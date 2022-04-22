Торговля
Рая Хачатрян

Производитель туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse заявил об уходе из России Статьи редакции

Российский рынок принёс ему 2% от общего объёма продаж в 2021 году.

  • Об этом компания Essity написала в отчёте за первый квартал 2022 года. Условия для ведения бизнеса в стране ухудшились, поэтому производитель «начал работу» по выходу с российского рынка.
  • Активы компании в России были обесценены примерно в 1,4 млрд шведских крон — $149 млн. В 2021 году чистый объём продаж Essity в стране составил около 2,8 млрд шведских крон — $298 млн. Российский рынок принёс компании 2% от общего объема чистых продаж.
  • Essity принадлежат бренды Zewa, Libresse, Tena и Tork. Шведский производитель начал работу в России в 1994 году. В стране у компании около 1300 сотрудников и три фабрики.

#новость

4420 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
92 комментария
Написать комментарий...
Airat Kafman

Будем подтираться Набережными Челнами.

Ответить
Развернуть ветку
никита королев

Жёпу мыть надо, а не вытирать 😂

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Денис Демидов

Это для счастливчиков успевших урвать дефицит, остальные будут книги и газеты в туалете держать, как в стране с самым вкусным пломбиром.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Alex Gurulli

Оооо, по ГОСТу. А инструкция прилагается?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист
Ответить
Развернуть ветку
Александр Лаптев

Этой бумагой надо дерево шлифовать или стены затирать после финишной, а не по назначению использовать. Острые крылья кфс на утро так коричневую фару не режут, как эта бумага)

Ответить
Развернуть ветку
Janie

на крайняк лопухи и березовая кора точно не пропадут

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Кипарис Барбос

Серьезная проблема, т.к. у женщин сильно испортится настроение, а это страшнее войны

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

А у мужиков?! Им то теперь тоже с однослойной бумагой... с ОДНОСЛОЙНОЙ!

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Vitali Brodetski

Импортозаместим!

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

В летний период

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
SPS Fun

Стоп, а писать тогда на чем?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Андрей Епифанов

Каждое утро в наше заведении начинается одинаково

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Дрищу меня не победить!!!
- У вас после глагола "дрищу" не хватает запятой.

Добавлю уже без юмора:
Это уже не капитализм, а что-то нам непонятное, когда бизнес просто уходит бросив свой 30 летний труд..

Ответить
Развернуть ветку
SPS Fun

Там все понятно как раз. Есть вариант потерять или 5% (уйдя из России), или 20% (оставишь в России). Выбор-то невелик.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Evgeniy Zorin

На рынке ценных бумаг лидирует туалетная

Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин

Как какать?

Ответить
Развернуть ветку
SPS Fun

Переходи в ислам, там бумага не нужна.

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

"-А чем вы подтираетесь?
- А зачем подтираться?!" © Мф Мадагаскар

Ответить
Развернуть ветку
SPS Fun

Когда-то смотрел видео о производстве туалетной бумаги, несмотря вроде на необычную простоту продукта, производство невероятно сложное. Производство клееного деревянного щита намного проще, хоть выглядит намного сложнее. А уже производство каких-то деревянных зубочисток - это почти космос.

Ответить
Развернуть ветку
useless uS

А в случае с Зевой особенно сложен этап намотки, ведь на нем решается задача из бумаги как можно меньшей длины смотать рулон привычного для нас диаметра.

Да и толщина самого слоя у них уже буквально 2-3 нанометра.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Innokentievich

Местные заводы будут продолжать производить, как и производили. Зато сколько клоунов и петросянов в комментах отметилось, любимая сортирная тема для школоты, собственно основной аудитории виси сейчас

Ответить
Развернуть ветку
AIAIAI
Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

На коленях приползут, вряд ли они справятся с утратой 2% чистых продаж

Ответить
Развернуть ветку
Shmyax

Хотите сказать, мы мало срем?

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Михаил Качалов

-

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Карпов

Ловите альтернативу)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Plehanov

Из собственного опыта советуешь? Ты поэтому такой добрый?

Ответить
Развернуть ветку
Frolov Konstantin

Это многоразовая

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

В Турцию с клетчатыми сумками, закупиться под завязку прокладками. Продавать на рынке.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya ZLodei

Ждём импортозамещения

Ответить
Развернуть ветку
Milana Glodenis

Это печально на самом деле, потому что производство гигиенических прокладок сложное при кажущейся простоте. Там разработок в химической отрасли чуть ли не больше, чем для зубных имплантов и технологичных протезов. Тоже непросто заместить.

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Kovalev

Обратите внимание на этот комментарий.

Ответить
Развернуть ветку
Здравствуйте

мыть надо, а не вытирать :)

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Активы компании в России были обесценены примерно в 1,4 млрд шведских крон — $149 млн.
 Кто-нибудь может это на русский язык перевести?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Ок, нашел оригинал:
The company's assets in Russia have been impaired by approximately SEK 1.4bn
 По-русски это означает, что активы компании "уценили на" (а не "обесценили в") 1.4 млрд крон.

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event
Ответить
Развернуть ветку
Антон Т

Сухая туалетка — это в целом какое-то средневековье.

Ответить
Развернуть ветку
Настя Савельева

Веселого мало, на самом то деле, дорожает все в этом сегменте со страшной скоростью

Ответить
Развернуть ветку
M D

Привет газета правда

Ответить
Развернуть ветку
Fletcher Kristian

Ну как подтерлись?

Ответить
Развернуть ветку
Roman Kamushken

Ну всё - опять жить без смываемой втулки. Ноу хау же!

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Romanchenko

Сообщение удалено

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Подтерто

Ответить
Развернуть ветку
Nesterov Igor

слишком сложный юмор

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

Бум бум бумага фамилия будет этому очень рада

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кудрявый

Да сколько можно уже кричать про дефицит бумаги, а потом подтираться этой же бумагой😄😄 понятно, что из макулатуры больше производят, но все же! Есть ведь альтернатива в виде биде 😄🤞

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Сясьский комбинат, настало твое время!

Ответить
Развернуть ветку
Дима Мельников
Ответить
Развернуть ветку
Artem Tuichiev

Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Разломов

Всё, теперь точно на баррикады)

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Раду

Придется опять как раньше вначале решать сканворд ,а потом смывать все старания в унитаз

Ответить
Развернуть ветку
Павел Воронов

Это хуже эмбарго на нефть

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Учитывая, что жрать будет нечего, а презервативов не будет,
то всё это нам не очень то и нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Trantor

"Пусть уходят, я этим не пользовался"

Ответить
Развернуть ветку
2tzoom

Когда был этот отчет? А то мы с ними работаем, нам пока ничего не сообщали.

Ответить
Развернуть ветку
2tzoom

Ага, вижу сегодня, будем ждать новостей.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Это удар ниже пояса.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Chernov

Будем пользоваться биде. Это и полезнее для жёпы

Ответить
Развернуть ветку
Mr Yellow

какой биткоин какая нефть )) ну о чем вы. Туалетка наше все )

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Guzeev

Жопу нужно мыть!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 92 комментария
GenerationS
#20вопросов Павлу Веселовскому, эксперту центра цифровых продуктов, PwC в России
Личный опыт
Аспро
SCRUM, здравствуйте! Как разработчики Аспро работают по гибкой методологии

Если задать программисту вопрос «Чем ты занимаешься на работе?», он ответит что-то вроде: «Работаю» или «Да я просто кнопочки раскрашиваю». Зависит от настроения. На самом же деле такие простые ответы — результат хорошо организованного рабочего процесса. Создать среду, в которой программист может просто заниматься своим делом — задача любого…

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Яндекс Дзен
Дзен и IAB Russia провели исследование рынка контент-маркетинга. Выводы, которые могут пригодиться маркетологам

Дзен совместно с IAB Russia провёл исследование рынка контент-маркетинга в России, чтобы определить тренды и особенности использования контента для продвижения товаров и услуг.

Авито
Итоги I квартала 2022 года: на Авито вырос спрос на развлекательные компании и сельхозпредприятия
Selectel
Построим сеть с зарубежным провайдером в прямом эфире

И в формате вебинара обсудим, как организовать мультиоблачную архитектуру и настраивать сетевую связность.

Миграция
vetexpert.ru
C собакой или кошкой в Казахстан: подробный гайд с актуальной информацией по документам + чат взаимопомощи для хозяев

Необходимый пакет документов и тонкости для поездки в Казахстан с питомцем – так звучит один из самых актуальных запросов в нашем сервисе телеветеринарии «ВетЭксперт».

Приёмная
Дмитрий Остапенко
Странное поведение авито при проблемах с доставкой

Всегда покупал через авито доставку, ведь был уверен, что все риски там только для продавца(кроме электроники), но тут произошло это. Опишу ситуацию:

Сервисы
Битрикс24
Битрикс24 теперь поддерживает продажи внутри Telegram

16 апреля Telegram разрешил создавать собственные интерфейсы для ботов. Мы не смогли пройти мимо и уже выпустили интеграцию с интернет-магазинами Битрикс24. Рассказываем, как запустить онлайн-торговлю прямо внутри Telegram — от выбора товаров до заказа доставки

Финансы
Крохотный рак
Новости и тексты на фоне 58 дня «спецоперации»: Минтранс предложил отменить госрегистрацию самолётов как недвижимости Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Digital Security
Summ3r of H4ck 2022: до окончания набора на стажировку осталось 10 дней!
СберКорус
Решаем 3 главные проблемы в работе с самозанятыми

Зачастую компании проще нанять самозанятого, нежели оформлять нового человека в штат по трудовому договору. Да, работа с такими сотрудниками может помочь сэкономить время и деньги компании.

Больше статей
null