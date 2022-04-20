«Сбермегамаркет» будет закупать товары у сторонних производителей, чтобы бороться с нехваткой ассортимента Статьи редакции
Пока это только временная схема.
- «Сбермегамаркет» создает отдельную структуру «С-мегамаркет трейд» — она будет заниматься закупками товаров у производителей. По словам представителя сервиса, это поможет компании «обеспечить наличие конкурентного предложения по ассортименту и его стоимости».
- Сейчас партнёры сервиса не могут гарантировать поставки товаров в рамках других моделей сотрудничества — например, когда маркетплейс отвечает только за доставку.
- Такая схема работы будет временной. Количество закупленных товаров будут сокращать по мере появления конкурентных товаров от продавцов. Сейчас предложение на маркетплейсе не покрывает спрос покупателей, например, в разделе сезонных товаров, говорит гендиректор «Сбермегамаркета» Соломон Кунин.
- Компания ожидает, что к концу второго квартала 2022 года на площадке будет около 5000 единиц закупленного товара, а концу года компенсирует «проседание» во всех основных категориях. Сейчас ассортимент «Сбермегамаркета» — более 4 млн единиц товаров.
- Другие маркетплейсы тоже закупают товары у производителей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. «AliExpress Россия» начала делать это в 2021 году, а «Яндекс.Маркет» и Wildberries давно используют такую модель.
- В марте российские маркетплейсы потеряли 5,5% продавцов и более 20% ассортимента, говорит гендиректор облачного сервиса «Мойсклад» Аскар Рахимбердиев. В частности — из-за дефицита товаров, пик которого наступит летом. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, это падение было временным, а в апреле количество продавцов и ассортимента восстановилось.
Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).
По подсчетам Gallup, из-за отсутствия мотивации и снижения продуктивности сотрудников организации теряют до 550 млрд долларов в год. Как оказать поддержку и мотивировать команду в сложный период, расскажет фаундер ведущего российского HR-tech сервиса Skillaz Андрей Крылов.
Бьёрн Страуструп (Bjarne Stroustrup) спроектировал и разработал C++. Он также написал ряд книг об этом языке и больше ста научных статей. В интервью Evrone> он рассказал, что думает о разнице между задуманным С++ и тем, как его используют сейчас, а также сообщил, что нового будет в новых версиях.
Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус и Сбер запустили онлайн-сервис, который помогает составлять концессионные соглашения, не привлекая юристов. Использование этого инструмента позволит инвесторам значительно сэкономить деньги и время.
Мы проанализировали, как изменились благотворительные пожертвования в России в марте. Аналитика не самая утешительная. Рассказываем, как новая реальность ударила по НКО и их подопечным, и что можно сделать прямо сейчас, чтобы помочь исправить грустное положение дел.
Где брать бесплатные шрифты и что прочитать о кириллице — советует преподаватель курса «InDesign. Техника работы» Ник Недашковский.
Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.
Инструкция по визуалу во «ВКонтакте» для предпринимателей и маркетологов от Студии Чижова. Рассказываем про отличия от Instagram* и даем практические рекомендации.
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Да что ж такое, победа за победой
Обычный бизнес процесс, убирающий издержки. Новость из пальца высосали
Просто это звоночек, что с ценами для потребителя начнется п*здец.
В смысле "начнётся"? Уже как больше месяца прогрессирующий (но стабильный) пиздец.
Не уточнил, начнется прямь самый смак
Ким, иди раскачивай свой полуостров!
Ну хз хз, я разницу вижу пока только в стоимости ПК железа, которая откатилась на декабрь-январь.
Ахахаха мне так нравится)) 55 дней новости высосаны из пальца, что не новость то "недостойная внимания" мелочь. Вы там на зарплате что-ли?))
Со сбермегамаркета ушёл просто потому, что работают как конченые. Это мой саботаж их работы, пусть закроются
В ситимобил у Сбера была примерно та же история
А что у них там? Совсем плохо?
Ассортимент нулевой, а то что есть с платной доставкой типа гаечный ключ стоит 150 руб, и доставка 250 ))) Притом что в магазине у дома этот ключ стоит 160
Держитесь продавцы...
Сбер посмотрел какие товары пользуются спросом и решил сам конкурировать с теми кто у сбера размещается и забрать часть прибыли себе...
Теперь ещё больше продавцов окажутся в меньшей прибыли...
Наши товарные предложения будут иметь те же условия размещения в каталоге товаров, что и предложения от других продавцов - в рамках существующего интерфейса унифицированной карточки товара. Отдельной приоритизации в листинге или создания уникальных карточек не планируется.
Информация настолько важная, насколько площадка и "востребована". 99% плевать на Сбермегашмаркет.
Только за СберСпасибо там покупаю, т.к. 99% цены можно оплатить)
Да ну в пень, лучше уж рублёвый кэшбэк.
Спасибо, не надо.
класс- пошла борьба за дефицит - теперь перекупил товар и можно наценивать как монополист (повышать цену по мере окончания запасов)
Импорта нет - о каких закупках тут может идти речь?
Зумеры узнают что такое челноки
СБМаркет к концу года планирует покрыть 100% спроса. В чем же секрет? Мы решили просто подождать, пока потребительская корзина не ужмется до десятка позиций, и будем продавать их - ответили продуктологи компании и лукаво подмигнули.
"Компания ожидает, что к концу второго квартала 2022 года на площадке будет около 5000 единиц закупленного товара, а концу года компенсирует «проседание» во всех основных категориях. Сейчас ассортимент «Сбермегамаркета» — более 4 млн единиц товаров"
Так, сейчас, значит, 4 миллиона единиц товара. А к концу второго квартала 2022 года будет 5 тысяч единиц. Мы наблюдаем колоссальный отрицательный рост, друзья.
Там статья криво написана. Но это не важно.
Закупать, продавать ниже себестоимости и ждать, что другие поставщики вольются 🤣🤣🤣
Хороший бизнес
ну со сбер-прайм (карта с бонусами и бесплатная доставка) на сбермегамаркете местами очень крутые предложения получаются.
Штош, даже экосистемы обсираются...
А с нехваткой их приложения в сторах они как союираются бороться?
Сбермегамаркет» создает отдельную структуру «С-мегамаркет».
Почему я прочитал как "смегмамаркет" ?
1,5 месяца назад - всё на контроле, трудностей не будет
1 месяц назад - трудности есть, но у нас есть механизмы чтобы их решать
2 недели назад - мы решаем проблемы, не беспокойтесь хуже не будет
Сегодня - чтобы не было полного катарсиса, мы пытаемся что-то делать и публично рассказывать, что мы что-то делаем, чтобы вы не думали, что мы думаем, что у нас катарасис)))
А что случилось?