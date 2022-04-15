Торговля
Ануш Алексанян

«Яндекс Маркет» начнёт хранить и доставлять товары продавцов с других интернет-магазинов и маркетплейсов Статьи редакции

Магазины сэкономят на логистике, а маркетплейс сможет повысить эффективность использования своих логистических мощностей.

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«Яндекс Маркет» запустил для продавцов услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада по сервисной модели. Компания будет доставлять товары по России. Это позволит магазину расширить географию продаж и сократить расходы на логистику до 15%, считают в компании.

Продавцу не нужно будет арендовать склад или платить за фулфилмент одного и того же ассортимента на разных площадках. Также не потребуется развозить ассортимент, который продаётся через интернет-магазин и маркетплейсы, на разные логистические объекты.

«Яндекс Маркет»

Чтобы подключить услугу, продавцу нужно заполнить заявку и зарегистрироваться на «Яндекс Маркете» по модели FBY — продажи со склада маркетплейса, а также выставить свой ассортимент на витрину маркетплейса.

Услуга хранения некрупных товаров от 45 дней стоит 1,2 рубля в день, а с 76 дня — 3,6 рубля в день. За обработку и подготовку заказа к доставке сервис берёт 4% от цены товара — от 25 рублей до 75 рублей.

В будущем сервис планирует предоставлять партнерам API для обмена данными между интернет-магазином или другой площадкой для размещения товара и маркетплейсом. Так продавец сможет автоматически передавать подтверждённые заказы сервису и получать актуальную информацию об остатках товара на складе.

Весной 2022 года «Яндекс Маркет» начнёт тестировать услугу на своём складе в Московской области. В дальнейшем компания предложит продавцам сервис и в других регионах.

#новости #яндекс #яндексмаркет

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19 комментариев
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Действительный чайник

Приемной - пиздец х2

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Rax034

Ждем десяток постов в духе "Яндекс Маркет сломал/украл/потерял посылку и дал промокод "ZASCHEKU" на 200 рублей до вчера".

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Действительный чайник

Именно

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Rax034

Жаль только что они не понимают, что ничего кроме ответа "извините что так получилось, мы обязательно разберемся" ничего не получат.

Никогда не понимал таких постов в приемной.

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Поджог Сараев

Ну, кстати, до сих пор ничего не видел на VC о краже яндексовских посылок. Озоновских - видел.

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sergjjj

Скоро будет "Мы просто маркетплейс который продает товары продавцов с с других маркетплейсов, если у вас что то не так обращайтесь к продавцу на дугом маркетплейсе а не к нам, всего хорошего"

Зацените прелесть какая в поддержке:

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Щитпостер на зарплате

F

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Шпуля Шунтиковна

Маркетплейс для маркетплейсов. Интересно и сколько мы будем за такой сервис переплачивать?

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Денис Демидов

Мдаа, по системе FBS они до сих пор не могут забирать свои посылки со склада продавца, как это делает Озон и Алиэкспресс, зато уже чужие собрались доставлять, логика уровня бог...

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Sergey Klochko

Это теперь вместо своевременной доставки озона и али будет доставка с задержкой в неделю от яндекса?

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Вадя Кулаков

нет конечно, будет неделя ожидания, а потом отмена заказа от яндекса

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Вячеслав Грачунов

Это от Али своевременная? От месяца до никогда

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Sergey Klochko

У меня не было проблем особо. Чаще раньше, чем в последний день. Разве что вот то что прямо перед известными событиями на неделю задержались.

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Антон Штадлер

Когда не из Китая идёт, а по РФ, то у них с доставкой повеселее, чем у Яндекса. Да у всех повеселее, я бы сказал, чем у Яндекса

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Oleg Malkin

4 процента от стоимости товара - это, конечно, дно. Плюс хранение и обработка. Продаю товары со средним чеком 12000. За 4 процента (почти 500 рублей) с каждого товара я могу себе нанять Чубайса на работу) Где они нашли такой план? У единорога в заднице?

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Alexey

Не забывайте, что в 500 рублей входят: техподдержка, отвечающая скриптами, потери посылок и разбирательство с покупателем, неожиданные замороженные счета, блокирование договора и аккаунта, передача ваших персональных данных третьим лицам, слив базы.
Неужели вы откажете себе в таком удовольствии?

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Волков Павел

Ануш, перестаньте тыкать пальчиками по клавишам на предмет Яндекса ))

Пусть эти монополисты сначала вернут сервис сравнения цен (старый добрый Яндекс.Маркет), а то просто убили добрую половину маленьких (да и не только) интернет магазинов РФ.

Маркетплейсы не всем ИМ подходят, особенно Ваш!

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Щитпостер на зарплате

Хорошие новости.

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Dima Polaskun

Так а не размещать товары на их витрине Маркета возможно?

Или это только витрина, которая видна только владельцу магазина, чтобы по каждому созданному, скажем, на Озоне заказу я создавал заказ на Маркете для самого себя?

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