Торговля
TJ

Британский владелец Durex, Contex и «Нурофена» передаст права на свой бизнес в России Статьи редакции

Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.

Британская компания Reckitt начала процесс передачи прав собственности на свой российский бизнес. Компания рассматривает вариант передачи третьим лицам и российским топ-менеджерам.

В России работает около 1300 сотрудников компании. Руководство пообещало выплачивать им ежемесячную зарплату до конца 2022 года.

До этого компания объявляла о приостановке инвестиций и рекламы в России.

Reckitt владеет брендами «Нурофен», «Стрепсилс», Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.

#новость

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101 комментарий
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Alexey Arhipov

Durex - мы уходим из России, е**тесь как хотите
AirBnb - и где хотите
IKEA - и на чём хотите
Badoo - и с кем хотите
Spotify - и под что хотите...

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Alexander Ivanov

Свобода!

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Serge Tikhonenko

Сбер голосом Сухорукова из Брата - "я остаюсь, я остаюсь!"

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Павел Воронов

Сберлюбовь

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Джон Картошкин

да хоть между булочек McDonalds

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Максим Попов

Вот она, свобода!

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Максим Павлов

Началась свобода выбора!

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Donna Bauer

Сразу видно- бизнесмен!
Дверьми не хлопает...резину не тянет!!!)

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unknown

Бизнесмены-бывшие основатели компании Медком-МП, которые вовремя её продали англичанам, со всеми контексами и дюрексами

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Julio Leiataua

Ясностью мыслей и безопасностью обеспечены)..

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Сафин Айдар

Весьма крутые бренды, если серьезно. Каждая т.м. из представленных в топах продаж в FMCG.

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Andrey Kulakov

Да, это ещё не всё перечислили в новости) Их освежители воздуха AirWick трудятся чуть ли не в каждом баре/ресторане)) Я уж не говорю о таблетках для посудомойки Finish))

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1 комментарий
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Alexey Shabolkin

Даже гандоны покидают Россию((

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Ivan Samsonov

Нет, покидают Россию, к сожалению, только презервативы.

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Alexander Mitryashkin
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Anatoly Babkin

Вот г.ндон!

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Знатный Тролль

Кондомы латаные.

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3 комментария
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Denis Video

Потерять нурофен была бы боль)

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Pavel Pavel

Придется лечиться народной медициной

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2 комментария
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Mikhail Che

покупай ибупрофен, абсолютно тоже самое в 5 раз дешевле

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5 комментариев
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Tim Cookie

Не всегда спасает(
Кетанов хорош, но много побочек и по рецепту(

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4 комментария
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Nk

Лекарства тоже под санкциями?

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Nice Man

Это обычный ибупрофен

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Mikhail Che

кто-то вообще нурофен покупает? я как-то посмотрел состав, там всякие наполнители, кофеин и действующее вещество ибупрофен, который в чистом виде стоит примерно в 5-10 раз дешевле, с тех пор перестал его покупать, ибупрофен делает тоже самое с той же эффективностью

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Dimitri B.

я покупаю, для меня чистый ибупрофен бесполезен, а нурофен реально работает

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1 комментарий
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Сергей Геворкян

Детский нурофен - единственное в моей практике, что реально скидывает температуру маленьким детям. Не знаю правда, входит ли этот сироп в список оставшихся ибо его сейчас прям трудно найти.

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2 комментария
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Makar Homenko

"К вам граф Орлофф с VIZIT-ом"

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Renat Zaripov

Есть ещё "Кайф" всего за 9₽😏

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2 комментария
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LubovK

xpen вам а не визит
Презервативы изготовляются в Германии компанией Condomi Erfurt Productions GmbH с 1997 года -википедия
плодитесь и размножайтесь 🤣

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2 комментария
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Мазепа Александр

Так. Поднимаем рождаемость.

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Garmonbon

для следующей спецоперации

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Марк Цукор

Ебитесь как хотите отменяется)

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Равный теркин30см

Наоборот. Теперь уж точно — как хотите.

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1 комментарий
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Алекс Маркс

Жизнь показывает, что на стоимость гондонов, можно содержать ребёнка до 7 лет 🤣🤣🤣

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Не придумала

только одного?

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1 комментарий
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Evgeniy Zorin

Теперь будет продаваться под торговой маркой "Изделие №2"

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Ekaterina Koroleva

Вообще-то номер 1) Еще с советского союза

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1 комментарий
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Noblesse. tv

Третьи лица всё быстренько проеб*т и уедут за владельцами)

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Алексей Максимов

В пресс-релизе же нет данных о том, что они собираются прекращать поставки. Вернутся к старому варианту с местным дистрибьютором-импортером.

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Олег Саенов

Contex прекратил продажу презервативов в России. Ебитесь как хотите - заявила пресс служба компании

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Заметный фитиль

Ну теперь мы точно заебёмся!

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Эзиз Артыков

Следущий год будет високосный по рождаемости детей😁

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Константин Кузнецов

И расцвету ЗППП

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1 комментарий
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Тимур Петров

Я в шоке, скоро вообще без брендов останемся, будем жить с китайским говном.

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Ренат Зайдуллин

Что мешает жить с китайским охрененным качеством (которое у них реально высокое), кроме российских закупщиков, которые говорят: "Дайте нам самое дешёвое говно, только снизьте цену ещё раз в 10, а на качество пофиг"?

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1 комментарий
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Nice Man

В чем логика этой мысли, если продукты и бренды остаются, только главы меняются

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Ксения Евсюкова

Да здравствуйте бейби-бум и подгузники из коры

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Александр Кабешов

Куда выезжать?

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Щитпостер на зарплате

Без гандонов мы не останемся.

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Антон Т

Нурофен ушёл, градус напряжённости вырос

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Keivorit Keivor

Не передает права, а предохраняется

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Михаил Зеленин

Занятно, в России происходит самонационализация с последующей самоприватизацией

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Serge Tikhonenko

У нас есть пакеты из Пятерочки и мантра "поболит и пройдет". Как тебе такое, Илон Маск?

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xv svs

- "Может быть, вложите деньги в кондоминиумы?"
- "Нет, я ими не пользуюсь"

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Леонид Гнездилов

Про "ябитесь как хотите" уже шутили?

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Makar Homenko

Да!

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АБ

Ну все... и голова всегда болеть будет и в любом случае не портр*хаться

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Nick Name

Ничем из выше перечисленного не пользуемся. Так что-ехай н@хуi

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Garmonbon

какой процент населения рф вы представляете?

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2 комментария
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LubovK

А как же гандоны?
или вы население производите за пособия на новую спецоперацию?

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Evgeniy Zorin

.

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Tatiana M.

Да уж. Надеюсь это только для того, чтобы соблюсти юридические формальности.

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Dennis Gooddeni

Гусарские с усиками …. Но так как тут одни зумеры они даже не поймут 😔😔 как они зачинались

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Mike Amirov

Если хочешь заниматься сексом и болит голова, то выпей нурофен, одень контекс, а потом отстирайся ванишем

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mr protusi

НАдень

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1 комментарий
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Bublikov Anton

Видимо это такой способ втихую продать бизнес )

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Evgenii L

Конец Британскому качеству.

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Андрей Петухов

Резина только для п*доров!

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Денис Крутько

Т.е. для всяких петухов? ))

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nelidalv

xxx: слыхал .. ? Дюрекс и Контекс уходят из РФ
yyy: о, ничё се .. а с хуя бы ..?
yyy: да, с него самого ..

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Комментарий удален модератором

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Лола Иванова

ну все , теперь только ручками

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