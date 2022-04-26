Торговля
Рая Хачатрян

«Яндекс.Маркет» предложил локальным брендам одежды и обуви создавать фирменные витрины на маркетплейсе Статьи редакции

Их можно оформить в стилистике магазина.

  • «Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел РУМ для российских брендов, сообщила компания. Продавцы могут создать там витрины в стиле своего бренда, добавить на неё подборки вещей и баннеры.
  • В онлайн-универмаге уже торгуют 13 локальных брендов — например, Toptop, Petra, Studio 29. Компания планирует увеличить их количество и добавить новые функции: например, разрешить им публиковать «Истории» на своих витринах.

  • Создать страницы в РУМе могут локальные бренды, торгующие на «Маркете».

  • В середине апреля специальный раздел для поддержки российских брендов запустил Wildberries. По данным маркетплейса, ассортимент товаров местного производства в апреле 2022 года на платформе вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

#новость #яндексмаркет

597 просмотров
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14 комментариев
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Наим Алиев

ГУМ, ЦУМ, РУМ, БУМ — ох уж эти зумеры-модники, неспособные запомнить больше трёх буков

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умный человек

ФБК

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Заходил вчера

vc,tj

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Кипарис Барбос

Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое

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Сергей Леопольдович

Не знаешь какой цвет выбрать?

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Кипарис Барбос

Перед покупкой хотелось бы инструкцию почитать

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Сергей Леопольдович

Это же не лошадь

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Александр Крот

Отдельный раздел,событие прям

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Кипарис Барбос

Надо не прделагать инструменты, а доплачивать чтобы те пришли.

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Либеральный химик

РУМ - Яндекс тебя ХРУМ-ХРУМ

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Сергей Леопольдович

.

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Кипарис Барбос

А как это вообще работает? Что значит запустил - сгруппировал?
Раньше разве нельзя было открыть свой магазин на Маркете?

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Александр Густайтис

Молодцы!

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Кипарис Барбос

Чтобы стричь с них баблос за ненужные услуги

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