Ювелирный бренд Avgvst придумал, как тайно узнать размер кольца партнёра Статьи редакции
Надо прийти в магазин и сказать консультанту секретную фразу.
Бренд украшений Avgvst придумал игру для тех, кто хочет подарить своему партнёру или партнёрше кольцо, но не знает, какой выбрать размер. О ней компания рассказала в своей рассылке клиентам:
- Нужно прийти в магазин Avgvst вдвоём.
- Незаметно шепнуть консультанту кодовый вопрос: «Вы делаете украшения жёлтого цвета?».
- Консультант предложит партнёру или партнёрше примерить любое кольцо Avgvst.
Консультант фиксирует на карточке, какой размер подошёл, и тайно передаёт её клиенту.
Схема с «кодовой фразой» работает в любом магазине Avgvst в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, говорят в компании.
Клиенты могут купить нужную вещь, даже если у них нет всей суммы сразу, а интернет-магазины — увеличить средний чек и продажи.
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Дорогая, давай пойдем в ювелирку, но просто так, примерить кольца.
Надень просто кольцо вот это. Ага, угу, да, все пошли отсюда
"Дорогой, мне так нравится это кольцо"
"Понял, но брать мы его не будем, пошли домой"
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к фингалу.
— вы знаете, я не была уверена в его чувствах. Но затем он спросил продавца, — делают ли они кольца желтого цвета.
— ааах, это так мило
— ох, поздравляю, ну наконец-то он решился подруга.
Это гениально. Во сколько оценили идею? Стартап уже замутили?
Госпади, ну и дроч ) Пока будущая жена спала, сравнил ее безымянный со своим мизинцем, убедился, что совпадает и пошел за кольцом. Можно было и бумажку приложить, что там спящий человек-то почует...
Как вы убедились, что совпадает? На глаз? А если не совпадает? Если хочешь кольцо не на безымянный палец? В статье нет ни слова, что речь именно об обручальных кольцах.
Если речь о предложении руки и сердца, то дарят помолвочное кольцо.
штангенциркуль не проще было использовать?
лазерный дальномер мб еще?
Просто заранее узнать размер пальца человека, а не искать обходные пути за два дня до того, как собрался делать предложение?
Да не, бред какой-то.
Как можно заранее, не вызывая подозрений, узнать размер пальца?
Измерил штангенциркулем пока спала.
Ждешь пока уснет и вперед)
Спросить у обладателя пальца
Тогда сюрприз не получится, это же очевидно.
Очевидно, что то, что я пишу, не читают)
Если ты собрался делать предложение через 10 лет - то да, с сюрпризом могут возникнуть сложности, а за год-два с человеческими пальцами не происходит никаких критических изменений, чтобы нельзя было просто спросить на перспективу.
так сложно спиздить на денек кольцо? )
А потом еще и героически найти его.
Боги сюрпризов, я так понимаю таким же "способом" можно:
- Бронировать столик в нескольких ресторанах указывая номер жены и следить за ее реакцией на звонки. Если рада, значит нужно в этот ресторан
- Чтобы узнать какую футбольную форму подарить мужу, просто каждую неделю водить его на футбольные матчи всех клубов города
- Если девушка мечтала об айфоне, подарите ей самсунг и тогда в истерике она выкрикнет вам тот самый цвет айфона который хотела
обручальное кольцо берешь с запасом, оно пилится за копейки (уменьшается) а стоят кольца всех размеров практически одинаково