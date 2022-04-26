Гипермаркеты OBI в России возобновят работу с 27 апреля Статьи редакции
К 11 мая откроются все магазины сети.
27 апреля начнёт работать гипермаркет OBI в Москве на Ходынском поле. До 11 мая — все магазины в России, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
Магазины в Москве и Петербурге к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы. Позже — в регионах.
Сайт obi.ru и мобильное приложение тоже начнут работать, но пока без возможности онлайн-покупок.
Сеть OBI насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах: восемь — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, по два — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.
- Немецкая головная компания OBI объявила о прекращении работы в России 8 марта, несмотря на это российские топ-менеджеры заявили, что магазины снова откроются в апреле. 11 марта близкие к OBI источники «Ведомостей» рассказали, что у немецкой компании возник конфликт с топ-менеджерами российской сети.
- Головная компания заблокировала в российских «дочках» ИТ-систему, которая бы позволила нормально работать. В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.
- 12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу, который был доверительным управляющим в Natura Siberica. В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.
- Новым владельцем гипермаркетов OBI в России могут стать структуры казахстанского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе, в конце апреля писал «Ъ» со ссылкой на источники.
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Для тех кто не любит дочитывать новости до конца и будет писать про "ха, немцы сдали назад, деньги не пахнут" - просьба дочитать новость до конца.
Ждем завтра для тех кто любил кричать что без немцев ОБИ никогда не откроется без немецких технологий, и в РФ нет людей кто может управлять большим бизнесом.
Ну то что перешло к нашим, не значит, что они могу управлять большим бизнесом
Конечно могут. Российский ритейл уже много лет как может дать фору любому европейскому. Это факт.
Можно примеры?
Если смогут переучесть склады и запустить работу как раз таки означает. Да и тем более есть местные сети управляемые выходцами из РФ
Если смотут найти чем эти склады заполнить.
Вас же попросили — новость до конца дочитайте.
И что там читать ? что Возможно кто то станет новым собственником? прям завтра?
А чё там?
Вопрос, что там будет с ассортиментом и качеством после этой принудительной "национализации".
Никакой национализации нет, не несите ерунду. Все происходит исключительно по воле наших западных партнеров.
Все так же, качества и раньше не было
скорее бы этот цирк закончился.. кому нужен этот показушный уход
чукча не читатель, чукча писатель...:
12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу. В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору.
Новым владельцем гипермаркетов OBI в России могут стать структуры казахстанского холдинга Asadel
Точнее сказать российское руководство Оби приняло решение открыться! Не спросив западных партнеров
Я бы даже сказал не партнёров, а западных владельцев (там, насколько я помню, оба учредителя - конторы OBI). Но те, похоже, продали актив казахам, да ещё и без права франшизы на бренди.
Читаю комментарии и вижу, что не все любят читать новость до конца. Если казахи расширят франшизу на РФ, то это неплохо, как мне видится
Шах и мат, всепропальшики.
Там что то от немецкого OBI разве осталось?
Должно быть, технологии и бизнес-процессы?!. Франшиза же
Вопрос в логистике и товаре. Товар вроде как уже не тот
Интересно посмотреть на казахские товары для юрты в бывшем немецком магазине.
Сильно сомневаюсь, что ассортимент будет как прежде. Скорее всего завалят хламом и по ассортименту превратится в один из примкадных стройрынков
В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.
А сколько было в комментах "экспертов" на той новости о блокировке, вплоть до "вы что, думаете так легко заменить европейское ПО" :)
Ничего нового.
История с поставкой турбин Сименс в Крым (которые нельзя было поставлять, но всё равно поставили ибо деньги не пахнут) повторилась на новом витке))
Дальше заголовка не читаем!
Предлагаю поднять плату за аренду для них в 7 раз