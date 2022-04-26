Торговля
Маша Цепелева

Гипермаркеты OBI в России возобновят работу с 27 апреля Статьи редакции

К 11 мая откроются все магазины сети.

27 апреля начнёт работать гипермаркет OBI в Москве на Ходынском поле. До 11 мая — все магазины в России, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Магазины в Москве и Петербурге к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы. Позже — в регионах.

Сайт obi.ru и мобильное приложение тоже начнут работать, но пока без возможности онлайн-покупок.

Сеть OBI насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах: восемь — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, по два — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

  • Немецкая головная компания OBI объявила о прекращении работы в России 8 марта, несмотря на это российские топ-менеджеры заявили, что магазины снова откроются в апреле. 11 марта близкие к OBI источники «Ведомостей» рассказали, что у немецкой компании возник конфликт с топ-менеджерами российской сети.
  • Головная компания заблокировала в российских «дочках» ИТ-систему, которая бы позволила нормально работать. В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.
  • 12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу, который был доверительным управляющим в Natura Siberica. В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.
  • Новым владельцем гипермаркетов OBI в России могут стать структуры казахстанского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе, в конце апреля писал «Ъ» со ссылкой на источники.

#новость #obi

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29 комментариев
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Новорег здорового человека

Для тех кто не любит дочитывать новости до конца и будет писать про "ха, немцы сдали назад, деньги не пахнут" - просьба дочитать новость до конца.

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Blackrock

Ждем завтра для тех кто любил кричать что без немцев ОБИ никогда не откроется без немецких технологий, и в РФ нет людей кто может управлять большим бизнесом.

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Мертвый пёс_анон

Ну то что перешло к нашим, не значит, что они могу управлять большим бизнесом

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Новорег здорового человека

Конечно могут. Российский ритейл уже много лет как может дать фору любому европейскому. Это факт.

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Михаил Сизов

Можно примеры?

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Blackrock

Если смогут переучесть склады и запустить работу как раз таки означает. Да и тем более есть местные сети управляемые выходцами из РФ

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Pavel Petel

Если смотут найти чем эти склады заполнить.

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Pushkareva Ekaterina

Вас же попросили — новость до конца дочитайте.

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Blackrock

И что там читать ? что Возможно кто то станет новым собственником? прям завтра?

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Ленинградский микроскоп

А чё там?

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Васисуалий Лоханкин

Вопрос, что там будет с ассортиментом и качеством после этой принудительной "национализации".

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Andrey Shevtsov

Никакой национализации нет, не несите ерунду. Все происходит исключительно по воле наших западных партнеров.

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Mik Petrov

Все так же, качества и раньше не было

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Женя Штоколов

скорее бы этот цирк закончился.. кому нужен этот показушный уход

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Алексей Карпов

чукча не читатель, чукча писатель...:

12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу. В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору.
Новым владельцем гипермаркетов OBI в России могут стать структуры казахстанского холдинга Asadel

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Vasiliy Balandin

Точнее сказать российское руководство Оби приняло решение открыться! Не спросив западных партнеров

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Anton Verozubov

Я бы даже сказал не партнёров, а западных владельцев (там, насколько я помню, оба учредителя - конторы OBI). Но те, похоже, продали актив казахам, да ещё и без права франшизы на бренди.

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Андрей П.

Читаю комментарии и вижу, что не все любят читать новость до конца. Если казахи расширят франшизу на РФ, то это неплохо, как мне видится

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Щитпостер на зарплате

Шах и мат, всепропальшики.

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М.К.

Там что то от немецкого OBI разве осталось?

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ВК

Должно быть, технологии и бизнес-процессы?!. Франшиза же

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М.К.

Вопрос в логистике и товаре. Товар вроде как уже не тот

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Egor Baev

Интересно посмотреть на казахские товары для юрты в бывшем немецком магазине.

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Цифровые комплексы

Сильно сомневаюсь, что ассортимент будет как прежде. Скорее всего завалят хламом и по ассортименту превратится в один из примкадных стройрынков

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Мимопрохожий

В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.
 А сколько было в комментах "экспертов" на той новости о блокировке, вплоть до "вы что, думаете так легко заменить европейское ПО" :)

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Konstantin Kortava
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Андрей Захаров

Ничего нового.
История с поставкой турбин Сименс в Крым (которые нельзя было поставлять, но всё равно поставили ибо деньги не пахнут) повторилась на новом витке))

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Васисуалий Лоханкин

Дальше заголовка не читаем!

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Hardy

Предлагаю поднять плату за аренду для них в 7 раз

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