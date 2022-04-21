Российские гипермаркеты OBI могут перейти инвесторам из Казахстана — «Ъ» Статьи редакции
В апреле OBI передала российский бизнес в доверительное управление на фоне конфликта с местными топ-менеджерами.
- Новым владельцем гипермаркетов OBI в России могут стать структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консультанта на рынке ритейла и близкого к российской сети OBI источника.
- Представитель российской сети OBI отказался от комментариев, связаться с представителями Asadel не удалось, а в казахской сети OBI на вопросы не ответили.
- Президент Asadel — Ерлан Сейсембаев, семья которого занимает 41 строчку в рейтинге казахского Forbes с состоянием $128 млн. Ещё одним собственником холдинга называют бизнесмена Галимжана Есенова, 21 строчка рейтинга казахского Forbes, состояние $412 млн. Первый гипермаркет OBI в Казахстане открылся в 2018 году, Ерлан Сейсембаев, по его собственным словам, инвестировал в него $25 млн.
- 11 марта близкие к OBI источники «Ведомостей» рассказали, что у немецкой компании возник конфликт с топ-менеджерами российской сети. Последние заявили, что магазины сети снова откроются в апреле — хотя OBI ушла из страны 8 марта.
- Головная компания заблокировала в российских «дочках» ИТ-систему, которая бы позволила нормально работать. В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.
- 12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу, который был доверительным управляющим в Natura Siberica после смерти основателя Андрея Трубникова. В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.
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А наполнять то чем будут?)
Двумя видам гвоздей из рф?
Видимо надежда на то, что в Казахстане есть готовый бизнес.
Под него закупать, и затем переправлять в Россию.
И из Китая по той же схеме.
80% ассортимента OBI - отечественные товары
Казахи конечно круты, но им бы у себя что-то такое построить сначала.
Ни разу не был в OBI. Хороший магазин?)
Бауырлар жұмыс істейді!
nao entendi nada
Очень белыми нитками шита схема - «мы не имеем отношение к бизнесу в России», когда в соседнем Казахстане в рамках общего таможенного союза работает франчайзи и торгует их товаром. Откуда же берётся товар в России?!