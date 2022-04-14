Торговля
Ануш Алексанян

Ювелирный бренд Avgvst придумал, как тайно узнать размер кольца партнёра Статьи редакции

Надо прийти в магазин и сказать консультанту секретную фразу.

Бренд украшений Avgvst придумал игру для тех, кто хочет подарить своему партнёру или партнёрше кольцо, но не знает, какой выбрать размер. О ней компания рассказала в своей рассылке клиентам:

  1. Нужно прийти в магазин Avgvst вдвоём.
  2. Незаметно шепнуть консультанту кодовый вопрос: «Вы делаете украшения жёлтого цвета?».
  3. Консультант предложит партнёру или партнёрше примерить любое кольцо Avgvst.

  4. Консультант фиксирует на карточке, какой размер подошёл, и тайно передаёт её клиенту.

Схема с «кодовой фразой» работает в любом магазине Avgvst в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, говорят в компании.

#avgvst

2964 просмотров
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23 комментария
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Ярослав Яшин

Дорогая, давай пойдем в ювелирку, но просто так, примерить кольца.

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Евгений Анатольевич

Надень просто кольцо вот это. Ага, угу, да, все пошли отсюда

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Pasha Malakanoff

"Дорогой, мне так нравится это кольцо"

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Pasha Malakanoff

"Понял, но брать мы его не будем, пошли домой"

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Ярослав Яшин

Ещё никогда Штирлиц не был так близок к фингалу.

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Коллективный корабль

— вы знаете, я не была уверена в его чувствах. Но затем он спросил продавца, — делают ли они кольца желтого цвета.
— ааах, это так мило
— ох, поздравляю, ну наконец-то он решился подруга.

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Виктор Птахин

Это гениально. Во сколько оценили идею? Стартап уже замутили?

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Artem Borisenko

Госпади, ну и дроч ) Пока будущая жена спала, сравнил ее безымянный со своим мизинцем, убедился, что совпадает и пошел за кольцом. Можно было и бумажку приложить, что там спящий человек-то почует...

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Mercator

Как вы убедились, что совпадает? На глаз? А если не совпадает? Если хочешь кольцо не на безымянный палец? В статье нет ни слова, что речь именно об обручальных кольцах.

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Artem Petrenkov

Если речь о предложении руки и сердца, то дарят помолвочное кольцо.

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Denis Glebko

штангенциркуль не проще было использовать?

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Anatoly Ivanov

лазерный дальномер мб еще?

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Иван Миронов

Просто заранее узнать размер пальца человека, а не искать обходные пути за два дня до того, как собрался делать предложение?
Да не, бред какой-то.

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Mercator

Как можно заранее, не вызывая подозрений, узнать размер пальца?

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Антон Мальцев

Измерил штангенциркулем пока спала.

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Андрей Калинин

Ждешь пока уснет и вперед)

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Иван Миронов

Спросить у обладателя пальца

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Mercator

Тогда сюрприз не получится, это же очевидно.

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Иван Миронов

Очевидно, что то, что я пишу, не читают)

Если ты собрался делать предложение через 10 лет - то да, с сюрпризом могут возникнуть сложности, а за год-два с человеческими пальцами не происходит никаких критических изменений, чтобы нельзя было просто спросить на перспективу.

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Jay Green

так сложно спиздить на денек кольцо? )

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Максим Гомбоев

А потом еще и героически найти его.

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Andrey Sobolev

Боги сюрпризов, я так понимаю таким же "способом" можно:

- Бронировать столик в нескольких ресторанах указывая номер жены и следить за ее реакцией на звонки. Если рада, значит нужно в этот ресторан

- Чтобы узнать какую футбольную форму подарить мужу, просто каждую неделю водить его на футбольные матчи всех клубов города

- Если девушка мечтала об айфоне, подарите ей самсунг и тогда в истерике она выкрикнет вам тот самый цвет айфона который хотела

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tims

обручальное кольцо берешь с запасом, оно пилится за копейки (уменьшается) а стоят кольца всех размеров практически одинаково

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