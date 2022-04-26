Торговля
Маша Цепелева

Польша ввела санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук Статьи редакции

Также под санкции попали Faberlic, «Лаборатория Касперского, «1С», КамАЗ и другие компании.

  • Wildberries попал под польские санкции из-за связи с ВТБ, продажи российской военной формы и антиукраинской литературы. Также компания — крупный налогоплательщик, санкции уменьшат её доходы, а значит, косвенно доходы российского бюджета, из которого финансируется «агрессия против Украины», указано в документе.
  • Все деньги и другие ресурсы маркетплейса должны быть заморожены с 26 апреля, компании запрещено участвовать в госзакупках и любым способом обходить санкции.
  • Wildberries работал в Польше с января 2020 года. На момент публикации в компании не ответили на вопросы vc.ru о санкциях.
  • Под такие же ограничения попали компании «1С», «Лаборатория Касперского», польское подразделение Faberlic, «Газпром», «Новатэк», польская структура «Спортмастера» и другие.
  • Санкции против Татьяны Бакальчук ввели по тем же причинам, что и против компании. Санкции могут затруднить ей ведение бизнеса и способствовать уменьшению доходов бюджета России, считают польские власти.
  • В санкционный список также попали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, гендиректор Kaspersky Евгений Касперский, основатель «1С» Борис Нуралиев, глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие.

#новость #санкции

5333 просмотров
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71 комментарий
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Анджи Борисов

Такое ощущение, что людям нехуй делать и вводят санкции против кого угодно

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роман долгополов

В данном случае поляки просто убирают конкурента для своего национального онлайн ритейлера

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8 комментариев
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color

Такое ощущение, что людям нехуй делать и читают они жопой

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1 комментарий
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Артем Акулов

санкции уменьшат её доходы, а значит, косвенно доходы российского бюджета, из которого финансируется «агрессия против Украины»
 Смех и показуха.

Северный поток-1 и транзит энергоносителей через территорию Украины в Словению не прекращался ни на секунду. Газпром качает газ каждый день и получает оплату от европейских партнеров каждый день. Налоги от Вилдберисов и прочих - просто пыль по сравнению с этим.

Удовлетворили местный польский электорат так сказать. Бюджет РФ как пополнялся, так и пополняется.

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Red Boy

К сожалению, но постепенно откажутся, просто им важно мнение своих избирателей, демократия 😒

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9 комментариев
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Hey You

Понятное дело что сначала применяют те санкции, которые наименьшим образом вредят самим санкционирующим странам.

Но сейчас уже 2 месяца как реализуются те вещи, о которых раньше и не говорили, так что избавиться от 50+% нефтегазового импорта из рф ЕС точно может уже в этом году, что будет дальше - сложно оценить, но это уже очень и очень ощутимо, учитывая дисконт на нефть, которую предлагают на азиатских рынках.

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2 комментария
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S.Z

А причём тут Словения

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4 комментария
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Новорег здорового человека
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Евгений Кузнецов

😂

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Александр Еремин

Надо заказать партию побольше.... И не забирать. 33 рубля в одну сторону 33 рубля в другу сторону.

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Максим Попов

"Невидимая рука рынка" играет в "чапаевцев", освобождая поле для своих фигур?)

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V Gradusov

Кто-то занес из местных конкурентов (на благословенном Западе тоже так бывает), ну или просто санкции ради санкций в угоду местным маргиналам. Мочить всех просто по стране происхождения - показуха и национализм нового толка. Газ мы, разумеется, и потреблять, и транзитировать все равно будем, хотя он-то как раз всю войну и питает.

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Николай Лашин

Думаю, что даже когда все устаканится, крупные российские компании не будут вести никакой бизнес в Польше ближайшее десятилетие.

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Noblesse. tv

Если только по итогам спецоперации не появится Польская область (sarcasm irony)

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1 комментарий
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Новорег здорового человека

Я думаю, все крупные российские компании не будут вести бизнес в странах ЕС в ближайшее десятилетие. Потому что нельзя будет.

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Sergey Ryazanov

Люблю бюрократов. Зачем вводить санкции против всех компаний, которые уплачивают налоги в РФ? Всегда ведь можно собираться хренову тучу раз и вводить санкции по три компании, чтобы потом сказать, что не зря налоги платят.

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Анар FS

Перепись населения и бизнесов...

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Олег

польские яблочные фермеры будут благодарны им за потерю рынка в сезон

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роман долгополов

Яблоки из ЕС уже с 14 года под санкциями в РФ

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3 комментария
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Mikhail Novikov

А вообще какие самые серьезные санкции введены против рф за последние 2 месяца? Самые больные, это отключение мастеркард и визы, ну и заморозка резервов. При этом про новые санкции каждую неделю новость

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Макс Исторов

это как игра в теннис. вводят санкции непонятно зачем

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Илья Попов

Что вы говорите! Как они посмели!

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Наталия Баканова

Не понимаю, почему надо все это терпеть? Давно бы уже закрыли краны с нефтью и газом, чтобы ответка ощутилась в полной мере. Но нет же, мы подождем когда настанет лето и всем будет пофиг до нашего газа.

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Утка-хрутка

Как я устал пополнять ЧС на этом сайте...

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1 комментарий
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Printsessa Derevyashka

"Закроют краны", и бюджетники будут сосать писос без доходов от нефти и газа, Вам их не жалко? =)

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Слегка Придурковатый

У пшеков в следующем году парламентские выборы, начинают готовиться, подмазывать электорат, так сказать.

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Pavel Petel

Как будто у них не достаточно поводов/причин нелюбить россиян/русских. Правительство и так уже наготовилось на десятилетия вперед.

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2 комментария
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Давид Муравьёв

За камаз обиднее всего

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Noblesse. tv

а им там и не светило ничего с их теперешними Евро-1 грузовиками.

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2 комментария
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Alexandr Gunich

1С то при чём?

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Printsessa Derevyashka

1с тесно связана с властями рф

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Elena Vorontsova

Самое печальное, то что лидеры всех этих успешных в полном смысле слова бизнесов а итоге отрекаются от них и бросают непонятно на кого здесь .. вот это жаль .. от тинька и алекперова до каспера и wb ..

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color

С ВБ ничего не будет, они бенефициар параллельного импорта в РФ, только миллиарды будут зарабатывать дальше.

Ну, остановится международная экспансия, ну не съездит Бакальчук в Польшу...

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MMT

В ответ запретит продавать шоколадные вафли.

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Евгений Кузнецов

Наша Таня громко плачет …

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Кипарис Барбос

лишили женщину самого важного

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Кипарис Барбос

Странно вводить санкции против богатых .ведь они будут приезжать и тратить деньги. Санции нужно вводить против бедных, как Собчак требовала

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Zeta Reticulum

Пусть вводят, будем работать на внутренний рынок

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