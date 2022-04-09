Владельцу Lush в России придётся закрыть треть магазинов и уволить 200 из 500 сотрудников Статьи редакции
Ритейлер, который работает в стране 20 лет, столкнулся с кризисом из-за приостановки поставок от британской Lush.
- В марте 2022 года британский производитель косметики Lush объявил о приостановке поставок в Россию. Из-за этого российский бизнес компании закрывает 17 из 48 магазинов и планируют в ближайшее время сократить 200 из 500 своих сотрудников. Об этом Forbes рассказал основной владелец компании в России Дмитрий Азаров.
- По расчётам Азарова, запасов продукции российской Lush хватит не более, чем на три месяца. Если поставки не возобновятся, то «это означает конец бизнеса», добавил он и отметил, что «самая большая катастрофа» — увольнение людей, которым будет сложно найти работу в текущей ситуации.
- По данным «Контур.Фокуса», у Lush Limited 35% ООО «Лаш Раша», остальные 65% принадлежат Азарову. Предприниматель рассказал, что открыл бизнес в 2001 году после того, как обратился к британскому бренду с просьбой стать партнёром.
- С 2005 по 2013 годы Lush в России был высокомаржинальным бизнесом, но из-за валютного кризиса 2014 года несколько лет работал без прибыли, говорит Азаров. В 2021 году чистая прибыль компании составила 95,5 млн рублей при выручке 1,6 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
- В апреле гендиректор Lush Марк Константайн рассказал, что британская компания списала долю в российском бизнесе. По словам Азарова, он «не располагает никакой информацией ни о каких списаниях». «Долю нам не передают. Пока об этом нет речи», — добавил он.
- Константайн предполагал, что Lush в России в итоге может сменить название. Азаров это допусает: но тогда компания не сможет продавать косметику под британским брендом. Он отметил, что для сохранения бизнеса компания будет рассматривать «все варианты»: как запуск собственного производства, так и работу с другими брендами или замену ассортимента.
- Под брендом Lush также работают 15 магазинов на Украине. WSJ писала, что Азарову также принадлежит 65% в Lush Ukraine. Предприниматель уточнил Forbes, что эту долю он был вынужден передать материнской компании.
Разговор об эмиграции — практически обязательный спутник обедов с коллегами и дружеских встреч в эти дни. Кто-то находит работу за границей, кто-то уезжает, но продолжает работать удаленно. Переезд — это всегда большой стресс. Вместе с психологом «Ясно» Мариной Руфановой рассказываем, что такое эмиграция с психологической точки зрения и как себе…
Оказывается, не все иностранные инвесторы хотят выйти из российских активов. Глава Balchug Capital Давид Амарян, в отличие от других иностранных инвесторов, делает ставку на рост российского фондового рынка. Еще в начале февраля он заявил агентству Bloomberg, что ценные бумаги российских компаний непременно покажут рост, из-за того, что…
Основные тезисы из репортажа «Редакции».
Чтобы не отдавать налоги, глава Crazy Eddie прятал прибыль и платил «чёрную» зарплату, а аудиторов дурил, сводя их с сотрудницами магазина. Вскоре задумал схему крупнее — выйти на биржу по завышенной оценке. Но в итоге провалился: из-за конкурентов и раскола в семье.
Можно торговать Белорусской косметикой)
И перименовать в LUKASH
Поручик Лукаш?
Да как бэ британская косметика из того же разряда,ох уж эти британские красотки...
Тут должны быть слова димиитро гордона: валите на...
Спасибо, эту вонь на весь ТЦ невозможно терпеть было
Не волнуйтесь, скоро никаких тц не будет, будет только самое вкусное мороженое и дефицитные джинсы от соседа из партии☺️
Иди проспись жертва телека
Зачем ты это пишешь? Это ирония? Прогноз? Высер, чтобы что?
Торговые ларьки у метро существовали с 90х, а то и раньше. Любой крупный ТЦ это консолидация таких ларьков.
А свои мыслишки из серии "фсё пропало" лучше держать при себе и других не заражать.
Согласен, воняло от них знатно
Чё, прям правда хорошая косметика у них? Никогда не покупала, думала китайский ширпотреб, яркий и вонючий, ... кажется, сменить название на "лush" и найти поставщиков в Китае, так никто и не заметит...не понимаю стонов российский предпринимателей, они определение свое не знают? "На свой страх и риск", вот случился "страх и риск", так блин, давай, лапками шевели...а то да, хорошо, когда у тебя бизнес высокомаржинальный, а когда крутится надо : не, пойду прикрою лавочку или в газету поплачусь...
Ебало завали
Просто вонючий хэнё мейд. Таким рукоделием весь Авито и Инстаграм завален.
Судя по названию что то для цыган было яркое,люш-люкс
Почитал комментарии и ужаснулся. Какая разница, нравится вам бренд/запах/качество или нет? Это реальные налоги и рабочие места, и разговоры про «свято место пусто не бывает» сейчас несостоятельны, т.к. слишком много пустых мест начинает зиять.
Сейчас много 15 Рублевых.
А это рабочие места
В 2021 году чистая прибыль компании составила 95,5 млн рублей при выручке 1,6 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
Истинная правда! 5,9%
Честно говоря никогда не видела в Lush толпы покупателей. Косметика была оч средняя, а цены совсем не средние. Выручка в 1.9 млрд это какие-то бешеные бабки.
Я вот счас подумала, что косметика Lush - неплохой такой выбор для наркокортелей. В каждую бомбочку для ванны немножко радости. Воняла она знатно, ни одна собака такое не выдержит. Вози - не хочу.
МДА , кого то вверх , кого то вниз
У них есть хороший канал сбыта, можно найти производителя и устроить слияние.