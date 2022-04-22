SCRUM, здравствуйте! Как разработчики Аспро работают по гибкой методологии

Если задать программисту вопрос «Чем ты занимаешься на работе?», он ответит что-то вроде: «Работаю» или «Да я просто кнопочки раскрашиваю». Зависит от настроения. На самом же деле такие простые ответы — результат хорошо организованного рабочего процесса. Создать среду, в которой программист может просто заниматься своим делом — задача любого…