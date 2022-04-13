Британский владелец Durex, Contex и «Нурофена» передаст права на свой бизнес в России Статьи редакции
Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
Британская компания Reckitt начала процесс передачи прав собственности на свой российский бизнес. Компания рассматривает вариант передачи третьим лицам и российским топ-менеджерам.
В России работает около 1300 сотрудников компании. Руководство пообещало выплачивать им ежемесячную зарплату до конца 2022 года.
До этого компания объявляла о приостановке инвестиций и рекламы в России.
Reckitt владеет брендами «Нурофен», «Стрепсилс», Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.
АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России.
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.
Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.
Durex - мы уходим из России, е**тесь как хотите
AirBnb - и где хотите
IKEA - и на чём хотите
Badoo - и с кем хотите
Spotify - и под что хотите...
Свобода!
Сбер голосом Сухорукова из Брата - "я остаюсь, я остаюсь!"
Сберлюбовь
да хоть между булочек McDonalds
Вот она, свобода!
Началась свобода выбора!
Сразу видно- бизнесмен!
Дверьми не хлопает...резину не тянет!!!)
Бизнесмены-бывшие основатели компании Медком-МП, которые вовремя её продали англичанам, со всеми контексами и дюрексами
Ясностью мыслей и безопасностью обеспечены)..
Весьма крутые бренды, если серьезно. Каждая т.м. из представленных в топах продаж в FMCG.
Да, это ещё не всё перечислили в новости) Их освежители воздуха AirWick трудятся чуть ли не в каждом баре/ресторане)) Я уж не говорю о таблетках для посудомойки Finish))
Даже гандоны покидают Россию((
Нет, покидают Россию, к сожалению, только презервативы.
Вот г.ндон!
Кондомы латаные.
Потерять нурофен была бы боль)
Придется лечиться народной медициной
покупай ибупрофен, абсолютно тоже самое в 5 раз дешевле
Не всегда спасает(
Кетанов хорош, но много побочек и по рецепту(
Лекарства тоже под санкциями?
Это обычный ибупрофен
кто-то вообще нурофен покупает? я как-то посмотрел состав, там всякие наполнители, кофеин и действующее вещество ибупрофен, который в чистом виде стоит примерно в 5-10 раз дешевле, с тех пор перестал его покупать, ибупрофен делает тоже самое с той же эффективностью
я покупаю, для меня чистый ибупрофен бесполезен, а нурофен реально работает
Детский нурофен - единственное в моей практике, что реально скидывает температуру маленьким детям. Не знаю правда, входит ли этот сироп в список оставшихся ибо его сейчас прям трудно найти.
"К вам граф Орлофф с VIZIT-ом"
Есть ещё "Кайф" всего за 9₽😏
xpen вам а не визит
Презервативы изготовляются в Германии компанией Condomi Erfurt Productions GmbH с 1997 года -википедия
плодитесь и размножайтесь 🤣
Так. Поднимаем рождаемость.
для следующей спецоперации
Ебитесь как хотите отменяется)
Наоборот. Теперь уж точно — как хотите.
Жизнь показывает, что на стоимость гондонов, можно содержать ребёнка до 7 лет 🤣🤣🤣
только одного?
Теперь будет продаваться под торговой маркой "Изделие №2"
Вообще-то номер 1) Еще с советского союза
Третьи лица всё быстренько проеб*т и уедут за владельцами)
В пресс-релизе же нет данных о том, что они собираются прекращать поставки. Вернутся к старому варианту с местным дистрибьютором-импортером.
Contex прекратил продажу презервативов в России. Ебитесь как хотите - заявила пресс служба компании
Ну теперь мы точно заебёмся!
Следущий год будет високосный по рождаемости детей😁
И расцвету ЗППП
Я в шоке, скоро вообще без брендов останемся, будем жить с китайским говном.
Что мешает жить с китайским охрененным качеством (которое у них реально высокое), кроме российских закупщиков, которые говорят: "Дайте нам самое дешёвое говно, только снизьте цену ещё раз в 10, а на качество пофиг"?
В чем логика этой мысли, если продукты и бренды остаются, только главы меняются
Да здравствуйте бейби-бум и подгузники из коры
Куда выезжать?
Без гандонов мы не останемся.
Нурофен ушёл, градус напряжённости вырос
Не передает права, а предохраняется
Занятно, в России происходит самонационализация с последующей самоприватизацией
У нас есть пакеты из Пятерочки и мантра "поболит и пройдет". Как тебе такое, Илон Маск?
- "Может быть, вложите деньги в кондоминиумы?"
- "Нет, я ими не пользуюсь"
Про "ябитесь как хотите" уже шутили?
Да!
Ну все... и голова всегда болеть будет и в любом случае не портр*хаться
Ничем из выше перечисленного не пользуемся. Так что-ехай н@хуi
какой процент населения рф вы представляете?
А как же гандоны?
или вы население производите за пособия на новую спецоперацию?
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Да уж. Надеюсь это только для того, чтобы соблюсти юридические формальности.
Гусарские с усиками …. Но так как тут одни зумеры они даже не поймут 😔😔 как они зачинались
Если хочешь заниматься сексом и болит голова, то выпей нурофен, одень контекс, а потом отстирайся ванишем
НАдень
Видимо это такой способ втихую продать бизнес )
Конец Британскому качеству.
Резина только для п*доров!
Т.е. для всяких петухов? ))
xxx: слыхал .. ? Дюрекс и Контекс уходят из РФ
yyy: о, ничё се .. а с хуя бы ..?
yyy: да, с него самого ..
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ну все , теперь только ручками