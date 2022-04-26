К 11 мая откроются все магазины сети.

27 апреля начнёт работать гипермаркет OBI в Москве на Ходынском поле. До 11 мая — все магазины в России, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Магазины в Москве и Петербурге к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы. Позже — в регионах.

Сайт obi.ru и мобильное приложение тоже начнут работать, но пока без возможности онлайн-покупок.

Сеть OBI насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах: восемь — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, по два — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

Немецкая головная компания OBI объявила о прекращении работы в России 8 марта, несмотря на это российские топ-менеджеры заявили, что магазины снова откроются в апреле. 11 марта близкие к OBI источники «Ведомостей» рассказали, что у немецкой компании возник конфликт с топ-менеджерами российской сети.

Головная компания заблокировала в российских «дочках» ИТ-систему, которая бы позволила нормально работать. В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.



12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу, который был доверительным управляющим в Natura Siberica. В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.

Новым владельцем гипермаркетов OBI в России могут стать структуры казахстанского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе, в конце апреля писал «Ъ» со ссылкой на источники.

