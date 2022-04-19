Торговля
Сталинский хичхакер

Владелец бренда Persil рассматривает передачу бизнеса в России во временное управление местному топ-менеджменту — «Ъ» Статьи редакции

Официально компания обещала, что 2500 сотрудников «продолжат работать и получать зарплату».

  • Об этом рассказали два источника «Ъ», знакомые с ситуацией. По словам одного из них, достигнув такой договоренности, Henkel 19 апреля объявила о прекращении работы в России.
  • Сейчас компания обсуждает детали передачи своих активов в стране, утверждает собеседник. Среди возможных вариантов — договор управления топ-менеджментом с правом частичной или полной продажи активов компании, добавил он. Речь об 11 производствах Henkel в Подмосковье, Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской областях и Ставропольском крае.
  • По словам источника, сроков закрытия этих сделок нет. В Henkel не дали оперативный комментарий. В правительстве Ленобласти сообщили ТАСС, что Henkel уведомила власти о продаже своих активов в стране. Завод «Хенкель Рус» в регионе, выпускающий клеи и сухие смеси, продолжит работу и сохранит рабочие места.
  • Henkel, которая выпускает товары под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Ласка» и другими, работает в России больше 30 лет. По словам собеседника «Ъ», локализация производства позволила компании минимизировать зависимость от импорта, но часть сырья приходится завозить из-за рубежа. В марте из-за проблем с логистикой были сбои поставок, отметил он.
  • По данным издания, решение Henkel о реструктуризации бизнеса не должно сказаться на взаимоотношениях с ритейлерами. В сети «Верный» сообщили, что производитель до 24 апреля обещал дать разъяснения по дальнейшей работе с розницей.

#новость #henkel

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5 комментариев
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Это Россия-детка! 30 лет коту под хвост. 😁😁😁 В РФ не в чем нельзя быть уверенным

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Topre

Почему в заголовке Persil, а не Henkel??
Автор считает, что Henkel менее известный бренд, чем Persil?

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Andrew Stepanov

Наверно из всего ассортимента Henkel пользуется только Персилом

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Юрий Б.

классно быть топ-менеджером

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Гора Жора

Если один раз Persil, всегда Persil

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Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

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