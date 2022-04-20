«Магнит» объявил о переходе на электронные чеки — ради экономии и заботы о природе Статьи редакции
В начале марта чековая бумага подорожала и стала пропадать у поставщиков, а ФНС пообещала не штрафовать за невыдачу чеков.
- «Магнит» начал переход на электронные чеки. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты, заявила компания.
- Сначала перейти на электронные чеки смогут участники программы лояльности ритейлера. Сделать это можно в приложении «Магнита», чеки будут приходить на почту.
- Также с марта 2022 года «Магнит» уменьшил площадь бумажных чеков на 52%, убрав с них необязательную информацию. За месяц ритейлер сэкономил 93 тысячи км чековой ленты, а за год ожидает сокращения на 1 млн км.
- В начале марта «Ведомости» писали, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Это связано с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
- После этого ФНС пообещала временно не штрафовать продавцов и другой бизнес, если у них закончилась чековая лента, и они не могут выдать бумажный чек.
- В марте о переходе на электронные чеки уже заявил «Вкусвилл», а 18 апреля — «Перекрёсток».
Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.
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Вот бы ещё изобрести электронную туалетную бумагу!
Вы смеётесь, а скоро начнут красть туалетную бумагу из ТЦ, офисов. Потом введут правило в туалет со своей бумагой, или поставят кассу на входе, или сделают все платными.
Вода есть
Оставьте электронную почту, отправлю несколько рулонов
Уже изобрели https://youtu.be/4-C8P8RWux4
Гигиенический душ + гигиенический фен для жопы
Зачем эти полумеры?! сразу виртуальную задницу
Биде или гигиенический душ давно существует.
NFT туалетная бумага? Блокчейн, бигдата, все дела
зачем, если есть газета "Труд"
Это было бы изобретение века
Разумеется ради заботы о природе😂😂
Авто с Евро-0 наверное тоже ради заботы о природе разрешили выпускать.
Написано же ради экономии в том числе.
Термобумага для ККМ пропала - критически зависела от импорта. Да здравствует чудный новый мир.
Такая же забота о природе, как и у западных кампаний вынимающих из комплекта блоки питания и тд
И давно пора было перейти, зачем эти бумажки нужны. Прошлый век.
Можно подтираться корой. Экологично.
Скоро из телевизора будут советовать переходить с питания мясом на питание солнечными лучами и воздухом, и рассказывать о пользе голодания.
Да и вообще, меньше кушаешь, меньше какаешь - меньше туалетной бумаги используешь. Сплошная экономия и польза!
https://www.youtube.com/watch?v=y4Zwy9FYmoA
С тем, как часто у них не соответствует цифра на ценнике с цифрой в ленте, не айс ньюс...
И охранник после касс самообслуживания: «Вы оплатили макароны? Покажите чек».
Ну карту скидочную не показываете и всё.
для контроля цен нужны покупательские мониторы, а не клоунские бумажки
Так эксперты в комментариях говорили, что за пару недель чековую ленту импортозаместят.
Почему все ещё дефицит? Почему Путину не доложено?
Корабль :D
А вес в пачках снижают ради заботы о здоровье, наверное. Чтобы не переедали
Я офигел когда покупал масло по той же цене, что и раньше, но придя домой понял, что брусок стал поменьше в размерах
Хороша забота.
Зато лишнюю бумагу на чеки не используют. А это так…куча мусора.
Теперь надо отдельную почту создавать. Для чеков
Было бы удобно, чтобы чеки в банковском приложении отображались, чтоб например тыкнул на сумму и глянул чек
Неужели современные блага и до нас дошли...
это не блага) Это просто бумага закончилась) Совсем закончилась.
Любят наш ушлепский бизнес прикрываться "заботой о природе", генерируя при этом мегатонны пакетов, которые не разлагаются и сотню лет
А иностранный не любит прикрываться?
Блять че комментаторам опять не нравится, бумажные чеки это ебала. Ещё бы бумажные квитанции ЖКХ заменить и было бы совсем заебись.
ЖКХ можно заменить, магазинные нет, обманывать будут на раз, два. Прямо на кассе.
Действительно , люди просят больше контроля , милорд . Свобода - ебала .
комментаторы пришли бесполезно поныть и полайкать таких же нытиков - вот и наслаждаются, не обращай внимание)
Молодцы конечно, похвально. Только вот со стороны похоже на...
Какое (нецензурщина) лицемерие!
"Ради экологии"...
Каждый (каждый!) раз когда я прихожу в сетевые магазины со своими пакетами - что большим, что маленькими прозрачными - и отказываюсь от них когда на кассе мне норовят положить масло, пакет молочки, бананы, селедку в банке, да даже мыло, блин, в них, мне всегда "да это же бесплатно!" и иногда "мы обязаны так обслуживать, дома выбросите". "Ради экологии"... Бумажная лента разлагается относительно быстро, деревья можно посадить, а эти долбанные пакеты валяться будут потом везде. Сделать их по 50 копеек - уже было бы что-то - отказался бы кто-то. но зачем если побузивать будут?
Сбер тот же - чеки сделали меньше, уговаривают их не печатать, но тупо пуши сделать бесплатными "ради экологии" - "не...".
Бесит когда на реально значимых темах пытаются так хайпиться и врать откровенно.
Ну и что бумагу даже не самого высокого качества не могут в стране делать 🤦♂️
пуши и отобрать могут на раз, пакеты если просто фасовочный то а как без них те же овощи фрукты? да и масло или рыбное что то иногда прям надо бы в фасовочный, если пакет как авоська, то тоже со своим хожу, пока физически не износится, просто куда их плодить если каждый раз покупать
Не растраивайся. Один снаряд 152 мм. Гадит на природу так как такой как ты за 300 лет минимум. А выброс вулкана как за 100 лет войны.
Самое кринжовое, что пришли к этому только в условиях дефицита, а теперь все прикрываются тем, что это ради сохранения природы
Альфа банк вон чеки укоротил на днях, говорят спасли целый лес
Убей бобра - спаси дерево!
Да, еще и написали "Почему мы раньше этого не сделали". Действительно)
Чек - это документ. На основании которого вы мы можете совершать определенные юридические действия. Претензию предъявить, например, возврат сделать и т.д. Поэтому новость не очень. Я уж не говорю что цены можно проверять а то часто не совпадают
Чек не обязателен при возврате и претензии уже давно. Продавец может его восстановить при необходимости
Документ может быть электронным - в чем проблема?
Все чеки хранятся в облаке ОФД и имеют юридическую силу. Это все равно, что распечатать форму из сбербанконлайн на платеж и утверждать, что он юридический значим. Важны цыферки, которые есть в базах данных. Все остальное - шелуха.
Просто интересно, зачем упоминать вообще что то о природе. Все же понимают, почему магнит на это переходит.
Ну напишите вы, что просто решили перейти на электронку, потому что так удобнее, если вам страшно говорить, что это из за дефицита.
Нет блт, нужно обязательно прелести сюда какие то «благие намерения».
Сначала мы клеили на бараки красивые этикетки домов, теперь мы на всю жизнь клеем эту ебаную этикетку.
Придурки.
Ну понимаешь. Для всех действий компании нужен правильный мотив. Нельзя же просто так и уволить 3000 сотрудников, никто не поймет. Другие будут думать что компании пизда. А вот если сказать, "Благодаря новой и невъебенной программе сканирования товаров ещё на полках, мы, охуеть какие, поэтому нахуй этих 3000 сотрудников!", и все такие, - "Да, нахуй их!"
странно, что раньше в приложении не было такой функции, когда такое уже было у ленты и возможно у х5, искал и хотел включить до того как стали экономить, сам хотел им сэкономить 😄 к слову, абсолютно бесполезно с газпромом по поводу квитанций на эл почту, не умеют они в это, даже если попросишь и напишешь заявление, всё равно не умеют
Для газа есть приложение Мой газ, правда пока они дублируют бумажные квитанции, но уже год норм через него платить и хранить данные
Чего это не было? В приложении "Магнита" все покупки с ценами давно. Но отменить печать чека было нельзя, как у других сетей. У них между принятием решениях и реализацией целая вечность.
Правительство вчера тоже одобрило выпуск автомобилей класса "Евро-0", и наверняка тоже ради заботы о природе.
Ага, природа и экономия. У вас просто её нет изза санкций.
А где они были 8 лет с заботой об экологии??
В Магните огромное количество неправильных ценников, поэтому соглашаться на такое — быть врагом самому себе. Или быть врагом — это ходить в Магнит.
Хорошо что хоть не от руки писать будут...
За месяц ритейлер сэкономил 93 тысячи км чековой ленты, а за год ожидает сокращения на 1 млн км.
Такие темпами и до Марса доберёмся (55 млн км). Вот что значит грамотное руководство, пока Рогозин не может долететь до луны, а магнит уже на полпути к Марсу.
Главное, чтобы Магнит на электронные продукты не перешел
Давно пора, у Пятёрочки, Перекрёстка и Вкусвилла уже с прошлого года такая возможность, если не раньше. Жаль только, что такие инициативы делаются некоторыми компаниями только из-за того, что стоимость чековой ленты подорожала.
Только у Пятерочки я уже полгода настроить получение электронных чеков не могу.
Есть ли тут представители Магнита? Есть проблемы с новой функцией отказа от электронных чеков в приложении:
1. Когда вы отправляете письмо для подтверждения почты, кнопка не появляется, пока не включишь показ изображений в письме.
2. При подтверждении почты показывается скрипт с символом ok, а не нормальное подтверждение в виде крупной надписи.
3. В письме якобы присутствует кнопка опроса, которая ведёт на сообщение об ошибке. Если подключить показ изображений, кнопка исчезает.
Кстати про ценники забыли их печатают там не переставая и кстати магнит делал эксперимент, но не особо взлетело с ЖК-ценниками, ну там такое говно конечно поставили, а в целом конечно на каждой тележке сканер должен быть с дисплеем.
Но чую что скоро вместо ККМ счеты вернут с костяшками... и это ни}{уя не смешно...
Но чую что скоро вместо ККМ счеты вернут с костяшками
Нет, будет так: хочешь бумажный чек - приходи в магазин со своей лентой для ККМ
Жесть вы токсики, и ребёнку очевидно, что первостепенные причины перехода вовсе не природа - но сам переход в этом конкретном случае - это вин-вин. Чеки действительно вредны для экологии (и даже слышал что трогать их вредно, что-то там под действием тепла тела начинает всасываться куда-то).
Поэтому, несмотря на причины, само событие исключительно хорошее и позитивное. Но многим, конечно, насрать на это. Главное высказать своё фе (высказываете не в том месте и не в то время - плюсы в вашей карме ничего не изменят).
Ну справедливости ради например в Великобритании все магазины уже как 3 года предлагают на кассах не брать кассовые чеки. Кассиры всегда спрашивают нужен ли чек а на кассах самообслуживания после покупки на терминале есть кнопка выбить чек если не нажмешь чек не выбивается.
Но тут и полиэтиленовые пакеты не выдают в супермаркетах.
Про вредность чеков правда. Их также нельзя было долгое время переработать в РФ, как обычную бумагу. Сейчас в некоторых городах можно сдавать в отдельный контейнер, чеки переработают.
Возможно, они из-за особого покрытия еще дольше разлагаются/их разложение наносит вред почве, но я не нашла информацию, которая бы это подтверждала.
Это потому что сейчас используют специальную бумагу на которой печатается воздействием тепла. Помнится раньше лет так двадцать назад бумага была самая обычная и чеки печатались другим способом
Вы заметили как на кассовых чеках межстрочные пробелы и всю лишнюю инфу стали убирать? С заботой о природе. Ага))
Тогда и полиэтиленовые пакеты нужно изъять из оборота. Если действительно, душа болит за экологию.
Вот оно как, а я думал, когда же они начнут это оправдывать защитой экологии.
Чтобы выбить электронный чек, нужны контакты, чтобы его отправить (клиент должен его получить тем или иным способом). Мы теперь будем свои email или телефоны на кассе оставлять.
Ок. Если к скидочной карте привязано то или иное - еще ладно (пятерка так делает, отправляет чеки на мыло). А если я втайне от жены решил г..оны купить - всё пропало, шеф?)