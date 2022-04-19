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Торговля
Грандиозный крюк

Ozon запустил «Моменты» — раздел с фотографиями и видео от продавцов и пользователей Статьи редакции

Видео будут монетизироваться — в зависимости от просмотров и других критериев можно получить до 80 тысяч рублей в месяц.

1415 просмотров

Ozon добавил в приложение раздел «Моменты» — ленту, где продавцы и пользователи могут делиться собственным контентом. Пока он доступен в нескольких регионах, позже появится у всех.

Размещать в ней можно ролики и фотографии. При этом Ozon говорит, что приветствует разнообразие контента — это могут быть видео о важных жизненных моментах, путешествиях и другом, не только про товары.

Под видео можно будет оставить лайки, а на пользователей — подписаться. В приложении появится отдельный профиль для «Моментов», где можно сменить имя, поставить аватарку и посмотреть загруженный контент. Пока ленту тестируют около 200 продавцов.

Видео будут монетизироваться. Для этого в ролик нужно добавить карточку любого товара с площадки, при этом покупать его не нужно. В апреле монетизация станет доступна блогерам и авторам, которые предварительно подали заявки — их анонсируют позже. После этого летом 2022 года её расширят на всех пользователей.

Вознаграждение будут высчитывать по разным показателям: количество просмотров, досматриваемость и конверсия в покупку. На первом этапе сумма может достигать 80 тысяч рублей в месяц, позже она увеличится.

Также в будущем появится возможность получать задания от продавцов и зарабатывать на нативных интеграциях. На поддержку авторов Ozon планирует выделить 1 млрд рублей.

По мнению Ozon, собственный контент поможет увеличить вовлечённость покупателей и время, которое они проводят на платформе, а продавцам даст новый способ взаимодействия с покупателями.

#новость #ozon

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20 комментариев
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RomanistHere

Ждём когда в приложения банков добавят ленту с видосами и котиками.

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ilia

В Тиньке уже есть истории "для расслабления и отвлечения" - море, цветочки. Без ленты.

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Маркетплейсы

Вчера ВБ запустил свой аналогичный сервис guru.wildberries.ru, сегодня ОЗОН.

Интересно кто у кого копирует и есть ли шпионы в командах?

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NIKITA KOROLEV

Все они воруют у Taobao, вот вам весь ответ

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Маркетплейсы

А Taobao у Amazon)

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Илья Волочков

"Воу, смотрите, ребёнок захотел поиграть в мумию и они купили для этого туалетную бумагу Зева. Воу, пойду тоже куплю, чтобы жопу вытирать после того, как посрал!"

У меня такая реакция должна быть, да?

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Антон Семенов

😂😂😂

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Александр Пушкин

Как идея топ 🔥Посмотрим на реализацию.

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ilia

1) нах...зачем это в приложении интернет-магазина?!

2) как они планируют ленту формировать? ну вот зашел я на ozon купить носки - как они меня в подписчики заманить планируют? Или типа блогеров переманивать из тиктока - чтобы они свою аудиторию звали?

А ведь могли бы просто адекватную партнерку сделать, блин.

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Маркетплейсы

Заблокировали FB и Inst, логично что этот трафик куда-то ломанется, почему бы не попробовать его затащить к себе в приложение

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Илья Волочков

Супер-Класс, спасибо. Сделали из магазина телемагазин. Когда ждать видики от Леомакса с чудо-товарами?

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Илья Волочков

А, уже.

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Ким Чен Ын

Скоро жалобы и претензии к Ozon выйдут на новый уровень)

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Axel Denisenko

Для этого в ролик нужно добавить карточку любого товара с площадки, при этом покупать его не нужно.
 Неплохо так.
Без сарказма, Ozon добавили еще один способ немного подзаработать некоторым лицам, а продавцам сделать свой товар немного более популярным.

*раньше на YouTube были популярны обзоры посылок с Ali, а теперь Ozon подключился.

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sles

Вместо клея Момент уходящего Хенкеля?

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Серебряный кавалер

это могут быть видео о важных жизненных моментах, путешествиях и другом, не только про товары.
Через пол часа все тик-токеры потерявшие монетизацию, загружают свои видео на озон:

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Ilya Miller

Фича с Алика :)

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Mikhail Pimonov

Серьезно? Да, точно стоит во всех приложениях ожидать в ближайшее время возможности делиться личной жизнью. Скоро все приложения станут социальными сетями - благо пользователей то навалом. До каких границ дойдет этот мейнстрим?

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Илья Волочков

Мда, Озон не могут среди своих продавцов навести порядок, одни фейки, подделки и обман, про кетайцев, которые тысячами заливают свои фейковые товары скриптом уж молчу...

Но нет, давайте запустим ненужную хрень, которая изначально провальная. Мда.

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Парень

Озону зачем наводить порядок? У него объем СКЮ растет, конкуренция между селлерами растет = росту внутренней рекламы.
Претензии по товару все к селлеру, Озон это логистика (не всегда) + витрина. Ну в редких случаях Озон сам продает товар.

Пока владелец бренда не пожалуется, ничего не уберут.

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Он не впервые публично выступает на эту тему.

Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)!

Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?

Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

Олег Тиньков
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