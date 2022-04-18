Торговля
Агрессивный браслет

«Самокат» с середины марта приостановил работу в 15 городах Статьи редакции

Одна из главных проблем сервиса — отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса.

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Об этом «Ведомостям» рассказал источник среди акционеров компании. «Самокат» уже закрылся или закрывается в Арзамасе, Салавате, Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске, Березовскрм, Верхней Пышме, Западном, Каменске-Уральском, Копейске, Краснокамске, Первоуральске, Аксае.

«Самокат» подтвердил, что закрыл дарксторы в этих городах. По словам представителя компании, это стандартный процесс — точки закрывают, а сотрудников переводят, чтобы сохранить на нужном уровне показатели эффективности бизнеса.

Источник издания предполагает, что приостановка работы в регионах может говорить о возможном закрытии «Самоката». В VK и «Сбере», которые совместно развивают сервис, слухи о закрытии опровергли.

Для «Самоката» регионы сейчас не генерируют ничего, кроме убытков, а команда сервиса пытается «не жечь деньги», потому что дополнительных бюджетов акционеры не выделяют, говорит другой источник издания.

При этом с начала года «Самокат» оказался «под пристальным вниманием» акционеров. Оно связано со сменой руководства в VK и усилилось в марте после начала «спецоперации» на Украине, говорит источник, знакомый с ситуацией в компании.

По данным «Ведомостей», ситуацию «сильно осложнил» отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса. Он должен был возглавить создаваемый банком ecommerce-холдинг, но с начала февраля не занимался его развитием.

Источники РБК сообщали, что Хасис покинул правление банка, «Ведомости» пишут, что он не считается штатным сотрудником банка или любой другой его структуры, а «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом.

#новость #самокат

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23 комментария
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Denis Kiselev

Не совсем понимаю - как компания завязана на персоналии Хасиса

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Goddard Targarten

Видимо, трудно найти в РФ хорошего топ-менеджера, одни дети чиновников осталось

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Denis Kiselev

Это же не так

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1 1

финансово-управленческие компетенции

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Denis Kiselev

«Он такой - один»?)) Очевидно же, что - нет

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DS

Судя по всему проблема не в отъезде Хасиса, а в том, что самокат так и не стал прибыльным, и будет очень печально, если Самокат повторит судьбу Buyk

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Valeryi

А тут либо убытки, либо высокие цены.

На старте была прям сказка - дешево и быстро. Потом стало просто быстро. Сейчас дорого и...ну, быстрее чем некоторые.
В итоге если раньше очень часто заказывал, то сейчас предпочитаю или самому скататься или альтернативы: Самокат поднял цены слишком сильно и откровенно охренел на некоторых товарах.

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Igor Chimbur

У нас в городе не так. Время доставки по ощущениям за год не изменилось, цены если и поднялись, то примерно на тот же %, что и в остальных магазинах. Единственное, что поменялось — теперь по вечерам минимальная сумма заказа нередко 300+ рублей.
В тех же доставках из Магнита/Пятерочки есть проблема, которой нет у Самоката — в каталоге товар есть, а по факту в магазине отсутствует.

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Егор Сергеевич

Потому что не нужно было почти весь ассортимент переводить под непонятную свою же марку.

Например, раньше покупал разное печенье разных марок, теперь только все печенье "Самокат" которое то еще гавно. Соответственно перестал заказывать.

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Хлоргексидин

Хз, печеньки у них вроде норм

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Иван Дудин

Блин, единственный нормальный сервис, которым пользуюсь каждый день((

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Илья Волочков

Предсказуемо на самом деле. В последние годы стало появляться слишком много "пузырей": бизнесов, которые работают в убыток. Яндекс.Еда, Деливери, Яндекс.Такси, Самокат, СберМаркет, СберМегаМаркет, Озон и т.д. Рано или поздно этот "пузырь" должен был лопнуть.

Не совсем только понятно, на что рассчитывали изначально. Тот же СберМаркет, в начале ввёл безлимитные доставки по дешёвой подписке. Потом урезал до трёх доставок в месяц, а сейчас вообще отменил. Количество клиентов многократно упало. В итоге бизнес кроме убытков ничего не получил, а сейчас и сужается. Ну и для чего это всё запускали, на что рассчитывали? Думали, что можно бесконечно работать в убыток?

Надо изначально строить такой бизнес, чтобы потом и клиентов не потерять, и на прибыль можно было выйти.

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Radna

Яндекс такси наряду с Яндекс поиском основной источник доходов,они давно вышли на прибыль. Яндекс еда и Деливери тоже. Про остальных у них всегда на стадий роста и захвата новых рынков/городов убытки будут, такой бизнес.

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DS

Возможно хотели распиарить и продать, как было с Buyk, но там покупателя так и не нашли. Что будет с самокатом, посмотрим...

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Александр Львов
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Маркетолог

ну тут есть две причины, притом они не взаимозависимы: 1. желание освоить инвесторские деньги, которых навалом (было) 2. желание захватить рынок (убрать конкурентов + изменить пользовательское поведение, которое просто привыкнет покупать онлайн и будет готово платить за доставку)

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Deni Feni

Убыточность в регионах в начале объяснима захватом рынка и созданием потребительского опыта.
Вот только по моим субъективным ощущениям у самоката есть 2 проблемы там.
1. Деливери Доставка вкупе с сетями типа Магнит
2. Слишком дорогая и невостребованная матрица товаров для маленьких городов.

Все ждал, как они будут это решать)

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Константин Суворов

Самокат действительно закрепился в моем пользовательском опыте на уровне - принеси воды и чипсов. Иногда бывают моменты, что и этого нет в наличии.

Несмотря на это, Самокат очень выручает экономя самое дорогое что есть у человека - время.

Проблема в ассортименте. Скидки по подпискам действуют на большие суммы. Но мне на них нечего купить. Все равно надо идти в магазин или СберМаркет, где точно все есть. Последний похоже тоже теперь не особо и нужен.

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Maxim Saynashev

И че в итоге в больших городах тоже закроют ?

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Giorgos Rusakov

Нет

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Den Red

Надо поставить другого кто способен создать разворот

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Евгения

«Точки закрывают, а сотрудников переводят». То есть они как и гугл будут перевозить курьеров из Верхних Камышей в Москву работать? Что за бред.

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Allestor Krei

Сотрудников из Самоката переведут работать в отделении сбера

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