Магазины сэкономят на логистике, а маркетплейс сможет повысить эффективность использования своих логистических мощностей.

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«Яндекс Маркет» запустил для продавцов услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада по сервисной модели. Компания будет доставлять товары по России. Это позволит магазину расширить географию продаж и сократить расходы на логистику до 15%, считают в компании.

Продавцу не нужно будет арендовать склад или платить за фулфилмент одного и того же ассортимента на разных площадках. Также не потребуется развозить ассортимент, который продаётся через интернет-магазин и маркетплейсы, на разные логистические объекты. «Яндекс Маркет»

Чтобы подключить услугу, продавцу нужно заполнить заявку и зарегистрироваться на «Яндекс Маркете» по модели FBY — продажи со склада маркетплейса, а также выставить свой ассортимент на витрину маркетплейса.

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Услуга хранения некрупных товаров от 45 дней стоит 1,2 рубля в день, а с 76 дня — 3,6 рубля в день. За обработку и подготовку заказа к доставке сервис берёт 4% от цены товара — от 25 рублей до 75 рублей.

В будущем сервис планирует предоставлять партнерам API для обмена данными между интернет-магазином или другой площадкой для размещения товара и маркетплейсом. Так продавец сможет автоматически передавать подтверждённые заказы сервису и получать актуальную информацию об остатках товара на складе.