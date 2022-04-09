Эмиграция: будет сложно, но вы справитесь. Психологические проблемы и адаптация

Разговор об эмиграции — практически обязательный спутник обедов с коллегами и дружеских встреч в эти дни. Кто-то находит работу за границей, кто-то уезжает, но продолжает работать удаленно. Переезд — это всегда большой стресс. Вместе с психологом «Ясно» Мариной Руфановой рассказываем, что такое эмиграция с психологической точки зрения и как себе…