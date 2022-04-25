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Торговля
Ануш Алексанян

Meta* в мае откроет свой первый розничный магазин Meta Store в США Статьи редакции

В нём можно будет попробовать VR-устройства компании и «познакомиться с метавселенной».

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Meta* откроет свой первый розничный магазин Meta Store, чтобы продавать в нём гарнитуру виртуальной реальности, пишет Techcrunch. Он расположен в городе Берлингейм в Калифорнии.

В магазине есть интерактивная зона, где посетители могут попробовать устройства для погружения в метавселенную — например, дисплеи Meta Portal, VR-гарнитуру Meta Quest 2 и «умные» очки Stories, а также приложения и игры, которые на них работают.

Посетители смогут купить в магазине Quest 2 и Portal, а очки Stories будут доступны только для примерки.

Основная цель Meta Store — показать, на что возможны устройства от Meta, и немного снять завесу тайны с концепции метавселенной, пишет компания в своём блоге.

Как только люди познакомятся с технологией, они смогут лучше её оценить. Если мы всё делаем правильно, люди будут говорить друзьям, что им нужно посетить наш магазин.

Мартин Гиллиард

глава Meta Store

  • В октябре 2021 года Facebook сменила название на Meta и заявила, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевой частью её стратегии на ближайшие годы.

  • Тогда компания сообщила, что потратит в 2022 году на разработку технологий, необходимых для создания метавселенной, около $10 млрд.

*Meta признана в России экстремистской организацией.

#новости #метавселенная

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10 комментариев
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Robert Mkhitaryan

И будут продавать metaмфетамин

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Вольнодумец

Сметану

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Kesha Pazzy

Последние мысли в статье наталкивают на идею:
А если Россию переименовать? Как Фейсбук. И все санкции за бортом...

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jonewayne

Я думаю, даже тупые американцы со временем догадаются...

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Vasiliy Balandin

Новости из параллельной вселенной

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jonewayne

Ну-ну, из meta вселенной, на минуточку.

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jonewayne

А будет что-то ещё с приставкой мета- на пробу?

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J P Morgan Chase

будем ждать в России )

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Тимур Петров

Величайший провал в истории человечества. Дурик, лучше бы сделал нормальную ПК/веб версию вацапа с каналами и загрыз бы Дурова конкуренцией.

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Артем М

* Данные VR-очки (девайс) созданы и (или) распространены компанией Meta, выполняющей функции экстремистской организации, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции экстремистской организации.

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