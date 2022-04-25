Meta* в мае откроет в США свой первый розничный магазин Meta Store Статьи редакции
В нём можно будет попробовать VR-устройства компании и «познакомиться с метавселенной».
Meta* откроет свой первый розничный магазин Meta Store, чтобы продавать в нём гарнитуру виртуальной реальности, пишет Techcrunch. Он расположен в городе Берлингейм в Калифорнии.
В магазине есть интерактивная зона, где посетители могут попробовать устройства для погружения в метавселенную — например, дисплеи Meta Portal, VR-гарнитуру Meta Quest 2 и «умные» очки Stories, а также приложения и игры, которые на них работают.
Посетители смогут купить в магазине Quest 2 и Portal, а очки Stories будут доступны только для примерки.
Основная цель Meta Store — показать, на что возможны устройства от Meta, и немного снять завесу тайны с концепции метавселенной, пишет компания в своём блоге.
В октябре 2021 года Facebook сменила название на Meta и заявила, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевой частью её стратегии на ближайшие годы.
- Тогда компания сообщила, что потратит в 2022 году на разработку технологий, необходимых для создания метавселенной, около $10 млрд.
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Основные тезисы из материала BBC.
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И будут продавать metaмфетамин
Сметану
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Ну-ну, из meta вселенной, на минуточку.
* Данные VR-очки (девайс) созданы и (или) распространены компанией Meta, выполняющей функции экстремистской организации, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции экстремистской организации.
Последние мысли в статье наталкивают на идею:
А если Россию переименовать? Как Фейсбук. И все санкции за бортом...
Я думаю, даже тупые американцы со временем догадаются...
Величайший провал в истории человечества. Дурик, лучше бы сделал нормальную ПК/веб версию вацапа с каналами и загрыз бы Дурова конкуренцией.
А ты уверен что большей части мира нужно много непрочтенных каналов/чатов и перегруженный функционал?
Правильно ли я понимаю, что вы такому человеку как Марк говорите как нужно вести дела?)
А какому такому? Нужно иметь член 47 см, чтобы иметь мнение?
То есть потерять половину капитализации, имея многотысячную армию сотрудников и бесконечный поток денег - это правильно вести дела?
Имеете конечно. Такому- это чуть ли главе клуба трёх запятых, ну или чуточку дальше чем во главе ))
Тем более уже вроде понятно на что у него смещен фокус)
вроде понятно на что у него смещен фокус)
Так я и говорю, что это будет величайший провал в истории человечества.
У него есть, так скажем, наитие)
Нахера вотсап, если он хочет сделать новый мир) это же его глобальное виденье. Деньги прямо сейчас ему не нужны. Парень визионер)
Наверняка ему отдел аналитики давно папочки с разведкой из телеграмма принёс... но у него творческий процесс , возможно, в перемешку с безумием.
Да, обычно он покупал/слизывал конкурентов, но когда то нужно последовать слогану эппл «думай иначе» 😁
Марк не самый умный, он просто был одним из первых когда соц сети зарождались, и то, спиздив то над чем его нанимали работать.
То что у него дофига денег не значит ничего. Со времени создания фейсбука у них нет ничего достойного чтобы они сделали сами, все остальное это покупки остальных успешных компаний.
инвестировать в компании тоже надо уметь, более того их потом надо развивать. он справился и с тем, и с другим.
Разве компанию развивают не те же люди кто у их истоков стоит? Все это явно не сам Цук делает.
я не знаю деталей, но скорее всего цукурберг определяет общую стратегию.
Он своих сотрудников метаматами обзывает , представляю кто для него простые пользователи. Недавно глюки были на фб , высвечивало меня как число. )) я оказывается 100000273681304.
Игорь, Вас высвечивалО потому что Вы Ольга.
Новак чешская фамилия (как например, Собчак). И текст по чешски. Тут все сходится.
интересно, кто-нибудь говорит своим друзьям, что им нужно посетить какой-нибудь магазин?
Кто знает, все эти очки и прочее дерьмо, они не убивают ли зрение, учитывая что ты пялишься на нечто находящееся в паре сантиметров от тебя?
А будет что-то ещё с приставкой мета- на пробу?
Метастазы
А можно мне другого онколога?
будем ждать в России )
О чем только люди думают на бездуховном западе?
Первому игроку приготовиться
Походу комиссия у Метавселенной настолько большая, что они и сами там торговать не могут, приходится оффлайн точки открывать 👍
Кто хочет мета?