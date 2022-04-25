Смартфон AYYA от «Ростеха» не набрал популярности на фоне дефицита: за квартал продали всего 370 штук — «Ъ» Статьи редакции
- Российский AYYA T1 поступил в продажу в октябре 2021 года. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.
- Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Связной», продажи смартфона с января по март 2022 года составили всего 370 устройств — на 6,7 млн рублей. При этом устройство свободно продаётся в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon — в маркетплейсе его можно купить за 20 000 рублей, а до этого он стоил 40 000.
- В «Ростехе» заявили, что первую партию AYYA T1 полностью реализовали. Следующая серия устройств будет основана на российской операционной системе «Аврора».
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
О том, как «Альфа-Банк» без предупреждения списывает немаленькие суммы в качестве комиссий, уже многие наслышаны (а кто-то еще и в полной мере испытал на себе), но полный игнор жалобы клиента и отказ сотрудников отвечать что-то, кроме "через 2-3 дня точно рассмотрим жалобу", на протяжении почти месяца - это уже вишенка на торте!
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Там можно будет проводить киберспортивные стримы и организовывать турниры.
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Аaa ya-ya коко джамба а ya-ye.
За первые 3 недели было продано более 10 000 YotaPhone
Побили рекорд, поздравляю
Абсолютно не интересуюсь техникой, недавно в рекомендованных попался ролик про какую-то модель очередного нашего ответа западу у Wylsacom.
*блин, пока писал текст, потом пошел искать сам ролик и это оказался этот же смартфон...
Ну, Вилса... Я бы его смотреть не стал вообще. Все дело в том, как он обзоры делает
Во-первых, зачем лично мне российская ОС?
Во-вторых, зачем мне смартфон даже за 20 килорублей, если можно на таком же проце взять за 13 килорублей?
Я что-то в этой жизни не понимаю
Да никому из тех, кто платит из своего кармана не нужна российская ОС.
Тем более такой отстой как Аврора.
А нормальный американский Android нужен много кому.
А зачем лично вам американская ОС?
Google play.
В этом и проблема, что много прог было написано под определенную ОС, зачем мне ждать когда их напишут под новую ОС?
Там будет гарантировано кастомный андройд со своим магазином.
Ради патриотизма? Путин же призвал на российское переходить :)
Или Вы Родину не любите, в иноагенты хотите?
Welcome to Russia 2022,
Ну, скачать там игрульки)))
Это лично вы только на американской сделать способны?
Кто его знает? У меня есть определенные проги, которые 100% работают на андроиде, хотя система все же тормозная, у Apple, как мне кажется, лучше. Будут они работать на российской ОС? Будет ли сохраняться хотя бы та же скорость работы? Вот это для меня вопросы, а никто на них не даст мне ответа. Разбираться самому? Мне это мало интересно. Легче взять то, что уже обкатано на миллионах пользователей
Ну когда забанят для России андроид тогда и понадобится лично вам российская ОС
Не забанят, не переживайте
Надеюсь, что не дождусь. Но зарекаться не стоит, в этом вы правы
AYYA: - дай списать домашку?
Apple: - да, только не списывай точь в точь, чтобы не спалили
Какая неожиданность
Ничего, бюджетников и военных насильно переведут, Госуслуги только на «Аврору» переведут, все активнее пойдёт :)
Там буквы не хватает фирменной, магической, что притянет за уши всех любителей "своего"
X ?
ZAYYA 🐰
Может потому, что любой сяоми лучше и дешевле ?
И скоро школьникам разрешат на уроках пользоваться только Российскими смартфонами
Я вообще не вижу смысла теперь во всех смартфонах теперь после отключения кучи приложений от App Store и Google Play. Правда у нас и кнопочник простейший сделать проблема. А так все по шаблончику проц тайваньский, операционка американская, микроэлектроника и дисплейчик китайские, и все это отсталое. Из передового только цена. Я бы не стал критиковать, если бы это было на 100% наше, а не только алфавит.
Не видишь, сиди на кнопочном родненьком китайском. Форумный патриот должен страдать.
Может 370 000, а не просто 370 штук? А то 370 штук за 6 миллионов как-то не вяжется..