Владелец бренда Persil рассматривает передачу бизнеса в России во временное управление местному топ-менеджменту — «Ъ» Статьи редакции
Официально компания обещала, что 2500 сотрудников «продолжат работать и получать зарплату».
- Об этом рассказали два источника «Ъ», знакомые с ситуацией. По словам одного из них, достигнув такой договоренности, Henkel 19 апреля объявила о прекращении работы в России.
- Сейчас компания обсуждает детали передачи своих активов в стране, утверждает собеседник. Среди возможных вариантов — договор управления топ-менеджментом с правом частичной или полной продажи активов компании, добавил он. Речь об 11 производствах Henkel в Подмосковье, Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской областях и Ставропольском крае.
- По словам источника, сроков закрытия этих сделок нет. В Henkel не дали оперативный комментарий. В правительстве Ленобласти сообщили ТАСС, что Henkel уведомила власти о продаже своих активов в стране. Завод «Хенкель Рус» в регионе, выпускающий клеи и сухие смеси, продолжит работу и сохранит рабочие места.
- Henkel, которая выпускает товары под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Ласка» и другими, работает в России больше 30 лет. По словам собеседника «Ъ», локализация производства позволила компании минимизировать зависимость от импорта, но часть сырья приходится завозить из-за рубежа. В марте из-за проблем с логистикой были сбои поставок, отметил он.
- По данным издания, решение Henkel о реструктуризации бизнеса не должно сказаться на взаимоотношениях с ритейлерами. В сети «Верный» сообщили, что производитель до 24 апреля обещал дать разъяснения по дальнейшей работе с розницей.
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Почему в заголовке Persil, а не Henkel??
Автор считает, что Henkel менее известный бренд, чем Persil?
Наверно из всего ассортимента Henkel пользуется только Персилом
классно быть топ-менеджером
Если один раз Persil, всегда Persil