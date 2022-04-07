Тинькофф Инвестиции: ошибка в работе приложения загнала мой брокерский счет в долг

В двух словах: банк признал вину, но гасить долг не планируют.

24 февраля, в связи с начинающейся нестабильностью рынка я решил продать все акции и вывести их с брокерского счета.

Акции были преимущественно в долларах, поэтому после продажи они превратились в валюту на брокерском счету, откуда потом эта валюта была выведена единой суммой в 2847$…