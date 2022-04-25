«М.Видео» вернул программу покупки товаров в рассрочку Статьи редакции
Ритейлер отменил её в марте.
- «М.Видео» вернул программу рассрочки на полгода и год, объявила компания. Кроме того, ритейлер снизил цены на несколько тысяч товаров до уровня января-февраля.
- «М.Видео» временно прекратил продавать технику в рассрочку 21 марта. Ритейлер объяснил, что это один из механизмов сдерживания розничных цен в условиях кризиса.
- В программе рассрочки участвует техника стоимостью до 300 тысяч рублей, оформить её можно как в магазине, так и онлайн.
- Кроме того, сеть вернула федеральные распродажи со скидками до 30%. Их временно переставали проводить после резкого падения курса рубля.
- Также в сети действует система кредитования «10–10–10»: клиент платит сначала взнос в 10%, а потом выплачивает всю сумму в течение 10 месяцев.
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
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Ну правильно, сначала задрали на все подряд цены в 2-3 раза выше преднего, а когда пришлось нанимать бригады для чистки пыли на складах решили немного опустить. Ведь все что имело спрос уже раскупили и по высоким ценам
Вот казалось бы самое время для троллинга... Но вот знаете, после всех фэйлов и дурости М.Видео очевидно наступила стадия, когда настолько насрать, что прям по...й. Правда)
А рассрочку и так дадут, для этого М.Видео не нужен, а нужен нормальный банк.
А мне не насрать. В такое время, когда страна в простое и народ без денег приходят такие, и давай из народа последнее выжимать - мурочка, ну еще капельку, ну хоть в рассрочку - ну по тыщщоночке я тебя за телевизор до конца раздену. В кои-то веки мне народ жалко, отметьте это в календаре.
Ну, не хотите - не берите, в чем беда? Кому надо - тот возьмёт же, и да - банки кмк давно уже переманили понятие рассрочки, Тинькофф тот же самый
Ну это же их любимая забава, перерисовывать ценники каждый день. Вот микроволновка за 22к не продается, ок, а давайте сделаем 25к и 10-10-10 сделаем, наверняка это говно какой-то дурачок купит, ему ж сказали - без переплат)))) Кого тут жалеть?))))
У кого нет денег, тот не ходит по М.видео, а по Авито или друзьям/родственникам
Я Вас умоляю, они уже ходят даже по Ленте) Сейчас рассрочку Тинькофф этот уже на продукты предлагает, времена.
Не предлагает, а автоматом оформляет, да-да-да)
"Вы можете отказаться, если Вам не надо"
Нет, это только через боль и страдания происходит)
Вот сейчас я очень удивился. Я думал только технику/стройматериалы работает. Да, если уже на еду - значит плохой знак
Очень плохой. Уже на еду народ растягивает, а "ничего личного, просто бизнес" этим пользуется. В тёмные времена всё время вурдалаки какие-то вылезают.
как говорится я ни на чьей стороне, но если кому то это на пользу, вы считаете было бы лучше, если бы возможности не было? поверьте ситуации бывают разные, особенно в смутные времена. и что значит пользуются? не хочешь не бери.
Ну логика понятна, за 3 пайки хлеба хоронили ребёнка, а за банку тушёнки в блокаду тоже брали всё золото с людей и тоже "не хочешь - не бери".
как то странно вы перетрактовали мои слова. я говорила о том, что допустим чел потерял работу, санкции х..янкции, пошел с магаз купил продуктов на месяц и ищет ее себе спокойно, нежели того же "ребенка хоронить за три пайки" как вы выразились.
Для меня не странно, когда у таких есть Х денег на еду и транспорт до новых собеседований приходит снова "бизнесмен" "посмотри, какие зрелища в этой технике, всего за 10% сейчас, а потом есть на еду, нет на еду - всё равно расплачивайся" - вот это огорчает.
Ну, знаете ли, на М.Видео свет клином не сошелся, а ваш опыт покупки обносков на авито, да у друзей с родственниками тут не особо интересен.
Это вы меня сейчас тактично бичом обозвали? ТЖэшник образованный что-ли?
Какая умилительная реакция. И заметьте, до этих умозаключений вы сами дожили, примите себя таким, в вашей жизни все гармонично, теперь я в этом абсолютно уверен.
Что вообще за треш? Видимо вы из серии очередных маэстро, которые всех переигрывают и уничтожают
Вы своим категоричным безапелляционным "У кого нет денег, тот не ходит по М.видео, а по Авито или друзьям/родственникам" как-то не сильно отличились) Вам ответили зеркальной реакцией, но треш почему-то не у Вас. Как так?))
Сейчас все ходят везде, и с деньгами, и без денег. Просто посмотреть. Знаете, сколько в Ленте людей куличики облапало и общупало в субботу вечером, но не купило? Времена.
Ну потому что я наблюдал этот факт на действии 2 раза. У знакомого сломалась стиральная машина в начале апреля - ремонт не делают, так как блок надо было заказывать за рубежом. Ждать 2-3 месяца не вариант, на ЯМ и стилинке машинки стоили от 30 плюшевые вроде, когда зп у него около 42. Поэтому и пошел на Авито. 2 ой - я покупаю музыкальные инструменты на Авито, ибо подбираю под себя сетап. Покупка новых устройств - да, это круто, но если не впишется в сетап? Продать на Авито, а это как правило ниже от нового на 30%. Поэтому покупаю на Авито - дешевле и продать можно за ту же стоимость, которую купил.
В Вашем же стиле "ну не можете/не хотите ждать - не покупайте". А ведь и маркетинг не переставал работать, и жизнь стала дороже, многие хотят новое, а часто и из-за гарантии. И вот на этом делают бизнес "хоть по чуть-чуть, но выжмем себе в карман". Это никогда никуда не девалось, понимаю, но как-то(
Не очень понимаю о чем вы, но по упоротости я вам уже сливаю всухую.
Тут степень жалости зависит для какой цели этот телевизор покупается
Что хуже - барыжничать или смотреть "мы первые в космосе"?)
Первые хотяб в реальности живут
А я вот одно время хотела большой, и чтоб с подключаемой приблудой, в бадминтон зимой играть. Расхотела(
кстати неполохая тема раньше была 10-10-10, хз почему её убрали в свое время
Конкуренция, сэр. Конкуренты начали предлагать более выгодные предложения.
Рассрочкой как таковой она и не была. Надо было всегда докупить всякой шляпы, примерно на сумму процента по кредиту, ну или чуть меньше. Ещё и оформлять как кредит, передавая свои данные куче банков.