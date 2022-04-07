После ухода IKEA из России без работы остались 600 сотрудников производителя матрасов «Аскона» Статьи редакции
Пока их отправили в отпуск, в простой или на другие проекты компании.
- IKEA заморозила сотрудничество с «Асконой» из-за «спецоперации» на Украине, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. Без работы оказались 600 человек — сотрудники производства и логистический персонал.
- Часть сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск или на другие проекты, некоторых — в простой с сокращением зарплаты на треть. В «Асконе» не раскрывают, скольким сотрудникам снизили зарплату и как долго компания будет работать в таком режиме без увольнений.
- К началу марта из-за снижения производства на 30% часть сотрудников уволили, об этом рассказал изданию один из бывших работников «Асконы». Например, в его отделе фото- и видеопроектов сократили восемь человек. В компании не подтвердили увольнения. По её данным, текучесть офисного и административного персонала «находится на уровне 2,75%, это соответствует среднегодовому показателю».
- У «Асконы» остались нераспроданные товары, сделанные для IKEA, но компания не планирует продавать их через сторонние магазины. Такие матрасы сделаны по технологическим картам шведского бренда, на них есть фирменные этикетки, и они относятся к объекту авторских прав, уточнил производитель.
- «Аскона» сотрудничала с IKEA с 2003 года. В 2006 году шведская компания выделила производителю $1 млн в качестве предоплаты за матрасы, чтобы он мог восстановить производство после крупного пожара.
- У производителя есть три фабрики — в Коврове, Владимире и Новосибирске. В компании работают 8300 человек.
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Ну если Аскона умеет делать матрасы, у них налажено производство, то почему не продолжать делать их??? Наоборот с уходом Икеи спрос то на матрасы нужно как-то удовлетворять для народонаселения...
Видимо Икея была очень большим реселером для Асконы. Как говориться наделать любой дурак сможет, а ты попробуй продай.
Матрас не вошел в топ ажиотажных покупок, а сейчас фаза когда покупатели откладывают покупки.
Отсюда реселеры меньше заказываю, и видимо у Асконы есть уже признаки перепроизводства. Спрос упал, короче.
Потому что Аскона сами продавать матрасы не умеют. Был я в их фирменных магазинах при выборе матраса. Те же самые икеевские матрасы только без бирки "IKEA" стоят в два-три раза дороже. Если ты их вообще найдешь. Чаще всего там вообще нет ничего дешевле 50к за матрас, а продацы консультанты выпучивают глаза и смотрят на тебя как на говно, если ты говоришь что матрас за 50к - это дорого и тебе нужно что-то попроще.
Одна консультанша, яки сочинский таксист, даже уверяла меня что я идиот, и за такую цену матрас нормальный мне никто не продаст, тем более такого же качества как в Асконе. В итоге купил в Икее, и только потом узнал что это и есть Аскона.
Вы попробуйте попользоваться матрасом асконы и вернуть его им в течении года просто потому что не подходит ... Или по гарантии в течении 25 лет обратиться...
У них есть свои салоны со своими матрасами, по своим технологиям
Икея пока не ушла.
Подскажи, куда за шкафом из неё ехать?)
А людей уже сокращают.
Икеа не уходила из России. Вы хоть в заголовках-то не врите.
* Икея не ушла.
* Никакой войны нет, есть спецоперация.
И другой новояз.
Вот и первые звоночки по производственным цепочкам подъехали. Вообще к осени россияне много нового об экономике собственной страны узнают. Для разнообразия.
Так подарить матрасы этим 600 сотрудникам раз их все равно не будут продавать.
При капитализме нельзя раздавать товары бесплатно.. это же противоестественно (читаем про великую депрессию и сжигание еды)
Пора кому-то объединить всех производителей для IKEA и запустить свой каталог. На самом деле про матрацы не знал, но знал, что кухни/посуду/вешалки и вот это все именно в России делают для IKEA. Примечательно, выручка IKEA в 2021 году 17 млрд долларов https://www.statista.com/forecasts/758621/revenue-of-the-furniture-market-worldwide-by-country
Да. Стать мировым девелопером, арендодателем,
Ресерч энд Девелопмент компанией, потоковым дизайнером мебели, продвинутой логистической компанией.
Ну или каталог мебели российской сделать, а-ля Жёлтые Страницы.
Одно из двух, то что попроще да побыстрее.
Все производство максимально локализовано у них.
Какой смысл смотреть на выручку? если они эти 17 млрд здесь же и потратили это ни о чём не говорит, пишите прибыль.
Фига, 600 человек чисто матрасы клепает для IKEA? Заголовок и статья не кликбейт, они прям ВООБЩЕ без работы остались?
Именно, что кликбейт.
Никогда не мог понять, как продает аскона, видя их многочисленные и вечно пустые салоны в разных тц.
Никак. Они стрельнули только благодаря икее в 2003 году, которая искала производителей в РФ и готова была давать кредиты под переоснащение. Когда в 2006 году их фабрика сгорела полностью, икеа дала лям долларов под строительство новой в счет будущих поставок.
Никак не продают видимо, недавно искал матрас, в икеа не успел, что-то предлагают, показывают, а в наличии нет, какие то там сроки, потом гарантия типа есть обычая, а есть лучше, но что-то там какие то чехлы докупай...короче матрасы может и норм, но рашн маркетинг все убивают под корень.
Было бы странно компании, чей бизнес это матрасы, оставлять фото и видео проекты в такое время
У Askona не только матрасы. Кровати, диваны, подушки, одеяла, шторы. Также у них свой «город», Доброград. Своя девелоперская компания и сеть клиник. Достаточно крупная организация.
Скорее всего речь идет создании контента для их бизнеса как раз. Рекламные ролики, обзоры, фото матрасов и так далее
Так стоп, мой Ховаг это Аскона?🤪
Не факт)
Посмотрите на этикетку (у матрасов вроде внутри чехла), страна производства должна быть указана.
Если бы не Икеа, Аскона так бы и сидели в Коврове, как десятки других производителей. Можете почитать историю этой фирмы.
Топ матрасы цена/качество...одни победы
тут даже не в РФ дело, икея эти матрасы продавала по всему миру
Нужно создать магазин IDEA
Вообще-то у Hoff тоже матрасы Аскона делает. И там ассортимент огромный. Может конечно Hoff не даёт такого оборота как Икеа.... Слухи про то что Икеа уже готовится к открытию это пока слухи, ну а вдруг
Были в хоффе? Там эдакая сместь хозтоваров с мебельным, на современный лад конечно)
Первый мебельный , не все конечно , но намного лучше качество производство РФ , сотрудничают с нашими фабриками , в икее покупали только мелочевку ,и комод
Что-же Икеа свои Меги тогда не позакрывали? Арендаторы то работают и продолжают им аренду платить.
еще наверное предприятия ФСИН, на которых делали мебель для Икеи, тоже пострадали )
Фсин кроме плоских отверток с деревянными ручками и черенков для швабр и лопат пока лучше не может.
Это те, кто тестом матрасов занимался.
А что эти сотрудники делали?
Мне вот матрас хочу тонкий купить, как в Икеа, а негде. Аскона мне никакой альтернативы ни по цене ни по качеству не предлагает.