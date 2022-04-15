Возить придётся самолётами вместо фур, а это другие деньги: что меняется в цветочном бизнесе без импорта из Нидерландов Статьи редакции
Исторически закупать цветы на голландской бирже было проще и дешевле, чем напрямую у производителей. Руководители лавок и цветобаз рассказывают, какой теперь может быть логистика и как это повлияет на наличие и качество товаров в магазинах.
8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, в котором ограничил экспорт цветов, а также клубней и луковиц растений. Разрешить поставки товаров из санкционного перечня страны-члены Евросоюза могут, но только если решат, что те нужны для гуманитарных целей. Цветы же, считают в BFM, не тот случай.
Среди «запрещёнки» оказались розы, рододендроны и азалии, импорт которых из Евросоюза, по данным федеральной таможенной службы России, составил в 2021 году порядка $220 млн. А ещё часть зелени для букетов и тюльпанные луковицы, две трети объёма которых везли из Голландии.
Экономических предпосылок для таких санкций гендиректор исследовательской фирмы «Технологии роста» Тамара Решетникова не видит. Местные цветоводы, по её словам «Коммерсанту», не конкурировали с европейскими и лишь часть продукции сбывали из России в соседние страны СНГ. Так что запрет на цветы — это нечто вроде ограничений на поставку товаров для роскоши, говорит она.
Сколько цветов импортировали
Цветы в России преимущественно импортные — либо сами срезы, либо посадочный материал: клубни, луковицы, саженцы. По данным ассоциации «Теплицы России», привезённых цветов в России примерно 80%. А посадочный материал для ходовых роз и тюльпанов и вовсе на 100% импортный: он завозится из Голландии и Германии.
То же подтверждают и магазины в разговоре с vc.ru. В Uflor полагают, что импорт в России составляет более 60%, и сама страна закупает 70% срезанных цветков мира. Доля зарубежных растений в ассортименте Kimbirly Flowers составляет 80%.
Посадочный материал, по словам директора лавки и оптовой базы «Зеленогорск» Олеси Гвоздевой, вообще практически весь закупался в Европе. Чаще всего саженцы необходимо менять только раз в пять лет. Другой вопрос, успели ли цветоводы их заранее закупить. Если нет, то весной 2023 года магазины рискуют остаться без ходовых в марте тюльпанов, полагают Гвоздева и вице-президент «Теплиц России» Александр Литвиненко.
Несмотря на то что запрет только ввели, магазины уже сталкивались с трудностями при импортных закупках — например, гвоздик и гортензий. Об этом рассказала хозяйка магазина «Цветочный Микс» Елена Кравченко. И то же подтверждают в новосибирской цветочной лавке, которая в беседе с vc.ru пожелала сохранить анонимность: «Товар уже не выезжает, а остатки не резиновые».
Почему цветочникам так важна Голландия
Голландия — крупный транзитный хаб и целая цветобиржа для российских цветочников. «Они не столько выращивают сами, сколько многое привозят к себе на перепродажу. И строили они эту систему не одно десятилетие», — говорит владелец лавки из Новосибирска. Именно через Нидерланды в Россию попадали цветы и зелень из Кении, Колумбии, Израиля и Эквадора.
Голландия брала на себя обработку заказов, собирала целые самолеты цветов из других государств и после отправляла клиентам. Если запреты вступят в силу, оптовики, вероятно, решат везти цветы напрямую из Кении, Эквадора и Колумбии. Однако чтобы перевозка «отбилась», нужно будет нагружать целые самолёты, говорят в новосибирской лавке.
О том же волнуется и директор «Зеленогорска» Олеся Гвоздева. «Те объемы, которые продают в Голландии, выгодны для транспорта. Мы могли выбрать из большого числа позиций и привезти разные цветы в нужном количестве», — говорит она. Новые прямые перевозки обойдутся дороже, и цветок вырастет в цене на 10-15%, но, по словам Бурлаковой, есть плюс. Качество цветов будет лучше, так как ехать они будут не неделю, а сутки-двое.
«Срок жизни срезанных растений зависит от вида и сорта — от недели до четырёх, иногда дольше. Но это если при хранении и транспортировке цветок содержится в специальных температурных условиях и влажности», — рассказал vc.ru директор по закупкам Uflor Роман Зеленский.
Часть цветка, по его словам, едет «на сухую», что позволяет затормозить процесс цветения и цикл жизни растения. Но если товар из Голландии брокеры всегда добросовестно паковали, то в других потенциальных партнёрах в «Зеленогорске» не так уверены. Просто потому, что у них пока нет отлаженной системы.
Если не из Голландии и Эквадора, то откуда
Скорее всего, доставлять растения будут либо напрямую на арендованном транспорте — из-за запрета на грузоперевозки фурами, зарегистрированными в России и Белоруссии. Либо через третьи страны, полагает Роман Зеленский из Uflor.
Коммерческий директор тепличного комплекса «Подосинки» Ирина Земцева считает, что этими транзитами станут дружественные России государства — Белоруссия, Казахстан, Армения. Последняя, по словам Земцевой, если что, сможет заменить и Эквадор. В магазинах Flowwow думают, что среди вариантов также Узбекистан.
Варианты найдутся, но сроки и стоимость таких перевозок увеличатся: расходы на логистику выше, посредников больше, курс валют по-прежнему колеблется. Так считает владелец новосибирской лавки, опрошенный vc.ru, представители Flowwow и хозяйка Kimbirly Flowers.
«Транзит возможен через страны СНГ, но цена для покупателя вырастет, а качество упадёт. Из-за этого обьёмы поставок и спрос на цветы сократятся», — говорит Бурлакова. С последним согласна руководительница питомника «Цветочная поляна» Ольга Малина. Но особых поводов для беспокойств она не видит: «Срезка до сих пор просачивается через границы».
Возможно, потому, что санкции грозят убытками прежде всего голландским поставщикам, — так считает управляющий цветочным центром Panin Plants Владимир Панин. По его словам, они, вероятно, попытаются опротестовать решение Евросоюза. К тому же работать с Россией они сами не отказывались, так что теперь будут искать решения, обнадёживает гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова.
Поможет ли местное производство
По данным Минсельхоза за 2021 год, в России работает более 80 промышленных предприятий по выращиванию цветов. В основном, как рассказывают в «Теплицах России», это розы (95%), герберы (3%) и хризантемы (1%). Там же полагают, что всем им хватит материала и на 2022 год.
Правда, в Минсельхозе признают, что логистические сложности уже есть, пишет «Российская газета». Так что без дальнейших поставок клубней и луковиц из Голландии, Германии, Франции и Италии пострадают как промышленные производители цветов на срезку, так и для любители, считает Александр Литвиненко.
Селекция тем временем в России развита плохо, и без поддержки государства это вряд ли в ближайшем будущем изменится, говорят в «Подосинках». Так что местные цветоводы, помимо альтернативных каналов поставок, ищут также способы воспроизвести купленные в Европе саженцы.
По словам Тамары Решетниковой, это незаконное копирование материала. Но Ольга Малина из «Цветочной поляны» говорит, что бороться с плагиатом трудно и прецедентов в судебной практике мало. «Чтобы привлечь к ответственности таких производителей, все возможные сорта должны быть зарегистрированы в нашем госреестре, но большинство из них нигде не зафиксировано», — поясняет она.
Так что пока отечественное производство вряд ли в силах восполнить нехватку импортных позиций. С одноголовыми розами, говорит Катерина Бурлакова, проблем не будет: в стране множество теплиц, которые выращивают тысячи цветков каждый день. Но вот менее тривиальные и более прихотливые растения и сорта, вероятно, окажутся в дефиците.
Во-первых, в России недостаточные объёмы производства. Из Европы, по словам Бурлаковой, завозят ассортимент, превышающий предложения местных тепличных комплексов в несколько раз. Владелец новосибирской лавки тоже думает, что местные цветоводы покроют разве что 30% ассортимента.
Во-вторых, и Зеленский, и Бурлакова, и Малина в беседе с vc.ru полагают, что нарастить мощности производства не позволяют климат, почва, а также экономические и технологические условия. В Эквадоре и Кении многие сорта выращивают чуть ли не под открытым небом, а российским цветоводам для этого понадобятся дорогостоящие тепличные комплексы, говорит владелица Kimbirly Flowers.
Есть и другая проблема, о которой говорят цветочники. Это качество местного товара. По словам Катерины Бурлаковой, пионы из Нидерландов и России отличаются и по размеру бутона, и по презентабельности, и по аромату, и по стойкости. А стоят при этом практически одинаково, говорит она.
О том же рассказывает Олеся Гвоздева: «Мы [изучали] российскую розу — и кустовую, и одноголовую. Цена такая же, как у эквадорской или колумбийской, но [товар] не выдерживает сравнений. У нас в вазе цветок простоял меньше недели». По словам владельца новосибирской лавки, местная роза иногда не стоит и суток, а эквадорская «живёт» порой больше недели.
Будут ли цветы в лавке у дома
«Однозначно можно сказать, что цветы есть и будут. Вопрос — какие и почём», — говорит vc.ru Роман Зеленский. По его словам, импорт из Африки и Южной Америки пока не запрещён, местные срезанные растения тоже есть, поэтому привычные цветы вряд ли исчезнут. Однако подорожают — причём даже те, что производят в России.
Катерина Бурлакова считает так же, но ассортимент, говорит она, сузится, а качество цветов снизится. В цене вырастет и доставка зелени из Израиля, который выращивает её в больших объёмах. «Авиатранспортировка из Израиля в Россию будет дороже, чем стоил транзит через Голландию. Единственный плюс — время в пути сократится на пять дней, что улучшит свежесть и стойкость растений», — говорит владелица Kimbirly Flowers.
Проблем с зеленью для букетов не ждёт и Роман Зеленский. Но владелец новосибирской лавки уверенность коллег не разделяет. Он считает, что в условиях санкций эвкалипт и фисташка останутся разве что в премиальных салонах, а магазины попроще будут спасаться сочинским рускусом и устаревшими позициями типа берграса. «Дооформить-то букет, конечно, получится, просто вряд ли так современно, как привык клиент», — поясняет он.
Ольга Малина ничего плохого в отечественном материале не видит. Главное — умение флориста работать с ним и презентовать его клиенту. «Импортная срезка всё равно найдётся — как было с санкционными сырами. Но вообще букеты можно делать и из наших цветов — ромашек, гладиолусов, которые по силам быстро вырастить мелким фермерам», — рассуждает она.
Президент «Теплиц России» Алексей Ситников тоже настроен оптимистично. По его словам, Россия располагает достаточным посадочным материалом, который можно размножать, и в силах возобновить работу по выводу новых сортов. А луковицы тех же тюльпанов покупают только в августе-сентябре, так что шанс найти альтернативных поставщиков ещё есть.
Роман Зеленский считает, что выходы найдут и сами посредники. По его словам, поставщики уже заверяют магазины, что поставки зарубежного цветка не прекратятся.
Бизнесу придётся перестраиваться, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Кто-то, как полагают в новосибирском магазине и в Kimbirly Flowers, закроется. Но таковы законы любого рынка, говорит Ольга Малина. Конкурентная борьба существовала во все времена, просто в кризис она более оживлённая.
Под уже утвержденные меры поддержки пока подходит не весь малый и средний бизнес.
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Уж за что-что, а за цветочный бизнес я переживаю в последнюю очередь.
Вопрос же не только в цветочках для радости. Но и в десятках тысяч рабочих мест.
понимаем, что цветы для россиянина — забота последняя, но Ирина права, что за бизнесом стоят такие же люди, как мы с вами, как сотрудники закрывшихся в россии компаний и магазинов. об этом говорил и наш новосибирский герой: «в цветочной отрасли задействовано много людей — флористы, администраторы, менеджеры по закупкам, курьеры, кладовщики, подсобные работники, дворники. думаю, вы поняли, к чему я клоню».
Послушайте, я никогда бы в жизни не пошёл торговать цветами. Что это за работа такая, позвольте поинтересоваться?
Вы бы хотели, чтобы ваша дочь торговала цветами? А сами бы пошли?
Нет? А почему?
Торговцы цветами сами несут ответственность за свой выбор, как и собиратели бутылок.
Периодически приходится напоминать.
При чем здесь владельцы цветочных? Даже небольшой магазин это 4-6 рабочих мест. По вашей логике так вообще можно сократить почти всю нишу сферы услуг, не особо тот ведь и важно ведь? А рабочие места где этим всем людям потом взять? , умник
Уважаемый, я инженер 👨💻 с высшим образованием, я и не думал что цветы могут так захватить но в этой отрасли почти 10 лет. Она в себе сочетает много всего (Биржа, логистика, биология, инженерные решения, маркетинг, творчество, психология) / ( если вы думаете что цветочный бизнес это взять охапку и скрутить веник, то это лиш 3% от всех работ ). Возможно вы воспринимаете эту сферу толко на верхушке айсберга - видя флористов...
Кстати, а чем вы занимаетесь ?
Тоже самое могу сказать про общепит, говорят булки с котлетами мы печь научились, но это только то что видит гость
Я работал в цветочной компании - разрабатывал ERP-систему. Это тоже зашквар?
И да программисты и Seo специалисты у нас тоже работают )) Ещё много технологических партнеров
А сами бы пошли?
Если бы платили столько же, сколько в айти, то пошёл бы. Думаю, для души приятней было бы работать.
Вы бы хотели, чтобы ваша дочь торговала цветами? А сами бы пошли?
вот это прям странно, откуда такой хейт к цветам? я могу понять там продажа наркоты и показывать жопу в вебкаме, но цветы?
Чем продажа цветов хуже чем продажа телефонов, или косметики, или одежды или чего угодно?
бред какой-то
Так продажа марихуаны в США - это огромный рынок..
Элементарно - марихуану прописывают онкобольным, для того, что бы больные больше ели и лучше себя чувствовали...
Да и если по сводкам посмотреть - в состоянии алкогольного опьянения происходит огромное число преступлений...
В состоянии наркотического опьянения марихуаной - правонарушений почти или совсем нет...
Цветы это отличный бизнес. Особенно живые. Магазин в хорошем месте может кормить несколько семей. У меня подруга владелец в Нарофоминске, зарабатывает больше, чем хороший программист в Москве.
И это бизнес, который радует людей. Люди покупает цветы и сажают на своих дачах. Люди делают свой мир красивее, лучше.
А вот что ты делаешь своими комментариями?
Послушайте, я никогда бы в жизни не пошёл торговать цветами. Что это за работа такая, позвольте поинтересоваться?
Вы бы хотели, чтобы ваша дочь торговала цветами? А сами бы пошли?
Нет? А почему?
Торговцы цветами сами несут ответственность за свой выбор, как и собиратели бутылок.
Все профессии нужны, все профессии важны.
Если бы у моих родителей был цветочный бизнес, а значит уникальная экспертиза, я бы вполне мог выбрать такой вариант. Чем плохо?
Все несут ответственность за свой выбор.
Какие собиратели бутылок?
Это бизнес, приносящий по миллиону рублей в месяц чистого дохода с одной точки. Это помимо зарплат сотрудникам, которые кормят свои семьи.
Тебе 15 лет что ли?
Конкретно по цветам вполне возможно производство и здесь. Крупные сети не особо хотели выстраивать логистику с местными небольшими производителями потому что проще забрать 1 000 000 тюльпанов с таможенного склада под боком, чем собирать все это по полям.
Возможно необходимость договариваться с фермерами создаст новые рабочие места в РФ причем в регионах?
Погодные условия, инфраструктура, расходы, кредитная ставка, проблемы планирования и инвестирования на цикл в 10-20 лет. Вот через пол года / год все закончится, к примеру, приоткрытая границ, ослабления придут и местное производство снова встрянет. Это я к тому - что открывать производственный бизнес только тогда когда гром грянул, рискованно, кто видит В нем перспективу, есть компетенции, и любит - уже в нем работает и не один год, они сейчас на расхват 😎( все реально и все возможно, просто рационально ли оно в будущем ?)
в сельском хозяйстве с этим проще.
"Арендовали" поле под тюльпаны посадил тюльпаны, "арендовали" под кукурузу посадил кукурузу.
Сельское хозяйство - это просто 😁
Где я написал, что это просто?
Проблема как в 90х, так 00х, так и в 20х одна.
Если ты не можешь отгрузить условных 10000 тонн ты крупному бизнесу не интересен.
Есть и обратная сторона, условно хочу я коробку из Сочи заказать, местного товара, они скажут - не хотим морочиться, с одной, купи 10-20. Большие партии это же транзакционная экономия
про то и речь.
у нас все затачивается под безразмерные вертикальные "экосистемы" это самое страшное , что можно делать.
По этому и такой трындец, что от одного толчка все сыпется.
Если бы было 20 логистических компаний. 500 мелких проихводителей 10 000 потенциальных покупателей такого бы не было.
Хочешь коробку, ок. Заказал у ближайшего производителя условным СДЭКом доставили.
Но что бы это работало, надо всем уменьшить свои аппетиты и первому в списке государству.
Да не проще конечно ))) тут снова вопрос посадочных материалов, техники, специалистов и технологий. У нас например не вырастает ни кукуруза ни Тюльпан на поле… у южан конечно проще, но мне сегодня напомнили что альстромерия которая растёт на улице, Краснодар - через 2 недели перестанет рости как надо … потому что сильная жара будет … она кстати хорошая и по качеству и цены ( вопрос в том что количество месяцев в году ограничено )
та пол Краснодара, Ставраполья, КЧР под кукурузой. Я имею в виду мелкие хозяйства.
Потому что пшеница геморой, а кукурузу на спирт без проблем забирают.
Ну как раз рабочие места при желании правительства поднять отрасль появятся.
Так это тип людей такой "я этим не пользовался, поэтому это не нужно". Дальше носа они не видят.
Самолётами вместо фур? Ну самолётам тоже недолго осталось.
Цветы станут предметом роскоши, и их ценность, как знака внимания вырастит.
Выросшая стоимость продукции позволит привлечь новых игроков в бизнес.
Мне кажется это не процессоры клепать, где-нибудь на юге можно вполне выращивать интересные сорта, и желающие подтянутся, если будет выгодно.
И это не критически важная отрасль, поэтому время на раскачку будет
Короче все будет по качеству хуже, но дороже. И видимо не только в цветочном бизнесе.
Да, все печально, но даже на падении можно заработать.
Например, продавать курс, как вырастить голландские розы дома + основы флористики, и сэкономить 100 баксов на букете, плюс красивый интерьер и приятный запах)
Это неизбежно при добавлении лишних звеньев в цепочку поставок. А тут вся страна будет жить на параллельном импорте. Отсюда и 30-50% к стоимости цветов, автозапчастей, бытовой техники, одежды и так далее.
Не говори про запчасти … пожалуйста 🙏
"их ценность, как знака внимания вырастит" - вот эта мысль будет бороться с чем-то типа "нарву цветов и подарю букет". Поэтому как знак внимания он останется, просто не будут больше дарить какие-нибудь пионовидные розы, которые живут 1 неделю, а будут что-то более простое дарить.
Да, больше людей будет рвать букеты.
Однако цветы это ещё и работа флориста, поэтому самопальный букет, это мило, но, когда тебе 17 лет и один раз.
А если ты взрослый дядя, воруешь с газонов цветы, то лучше просто не дарить их, ничего страшного не произойдет)
Сейчас у всех парней появится отмазка не дарить цветы своей барышне:не привезли из Голландии
Зато тот, кто подарил явно с серьезными намерениями)
Кстати если с газона или в центре города Тюльпаны нарвать, то по головке не погладят 😅😀 минимум граблями
а учитывая будущую стоимость цветов, ещё пришьют в особо крупных размерах ;)
Нечего цветами торговать, вон, гвоздей в стране не хватает!
Как это не хватает? Задание же уже дали!
Уже дали, но цветочники тормозят с переобувкой
Ну программисты тоже выходит тормозят ))) ведь, вот она, реальная работа с «железом». Гвоздь версия 2.0
Задание дали. Но обнаружилось, что не хватает еще и молотков. Пытаются синхронизировать процессы.
Фура с казахстанскими номерами может провезти груз по Европе и скинуть в России?
не забесплатно и сильно дольше. тем более казахстанские фуры не бесконечные как и дороги. так что казахстанскими фурами будут возить чтото более дорогое и необходимое
Но вообще букеты можно делать и из наших цветов — ромашек, гладиолусов, которые по силам быстро вырастить мелким фермерам», — рассуждает она...
Только это правило распространяется на лето....
А осень, зима и весна - это не малые затраты на площади и эл. энергию...
И вот тут мелкие фермеры - ни чего сделать не смогут - финансов своих не хватит...
Импортозаместить цветочки проще чем самолёты. Так что возможно количество рабочих мест даже увеличится. Ассортимент поменяется. Голландия пострадает... И Нидерланды тоже )))
По прежнему можно фурой привезти грузы из Европы в Россию через обходные пути. Однако, стоит учитывать, что стоимость грузоперевозок поднялась и не каждый бизнес теперь может себе позволить импортировать товары из Европы, потому что это просто финансово не выгодно. В нынешней обстановке стоимость грузоперевозок будет только расти, как и происходит последнее время, поэтому бизнесу у которого есть необходимость в ВЭД с Европой не стоит ожидать понижения этой стоимость. Если вы находитесь в поиске возможности продолжить импортировать грузы/товары из Европы или наоборот экспортировать, то оставьте заявку, мы вас проконсультируем и предложим решение: https://www.etrexpert.com