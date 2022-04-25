Meta* в мае откроет свой первый розничный магазин Meta Store в США Статьи редакции
В нём можно будет попробовать VR-устройства компании и «познакомиться с метавселенной».
Meta* откроет свой первый розничный магазин Meta Store, чтобы продавать в нём гарнитуру виртуальной реальности, пишет Techcrunch. Он расположен в городе Берлингейм в Калифорнии.
В магазине есть интерактивная зона, где посетители могут попробовать устройства для погружения в метавселенную — например, дисплеи Meta Portal, VR-гарнитуру Meta Quest 2 и «умные» очки Stories, а также приложения и игры, которые на них работают.
Посетители смогут купить в магазине Quest 2 и Portal, а очки Stories будут доступны только для примерки.
Основная цель Meta Store — показать, на что возможны устройства от Meta, и немного снять завесу тайны с концепции метавселенной, пишет компания в своём блоге.
В октябре 2021 года Facebook сменила название на Meta и заявила, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевой частью её стратегии на ближайшие годы.
- Тогда компания сообщила, что потратит в 2022 году на разработку технологий, необходимых для создания метавселенной, около $10 млрд.
*Meta признана в России экстремистской организацией.
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Самые сложные задачи при переходе на ЭДО не всегда технические, а зачастую бизнесовые, говорят эксперты технологической практики PwC Егор Синяков и Иван Маньков. Отсутствие основательной подготовки и опыта приведет к тому, что проект по переходу на ЭДО затянется и его стоимость возрастет.
Основные тезисы из материала BBC.
В нашем втором выпуске, «Цифра» поговорила с экс-председателем Правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники и основателем RoboJobs Алисой Конюховской.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Разрешите представиться — меня зовут Михаил Маркман. Я пермяк, предприниматель, инноватор-изобретатель, обладатель 19 патентов. В этой статье расскажу вам о деле всей своей жизни. Уже более 35 лет работаю в области развития технологий и реального производства систем кондиционирования и холодоснабжения.
Интервью Владимира Воробьева — ученика 10 класса, победителя олимпиады AIIJC, автора геймдев-проекта Mafia Go и студента курса по машинному обучению в OTUS.
И будут продавать metaмфетамин
Сметану
Последние мысли в статье наталкивают на идею:
А если Россию переименовать? Как Фейсбук. И все санкции за бортом...
Я думаю, даже тупые американцы со временем догадаются...
Новости из параллельной вселенной
Ну-ну, из meta вселенной, на минуточку.
А будет что-то ещё с приставкой мета- на пробу?
будем ждать в России )
Величайший провал в истории человечества. Дурик, лучше бы сделал нормальную ПК/веб версию вацапа с каналами и загрыз бы Дурова конкуренцией.
* Данные VR-очки (девайс) созданы и (или) распространены компанией Meta, выполняющей функции экстремистской организации, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции экстремистской организации.