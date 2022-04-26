Польша ввела санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук Статьи редакции
Также под санкции попали Faberlic, «Лаборатория Касперского, «1С», КамАЗ и другие компании.
- Wildberries попал под польские санкции из-за связи с ВТБ, продажи российской военной формы и антиукраинской литературы. Также компания — крупный налогоплательщик, санкции уменьшат её доходы, а значит, косвенно доходы российского бюджета, из которого финансируется «агрессия против Украины», указано в документе.
- Все деньги и другие ресурсы маркетплейса должны быть заморожены с 26 апреля, компании запрещено участвовать в госзакупках и любым способом обходить санкции.
- Wildberries работал в Польше с января 2020 года. На момент публикации в компании не ответили на вопросы vc.ru о санкциях.
- Под такие же ограничения попали компании «1С», «Лаборатория Касперского», польское подразделение Faberlic, «Газпром», «Новатэк», польская структура «Спортмастера» и другие.
- Санкции против Татьяны Бакальчук ввели по тем же причинам, что и против компании. Санкции могут затруднить ей ведение бизнеса и способствовать уменьшению доходов бюджета России, считают польские власти.
- В санкционный список также попали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, гендиректор Kaspersky Евгений Касперский, основатель «1С» Борис Нуралиев, глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие.
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Такое ощущение, что людям нехуй делать и вводят санкции против кого угодно
В данном случае поляки просто убирают конкурента для своего национального онлайн ритейлера
Такое ощущение, что людям нехуй делать и читают они жопой
санкции уменьшат её доходы, а значит, косвенно доходы российского бюджета, из которого финансируется «агрессия против Украины»
Смех и показуха.
Северный поток-1 и транзит энергоносителей через территорию Украины в Словению не прекращался ни на секунду. Газпром качает газ каждый день и получает оплату от европейских партнеров каждый день. Налоги от Вилдберисов и прочих - просто пыль по сравнению с этим.
Удовлетворили местный польский электорат так сказать. Бюджет РФ как пополнялся, так и пополняется.
К сожалению, но постепенно откажутся, просто им важно мнение своих избирателей, демократия 😒
Понятное дело что сначала применяют те санкции, которые наименьшим образом вредят самим санкционирующим странам.
Но сейчас уже 2 месяца как реализуются те вещи, о которых раньше и не говорили, так что избавиться от 50+% нефтегазового импорта из рф ЕС точно может уже в этом году, что будет дальше - сложно оценить, но это уже очень и очень ощутимо, учитывая дисконт на нефть, которую предлагают на азиатских рынках.
А причём тут Словения
😂
Надо заказать партию побольше.... И не забирать. 33 рубля в одну сторону 33 рубля в другу сторону.
"Невидимая рука рынка" играет в "чапаевцев", освобождая поле для своих фигур?)
Кто-то занес из местных конкурентов (на благословенном Западе тоже так бывает), ну или просто санкции ради санкций в угоду местным маргиналам. Мочить всех просто по стране происхождения - показуха и национализм нового толка. Газ мы, разумеется, и потреблять, и транзитировать все равно будем, хотя он-то как раз всю войну и питает.
Думаю, что даже когда все устаканится, крупные российские компании не будут вести никакой бизнес в Польше ближайшее десятилетие.
Если только по итогам спецоперации не появится Польская область (sarcasm irony)
Я думаю, все крупные российские компании не будут вести бизнес в странах ЕС в ближайшее десятилетие. Потому что нельзя будет.
Люблю бюрократов. Зачем вводить санкции против всех компаний, которые уплачивают налоги в РФ? Всегда ведь можно собираться хренову тучу раз и вводить санкции по три компании, чтобы потом сказать, что не зря налоги платят.
Перепись населения и бизнесов...
польские яблочные фермеры будут благодарны им за потерю рынка в сезон
Яблоки из ЕС уже с 14 года под санкциями в РФ
А вообще какие самые серьезные санкции введены против рф за последние 2 месяца? Самые больные, это отключение мастеркард и визы, ну и заморозка резервов. При этом про новые санкции каждую неделю новость
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
это как игра в теннис. вводят санкции непонятно зачем
Что вы говорите! Как они посмели!
Не понимаю, почему надо все это терпеть? Давно бы уже закрыли краны с нефтью и газом, чтобы ответка ощутилась в полной мере. Но нет же, мы подождем когда настанет лето и всем будет пофиг до нашего газа.
Как я устал пополнять ЧС на этом сайте...
"Закроют краны", и бюджетники будут сосать писос без доходов от нефти и газа, Вам их не жалко? =)
У пшеков в следующем году парламентские выборы, начинают готовиться, подмазывать электорат, так сказать.
Как будто у них не достаточно поводов/причин нелюбить россиян/русских. Правительство и так уже наготовилось на десятилетия вперед.
За камаз обиднее всего
а им там и не светило ничего с их теперешними Евро-1 грузовиками.
1С то при чём?
1с тесно связана с властями рф
Самое печальное, то что лидеры всех этих успешных в полном смысле слова бизнесов а итоге отрекаются от них и бросают непонятно на кого здесь .. вот это жаль .. от тинька и алекперова до каспера и wb ..
С ВБ ничего не будет, они бенефициар параллельного импорта в РФ, только миллиарды будут зарабатывать дальше.
Ну, остановится международная экспансия, ну не съездит Бакальчук в Польшу...
В ответ запретит продавать шоколадные вафли.
Наша Таня громко плачет …
лишили женщину самого важного
Странно вводить санкции против богатых .ведь они будут приезжать и тратить деньги. Санции нужно вводить против бедных, как Собчак требовала
Пусть вводят, будем работать на внутренний рынок