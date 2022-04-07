10 000 участников решили присоединиться к коллективному иску к Яндекс.Еде

Мы знаем, что это далеко не первая публикация по теме коллективного иска, но не могли не поделиться такой новостью. После того, как мы в DestraLegal.ru собрали первых пользователей и подали иск к Яндекс.Еде, мы получили почти 10 000 заявок на присоединение к коллективному иску.