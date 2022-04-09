Торговля
Тогдашний Мурод

Владельцу Lush в России придётся закрыть треть магазинов и уволить 200 из 500 сотрудников Статьи редакции

Ритейлер, который работает в стране 20 лет, столкнулся с кризисом из-за приостановки поставок от британской Lush.

  • В марте 2022 года британский производитель косметики Lush объявил о приостановке поставок в Россию. Из-за этого российский бизнес компании закрывает 17 из 48 магазинов и планируют в ближайшее время сократить 200 из 500 своих сотрудников. Об этом Forbes рассказал основной владелец компании в России Дмитрий Азаров.
  • По расчётам Азарова, запасов продукции российской Lush хватит не более, чем на три месяца. Если поставки не возобновятся, то «это означает конец бизнеса», добавил он и отметил, что «самая большая катастрофа» — увольнение людей, которым будет сложно найти работу в текущей ситуации.
  • По данным «Контур.Фокуса», у Lush Limited 35% ООО «Лаш Раша», остальные 65% принадлежат Азарову. Предприниматель рассказал, что открыл бизнес в 2001 году после того, как обратился к британскому бренду с просьбой стать партнёром.
  • С 2005 по 2013 годы Lush в России был высокомаржинальным бизнесом, но из-за валютного кризиса 2014 года несколько лет работал без прибыли, говорит Азаров. В 2021 году чистая прибыль компании составила 95,5 млн рублей при выручке 1,6 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
  • В апреле гендиректор Lush Марк Константайн рассказал, что британская компания списала долю в российском бизнесе. По словам Азарова, он «не располагает никакой информацией ни о каких списаниях». «Долю нам не передают. Пока об этом нет речи», — добавил он.
  • Константайн предполагал, что Lush в России в итоге может сменить название. Азаров это допусает: но тогда компания не сможет продавать косметику под британским брендом. Он отметил, что для сохранения бизнеса компания будет рассматривать «все варианты»: как запуск собственного производства, так и работу с другими брендами или замену ассортимента.
  • Под брендом Lush также работают 15 магазинов на Украине. WSJ писала, что Азарову также принадлежит 65% в Lush Ukraine. Предприниматель уточнил Forbes, что эту долю он был вынужден передать материнской компании.

#новость #lush #днрилнр

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23 комментария
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Mikhail Novikov

Можно торговать Белорусской косметикой)

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Вадим Чаюков

И перименовать в LUKASH

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Ияза Гара

Поручик Лукаш?

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роман долгополов

Да как бэ британская косметика из того же разряда,ох уж эти британские красотки...

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Яркий мангал

Тут должны быть слова димиитро гордона: валите на...

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Маркетолог

Спасибо, эту вонь на весь ТЦ невозможно терпеть было

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Onetwo Threefour

Не волнуйтесь, скоро никаких тц не будет, будет только самое вкусное мороженое и дефицитные джинсы от соседа из партии☺️

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Маркетолог

Иди проспись жертва телека

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Bloody Kalash

Зачем ты это пишешь? Это ирония? Прогноз? Высер, чтобы что?
Торговые ларьки у метро существовали с 90х, а то и раньше. Любой крупный ТЦ это консолидация таких ларьков.
А свои мыслишки из серии "фсё пропало" лучше держать при себе и других не заражать.

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Ияза Гара

Согласен, воняло от них знатно

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Veronika Grazhdankina

Чё, прям правда хорошая косметика у них? Никогда не покупала, думала китайский ширпотреб, яркий и вонючий, ... кажется, сменить название на "лush" и найти поставщиков в Китае, так никто и не заметит...не понимаю стонов российский предпринимателей, они определение свое не знают? "На свой страх и риск", вот случился "страх и риск", так блин, давай, лапками шевели...а то да, хорошо, когда у тебя бизнес высокомаржинальный, а когда крутится надо : не, пойду прикрою лавочку или в газету поплачусь...

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Dmitry Stryukov

Ебало завали

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Владимир n a
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Ияза Гара

Просто вонючий хэнё мейд. Таким рукоделием весь Авито и Инстаграм завален.

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роман долгополов

Судя по названию что то для цыган было яркое,люш-люкс

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Многий клуб

Почитал комментарии и ужаснулся. Какая разница, нравится вам бренд/запах/качество или нет? Это реальные налоги и рабочие места, и разговоры про «свято место пусто не бывает» сейчас несостоятельны, т.к. слишком много пустых мест начинает зиять.

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Grandzlo

Сейчас много 15 Рублевых.

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Leo Uvarov

А это рабочие места

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Сергей Леопольдович

В 2021 году чистая прибыль компании составила 95,5 млн рублей при выручке 1,6 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
Истинная правда! 5,9%

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Tatiana M.

Честно говоря никогда не видела в Lush толпы покупателей. Косметика была оч средняя, а цены совсем не средние. Выручка в 1.9 млрд это какие-то бешеные бабки.

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Tatiana M.

Я вот счас подумала, что косметика Lush - неплохой такой выбор для наркокортелей. В каждую бомбочку для ванны немножко радости. Воняла она знатно, ни одна собака такое не выдержит. Вози - не хочу.

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Радмир Фаизов

МДА , кого то вверх , кого то вниз

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Дмитрий Карелин

У них есть хороший канал сбыта, можно найти производителя и устроить слияние.

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