Проводник к большим заводам: зачем нужен байер для поставок из Китая и как с ним работать Статьи редакции
Что нужно знать предпринимателю о заключении контракта, выборе товара, его оплате и доставке.
Рассказывает Александр Кулам.
Кто такой байер и чем он занимается
В последние годы слово «байер» всё больше ассоциируется с подделками, поскольку так называют себя агенты, которые покупают в Китае копии люксовых брендов и отправляют их заказчику — часто физлицам. Однако изначально он работает с бизнесом.
Байер — он же менеджер по закупкам, — ищет новые бренды, летает на модные показы и отсматривает сотни коллекций, чтобы сформировать ассортимент для магазина одежды. При этом он смотрит на «ДНК» компании, целевую аудиторию, необходимое соотношение базовых вещей и трендов именно у этого проекта и так далее.
Профессиональные байеры ориентируются на то, что будет продаваться, а не на то, что понравится лично им. Собственно, с этой должности и началась работа моей жены в Китае: поначалу она отбирала ассортимент только для одного клиента — своего работодателя, а со временем мы открыли компанию и сейчас обслуживаем сотни таких клиентов.
Слово «байер» из закупок одежды перекочевало во всю сферу торговли: некоторые из них работают со всем подряд — и с мебелью, и с чаем, и с детской одеждой, и с электроникой. Как понимаете, уровень погружения в каждую из этих ниш не может быть одинаково глубоким, но для каких-то простых заказов это может работать.
Помимо поиска и выбора товара байер:
- Организует процесс оплаты и доставки заказа.
- Проверяет товар на складе.
- Если возникают проблемы, связывается с производителем и решает их — в Китае фабрики любят подсунуть не тот цвет, не те размеры, другое количество товара и так далее.
Для небольшого разового заказа вам он вам вряд ли понадобится. Обычно к его услугам обращаются компании, у которых есть постоянные и сложные заказы. Приходя к байеру, они получают «своего человека» в Китае, который будет оптимизировать их расходы, защищать интересы и так далее — в одиночку из-за границы менеджерить процессы закупки и проверки товара почти невозможно.
Это профессии нигде не учат, поэтому стандарты работы и стоимость услуг у всех отличаются. Чем опытнее байер, тем выше вероятность, что он не испугается оформления документов, необходимой маркировки, ведения ВЭД и других страшных слов. Или отговорит от бессмысленного заказа, например, когда у предпринимателя мало денег и опыта, и ему сложно посчитать все расходы.
Например, он видит только цену товара 50 тысяч рублей, а мы объясняем, что ещё за комиссию, упаковку, доставку и страховку он заплатит в два раза больше, что это неразумно, он получит высокую себестоимость, не сможет ничего продать и закроется через три месяца. В таком случае рекомендуем не спешить в Китай, а начать работать с местными производителями или дистрибьюторами, да хоть с тем же рынком «Садовод». Да, не так круто и красиво, зато можно безопасно потестить идею на небольших бюджетах.
Бывает так, что клиент говорит: «Я вам доверяю, выберите там на свой вкус, что у меня хорошо пойдет». От таких мы тоже отказываемся. Это перенос ответственности в ключевом вопросе — выборе продукта. Потому что мы-то можем выбрать самое крутое и классное, но продажи все равно делает предприниматель. Кто его ЦА, сколько у них денег, сможет ли он показать этот товар должным образом — это все за рамками нашего контроля, поэтому такую ответственность нельзя делегировать байеру.
К сожалению, большое количество таких запросов приходит от студентов многочисленных курсов по запуску магазинов на маркетплейсах. Многие из них никогда не были в торговле, и базовые процессы им не очень понятны, а эмоциональный заряд от спикера есть, и хочется срочно зарабатывать.
Как устроена работа с предпринимателем
Заключение контракта
Нужно ли подписывать контракт — зависит от целей предпринимателя. Контракт ведь накладывает обязательства не только на продавца, но и на покупателя. Если предпринимателю важнее получить товар быстро и недорого, то контракт не заключается.
Если же необходимы именные документы на товар, предприниматель готов к уплате всех пошлин у себя в стране и может ждать чуть дольше, то заключается обыкновенный договор поставки. К договору оформляется спецификация и инвойс, оплата поступает на расчетный счет компании в Китае.
Не у всех байеров есть собственные компании, поэтому большинство сделок проходят без договора. Я встречал номинальный «договор о сотрудничестве», но в рамках международных поставок он имеет нулевую ценность. При оценке договора обратите внимание на срок поставки и условия о браке — пожалуй, это самое важное.
Поиск нужного товара
Желательно, чтобы у заказчика было понимание не только по внешнему виду, но и по тому самому балансу цены и качества, которое необходимо его бизнесу. Причем понимание должно быть реальным, ведь часто начинающие предприниматели приходят с ультимативным заявлением, что им нужно только самое крутое и дорогое, а потом оказывается, что они могут рассчитывать в лучшем случае на то, что мы сами называем средним качеством.
Я заметил, что чем меньше опыта у байера, тем охотнее он бежит на производство. После семи лет работы в Китае мы пришли к следующим выводам:
- Если хотите производить «с нуля», помните, что фабрики в Китае будут воспринимать вас серьезно только с заказами на десятки тысяч единиц.
- Конечно, заказы поменьше тут тоже можно отшивать — в среднем от 100 единиц, но вдумчивой и последовательной работы ожидать не стоит. Вы можете ставить задачи, угрожать, хитрить — это не будет работать, даже если вам что-то обещают.
- Поэтому лично мы перестали заниматься направлениями, где не можем ничего гарантировать, и сфокусировались на готовом товаре: здесь меньше рисков, разочарований и потерянных денег, а количество местных брендов одежды в Китае просто зашкаливает. Иными словами, мы не видим смысла изобретать велосипед с нуля, гораздо лучше купить уже готовую проверенную модель и брендировать ее под себя.
- Многие начинающие предприниматели, сперва окрыленные производственными мощностями Китая и испробовавшие их, возвращаются к закупке готового товара, только предварительно потратив много времени, нервов и денег.
Оплата товара
Если говорить про официальный белый импорт, есть два варианта работы:
- Вести ВЭД самому. Тогда нужно обратиться в свой корпоративный банк, отдать на валютный контроль договор поставки и готовить международный перевод. Расчет происходит в той валюте, на которую открыты счета у поставщика — это могут быть доллары или юани. После отправки товара предприниматель получает все документы на поставку и самостоятельно ищет брокера, растамаживает груз, оплачивает все пошлины и оформляет документы.
- Другой вариант снимает с предпринимателя всю работу с ВЭД и необходимость оплаты в валюте. Вместо него все процессы ведет компания-импортер, предпринимателю остается только оплачивать поставку в рублях на расчетный счет российской компании. Это гораздо удобнее, но немного дороже.
При неофициальных поставках оплата может проходить как угодно: наличными, криптовалютой, на карту физлица и так далее. Учитывайте, что практически все заказы из Китая отправляются по полной предоплате.
Доставка товара
Способ доставки всегда выбирается индивидуально исходя из возможностей и потребностей предпринимателя. Отправляют и самолетом, и морем, и поездами, но у нас популярнее всего доставка авто.
Для разных типов товара актуальны разные виды транспорта. К примеру, ткани всегда заказывают сильно заранее, их лучше везти морем, это дешевле всего. Срочные дозаказы в течение сезона предпочтительнее отправлять авиа — это дороже, но для бизнеса важнее продолжать продавать успешную модель, пока идет сезон.
Также нужно всегда держать руку на пульсе, и если логист говорит, что на границе с Казахстаном ввели локдаун, это значит, что лучше отправить груз самолетом, а не авто, иначе он застрянет.
Стоимость услуг байера
Большинство зарабатывают на комиссии, которая привязывается к сумме заказа, в среднем это 5–10%.
У кого-то в этот процент входят поиск, выкуп, проверка и отправка товара. Кто-то добавляет расширенные опции: заказывает фирменные пакеты, коробки, вешалки, брендирует продукцию, подключает к работе брокера, организует фулфилмент на месте в Китае и так далее. Некоторые даже съёмку товара в Китае предлагают.
Например, мы со временем открыли цех с промышленным принтером, где печатаем и нашиваем на одежду бирки с логотипом клиента, составники на русском языке, проводим переупаковку в красивые пакеты и обклеиваем стикерами со штрихкодом из «1С» — то есть делаем всё, чтобы клиент получил готовый к продаже товар. Особенно это актуально сейчас для тех, кто работает с российскими маркетплейсами.
Какие проблемы появились из-за «спецоперации»
Проблем с перевозками и оплатой нет. Проблема только у клиентов с курсом рубля. Ведь и товар, и доставка оплачиваются в валюте, и совсем не по тому курсу, который рисует сейчас ЦБ.
Китайцам без разницы, куда идет товар. Вообще, им нравится Россия и русские. И в марте тут началось спонтанное движение «за поддержку»: народ начал сметать российские товары и в обычных супермаркетах, и в онлайне. Со скидками от китайцев лично я не сталкивался, но мы делали скидки всем клиентам, которые оформляли заказ в марте, без разделения по странам.
Краткая инструкция по выбору надёжного байера
- Поищите на YouTube или в Telegram по ключевым словам. Пролистайте канал хотя бы на полгода-год назад. Посмотрите, насколько последователен контент, как человек пишет, какие фотографии он выкладывает.
- Так вы наткнетесь на каналы-клоны разных людей с одинаковыми фото товаров — очевидно, работать с ними не надо.
- Посмотрите, есть ли у байера свой сайт, открыты ли каталоги. Не платите никаких денег за доступ.
- Отправьте свой запрос байеру и внимательно наблюдайте за его ответами. Стоит спросить про условия работы, комиссию, оплату, доставку, страховку. Помните, что небольшая комиссия байера отлично компенсируется дорогой доставкой, на которой он тоже может зарабатывать. Если байер говорит, что возможна доставка только его компанией — совершенно точно в тариф будет заложена и его доля. Поэтому считать нужно все расходы вместе, а не сравнивать 1% комиссии у одного байера и 10% у другого.
- Также поищите отзывы о работе с этим человеком, желательно на независимых сайтах с отзывами, например, на «Поставщики.ру».
- Что не работает: просить фото паспорта или контакт другого клиента, который может дать рекомендацию. Паспорт вам в случае чего ничем не поможет, а «другим клиентом» вполне может оказаться друг или член семьи.
- Узнайте про возможность небольшого тестового заказа.
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