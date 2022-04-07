Торговля
Маша Цепелева

После ухода IKEA из России без работы остались 600 сотрудников производителя матрасов «Аскона» Статьи редакции

Пока их отправили в отпуск, в простой или на другие проекты компании.

  • IKEA заморозила сотрудничество с «Асконой» из-за «спецоперации» на Украине, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. Без работы оказались 600 человек — сотрудники производства и логистический персонал.
  • Часть сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск или на другие проекты, некоторых — в простой с сокращением зарплаты на треть. В «Асконе» не раскрывают, скольким сотрудникам снизили зарплату и как долго компания будет работать в таком режиме без увольнений.
  • К началу марта из-за снижения производства на 30% часть сотрудников уволили, об этом рассказал изданию один из бывших работников «Асконы». Например, в его отделе фото- и видеопроектов сократили восемь человек. В компании не подтвердили увольнения. По её данным, текучесть офисного и административного персонала «находится на уровне 2,75%, это соответствует среднегодовому показателю».
  • У «Асконы» остались нераспроданные товары, сделанные для IKEA, но компания не планирует продавать их через сторонние магазины. Такие матрасы сделаны по технологическим картам шведского бренда, на них есть фирменные этикетки, и они относятся к объекту авторских прав, уточнил производитель.
  • «Аскона» сотрудничала с IKEA с 2003 года. В 2006 году шведская компания выделила производителю $1 млн в качестве предоплаты за матрасы, чтобы он мог восстановить производство после крупного пожара.
  • У производителя есть три фабрики — в Коврове, Владимире и Новосибирске. В компании работают 8300 человек.

#новость #ikea #аскона

7142 просмотров
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75 комментариев
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Alex D

Ну если Аскона умеет делать матрасы, у них налажено производство, то почему не продолжать делать их??? Наоборот с уходом Икеи спрос то на матрасы нужно как-то удовлетворять для народонаселения...

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Sasha Step

Видимо Икея была очень большим реселером для Асконы. Как говориться наделать любой дурак сможет, а ты попробуй продай.
Матрас не вошел в топ ажиотажных покупок, а сейчас фаза когда покупатели откладывают покупки.

Отсюда реселеры меньше заказываю, и видимо у Асконы есть уже признаки перепроизводства. Спрос упал, короче.

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9 комментариев
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Rax034

Потому что Аскона сами продавать матрасы не умеют. Был я в их фирменных магазинах при выборе матраса. Те же самые икеевские матрасы только без бирки "IKEA" стоят в два-три раза дороже. Если ты их вообще найдешь. Чаще всего там вообще нет ничего дешевле 50к за матрас, а продацы консультанты выпучивают глаза и смотрят на тебя как на говно, если ты говоришь что матрас за 50к - это дорого и тебе нужно что-то попроще.

Одна консультанша, яки сочинский таксист, даже уверяла меня что я идиот, и за такую цену матрас нормальный мне никто не продаст, тем более такого же качества как в Асконе. В итоге купил в Икее, и только потом узнал что это и есть Аскона.

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3 комментария
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Николай Большаков

Вы попробуйте попользоваться матрасом асконы и вернуть его им в течении года просто потому что не подходит ... Или по гарантии в течении 25 лет обратиться...

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Dmitriy Lobanov

У них есть свои салоны со своими матрасами, по своим технологиям

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5 комментариев
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Pavel Bar

Икея пока не ушла.

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Предметный хот-дог

Подскажи, куда за шкафом из неё ехать?)

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1 комментарий
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Степан Фадеев

А людей уже сокращают.

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1 комментарий
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Штуки из труб

Икеа не уходила из России. Вы хоть в заголовках-то не врите.

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Злой Полушубок

* Икея не ушла.
* Никакой войны нет, есть спецоперация.
И другой новояз.

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3 комментария
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Pushkareva Ekaterina

Вот и первые звоночки по производственным цепочкам подъехали. Вообще к осени россияне много нового об экономике собственной страны узнают. Для разнообразия.

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Mx-butterfly

Так подарить матрасы этим 600 сотрудникам раз их все равно не будут продавать.

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Сомнительный Гоша

При капитализме нельзя раздавать товары бесплатно.. это же противоестественно (читаем про великую депрессию и сжигание еды)

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Александр Аббасов

Пора кому-то объединить всех производителей для IKEA и запустить свой каталог. На самом деле про матрацы не знал, но знал, что кухни/посуду/вешалки и вот это все именно в России делают для IKEA. Примечательно, выручка IKEA в 2021 году 17 млрд долларов https://www.statista.com/forecasts/758621/revenue-of-the-furniture-market-worldwide-by-country

Global: furniture market revenue by country 2021…
The United States furniture market generated the highest revenue per country revenue with over…
www.statista.com
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bjl

Да. Стать мировым девелопером, арендодателем,
Ресерч энд Девелопмент компанией, потоковым дизайнером мебели, продвинутой логистической компанией.

Ну или каталог мебели российской сделать, а-ля Жёлтые Страницы.
Одно из двух, то что попроще да побыстрее.

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1 комментарий
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Stas Sokolov

Все производство максимально локализовано у них.

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10 комментариев
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F D

Какой смысл смотреть на выручку? если они эти 17 млрд здесь же и потратили это ни о чём не говорит, пишите прибыль.

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1 комментарий
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Сергей Я

Фига, 600 человек чисто матрасы клепает для IKEA? Заголовок и статья не кликбейт, они прям ВООБЩЕ без работы остались?

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Штуки из труб

Именно, что кликбейт.

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Сергей Крикунов

Никогда не мог понять, как продает аскона, видя их многочисленные и вечно пустые салоны в разных тц.

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- -

Никак. Они стрельнули только благодаря икее в 2003 году, которая искала производителей в РФ и готова была давать кредиты под переоснащение. Когда в 2006 году их фабрика сгорела полностью, икеа дала лям долларов под строительство новой в счет будущих поставок.

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Kirill Kulagin

Никак не продают видимо, недавно искал матрас, в икеа не успел, что-то предлагают, показывают, а в наличии нет, какие то там сроки, потом гарантия типа есть обычая, а есть лучше, но что-то там какие то чехлы докупай...короче матрасы может и норм, но рашн маркетинг все убивают под корень.

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Strawberry Domestos

Было бы странно компании, чей бизнес это матрасы, оставлять фото и видео проекты в такое время

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Malik Yantizhanov

У Askona не только матрасы. Кровати, диваны, подушки, одеяла, шторы. Также у них свой «город», Доброград. Своя девелоперская компания и сеть клиник. Достаточно крупная организация.

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Silverjohn

Скорее всего речь идет создании контента для их бизнеса как раз. Рекламные ролики, обзоры, фото матрасов и так далее

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Медовар

Так стоп, мой Ховаг это Аскона?🤪

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Alexandre Lebedev

Не факт)
Посмотрите на этикетку (у матрасов вроде внутри чехла), страна производства должна быть указана.

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- -

Если бы не Икеа, Аскона так бы и сидели в Коврове, как десятки других производителей. Можете почитать историю этой фирмы.

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Kirill Kulagin
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Никитка Хархардинов

Топ матрасы цена/качество...одни победы

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sse

тут даже не в РФ дело, икея эти матрасы продавала по всему миру

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Полезности .

Нужно создать магазин IDEA

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Земельный мангал

Вообще-то у Hoff тоже матрасы Аскона делает. И там ассортимент огромный. Может конечно Hoff не даёт такого оборота как Икеа.... Слухи про то что Икеа уже готовится к открытию это пока слухи, ну а вдруг

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Kirill Kulagin

Были в хоффе? Там эдакая сместь хозтоваров с мебельным, на современный лад конечно)

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1 комментарий
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Юлия Затирахина

Первый мебельный , не все конечно , но намного лучше качество производство РФ , сотрудничают с нашими фабриками , в икее покупали только мелочевку ,и комод

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Yury Gagarin

Что-же Икеа свои Меги тогда не позакрывали? Арендаторы то работают и продолжают им аренду платить.

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Максим Горький

еще наверное предприятия ФСИН, на которых делали мебель для Икеи, тоже пострадали )

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- -

Фсин кроме плоских отверток с деревянными ручками и черенков для швабр и лопат пока лучше не может.

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Mik Petrov

Это те, кто тестом матрасов занимался.

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Чит Чат

А что эти сотрудники делали?
Мне вот матрас хочу тонкий купить, как в Икеа, а негде. Аскона мне никакой альтернативы ни по цене ни по качеству не предлагает.

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