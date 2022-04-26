ГПБ Мобайл запускает бесплатный антиспам!

Сколько раз в день вам звонят рекламные роботы? А сколько мошенники? По статистике, нежелательные звонки получают больше 90% россиян, а в среднем абоненты мобильных операторов получают по одному спам-звонку в день. Мы решили, что хватит это терпеть, и запустили услугу «Антиспам». Бесплатно!