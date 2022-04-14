«Яндекс» позволил интернет-магазинам добавлять сервис оплаты по частям Статьи редакции
Клиенты могут купить нужную вещь, даже если у них нет всей суммы сразу, а интернет-магазины — увеличить средний чек и продажи.
Первая часть суммы списывается с карты сразу, а ещё три — равными платежами через каждые две недели, рассказали в компании. При этом сам магазин получает всю сумму сразу и платит за это 3% комиссии. Для покупателей комиссий нет.
- Такая возможность появилась после интеграции Yandex Pay Checkout и сервиса «Сплит», запущенного в 2021 году для оплаты заказов частями без процентов и комиссий. До этого «Сплит» работал только на «Яндекс Маркете» и «Яндекс Афише».
- Yandex Pay Checkout — сервис для оформления покупок в один клик от «Яндекса». Он также позволяет магазинам подключить «Яндекс Доставку» для своих товаров, добавлять промокоды, показывать на карте точки самовывоза и начислять клиентам кэшбек баллами «Плюса».
- Чтобы подключить Yandex Pay Checkout, магазину нужно скачать CMS-модуль из каталога «Битрикс» или WordPress и настроить его по инструкции. Также доступна интеграция через API от «Яндекса».
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Ну да, ну да, лишь бы покупали, даже, когда денег нет.. Пожалуй, не воспользуюсь
В чем собственно проблема?) не пользуйтесь
По-моему весьма удобно будет
Это как карта халва - покупаешь, якобы, в рассрочку товары по завышенным ценам с мнимой убежденностью, что выгодно купил...
На этот счёт есть поговорка: сколько не говори халва - во рту слаще не станет...
Так и тут - комиссию заплатит продавец - это же совсем не так - комиссию заплатит потребитель...
Покупал сегодня чехол на Я.Маркете.
Сумма платежей при покупке в рассрочку была такой же, как если бы оплачивать всё сразу.
чехол
в рассрочку
Я-то купил за полную цену сразу :)
Но условному Мастурбеку это может быть полезно.
У условного Мастурбека есть Мастеркард, а у тебя только мастурбек :)
Рад за него :)
Мастурбеку
расисты сране
Главное, чтобы условный Мастурбек тебе в заказ не насрал за такие комменты
В ипотеку
Завышать на теже 3% решает сам продавец. Так делают не все. Повысить цену и выйти в ноль или заплатить 3% и в разы увеличить оборот.
Ну вот я в основном на озоне закупаюсь, но часть товаров на я.маркете, потому что там самые низкие цены на них на рынке. Поэтому хз
Вы просто не знаете, как это работает) Погуглите что такое рассрочка, сколько она стоит для покупателя и сколько для продавца.
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Тут немножко сарказма... О ситуации
Утомился от сарказма и общего порицания всего нашего)
Вашего?
А карточки Тиньков и тп давно эту нишу держат
Уже давно предлагают дарить купоны с разными суммами из продуктовых магазинов....
Я так понял эта история по типу «Долями» от Тинькофф. Выглядит неплохо. Имхо, точно лучше рассрочки или кредита.
Пользовался несколько раз на Яндексе этим способом как покупатель, всё отлично :)
заказал сегодня сникерс в Лавке по 79 рублей в рассрочку на 3 месяца
Я в ипотеку на 28 лет
Дважды пользовался Сплитом когда это было не модно. Хочу сказать, это очень удобно.
Если Яндексоиды читаю это, то поправьте рассылку, мне приходили письма о предстоящих списаниях когда они уже были досрочно погашены.
Разве можно досрочно погасить? Я в ноябре писал в поддержку, мне ответили, что такой возможности нет.
Можно
С учетом того, что многие рассрочки сокращают, может и взлететь, вопрос в размере комиссии.
Комиссии для продавцов?
Если можно будет разбивать оплату товара больше чем на 4 месяца, это ок.
Если меньше, то чем она лучше обычной кредитки с беспроцентными гросс-периодами 100 дней альфы или 120 сберовской карты ?
By now pay later!
Сразу видно писал ануш, а не носитель русского языка.
Ты вообще понимаешь смысл слова позволить? Это слово антоним к запретить.