Ozon запустил «Моменты» — раздел с фотографиями и видео от продавцов и пользователей Статьи редакции
Видео будут монетизироваться — в зависимости от просмотров и других критериев можно получить до 80 тысяч рублей в месяц.
Ozon добавил в приложение раздел «Моменты» — ленту, где продавцы и пользователи могут делиться собственным контентом. Пока он доступен в нескольких регионах, позже появится у всех.
Размещать в ней можно ролики и фотографии. При этом Ozon говорит, что приветствует разнообразие контента — это могут быть видео о важных жизненных моментах, путешествиях и другом, не только про товары.
Под видео можно будет оставить лайки, а на пользователей — подписаться. В приложении появится отдельный профиль для «Моментов», где можно сменить имя, поставить аватарку и посмотреть загруженный контент. Пока ленту тестируют около 200 продавцов.
Видео будут монетизироваться. Для этого в ролик нужно добавить карточку любого товара с площадки, при этом покупать его не нужно. В апреле монетизация станет доступна блогерам и авторам, которые предварительно подали заявки — их анонсируют позже. После этого летом 2022 года её расширят на всех пользователей.
Вознаграждение будут высчитывать по разным показателям: количество просмотров, досматриваемость и конверсия в покупку. На первом этапе сумма может достигать 80 тысяч рублей в месяц, позже она увеличится.
Также в будущем появится возможность получать задания от продавцов и зарабатывать на нативных интеграциях. На поддержку авторов Ozon планирует выделить 1 млрд рублей.
По мнению Ozon, собственный контент поможет увеличить вовлечённость покупателей и время, которое они проводят на платформе, а продавцам даст новый способ взаимодействия с покупателями.
Он не впервые публично выступает на эту тему.
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Интересно кто у кого копирует и есть ли шпионы в командах?
Все они воруют у Taobao, вот вам весь ответ
А Taobao у Amazon)
"Воу, смотрите, ребёнок захотел поиграть в мумию и они купили для этого туалетную бумагу Зева. Воу, пойду тоже куплю, чтобы жопу вытирать после того, как посрал!"
У меня такая реакция должна быть, да?
😂😂😂
Как идея топ 🔥Посмотрим на реализацию.
1) нах...зачем это в приложении интернет-магазина?!
2) как они планируют ленту формировать? ну вот зашел я на ozon купить носки - как они меня в подписчики заманить планируют? Или типа блогеров переманивать из тиктока - чтобы они свою аудиторию звали?
А ведь могли бы просто адекватную партнерку сделать, блин.
Заблокировали FB и Inst, логично что этот трафик куда-то ломанется, почему бы не попробовать его затащить к себе в приложение
Супер-Класс, спасибо. Сделали из магазина телемагазин. Когда ждать видики от Леомакса с чудо-товарами?
А, уже.
Скоро жалобы и претензии к Ozon выйдут на новый уровень)
Для этого в ролик нужно добавить карточку любого товара с площадки, при этом покупать его не нужно.
Неплохо так.
Без сарказма, Ozon добавили еще один способ немного подзаработать некоторым лицам, а продавцам сделать свой товар немного более популярным.
*раньше на YouTube были популярны обзоры посылок с Ali, а теперь Ozon подключился.
Вместо клея Момент уходящего Хенкеля?
это могут быть видео о важных жизненных моментах, путешествиях и другом, не только про товары.
Через пол часа все тик-токеры потерявшие монетизацию, загружают свои видео на озон:
Фича с Алика :)
Серьезно? Да, точно стоит во всех приложениях ожидать в ближайшее время возможности делиться личной жизнью. Скоро все приложения станут социальными сетями - благо пользователей то навалом. До каких границ дойдет этот мейнстрим?
Мда, Озон не могут среди своих продавцов навести порядок, одни фейки, подделки и обман, про кетайцев, которые тысячами заливают свои фейковые товары скриптом уж молчу...
Но нет, давайте запустим ненужную хрень, которая изначально провальная. Мда.
Озону зачем наводить порядок? У него объем СКЮ растет, конкуренция между селлерами растет = росту внутренней рекламы.
Претензии по товару все к селлеру, Озон это логистика (не всегда) + витрина. Ну в редких случаях Озон сам продает товар.
Пока владелец бренда не пожалуется, ничего не уберут.