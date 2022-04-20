Торговля
Убитый колос

«Сбермегамаркет» будет закупать товары у сторонних производителей, чтобы бороться с нехваткой ассортимента Статьи редакции

Пока это только временная схема.

  • «Сбермегамаркет» создает отдельную структуру «С-мегамаркет трейд» — она будет заниматься закупками товаров у производителей. По словам представителя сервиса, это поможет компании «обеспечить наличие конкурентного предложения по ассортименту и его стоимости».
  • Сейчас партнёры сервиса не могут гарантировать поставки товаров в рамках других моделей сотрудничества — например, когда маркетплейс отвечает только за доставку.
  • Такая схема работы будет временной. Количество закупленных товаров будут сокращать по мере появления конкурентных товаров от продавцов. Сейчас предложение на маркетплейсе не покрывает спрос покупателей, например, в разделе сезонных товаров, говорит гендиректор «Сбермегамаркета» Соломон Кунин.
  • Компания ожидает, что к концу второго квартала 2022 года на площадке будет около 5000 единиц закупленного товара, а концу года компенсирует «проседание» во всех основных категориях. Сейчас ассортимент «Сбермегамаркета» — более 4 млн единиц товаров.
  • Другие маркетплейсы тоже закупают товары у производителей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. «AliExpress Россия» начала делать это в 2021 году, а «Яндекс.Маркет» и Wildberries давно используют такую модель.
  • В марте российские маркетплейсы потеряли 5,5% продавцов и более 20% ассортимента, говорит гендиректор облачного сервиса «Мойсклад» Аскар Рахимбердиев. В частности — из-за дефицита товаров, пик которого наступит летом. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, это падение было временным, а в апреле количество продавцов и ассортимента восстановилось.

#новость #сбермегамаркет

2022 просмотров
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31 комментарий
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Big Boss

Да что ж такое, победа за победой

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Алексей

Обычный бизнес процесс, убирающий издержки. Новость из пальца высосали

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Ким Чен Ын

Просто это звоночек, что с ценами для потребителя начнется п*здец.

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Слегка Придурковатый

В смысле "начнётся"? Уже как больше месяца прогрессирующий (но стабильный) пиздец.

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Ким Чен Ын

Не уточнил, начнется прямь самый смак

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ЯжПрограммист

Ким, иди раскачивай свой полуостров!

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Щитпостер на зарплате

Ну хз хз, я разницу вижу пока только в стоимости ПК железа, которая откатилась на декабрь-январь.

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Дмитрий Ковач

Ахахаха мне так нравится)) 55 дней новости высосаны из пальца, что не новость то "недостойная внимания" мелочь. Вы там на зарплате что-ли?))

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Нинзя

Со сбермегамаркета ушёл просто потому, что работают как конченые. Это мой саботаж их работы, пусть закроются

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Shamil Sh.

В ситимобил у Сбера была примерно та же история

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Андрей Знаток

А что у них там? Совсем плохо?

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Blackrock

Ассортимент нулевой, а то что есть с платной доставкой типа гаечный ключ стоит 150 руб, и доставка 250 ))) Притом что в магазине у дома этот ключ стоит 160

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Александр

Держитесь продавцы...
Сбер посмотрел какие товары пользуются спросом и решил сам конкурировать с теми кто у сбера размещается и забрать часть прибыли себе...
Теперь ещё больше продавцов окажутся в меньшей прибыли...

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СберМегаМаркет

Наши товарные предложения будут иметь те же условия размещения в каталоге товаров, что и предложения от других продавцов - в рамках существующего интерфейса унифицированной карточки товара. Отдельной приоритизации в листинге или создания уникальных карточек не планируется.

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Экологический спрей

Информация настолько важная, насколько площадка и "востребована". 99% плевать на Сбермегашмаркет.

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Алексей Саламахин

Только за СберСпасибо там покупаю, т.к. 99% цены можно оплатить)

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Щитпостер на зарплате

Да ну в пень, лучше уж рублёвый кэшбэк.

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Экологический спрей

Спасибо, не надо.

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Руслан

класс- пошла борьба за дефицит - теперь перекупил товар и можно наценивать как монополист (повышать цену по мере окончания запасов)
Импорта нет - о каких закупках тут может идти речь?

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Aleksey Bobkov

Зумеры узнают что такое челноки

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George Berezkin

СБМаркет к концу года планирует покрыть 100% спроса. В чем же секрет? Мы решили просто подождать, пока потребительская корзина не ужмется до десятка позиций, и будем продавать их - ответили продуктологи компании и лукаво подмигнули.

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Слегка Придурковатый

"Компания ожидает, что к концу второго квартала 2022 года на площадке будет около 5000 единиц закупленного товара, а концу года компенсирует «проседание» во всех основных категориях. Сейчас ассортимент «Сбермегамаркета» — более 4 млн единиц товаров"

Так, сейчас, значит, 4 миллиона единиц товара. А к концу второго квартала 2022 года будет 5 тысяч единиц. Мы наблюдаем колоссальный отрицательный рост, друзья.

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Экологический спрей

Там статья криво написана. Но это не важно.

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Andrey Shevtsov

Закупать, продавать ниже себестоимости и ждать, что другие поставщики вольются 🤣🤣🤣

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Aleksey Bobkov

Хороший бизнес

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Sergei Bakotin

ну со сбер-прайм (карта с бонусами и бесплатная доставка) на сбермегамаркете местами очень крутые предложения получаются.

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Александр Рюмин

Штош, даже экосистемы обсираются...

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Александр Привалов

А с нехваткой их приложения в сторах они как союираются бороться?

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Щитпостер на зарплате

Сбермегамаркет» создает отдельную структуру «С-мегамаркет».
Почему я прочитал как "смегмамаркет" ?

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Артур Сальников

1,5 месяца назад - всё на контроле, трудностей не будет

1 месяц назад - трудности есть, но у нас есть механизмы чтобы их решать

2 недели назад - мы решаем проблемы, не беспокойтесь хуже не будет

Сегодня - чтобы не было полного катарсиса, мы пытаемся что-то делать и публично рассказывать, что мы что-то делаем, чтобы вы не думали, что мы думаем, что у нас катарасис)))

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Nomad from Mordor

А что случилось?

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