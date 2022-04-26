«Яндекс.Маркет» предложил локальным брендам одежды и обуви создавать фирменные витрины на маркетплейсе Статьи редакции
Их можно оформить в стилистике магазина.
- «Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел РУМ для российских брендов, сообщила компания. Продавцы могут создать там витрины в стиле своего бренда, добавить на неё подборки вещей и баннеры.
- В онлайн-универмаге уже торгуют 13 локальных брендов — например, Toptop, Petra, Studio 29. Компания планирует увеличить их количество и добавить новые функции: например, разрешить им публиковать «Истории» на своих витринах.
Создать страницы в РУМе могут локальные бренды, торгующие на «Маркете».
- В середине апреля специальный раздел для поддержки российских брендов запустил Wildberries. По данным маркетплейса, ассортимент товаров местного производства в апреле 2022 года на платформе вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.
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ФБК
vc,tj
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Не знаешь какой цвет выбрать?
Перед покупкой хотелось бы инструкцию почитать
Это же не лошадь
Отдельный раздел,событие прям
Надо не прделагать инструменты, а доплачивать чтобы те пришли.
РУМ - Яндекс тебя ХРУМ-ХРУМ
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А как это вообще работает? Что значит запустил - сгруппировал?
Раньше разве нельзя было открыть свой магазин на Маркете?
Молодцы!
Чтобы стричь с них баблос за ненужные услуги