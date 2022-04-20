Интересные мысли создателя С++ из интервью Evrone

Бьёрн Страуструп (Bjarne Stroustrup) спроектировал и разработал C++. Он также написал ряд книг об этом языке и больше ста научных статей. В интервью Evrone он рассказал, что думает о разнице между задуманным С++ и тем, как его используют сейчас, а также сообщил, что нового будет в новых версиях.