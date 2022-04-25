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Торговля
Ануш Алексанян

Meta* в мае откроет в США свой первый розничный магазин Meta Store Статьи редакции

В нём можно будет попробовать VR-устройства компании и «познакомиться с метавселенной».

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Meta* откроет свой первый розничный магазин Meta Store, чтобы продавать в нём гарнитуру виртуальной реальности, пишет Techcrunch. Он расположен в городе Берлингейм в Калифорнии.

В магазине есть интерактивная зона, где посетители могут попробовать устройства для погружения в метавселенную — например, дисплеи Meta Portal, VR-гарнитуру Meta Quest 2 и «умные» очки Stories, а также приложения и игры, которые на них работают.

Посетители смогут купить в магазине Quest 2 и Portal, а очки Stories будут доступны только для примерки.

Основная цель Meta Store — показать, на что возможны устройства от Meta, и немного снять завесу тайны с концепции метавселенной, пишет компания в своём блоге.

Как только люди познакомятся с технологией, они смогут лучше её оценить. Если мы всё делаем правильно, люди будут говорить друзьям, что им нужно посетить наш магазин.

Мартин Гиллиард

глава Meta Store

  • В октябре 2021 года Facebook сменила название на Meta и заявила, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевой частью её стратегии на ближайшие годы.

  • Тогда компания сообщила, что потратит в 2022 году на разработку технологий, необходимых для создания метавселенной, около $10 млрд.

*Meta признана в России экстремистской организацией.

#новости #метавселенная

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30 комментариев
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Robert Mkhitaryan

И будут продавать metaмфетамин

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Вольнодумец

Сметану

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Vasiliy Balandin

Новости из параллельной вселенной

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jonewayne

Ну-ну, из meta вселенной, на минуточку.

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Артем М

* Данные VR-очки (девайс) созданы и (или) распространены компанией Meta, выполняющей функции экстремистской организации, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции экстремистской организации.

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Kesha Pazzy

Последние мысли в статье наталкивают на идею:
А если Россию переименовать? Как Фейсбук. И все санкции за бортом...

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jonewayne

Я думаю, даже тупые американцы со временем догадаются...

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Тимур Петров

Величайший провал в истории человечества. Дурик, лучше бы сделал нормальную ПК/веб версию вацапа с каналами и загрыз бы Дурова конкуренцией.

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Платон Щукин

А ты уверен что большей части мира нужно много непрочтенных каналов/чатов и перегруженный функционал?

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Волоцкой Дмитрий

Правильно ли я понимаю, что вы такому человеку как Марк говорите как нужно вести дела?)

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Тимур Петров

А какому такому? Нужно иметь член 47 см, чтобы иметь мнение?

То есть потерять половину капитализации, имея многотысячную армию сотрудников и бесконечный поток денег - это правильно вести дела?

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Волоцкой Дмитрий

Имеете конечно. Такому- это чуть ли главе клуба трёх запятых, ну или чуточку дальше чем во главе ))
Тем более уже вроде понятно на что у него смещен фокус)

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Тимур Петров

вроде понятно на что у него смещен фокус)
 Так я и говорю, что это будет величайший провал в истории человечества.

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Волоцкой Дмитрий

У него есть, так скажем, наитие)
Нахера вотсап, если он хочет сделать новый мир) это же его глобальное виденье. Деньги прямо сейчас ему не нужны. Парень визионер)

Наверняка ему отдел аналитики давно папочки с разведкой из телеграмма принёс... но у него творческий процесс , возможно, в перемешку с безумием.

Да, обычно он покупал/слизывал конкурентов, но когда то нужно последовать слогану эппл «думай иначе» 😁

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D. Trump

Марк не самый умный, он просто был одним из первых когда соц сети зарождались, и то, спиздив то над чем его нанимали работать.
То что у него дофига денег не значит ничего. Со времени создания фейсбука у них нет ничего достойного чтобы они сделали сами, все остальное это покупки остальных успешных компаний.

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Марат

инвестировать в компании тоже надо уметь, более того их потом надо развивать. он справился и с тем, и с другим.

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D. Trump

Разве компанию развивают не те же люди кто у их истоков стоит? Все это явно не сам Цук делает.

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Марат

я не знаю деталей, но скорее всего цукурберг определяет общую стратегию.

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Igor Novák

Он своих сотрудников метаматами обзывает , представляю кто для него простые пользователи. Недавно глюки были на фб , высвечивало меня как число. )) я оказывается 100000273681304.

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Kesha Pazzy

Игорь, Вас высвечивалО потому что Вы Ольга.
Новак чешская фамилия (как например, Собчак). И текст по чешски. Тут все сходится.

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Иван Егоров

интересно, кто-нибудь говорит своим друзьям, что им нужно посетить какой-нибудь магазин?

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D. Trump

Кто знает, все эти очки и прочее дерьмо, они не убивают ли зрение, учитывая что ты пялишься на нечто находящееся в паре сантиметров от тебя?

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jonewayne

А будет что-то ещё с приставкой мета- на пробу?

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Anton K

Метастазы

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jonewayne

А можно мне другого онколога?

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J P Morgan Chase

будем ждать в России )

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Dmitriy Dmitriev

О чем только люди думают на бездуховном западе?

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Роман Бондаренко

Первому игроку приготовиться

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GanicusCsw

Походу комиссия у Метавселенной настолько большая, что они и сами там торговать не могут, приходится оффлайн точки открывать 👍

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Лаврентий Петренко

Кто хочет мета?

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