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Смартфон AYYA от «Ростеха» не набрал популярности на фоне дефицита: за квартал продали всего 370 штук — «Ъ» Статьи редакции

  • Российский AYYA T1 поступил в продажу в октябре 2021 года. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.
  • Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Связной», продажи смартфона с января по март 2022 года составили всего 370 устройств — на 6,7 млн рублей. При этом устройство свободно продаётся в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon — в маркетплейсе его можно купить за 20 000 рублей, а до этого он стоил 40 000.
  • В «Ростехе» заявили, что первую партию AYYA T1 полностью реализовали. Следующая серия устройств будет основана на российской операционной системе «Аврора».

#новости #смартфоны #ростех

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28 комментариев
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Аaa ya-ya коко джамба а ya-ye.

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Бублик

За первые 3 недели было продано более 10 000 YotaPhone
 Побили рекорд, поздравляю

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Axel Denisenko

Абсолютно не интересуюсь техникой, недавно в рекомендованных попался ролик про какую-то модель очередного нашего ответа западу у Wylsacom.
*блин, пока писал текст, потом пошел искать сам ролик и это оказался этот же смартфон...

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Кремлебот

Ну, Вилса... Я бы его смотреть не стал вообще. Все дело в том, как он обзоры делает

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Кремлебот

Во-первых, зачем лично мне российская ОС?
Во-вторых, зачем мне смартфон даже за 20 килорублей, если можно на таком же проце взять за 13 килорублей?

Я что-то в этой жизни не понимаю

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Dmitry Protasov

Да никому из тех, кто платит из своего кармана не нужна российская ОС.
Тем более такой отстой как Аврора.

А нормальный американский Android нужен много кому.

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роман долгополов

А зачем лично вам американская ОС?

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Pavel Petel

Google play.

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Кремлебот

В этом и проблема, что много прог было написано под определенную ОС, зачем мне ждать когда их напишут под новую ОС?

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Pavel Petel

Там будет гарантировано кастомный андройд со своим магазином.

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Dmitry Protasov

Ради патриотизма? Путин же призвал на российское переходить :)
Или Вы Родину не любите, в иноагенты хотите?

Welcome to Russia 2022,

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Кремлебот

Ну, скачать там игрульки)))

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роман долгополов

Это лично вы только на американской сделать способны?

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Кремлебот

Кто его знает? У меня есть определенные проги, которые 100% работают на андроиде, хотя система все же тормозная, у Apple, как мне кажется, лучше. Будут они работать на российской ОС? Будет ли сохраняться хотя бы та же скорость работы? Вот это для меня вопросы, а никто на них не даст мне ответа. Разбираться самому? Мне это мало интересно. Легче взять то, что уже обкатано на миллионах пользователей

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роман долгополов

Ну когда забанят для России андроид тогда и понадобится лично вам российская ОС

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Gradient clipping

Не забанят, не переживайте

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Кремлебот

Надеюсь, что не дождусь. Но зарекаться не стоит, в этом вы правы

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Игорь Мягков

AYYA: - дай списать домашку?
Apple: - да, только не списывай точь в точь, чтобы не спалили

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Брегман Илья

Какая неожиданность

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Дмитрий Башкиров

Ничего, бюджетников и военных насильно переведут, Госуслуги только на «Аврору» переведут, все активнее пойдёт :)

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Руслан Абрамов

Там буквы не хватает фирменной, магической, что притянет за уши всех любителей "своего"

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DeepFakescovery channel

X ?

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Постоянный Женя

ZAYYA 🐰

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Mr Yellow

Может потому, что любой сяоми лучше и дешевле ?

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Дмитрий Башкиров

И скоро школьникам разрешат на уроках пользоваться только Российскими смартфонами

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R-Globus

Я вообще не вижу смысла теперь во всех смартфонах теперь после отключения кучи приложений от App Store и Google Play. Правда у нас и кнопочник простейший сделать проблема. А так все по шаблончику проц тайваньский, операционка американская, микроэлектроника и дисплейчик китайские, и все это отсталое. Из передового только цена. Я бы не стал критиковать, если бы это было на 100% наше, а не только алфавит.

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Pavel Petel

Не видишь, сиди на кнопочном родненьком китайском. Форумный патриот должен страдать.

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Борис Тимофеев

Может 370 000, а не просто 370 штук? А то 370 штук за 6 миллионов как-то не вяжется..

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