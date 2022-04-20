Торговля
Убитый колос

«Магнит» объявил о переходе на электронные чеки — ради экономии и заботы о природе Статьи редакции

В начале марта чековая бумага подорожала и стала пропадать у поставщиков, а ФНС пообещала не штрафовать за невыдачу чеков.

  • «Магнит» начал переход на электронные чеки. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты, заявила компания.
  • Сначала перейти на электронные чеки смогут участники программы лояльности ритейлера. Сделать это можно в приложении «Магнита», чеки будут приходить на почту.
  • Также с марта 2022 года «Магнит» уменьшил площадь бумажных чеков на 52%, убрав с них необязательную информацию. За месяц ритейлер сэкономил 93 тысячи км чековой ленты, а за год ожидает сокращения на 1 млн км.
  • В начале марта «Ведомости» писали, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Это связано с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
  • После этого ФНС пообещала временно не штрафовать продавцов и другой бизнес, если у них закончилась чековая лента, и они не могут выдать бумажный чек.
  • В марте о переходе на электронные чеки уже заявил «Вкусвилл», а 18 апреля — «Перекрёсток».

#новость #магнит

3659 просмотров
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176 комментариев
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Павел Родюков

Вот бы ещё изобрести электронную туалетную бумагу!

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Тимур Петров

Вы смеётесь, а скоро начнут красть туалетную бумагу из ТЦ, офисов. Потом введут правило в туалет со своей бумагой, или поставят кассу на входе, или сделают все платными.

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9 комментариев
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Green Base

Вода есть

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35 комментариев
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Орзэмэс Мирзов
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2 комментария
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Эзиз Артыков

Оставьте электронную почту, отправлю несколько рулонов

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Владимир

Уже изобрели https://youtu.be/4-C8P8RWux4

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Герман Воронов

Гигиенический душ + гигиенический фен для жопы

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Solomon Vagner

Зачем эти полумеры?! сразу виртуальную задницу

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2 комментария
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Александр Ненадо

Биде или гигиенический душ давно существует.

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Alex Shokhin

NFT туалетная бумага? Блокчейн, бигдата, все дела

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Kirill Atstarov

зачем, если есть газета "Труд"

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Владимир Кусачев

Это было бы изобретение века

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Rudolf Boiars

Разумеется ради заботы о природе😂😂

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Feduard Klimkin

Авто с Евро-0 наверное тоже ради заботы о природе разрешили выпускать.

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D. Trump

Написано же ради экономии в том числе.

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John Doe

Термобумага для ККМ пропала - критически зависела от импорта. Да здравствует чудный новый мир.

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#MP

Такая же забота о природе, как и у западных кампаний вынимающих из комплекта блоки питания и тд

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1 комментарий
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Даниил Криничный

И давно пора было перейти, зачем эти бумажки нужны. Прошлый век.

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Tsoy Victor

Можно подтираться корой. Экологично.

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2 комментария
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Иван Чепурнов

Скоро из телевизора будут советовать переходить с питания мясом на питание солнечными лучами и воздухом, и рассказывать о пользе голодания.

Да и вообще, меньше кушаешь, меньше какаешь - меньше туалетной бумаги используешь. Сплошная экономия и польза!

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John Doe

https://www.youtube.com/watch?v=y4Zwy9FYmoA

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Александра Алексеева

С тем, как часто у них не соответствует цифра на ценнике с цифрой в ленте, не айс ньюс...

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Младший Даниль

И охранник после касс самообслуживания: «Вы оплатили макароны? Покажите чек».

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YCbluKOBPbl

Ну карту скидочную не показываете и всё.

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Евгений Файвишевский

для контроля цен нужны покупательские мониторы, а не клоунские бумажки

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1 комментарий
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Petr Petrov

Так эксперты в комментариях говорили, что за пару недель чековую ленту импортозаместят.
Почему все ещё дефицит? Почему Путину не доложено?

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D. Trump

Корабль :D

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Betty Boop

А вес в пачках снижают ради заботы о здоровье, наверное. Чтобы не переедали

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Gri

Я офигел когда покупал масло по той же цене, что и раньше, но придя домой понял, что брусок стал поменьше в размерах

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Экономический шмель

Хороша забота.

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Rudolf Boiars

Зато лишнюю бумагу на чеки не используют. А это так…куча мусора.

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Алёна Чебан

Теперь надо отдельную почту создавать. Для чеков

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Gri

Было бы удобно, чтобы чеки в банковском приложении отображались, чтоб например тыкнул на сумму и глянул чек

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2 комментария
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Аркадий Туманов

Неужели современные блага и до нас дошли...

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Максим

это не блага) Это просто бумага закончилась) Совсем закончилась.

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1 комментарий
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Дмитрий Филиппов

Любят наш ушлепский бизнес прикрываться "заботой о природе", генерируя при этом мегатонны пакетов, которые не разлагаются и сотню лет

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lakoros

А иностранный не любит прикрываться?

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1 комментарий
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Блять че комментаторам опять не нравится, бумажные чеки это ебала. Ещё бы бумажные квитанции ЖКХ заменить и было бы совсем заебись.

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Тимур Петров

ЖКХ можно заменить, магазинные нет, обманывать будут на раз, два. Прямо на кассе.

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4 комментария
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YCbluKOBPbl

Действительно , люди просят больше контроля , милорд . Свобода - ебала .

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4 комментария
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RomanistHere

комментаторы пришли бесполезно поныть и полайкать таких же нытиков - вот и наслаждаются, не обращай внимание)

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Axel Denisenko

Молодцы конечно, похвально. Только вот со стороны похоже на...

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ilia

Какое (нецензурщина) лицемерие!

"Ради экологии"...

Каждый (каждый!) раз когда я прихожу в сетевые магазины со своими пакетами - что большим, что маленькими прозрачными - и отказываюсь от них когда на кассе мне норовят положить масло, пакет молочки, бананы, селедку в банке, да даже мыло, блин, в них, мне всегда "да это же бесплатно!" и иногда "мы обязаны так обслуживать, дома выбросите". "Ради экологии"... Бумажная лента разлагается относительно быстро, деревья можно посадить, а эти долбанные пакеты валяться будут потом везде. Сделать их по 50 копеек - уже было бы что-то - отказался бы кто-то. но зачем если побузивать будут?

Сбер тот же - чеки сделали меньше, уговаривают их не печатать, но тупо пуши сделать бесплатными "ради экологии" - "не...".

Бесит когда на реально значимых темах пытаются так хайпиться и врать откровенно.

Ну и что бумагу даже не самого высокого качества не могут в стране делать 🤦‍♂️

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Вик Бой

пуши и отобрать могут на раз, пакеты если просто фасовочный то а как без них те же овощи фрукты? да и масло или рыбное что то иногда прям надо бы в фасовочный, если пакет как авоська, то тоже со своим хожу, пока физически не износится, просто куда их плодить если каждый раз покупать

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2 комментария
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Oleg Zavialov

Не растраивайся. Один снаряд 152 мм. Гадит на природу так как такой как ты за 300 лет минимум. А выброс вулкана как за 100 лет войны.

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1 комментарий
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Gri

Самое кринжовое, что пришли к этому только в условиях дефицита, а теперь все прикрываются тем, что это ради сохранения природы

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Федор Русаков

Альфа банк вон чеки укоротил на днях, говорят спасли целый лес

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Egik

Убей бобра - спаси дерево!

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Ann

Да, еще и написали "Почему мы раньше этого не сделали". Действительно)

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Alex S.

Чек - это документ. На основании которого вы мы можете совершать определенные юридические действия. Претензию предъявить, например, возврат сделать и т.д. Поэтому новость не очень. Я уж не говорю что цены можно проверять а то часто не совпадают

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Кристина Крышняя

Чек не обязателен при возврате и претензии уже давно. Продавец может его восстановить при необходимости

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7 комментариев
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Petr Petrov

Документ может быть электронным - в чем проблема?

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16 комментариев
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Evgeniy Sh

Все чеки хранятся в облаке ОФД и имеют юридическую силу. Это все равно, что распечатать форму из сбербанконлайн на платеж и утверждать, что он юридический значим. Важны цыферки, которые есть в базах данных. Все остальное - шелуха.

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Vacuum

Просто интересно, зачем упоминать вообще что то о природе. Все же понимают, почему магнит на это переходит.
Ну напишите вы, что просто решили перейти на электронку, потому что так удобнее, если вам страшно говорить, что это из за дефицита.
Нет блт, нужно обязательно прелести сюда какие то «благие намерения».
Сначала мы клеили на бараки красивые этикетки домов, теперь мы на всю жизнь клеем эту ебаную этикетку.
Придурки.

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Всвиторе

Ну понимаешь. Для всех действий компании нужен правильный мотив. Нельзя же просто так и уволить 3000 сотрудников, никто не поймет. Другие будут думать что компании пизда. А вот если сказать, "Благодаря новой и невъебенной программе сканирования товаров ещё на полках, мы, охуеть какие, поэтому нахуй этих 3000 сотрудников!", и все такие, - "Да, нахуй их!"

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2 комментария
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Вик Бой

странно, что раньше в приложении не было такой функции, когда такое уже было у ленты и возможно у х5, искал и хотел включить до того как стали экономить, сам хотел им сэкономить 😄 к слову, абсолютно бесполезно с газпромом по поводу квитанций на эл почту, не умеют они в это, даже если попросишь и напишешь заявление, всё равно не умеют

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Кристина Крышняя

Для газа есть приложение Мой газ, правда пока они дублируют бумажные квитанции, но уже год норм через него платить и хранить данные

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2 комментария
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Kirill Kirillov

Чего это не было? В приложении "Магнита" все покупки с ценами давно. Но отменить печать чека было нельзя, как у других сетей. У них между принятием решениях и реализацией целая вечность.

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1 комментарий
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Слегка Придурковатый

Правительство вчера тоже одобрило выпуск автомобилей класса "Евро-0", и наверняка тоже ради заботы о природе.

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Flashback FM

Ага, природа и экономия. У вас просто её нет изза санкций.

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Алексей Юрганов

А где они были 8 лет с заботой об экологии??

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Знатный Тролль

В Магните огромное количество неправильных ценников, поэтому соглашаться на такое — быть врагом самому себе. Или быть врагом — это ходить в Магнит.

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Tsoy Victor

Хорошо что хоть не от руки писать будут...

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Тимур Петров

За месяц ритейлер сэкономил 93 тысячи км чековой ленты, а за год ожидает сокращения на 1 млн км.
 Такие темпами и до Марса доберёмся (55 млн км). Вот что значит грамотное руководство, пока Рогозин не может долететь до луны, а магнит уже на полпути к Марсу.

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Иван Петров

Главное, чтобы Магнит на электронные продукты не перешел

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Ann

Давно пора, у Пятёрочки, Перекрёстка и Вкусвилла уже с прошлого года такая возможность, если не раньше. Жаль только, что такие инициативы делаются некоторыми компаниями только из-за того, что стоимость чековой ленты подорожала.

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Андрей Мельник

Только у Пятерочки я уже полгода настроить получение электронных чеков не могу.

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2 комментария
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Ann

Есть ли тут представители Магнита? Есть проблемы с новой функцией отказа от электронных чеков в приложении:

1. Когда вы отправляете письмо для подтверждения почты, кнопка не появляется, пока не включишь показ изображений в письме.
2. При подтверждении почты показывается скрипт с символом ok, а не нормальное подтверждение в виде крупной надписи.
3. В письме якобы присутствует кнопка опроса, которая ведёт на сообщение об ошибке. Если подключить показ изображений, кнопка исчезает.

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Сервис opencart-course

Кстати про ценники забыли их печатают там не переставая и кстати магнит делал эксперимент, но не особо взлетело с ЖК-ценниками, ну там такое говно конечно поставили, а в целом конечно на каждой тележке сканер должен быть с дисплеем.
Но чую что скоро вместо ККМ счеты вернут с костяшками... и это ни}{уя не смешно...

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John Doe

Но чую что скоро вместо ККМ счеты вернут с костяшками
 Нет, будет так: хочешь бумажный чек - приходи в магазин со своей лентой для ККМ

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RomanistHere

Жесть вы токсики, и ребёнку очевидно, что первостепенные причины перехода вовсе не природа - но сам переход в этом конкретном случае - это вин-вин. Чеки действительно вредны для экологии (и даже слышал что трогать их вредно, что-то там под действием тепла тела начинает всасываться куда-то).

Поэтому, несмотря на причины, само событие исключительно хорошее и позитивное. Но многим, конечно, насрать на это. Главное высказать своё фе (высказываете не в том месте и не в то время - плюсы в вашей карме ничего не изменят).

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Norman

Ну справедливости ради например в Великобритании все магазины уже как 3 года предлагают на кассах не брать кассовые чеки. Кассиры всегда спрашивают нужен ли чек а на кассах самообслуживания после покупки на терминале есть кнопка выбить чек если не нажмешь чек не выбивается.
Но тут и полиэтиленовые пакеты не выдают в супермаркетах.

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Ann

Про вредность чеков правда. Их также нельзя было долгое время переработать в РФ, как обычную бумагу. Сейчас в некоторых городах можно сдавать в отдельный контейнер, чеки переработают.

Возможно, они из-за особого покрытия еще дольше разлагаются/их разложение наносит вред почве, но я не нашла информацию, которая бы это подтверждала.

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1 комментарий
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Alex S.

Это потому что сейчас используют специальную бумагу на которой печатается воздействием тепла. Помнится раньше лет так двадцать назад бумага была самая обычная и чеки печатались другим способом

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Иван парфомин

Вы заметили как на кассовых чеках межстрочные пробелы и всю лишнюю инфу стали убирать? С заботой о природе. Ага))

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TLGM x Event

Тогда и полиэтиленовые пакеты нужно изъять из оборота. Если действительно, душа болит за экологию.

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Владимир Кусачев

Вот оно как, а я думал, когда же они начнут это оправдывать защитой экологии.

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Evgeniy Sh

Чтобы выбить электронный чек, нужны контакты, чтобы его отправить (клиент должен его получить тем или иным способом). Мы теперь будем свои email или телефоны на кассе оставлять.
Ок. Если к скидочной карте привязано то или иное - еще ладно (пятерка так делает, отправляет чеки на мыло). А если я втайне от жены решил г..оны купить - всё пропало, шеф?)

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