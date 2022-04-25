Что нужно знать предпринимателю о заключении контракта, выборе товара, его оплате и доставке.

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Рассказывает Александр Кулам.

Кто такой байер и чем он занимается

В последние годы слово «байер» всё больше ассоциируется с подделками, поскольку так называют себя агенты, которые покупают в Китае копии люксовых брендов и отправляют их заказчику — часто физлицам. Однако изначально он работает с бизнесом.

Байер — он же менеджер по закупкам, — ищет новые бренды, летает на модные показы и отсматривает сотни коллекций, чтобы сформировать ассортимент для магазина одежды. При этом он смотрит на «ДНК» компании, целевую аудиторию, необходимое соотношение базовых вещей и трендов именно у этого проекта и так далее.

Профессиональные байеры ориентируются на то, что будет продаваться, а не на то, что понравится лично им. Собственно, с этой должности и началась работа моей жены в Китае: поначалу она отбирала ассортимент только для одного клиента — своего работодателя, а со временем мы открыли компанию и сейчас обслуживаем сотни таких клиентов.

Слово «байер» из закупок одежды перекочевало во всю сферу торговли: некоторые из них работают со всем подряд — и с мебелью, и с чаем, и с детской одеждой, и с электроникой. Как понимаете, уровень погружения в каждую из этих ниш не может быть одинаково глубоким, но для каких-то простых заказов это может работать.

Помимо поиска и выбора товара байер:

Организует процесс оплаты и доставки заказа.

Проверяет товар на складе.



Если возникают проблемы, связывается с производителем и решает их — в Китае фабрики любят подсунуть не тот цвет, не те размеры, другое количество товара и так далее.



Для небольшого разового заказа вам он вам вряд ли понадобится. Обычно к его услугам обращаются компании, у которых есть постоянные и сложные заказы. Приходя к байеру, они получают «своего человека» в Китае, который будет оптимизировать их расходы, защищать интересы и так далее — в одиночку из-за границы менеджерить процессы закупки и проверки товара почти невозможно.

Это профессии нигде не учат, поэтому стандарты работы и стоимость услуг у всех отличаются. Чем опытнее байер, тем выше вероятность, что он не испугается оформления документов, необходимой маркировки, ведения ВЭД и других страшных слов. Или отговорит от бессмысленного заказа, например, когда у предпринимателя мало денег и опыта, и ему сложно посчитать все расходы.

Например, он видит только цену товара 50 тысяч рублей, а мы объясняем, что ещё за комиссию, упаковку, доставку и страховку он заплатит в два раза больше, что это неразумно, он получит высокую себестоимость, не сможет ничего продать и закроется через три месяца. В таком случае рекомендуем не спешить в Китай, а начать работать с местными производителями или дистрибьюторами, да хоть с тем же рынком «Садовод». Да, не так круто и красиво, зато можно безопасно потестить идею на небольших бюджетах.

Бывает так, что клиент говорит: «Я вам доверяю, выберите там на свой вкус, что у меня хорошо пойдет». От таких мы тоже отказываемся. Это перенос ответственности в ключевом вопросе — выборе продукта. Потому что мы-то можем выбрать самое крутое и классное, но продажи все равно делает предприниматель. Кто его ЦА, сколько у них денег, сможет ли он показать этот товар должным образом — это все за рамками нашего контроля, поэтому такую ответственность нельзя делегировать байеру.

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К сожалению, большое количество таких запросов приходит от студентов многочисленных курсов по запуску магазинов на маркетплейсах. Многие из них никогда не были в торговле, и базовые процессы им не очень понятны, а эмоциональный заряд от спикера есть, и хочется срочно зарабатывать.

Как устроена работа с предпринимателем

Заключение контракта

Нужно ли подписывать контракт — зависит от целей предпринимателя. Контракт ведь накладывает обязательства не только на продавца, но и на покупателя. Если предпринимателю важнее получить товар быстро и недорого, то контракт не заключается.

Если же необходимы именные документы на товар, предприниматель готов к уплате всех пошлин у себя в стране и может ждать чуть дольше, то заключается обыкновенный договор поставки. К договору оформляется спецификация и инвойс, оплата поступает на расчетный счет компании в Китае.

Не у всех байеров есть собственные компании, поэтому большинство сделок проходят без договора. Я встречал номинальный «договор о сотрудничестве», но в рамках международных поставок он имеет нулевую ценность. При оценке договора обратите внимание на срок поставки и условия о браке — пожалуй, это самое важное.

Поиск нужного товара

Желательно, чтобы у заказчика было понимание не только по внешнему виду, но и по тому самому балансу цены и качества, которое необходимо его бизнесу. Причем понимание должно быть реальным, ведь часто начинающие предприниматели приходят с ультимативным заявлением, что им нужно только самое крутое и дорогое, а потом оказывается, что они могут рассчитывать в лучшем случае на то, что мы сами называем средним качеством.

Я заметил, что чем меньше опыта у байера, тем охотнее он бежит на производство. После семи лет работы в Китае мы пришли к следующим выводам:

Если хотите производить «с нуля», помните, что фабрики в Китае будут воспринимать вас серьезно только с заказами на десятки тысяч единиц.

Конечно, заказы поменьше тут тоже можно отшивать — в среднем от 100 единиц, но вдумчивой и последовательной работы ожидать не стоит. Вы можете ставить задачи, угрожать, хитрить — это не будет работать, даже если вам что-то обещают.

Поэтому лично мы перестали заниматься направлениями, где не можем ничего гарантировать, и сфокусировались на готовом товаре: здесь меньше рисков, разочарований и потерянных денег, а количество местных брендов одежды в Китае просто зашкаливает. Иными словами, мы не видим смысла изобретать велосипед с нуля, гораздо лучше купить уже готовую проверенную модель и брендировать ее под себя.

Многие начинающие предприниматели, сперва окрыленные производственными мощностями Китая и испробовавшие их, возвращаются к закупке готового товара, только предварительно потратив много времени, нервов и денег.

Оплата товара

Если говорить про официальный белый импорт, есть два варианта работы:

Вести ВЭД самому. Тогда нужно обратиться в свой корпоративный банк, отдать на валютный контроль договор поставки и готовить международный перевод. Расчет происходит в той валюте, на которую открыты счета у поставщика — это могут быть доллары или юани. После отправки товара предприниматель получает все документы на поставку и самостоятельно ищет брокера, растамаживает груз, оплачивает все пошлины и оформляет документы. Другой вариант снимает с предпринимателя всю работу с ВЭД и необходимость оплаты в валюте. Вместо него все процессы ведет компания-импортер, предпринимателю остается только оплачивать поставку в рублях на расчетный счет российской компании. Это гораздо удобнее, но немного дороже.

При неофициальных поставках оплата может проходить как угодно: наличными, криптовалютой, на карту физлица и так далее. Учитывайте, что практически все заказы из Китая отправляются по полной предоплате.

Доставка товара

Способ доставки всегда выбирается индивидуально исходя из возможностей и потребностей предпринимателя. Отправляют и самолетом, и морем, и поездами, но у нас популярнее всего доставка авто.

Для разных типов товара актуальны разные виды транспорта. К примеру, ткани всегда заказывают сильно заранее, их лучше везти морем, это дешевле всего. Срочные дозаказы в течение сезона предпочтительнее отправлять авиа — это дороже, но для бизнеса важнее продолжать продавать успешную модель, пока идет сезон.

Также нужно всегда держать руку на пульсе, и если логист говорит, что на границе с Казахстаном ввели локдаун, это значит, что лучше отправить груз самолетом, а не авто, иначе он застрянет.

Стоимость услуг байера

Большинство зарабатывают на комиссии, которая привязывается к сумме заказа, в среднем это 5–10%.

У кого-то в этот процент входят поиск, выкуп, проверка и отправка товара. Кто-то добавляет расширенные опции: заказывает фирменные пакеты, коробки, вешалки, брендирует продукцию, подключает к работе брокера, организует фулфилмент на месте в Китае и так далее. Некоторые даже съёмку товара в Китае предлагают.

Например, мы со временем открыли цех с промышленным принтером, где печатаем и нашиваем на одежду бирки с логотипом клиента, составники на русском языке, проводим переупаковку в красивые пакеты и обклеиваем стикерами со штрихкодом из «1С» — то есть делаем всё, чтобы клиент получил готовый к продаже товар. Особенно это актуально сейчас для тех, кто работает с российскими маркетплейсами.

Какие проблемы появились из-за «спецоперации»

Проблем с перевозками и оплатой нет. Проблема только у клиентов с курсом рубля. Ведь и товар, и доставка оплачиваются в валюте, и совсем не по тому курсу, который рисует сейчас ЦБ.

Китайцам без разницы, куда идет товар. Вообще, им нравится Россия и русские. И в марте тут началось спонтанное движение «за поддержку»: народ начал сметать российские товары и в обычных супермаркетах, и в онлайне. Со скидками от китайцев лично я не сталкивался, но мы делали скидки всем клиентам, которые оформляли заказ в марте, без разделения по странам.

Краткая инструкция по выбору надёжного байера