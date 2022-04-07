Ozon запланировал запуск товаров для дома и других под собственным брендом Статьи редакции
Например, товаров для животных, для путешествий, для детей и спорта.
- В начале марта Ozon подал заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home, выяснил «Ъ» из данных «СПАРК-Интерфакс».
- В компании подтвердили, что работают над возможностью запуска собственных торговых марок (СТМ). Они позволят заменить товары, которых стало не хватать из-за санкций. Ozon планирует производить их через партнёров в России.
- В стране проблемы с поставками товаров для дома, одежды, детских товаров, строительных и отделочных материалов из Европы, рассказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Также наблюдается нехватка и рост цен на товары для животных, бытовую химию, детские товары, косметику и продукцию женской гигиены, перечислила партнёр консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.
- Собственные торговые марки есть у «Яндекс.Маркета» — около 50 наименований электроники, продуктов и товаров для детей. Wildberries отказался от развития СТМ в 2020 году.
- Летом 2021 года сервис «доставки за час» Ozon Express начал продавать товары под собственной маркой.
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От маркетплейса обратно к интернет-магазину 🤷♂️
Это была просто проверка рынка чужими руками. У них теперь есть статистика что лучше продаётся - то и будем сами продавать. Амазон в свое время так же делал: обычные продавцы популярных товаров не выдерживали ценового демпинга со стороны Амазона и уходили из самых прибыльных ниш.
Amazon так делает и сейчас. Даже не сбавляя обороты
pivot X recursion
Подождите
Если кто-то может произвести для ОЗОНа для их СТМ, то почему самим не начать производить и продавать?
Ведь эти товары "позволят заменить товары, которых стало не хватать из-за санкций"!
И реклама не нужна - сейчас все будут сметать, если действительно товар а нехватке из-за санкций, а сам товар сделка норм.
Зачем производить для кого-то если можно продавать самому?
Потому что продавать - не хуй пинать. Если бы все производители умели продавать, они бы продавали. Но у некоторых даже сайта нет.
В глазах некоторых обывателей продавать - это просто.
Как правило производитель умеет производить, а больше нихуя. Отделы реализации на уровне 90х годов.
Думаете, просто так существует канал продаж дистрибутор - дилер - реселлер?
Что я думаю, вы вряд ли даже подозреваете.
Однако если действительно предприятие производит товар, которого мало стало из-за санкций (хотя как тогда его мало стало?), то зачем СТМ ?
Взлетит и так.
Предположу, что ОЗОН не будет производить товаров, которые не стало из-за санкций.
В посол придумал повод для выхода на рынок СТМ
Конечно причина истинная не в этом. Нет никакого дефицита и "сметать" ничего не будут. Конкуренция остается на высоком уровне и каждый год только растет, потому что на маркетплейс лезут всё новые дилетанты, насмотревшись курсов.
Озон продавать умеет и это просто его шаг для отстранения от конкурентов, чтобы повысить прибыль. Т.к. сейчас по популярным товарам он конкурирует на своей же площадке с другими продавцами, продавая сторонние бренды.
Да, Вы правы у многих сайты на коленке деланные, не работающие. Отдел продаж из одного человека на всю Россию 😃
Если вы делаете востребованный продукт точно закрывающий потребность ЦА (как-то повезло) то продавать его как хуй пинать. Но в 99% продажи это не про канал продаж, а про продукт и его конкурентность.
Есть примеры?
Есть, к примеру производство посуды, которое для ИКЕА производило посуду. Сейчас на стопе,склады затворены, люди без работы. Да и отдела продаж и маркетинга возможно нет, так как небыло необходимости, один-два крупных игрока делали весь объём. Самим влезать в этот вопрос, долго сложно и рискованно. Вливать в рекламу нехилый бюджет, работать над узнаваемостью бренда. ОЗОН в продвижении и продажах - отлично, бренд очень узнаваемый, на каждом углу
То есть замечательные тарелки без значка ИКЕА не продаются. А со значком условным ОЗОН продажи ту зе мун?
Совершенно верно.
Так как условный "комбинат хрустальной поебени им Кирова" я не знаю и знать не хочу, а Озон для меня бренд, к которому есть определенное доверие (хотя они пидорасы еще те)
Вы точно купите условные тарелки от Озон, которые раньше покупали в Икеа?
Я бы не стал.
Максимум - носовые бумажные платочки.
Да, тут ребята проебались.
зачем им что-то производить, если можно просто клеить свои логотипы на всё?
Потому что владельцу завода не интересно в маркетинг, логистику, дистрибьюцию и т.д.
Это будет следующий шаг озона, скупка производителей СТМ.
Потом скупка ресурсодобывающих предприятий для производителя СТМ.
... ещё 100 шагов
Столица России переносится в главный офис озона.
Как неожиданно. Сейчас начнут продавцы этих категорий возмущаться, как же так. А им в ответ комиссии повысят или отключат от сервиса согласно пункту о бла-бла-бла...
:D
Никто ж не возмущается товарами "Красная Цена" в пятерочке или "365" в Ленте,никто никаких комиссий не повышает
Я не знаю, как у вас в России, но в Беларуси некоторые товары в дефиците только из-за того, что их делают из ингредиентов импортных. Те же корма для животных есть российские, но хотелось купить импортные, а они подорожали.
Или прокладки. Они тоже или сами импортные, или у них сырье импортное => рост цены.
Озон как-то вопрос санкций решить хочет? Или роста цен?
Если мы говорим про мебель для икеи - тут понятно, налепим этикетку "озон".
А корма? Качество ведь не поменяется, потому что сырье не поменяется.
Будут производители из Казахстана, Узбекистана или прочих азиатских неподсанкционных, но дружественных стран.
Отличная идея. Сами производят, сами продают, сами расширяются. Ашан или окей или атак, не помню уже, у них вроде тоже своя продукция есть "красная цена". Ну хорошо же. Чем вы тут-то недовольны?
Скорее не производят сами, а просто наклейку озона шлёпают на товар.
У Ленты тоже есть, это просто упаковка "Лента" на товаре произведенном другой компанией.
У Пятерки так же. Только продукт под маркой "Красная цена" или "Станция молочная" стоит дешевле, чем, к примеру, те же сметана или масло с того же завода местного производителя, но под его собственной маркой. Качество и вкус при этом абсолютно одинаковые.
Кстати, интересный вопрос, я никогда не сравнивал цены двух одинаковых продуктов. 🤔
Я просто однажды решил посмотреть, кто у них эти стм производит. Увидел, что местные, продукцию которых я беру постоянно. Решил взять на пробу, оказалось, что разницы нет. Ну а дальше - как в старой рекламе: если нет разницы, то зачем платить больше.
Ну это факт, да.
Надо будет постараться не забыть, и сравнить два товара с одного завода. 🤔
Попробуй. Не знаю как у вас в регионе, у нас в Пермском крае они всё производят либо в Нытве (это соседний с моим городок), либо в Удмуртии, в Уве, причем такое ощущение, что идёт всё с одного конвейера, но расфасовывается в разные упаковки просто.
стм - это не производство.
Купили в Китае оптом за 1$, продали в России за 2$
На эти 2% и живём
Импортозамещения
А почему бы и нет. Если при этом качество не будет страдать и цены будут приятные, то тогда вообще для покупателя и Озона ситуация win-win выходит.
365 дней.
Накидываем идеи по новым брендам:
Azon-Abibass
РаnAZONic
Izon 13
Не верно. Например, я производитель посуды, продаю 100к тарелок в год с ростом в 20-25% годовых. Это все что требуется рынку в данном сегменте. Появляется Икеа, которая делает заказ на 100к. тарелок, но со своим лейблом. Я как продавал свои 100к так и продаю, но с лейблом, для покупателя, это уже другая тарелка из Швеции. В итоге у меня, как у производителя, рост в 100%, на рынке появляется новый продукт, покупатель рад.