Торговля
Ануш Алексанян

«Яндекс» позволил интернет-магазинам добавлять сервис оплаты по частям Статьи редакции

Клиенты могут купить нужную вещь, даже если у них нет всей суммы сразу, а интернет-магазины — увеличить средний чек и продажи.

  • Первая часть суммы списывается с карты сразу, а ещё три — равными платежами через каждые две недели, рассказали в компании. При этом сам магазин получает всю сумму сразу и платит за это 3% комиссии. Для покупателей комиссий нет.

  • Такая возможность появилась после интеграции Yandex Pay Checkout и сервиса «Сплит», запущенного в 2021 году для оплаты заказов частями без процентов и комиссий. До этого «Сплит» работал только на «Яндекс Маркете» и «Яндекс Афише».
  • Yandex Pay Checkout — сервис для оформления покупок в один клик от «Яндекса». Он также позволяет магазинам подключить «Яндекс Доставку» для своих товаров, добавлять промокоды, показывать на карте точки самовывоза и начислять клиентам кэшбек баллами «Плюса».
  • Чтобы подключить Yandex Pay Checkout, магазину нужно скачать CMS-модуль из каталога «Битрикс» или WordPress и настроить его по инструкции. Также доступна интеграция через API от «Яндекса».

#новости #яндекс

3868 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Написать комментарий...
Яковенко Марта

Ну да, ну да, лишь бы покупали, даже, когда денег нет.. Пожалуй, не воспользуюсь

Ответить
Развернуть ветку
Связанный лолипоп

В чем собственно проблема?) не пользуйтесь

По-моему весьма удобно будет

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Это как карта халва - покупаешь, якобы, в рассрочку товары по завышенным ценам с мнимой убежденностью, что выгодно купил...
На этот счёт есть поговорка: сколько не говори халва - во рту слаще не станет...
Так и тут - комиссию заплатит продавец - это же совсем не так - комиссию заплатит потребитель...

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Shamov

Покупал сегодня чехол на Я.Маркете.
Сумма платежей при покупке в рассрочку была такой же, как если бы оплачивать всё сразу.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

чехол
в рассрочку

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Shamov

Я-то купил за полную цену сразу :)
Но условному Мастурбеку это может быть полезно.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Федоров

У условного Мастурбека есть Мастеркард, а у тебя только мастурбек :)

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Shamov

Рад за него :)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Мастурбеку

Ответить
Развернуть ветку
nochnoy.ru

расисты сране

Ответить
Развернуть ветку
Демьян Бедный

Главное, чтобы условный Мастурбек тебе в заказ не насрал за такие комменты

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

В ипотеку

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Zuykov

Завышать на теже 3% решает сам продавец. Так делают не все. Повысить цену и выйти в ноль или заплатить 3% и в разы увеличить оборот.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Ну вот я в основном на озоне закупаюсь, но часть товаров на я.маркете, потому что там самые низкие цены на них на рынке. Поэтому хз

Ответить
Развернуть ветку
Илья Меджидов

Вы просто не знаете, как это работает) Погуглите что такое рассрочка, сколько она стоит для покупателя и сколько для продавца.

Ответить
Развернуть ветку
Bloody Kalash

Ждём возможность оплаты еды в кредит

Ответить
Развернуть ветку
Связанный лолипоп

Кредитная карта Вам в помощь, если так хотите в кредит еду покупать

Ответить
Развернуть ветку
Bloody Kalash

Тут немножко сарказма... О ситуации

Ответить
Развернуть ветку
Связанный лолипоп

Утомился от сарказма и общего порицания всего нашего)

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Вашего?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Торанов

А карточки Тиньков и тп давно эту нишу держат

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Уже давно предлагают дарить купоны с разными суммами из продуктовых магазинов....

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Kortava

Я так понял эта история по типу «Долями» от Тинькофф. Выглядит неплохо. Имхо, точно лучше рассрочки или кредита.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Пользовался несколько раз на Яндексе этим способом как покупатель, всё отлично :)

Ответить
Развернуть ветку
Роберт Госпарян

заказал сегодня сникерс в Лавке по 79 рублей в рассрочку на 3 месяца

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Я в ипотеку на 28 лет

Ответить
Развернуть ветку
Локальный паркур

Дважды пользовался Сплитом когда это было не модно. Хочу сказать, это очень удобно.

Если Яндексоиды читаю это, то поправьте рассылку, мне приходили письма о предстоящих списаниях когда они уже были досрочно погашены.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

Разве можно досрочно погасить? Я в ноябре писал в поддержку, мне ответили, что такой возможности нет.

Ответить
Развернуть ветку
theNuclear

Можно

Как платить по частям - split. split
Недостаточно средствПогасить досрочно
yandex.ru
Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

С учетом того, что многие рассрочки сокращают, может и взлететь, вопрос в размере комиссии.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Комиссии для продавцов?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel

Если можно будет разбивать оплату товара больше чем на 4 месяца, это ок.
Если меньше, то чем она лучше обычной кредитки с беспроцентными гросс-периодами 100 дней альфы или 120 сберовской карты ?

Ответить
Развернуть ветку
Vovaldinho2 .

By now pay later!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Ларин

Сразу видно писал ануш, а не носитель русского языка.
Ты вообще понимаешь смысл слова позволить? Это слово антоним к запретить.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Будущее
TJ
Год назад первый твит Джека Дорси в виде NFT продали за $2,9 млн — на повторных торгах ставка не дошла и до $7 тысяч Статьи редакции

Криптопредприниматель Сина Эстави рассчитывал получить за него около $50 млн.

Дизайн
Логомашина
23 шрифта для документов на замену Arial и Times New Roman

Привет, это команда «Логомашины». Рассказываем, что делать, если заблокированные шрифты были вашими фирменными, и все документы заполнялись Times New Roman или Arial.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
X5Tech
Специалист Х5 о том, как запускали Brand Lift и Search Lift

Что нужно подготовить для запуска Brand Lift и Search Lift в Яндекс.Директе и Google Ads, чтобы не расходовать деньги впустую, с какими трудностями сталкиваются при запуске и как с ними справляются. Х5 делится опытом.

Скриншот из видео Food.ru
Личный опыт
Владимир Боровой
Halten: как мы создавали уникальный электросамокат завтрашнего дня, и что происходит на рынке сегодня
Офлайн
Покойный Макс
Дайте малому бизнесу «задание» завалить Россию гвоздями: как Валентина Матвиенко предложила исправить дефицит товаров Статьи редакции

Предприниматели раскритиковали спикера за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.

БКС Мир инвестиций
Пещеры, шахты или бочки? Где хранят природный газ и что такое ПХГ
Торговля
Ануш Алексанян
Ювелирный бренд Avgvst придумал, как тайно узнать размер кольца партнёра Статьи редакции

Надо прийти в магазин и сказать консультанту секретную фразу.

Selectel
Запустили регион «Амстердам»‎ для вашей инфраструктуры в Европе

А еще услугу, которая будет полезна всем, кто использует контейнеры в разработке. Об этих и других новостях марта — в нашем дайджесте.

Точка
С технического на русский: техписатель Точки о том, как попасть в профессию и работать без выгорания

Продолжаем серию интервью с нашей командой, чтобы стать ближе и рассказать, как всё у нас устроено. Евгения Лаврик работает техническим писателем в Точке уже год. В нашем блоге она делится, как освоила профессию, которой не учат в вузах.

Азбука вкуса
«Азбука вкуса» подвела первые итоги проекта по электронным чаевым в магазинах

В марте прошлого года «Азбука вкуса» первой в российском ритейле запустила собственную систему электронных чаевых в своих магазинах. С помощью сервиса покупатели могут отблагодарить сотрудников сети, оставив отзывы или чаевые, а компания — улучшить качество обратной связи с клиентами. Спустя год активной работы системы ритейлер делится…

Больше статей
null