндекс.Бу
Пробитие дна со стороны Яндекса.
Хотя, думаю, что найдёт своего покупателя, почему нет?
Почему дна? Многие хотят воспользоваться флагманом, но не каждый готов выложить полную стоимость. Плюс в любом случае будет меньше скама, чем нежели покупать на авито по объявлениям с авитодоставкой 🤷🏻♂️
Это не дно, а расширение рынка
На очереди стартап по выпуску наборов для штопки гандонов.
Для штопки гандонов, лучше всего использовать АК 47.
А если речь про изделия номер два, баковской фабрики, то там учитывая толщину и качество материала, идеально подойдёт вулканизатор.
Спрос рождает предложение. Реальность сегодня такова
Фуфло от хряндекса
На Яндекс Маркет, уже давно есть эта функция. Ничего нового не придумали. Просто она не пользовалась спросом.
Плохо то, что такие товары выдаются в общем списке поиска и никак не отмечены на карточке товара. Только, если покупатель обратит вверху внимание на раздел в котором этот товар находится. Я думаю за прошедшие дни многие покупатели были неприятно удивлены.
В планах колеса, дворники и поворотники?