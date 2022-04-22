Производитель туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse заявил об уходе из России Статьи редакции
Российский рынок принёс ему 2% от общего объёма продаж в 2021 году.
- Об этом компания Essity написала в отчёте за первый квартал 2022 года. Условия для ведения бизнеса в стране ухудшились, поэтому производитель «начал работу» по выходу с российского рынка.
- Активы компании в России были обесценены примерно в 1,4 млрд шведских крон — $149 млн. В 2021 году чистый объём продаж Essity в стране составил около 2,8 млрд шведских крон — $298 млн. Российский рынок принёс компании 2% от общего объема чистых продаж.
- Essity принадлежат бренды Zewa, Libresse, Tena и Tork. Шведский производитель начал работу в России в 1994 году. В стране у компании около 1300 сотрудников и три фабрики.
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Будем подтираться Набережными Челнами.
Жёпу мыть надо, а не вытирать 😂
Это для счастливчиков успевших урвать дефицит, остальные будут книги и газеты в туалете держать, как в стране с самым вкусным пломбиром.
Оооо, по ГОСТу. А инструкция прилагается?
Этой бумагой надо дерево шлифовать или стены затирать после финишной, а не по назначению использовать. Острые крылья кфс на утро так коричневую фару не режут, как эта бумага)
на крайняк лопухи и березовая кора точно не пропадут
Серьезная проблема, т.к. у женщин сильно испортится настроение, а это страшнее войны
А у мужиков?! Им то теперь тоже с однослойной бумагой... с ОДНОСЛОЙНОЙ!
Импортозаместим!
В летний период
Стоп, а писать тогда на чем?
Каждое утро в наше заведении начинается одинаково
Дрищу меня не победить!!!
- У вас после глагола "дрищу" не хватает запятой.
Добавлю уже без юмора:
Это уже не капитализм, а что-то нам непонятное, когда бизнес просто уходит бросив свой 30 летний труд..
Там все понятно как раз. Есть вариант потерять или 5% (уйдя из России), или 20% (оставишь в России). Выбор-то невелик.
На рынке ценных бумаг лидирует туалетная
Как какать?
Переходи в ислам, там бумага не нужна.
"-А чем вы подтираетесь?
- А зачем подтираться?!" © Мф Мадагаскар
Когда-то смотрел видео о производстве туалетной бумаги, несмотря вроде на необычную простоту продукта, производство невероятно сложное. Производство клееного деревянного щита намного проще, хоть выглядит намного сложнее. А уже производство каких-то деревянных зубочисток - это почти космос.
А в случае с Зевой особенно сложен этап намотки, ведь на нем решается задача из бумаги как можно меньшей длины смотать рулон привычного для нас диаметра.
Да и толщина самого слоя у них уже буквально 2-3 нанометра.
Местные заводы будут продолжать производить, как и производили. Зато сколько клоунов и петросянов в комментах отметилось, любимая сортирная тема для школоты, собственно основной аудитории виси сейчас
На коленях приползут, вряд ли они справятся с утратой 2% чистых продаж
Хотите сказать, мы мало срем?
-
Ловите альтернативу)
Из собственного опыта советуешь? Ты поэтому такой добрый?
Это многоразовая
В Турцию с клетчатыми сумками, закупиться под завязку прокладками. Продавать на рынке.
Ждём импортозамещения
Это печально на самом деле, потому что производство гигиенических прокладок сложное при кажущейся простоте. Там разработок в химической отрасли чуть ли не больше, чем для зубных имплантов и технологичных протезов. Тоже непросто заместить.
Обратите внимание на этот комментарий.
мыть надо, а не вытирать :)
Активы компании в России были обесценены примерно в 1,4 млрд шведских крон — $149 млн.
Кто-нибудь может это на русский язык перевести?
Ок, нашел оригинал:
The company's assets in Russia have been impaired by approximately SEK 1.4bn
По-русски это означает, что активы компании "уценили на" (а не "обесценили в") 1.4 млрд крон.
Сухая туалетка — это в целом какое-то средневековье.
Веселого мало, на самом то деле, дорожает все в этом сегменте со страшной скоростью
Привет газета правда
Ну как подтерлись?
Ну всё - опять жить без смываемой втулки. Ноу хау же!
Сообщение удалено
Подтерто
слишком сложный юмор
Бум бум бумага фамилия будет этому очень рада
Да сколько можно уже кричать про дефицит бумаги, а потом подтираться этой же бумагой😄😄 понятно, что из макулатуры больше производят, но все же! Есть ведь альтернатива в виде биде 😄🤞
Сясьский комбинат, настало твое время!
Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда...
Всё, теперь точно на баррикады)
Придется опять как раньше вначале решать сканворд ,а потом смывать все старания в унитаз
Это хуже эмбарго на нефть
Учитывая, что жрать будет нечего, а презервативов не будет,
то всё это нам не очень то и нужно.
"Пусть уходят, я этим не пользовался"
Когда был этот отчет? А то мы с ними работаем, нам пока ничего не сообщали.
Ага, вижу сегодня, будем ждать новостей.
Это удар ниже пояса.
Будем пользоваться биде. Это и полезнее для жёпы
какой биткоин какая нефть )) ну о чем вы. Туалетка наше все )
Жопу нужно мыть!