«Яндекс Маркет» начнёт хранить и доставлять товары продавцов с других интернет-магазинов и маркетплейсов Статьи редакции
Магазины сэкономят на логистике, а маркетплейс сможет повысить эффективность использования своих логистических мощностей.
«Яндекс Маркет» запустил для продавцов услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада по сервисной модели. Компания будет доставлять товары по России. Это позволит магазину расширить географию продаж и сократить расходы на логистику до 15%, считают в компании.
Чтобы подключить услугу, продавцу нужно заполнить заявку и зарегистрироваться на «Яндекс Маркете» по модели FBY — продажи со склада маркетплейса, а также выставить свой ассортимент на витрину маркетплейса.
Услуга хранения некрупных товаров от 45 дней стоит 1,2 рубля в день, а с 76 дня — 3,6 рубля в день. За обработку и подготовку заказа к доставке сервис берёт 4% от цены товара — от 25 рублей до 75 рублей.
В будущем сервис планирует предоставлять партнерам API для обмена данными между интернет-магазином или другой площадкой для размещения товара и маркетплейсом. Так продавец сможет автоматически передавать подтверждённые заказы сервису и получать актуальную информацию об остатках товара на складе.
Весной 2022 года «Яндекс Маркет» начнёт тестировать услугу на своём складе в Московской области. В дальнейшем компания предложит продавцам сервис и в других регионах.
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Команда МТС Знаем лично поговорила с предпринимателями о настоящем и будущем проектов. Сейчас особенно важно услышать идеи, поддержать начинания, вселить оптимизм и найти аргументы против тревог. Смотрите, что получилось в нашем ролике.
Накануне появилась информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.
Сделать правильное резюме. Мы уже достаточно писали про релокацию, например, как переехать на Кипр или в Турцию в текущих условиях. Пока это сделать можно — обходными путями, с трудностями, но можно. Но здесь возникает другой вопрос — а на что там жить? Логично, что необходимо устроиться на работу. Но этот процесс, так скажем, несколько…
Одноклассники представили крупное обновление в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты»: теперь публиковать моменты могут все группы в соцсети. С помощью нового формата авторы, медиа и представители бизнеса смогут увеличить вовлеченность подписчиков своей группы, расширить охват контента в соцсети, дополнительно продвинуть товары и услуги и…
Последнюю неделю отовсюду слышу о STEPN, которая позиционирует себя как приложение, позволяющее зарабатывать буквально на ходьбе и беге. Чувствуете знакомый аромат? Не правда ли, отдаёт немного финансовой пирамидой?
Pet-проекты помогают сотрудникам прокачивать скиллы, узнавать новое, экспериментировать и пробовать себя в разных форматах и направлениях. Мы в MobileUp поддерживаем такие инициативы. Ребята делятся идеями и результатами с коллегами, получают обратную связь, обсуждают варианты решений, помогают друг другу. Так что это работает и как тимбилдинг.…
Приемной - пиздец х2
Ждем десяток постов в духе "Яндекс Маркет сломал/украл/потерял посылку и дал промокод "ZASCHEKU" на 200 рублей до вчера".
Именно
Жаль только что они не понимают, что ничего кроме ответа "извините что так получилось, мы обязательно разберемся" ничего не получат.
Никогда не понимал таких постов в приемной.
Ну, кстати, до сих пор ничего не видел на VC о краже яндексовских посылок. Озоновских - видел.
Скоро будет "Мы просто маркетплейс который продает товары продавцов с с других маркетплейсов, если у вас что то не так обращайтесь к продавцу на дугом маркетплейсе а не к нам, всего хорошего"
Зацените прелесть какая в поддержке:
F
Маркетплейс для маркетплейсов. Интересно и сколько мы будем за такой сервис переплачивать?
Мдаа, по системе FBS они до сих пор не могут забирать свои посылки со склада продавца, как это делает Озон и Алиэкспресс, зато уже чужие собрались доставлять, логика уровня бог...
Это теперь вместо своевременной доставки озона и али будет доставка с задержкой в неделю от яндекса?
нет конечно, будет неделя ожидания, а потом отмена заказа от яндекса
Это от Али своевременная? От месяца до никогда
У меня не было проблем особо. Чаще раньше, чем в последний день. Разве что вот то что прямо перед известными событиями на неделю задержались.
Когда не из Китая идёт, а по РФ, то у них с доставкой повеселее, чем у Яндекса. Да у всех повеселее, я бы сказал, чем у Яндекса
4 процента от стоимости товара - это, конечно, дно. Плюс хранение и обработка. Продаю товары со средним чеком 12000. За 4 процента (почти 500 рублей) с каждого товара я могу себе нанять Чубайса на работу) Где они нашли такой план? У единорога в заднице?
Не забывайте, что в 500 рублей входят: техподдержка, отвечающая скриптами, потери посылок и разбирательство с покупателем, неожиданные замороженные счета, блокирование договора и аккаунта, передача ваших персональных данных третьим лицам, слив базы.
Неужели вы откажете себе в таком удовольствии?
Ануш, перестаньте тыкать пальчиками по клавишам на предмет Яндекса ))
Пусть эти монополисты сначала вернут сервис сравнения цен (старый добрый Яндекс.Маркет), а то просто убили добрую половину маленьких (да и не только) интернет магазинов РФ.
Маркетплейсы не всем ИМ подходят, особенно Ваш!
Хорошие новости.
Так а не размещать товары на их витрине Маркета возможно?
Или это только витрина, которая видна только владельцу магазина, чтобы по каждому созданному, скажем, на Озоне заказу я создавал заказ на Маркете для самого себя?