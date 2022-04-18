Одна из главных проблем сервиса — отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса.

{"id":404796,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":404796,"gtm":null} 3051 просмотров

Об этом «Ведомостям» рассказал источник среди акционеров компании. «Самокат» уже закрылся или закрывается в Арзамасе, Салавате, Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске, Березовскрм, Верхней Пышме, Западном, Каменске-Уральском, Копейске, Краснокамске, Первоуральске, Аксае.

«Самокат» подтвердил, что закрыл дарксторы в этих городах. По словам представителя компании, это стандартный процесс — точки закрывают, а сотрудников переводят, чтобы сохранить на нужном уровне показатели эффективности бизнеса.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Источник издания предполагает, что приостановка работы в регионах может говорить о возможном закрытии «Самоката». В VK и «Сбере», которые совместно развивают сервис, слухи о закрытии опровергли.

Для «Самоката» регионы сейчас не генерируют ничего, кроме убытков, а команда сервиса пытается «не жечь деньги», потому что дополнительных бюджетов акционеры не выделяют, говорит другой источник издания.

При этом с начала года «Самокат» оказался «под пристальным вниманием» акционеров. Оно связано со сменой руководства в VK и усилилось в марте после начала «спецоперации» на Украине, говорит источник, знакомый с ситуацией в компании.

По данным «Ведомостей», ситуацию «сильно осложнил» отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса. Он должен был возглавить создаваемый банком ecommerce-холдинг, но с начала февраля не занимался его развитием.