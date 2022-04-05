Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных товаров — пока доступны только смартфоны Статьи редакции

Позже можно будет купить подержанные детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.

  • Для запуска нового направления «Яндекс.Маркет» начал сотрудничать с юрлицами, у которых уже есть подобный опыт работы, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
  • Новый сегмент поможет заместить часть дефицитных товаров пока формируются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки. Это также поможет привлечь новую аудиторию, считают в «Маркете».
  • Перед продажей компания-продавец обязана проверить устройства, оценить их состояние и определить цену. Она может быть до 60% ниже, чем на новую технику. Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой.
  • Продажи б/у электроники на «Авито» в марте выросли на 47% в деньгах и на 35% в штуках, рассказали изданию представители сервиса. В «Юле» количество запросов на подержанную технику с начала марта выросло на 35%, а количество проданных устройств – на 25%. Чаще всего покупают смартфоны и планшеты (52%), бытовую технику (19,3%) и компьютеры (16,8%). Средняя стоимость электроники выросла на 13%.

#новость #яндексмаркет

3339 просмотров
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82 комментария
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Хозяин

«Яндекс.Маркет» запустил продажу трофейных смартфонов

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Вася Пражкин

С доставкой от СДЭКа.

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1 комментарий
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Pavel22

Ух, с утра прям глоток чистой ненависти

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2 комментария
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Алексей Дымов

Жду комментариев, что Россия настолько обнищала, что теперь доступны только подержанные смартфоны и детские вещи.
А скоро всё будет, как на Кубе, смартфон будет стоить как квартира, и владеть будут только избранные

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Щитпостер на зарплате

Россия настолько обнищала, что теперь доступны только подержанные смартфоны и детские вещи.
А скоро всё будет, как на Кубе, смартфон будет стоить как квартира, и владеть будут только избранные

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7 комментариев
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Тимур Петров

Ну не вся Россия, 1% населения как был при бабле, так и остался. Удобрения и нефть подорожали, баксы в банках, дома и яхты на родственниках. Так что все хорошо, живём и радуемся.

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25 комментариев
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Eugene Podosenov

Ну ептыть, конечно же нет. Пойду своему бате расскажу, который как получал 30к на заводе с пятым разрядом и стажем в 30 лет, так и получает. И который недавно купил бу xiaomi, потому что на новый денег не хватило.

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4 комментария
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Александр Привалов

(я здесь)

А вы думаете повальное увлечение б/у последние пару лет - это из-за заботы об экологии? А вот если бы не парниковые газы - все бы с айфонами за 150k ходили...

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2 комментария
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Evil Pechenka

Sapienti sat.

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Юрий Б.
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Цифровые комплексы

Вот это прорыв. С мыслями об ответственном потреблении, ваше правительство.

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Алексей Дымов

Во многих странах сервис есть, почему у нас нельзя запускать?

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7 комментариев
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Абьюз и Система

Это ты ещё на авито не заходил

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Revenant

Авито v2

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Alex Gurulli

В подраздел "Будущее" надо репостнуть.

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TLGM x Event

Маркет скатился до комиссионки :/... Теперь ожидаем , когда Вайлбериз переобуется в Секонд Хэнд))))

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Andrey P.

Яндекс.СколькоРеальноДашьЗаНего

не, длинновато получается...

Яндекс.Бу

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Щитпостер на зарплате

Пробитие дна со стороны Яндекса.

Хотя, думаю, что найдёт своего покупателя, почему нет?

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Artem

Почему дна? Многие хотят воспользоваться флагманом, но не каждый готов выложить полную стоимость. Плюс в любом случае будет меньше скама, чем нежели покупать на авито по объявлениям с авитодоставкой 🤷🏻‍♂️
Это не дно, а расширение рынка

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5 комментариев
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Robastik - scraper Excel addin

На очереди стартап по выпуску наборов для штопки гандонов.

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Дмитрий Королёв

Для штопки гандонов, лучше всего использовать АК 47.
А если речь про изделия номер два, баковской фабрики, то там учитывая толщину и качество материала, идеально подойдёт вулканизатор.

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3 комментария
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ROME

Спрос рождает предложение. Реальность сегодня такова

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Виктор Булов

Фуфло от хряндекса

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Elena de Vil

На Яндекс Маркет, уже давно есть эта функция. Ничего нового не придумали. Просто она не пользовалась спросом.

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Dmitry Arkhipov

Плохо то, что такие товары выдаются в общем списке поиска и никак не отмечены на карточке товара. Только, если покупатель обратит вверху внимание на раздел в котором этот товар находится. Я думаю за прошедшие дни многие покупатели были неприятно удивлены.

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Alex Dem

В планах колеса, дворники и поворотники?

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